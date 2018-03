Yasin målskytt för Irak - när landslaget fick spela hemma igen

Irak fick i helgen, efter förbud i flera olika omgångar om att spela landskamper på hemmaplan, tillåtelse att åter spela matcher i Irak. Det firade förbundet med att bjuda in Qatar och Jordanien till landskamper under den här veckan, där Irak under onsdagskvällen ställdes mot Qatar i Basr.

AIK-mittfältaren Ahmed Yasin var uttagen i truppen till träningsmatcherna och spelade från start mot Qatar. Han höll sig i den 31:e minuten framme på en kontring och kvitterade till 1-1, men byttes i den 61:e minuten ut vid ställningen 1-2 och fick från bänken se båda landslagen göra ytterligare ett mål var till 2-3-förlust för Irak.

Östersund-mittfältaren Brwa Nouri spelade i sin tur hela matchen för Irak som innermittfältare och noterades för ett gult kort i matchen.