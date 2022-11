Uppgifter: Marcus Thuram tar sista platsen i Frankrikes VM-trupp

Didier Deschamps presenterade endast 25 man när han under förra veckan tog ut den trupp som ska representera Frankrike i VM.

Under måndagen är det deadline för förbundskaptenerna att skicka in sina slutgiltiga trupper. Deschamps ser ut att kalla in ytterligare offensiv kraft.

L'Equipe rapporterar under måndagsmorgonen att Marcus Thuram, till vardags i Borussia Mönchengladbach kallas in till landslaget. Han förväntas ansluta till landslagssamlingen senare under dagen.

Forwarden får då chansen att följa i hans far, Lilian Thurams fotsteg. När Frankrike vann VM 1998 var han en del av truppen.

ANNONS

Marcus Thuram står den här säsongen noterad för tio mål samt tre framspelningar på 15 matcher i Bundesliga.