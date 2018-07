Janne Andersson om VM-upplevelsen, prestigelösheten, att se ut som ett monster och ilskan över taskig rapportering

Under lördagen gick landslagets ledning med på en begäran från oss journalister på plats att låta Janne Andersson träffa svenska medier utan inblandning av Fifa för första gången under VM. Det blev ett närmare 40 minuter långt samtal och här är frågorna från de närvarande journalisterna och förbundskaptenens svar.

Marcus Berg har inte gjort mål och Emil Forsberg har mer att ge och ändå är ni i åttondelsfinal. Vad säger det om laget?

- Både Marcus och Emil har tagit en del avslut men inte riktigt fått till det där sista. Jag uttryckte det efter Sydkorea där Marcus hade en del lägen att rätt vad det är kan han göra tre mål på tre chanser. Han är den typen av spelare. Samma med Emil, det kan bara smälla till. Det finns lite innestående, men idrotten är inte riktigt sådan. Över en lång säsong är den sådan men här är för få matcher för att man ska räkna med att saker jämnar ut sig. Förhoppningvis fortsätter de att komma i lägen och det är det viktigaste, framför allt för Marcus som forward. Jag tycker också att Emil gör ett fantastiskt bra jobb i den positionen som helhet. Han faller inte för att han inte gör mål och assist utan det blir en bonus. Vad det säger om laget i övrigt? Vi har ändå gjort fem mål och jag tror att det var fem lag som gjorde fler än fem mål, fler var det inte. Vi har fördelat det lite, vi har haft två straffar och vi borde haft två till. Det betyder att vi har varit i straffområdet och vi har skapat lägen. Marcus har varit inblandad, han fick straffen senast. Det är bra att vi gör mål utan att de spelare som kanske har mest avslut gör det.

Albin Ekdal tycker att han kan göra mer med bollen och att det gäller hela laget. Finns det mer att ta av?

- Ja, vi vill äga boll också. Det är inte så att vi vill att motståndarna ska äga boll hela tiden, så det kan vi absolut göra. Albin är en av nycklarna att göra det med sin kraft när vi vinner boll och då se till att vi får den under kontroll och att vi flyttar ut den i opressad yta. Som helhet kan vi göra det bättre i vårt egna spel, men jag är också väldigt medveten om att bara ha boll är inget självändamål på en fotbollsplan. Man ska göra nånting med den också. Tittar man på vad Mexiko producerade mot oss jämfört vad de producerade mot oss när de anföll och hade mycket boll så väljer jag hellre att spela som vi gjorde mot Mexiko. Vi har hittat ett sätt att spela som vi gjorde från…ja, kanske inte från första matchen för då fick vi inte ihop det, men sedan ganska konsekvent och som jag tror är det bästa sättet. Sedan får andra tycka vad de vill. Jag är övertygad om att det är det rätta sättet att spela med det spelarmaterialet vi har. Sedan skulle jag gärna vilja att vi hade boll mer och när vi har mött lag som inte är av samma kaliber så har vi haft jättestort bollinnehav och spelat ganska bra fotboll mot Bulgarien, Vitryssland, Luxemburg. Då har vi haft möjlighet att göra det, men mot de här lagen med deras skicklighetsgrad får vi acceptera att de har bollen mer än vi. Annars blir det jobbigt om vi springer och är frustrerade över det. Om vi inte är beredda att göra grundjobbet är jag övertygad om att de sårar oss. Så det är en mix. Vi vill, när vi tränar så tränar vi lika mycket anfallsspel som försvarsspel, men det bottnar i vårt försvarsspel i och med att motståndarna är så skickliga som de är. Vi måste börja där och motståndet avgör vad vi kan göra och är en viktig del i den här värderingen.

Hur ser du på den lite slentrianmässiga kritiken att Sverige spelar tråkigt?

- Fotboll är så roligt att väldigt många människor tycker om det. Jag har inga problem att man tycker om hur vi spelar men lite som jag beskrev innan, min uppgift ytterst är att med de spelare som finns tillgängliga hitta ett sätt att spela som passar dem och där vi har störst möjlighet att nå framgång. Det är därför Mats Elfvendahl (målvaktstränaren) har gjort liknelsen med när vi var i IFK Norrköping och då spelade den bästa fotbollen i allsvenskan. Vi var offensiva, ägde bollen mycket och gjorde flest mål och då hade vi utvecklat ett spel efter spelarmaterialet som var den rätta vägen. Jag känner inte att vi är där med landslaget, men jag hoppas att vi kan växa i den riktningen i landslaget men där är vi inte nu. Skulle vi gå ut och öppna oss och spela på ett annat sätt är jag övertygad om att vi skulle bli sårade. Då är detta rätt väg, men jag har inga problem att man har synpunkter på det. Tittar man statistiskt på antal målchanser och mål så tycker jag att vi trots att motståndarna haft mer boll haft rätt många roliga sekvenser av anfallsfotboll mot Mexiko. Jag har respekt för vad folk tycker men vi kommer jobba vidare efter vad vi tror på.

Inför VM-premiären var det mycket prat om att hitta rätt anspänning bland spelarna - hur har du gjort för att hitta rätt och hinner du njuta något?

- Nej, njuta är jag bedrövlig på och jag tror inte att man ska göra det. Det kan man göra sen. Det gäller att vara så målinriktad i det man gör att man hela tiden tuggar vidare i den processen. Anspänningsnivån för mig är…det är klart att jag känner en anspänning, det vore konstigt annars, men en god sida jag har är att jag är ganska bra i den här situationen. Jag är så driven i vad som ska göras att jag inte tänker så mycket på konsekvenser och allt runt om kring. Jag tänker ganska lite på det utan det är mer: hur ska vi agera och vad kan jag förmedla med mitt sätt att vara. Det är mer där jag är. Jag har relativt lätt att hantera anspänningen. Jag känner ingen negativ anspänning.

Har den berömda VM-bubblan varit som du förväntade dig?

- Jag började räkna i dag och då tog det ett tag innan jag kom fram till om det var sjätte eller sjunde veckan vi var samlade. Det är alltså den sjunde veckan vi är inne i tillsammans. Det är klart att om man är så nära varandra i sju veckor så är man inte en solstråle dygnet runt och hela tiden. Och alla är inte det. Tittar man helheten så har vi haft en jädra bra stämning. Det händer alltid nånting mellan människor och nån är sur nån dag men som helhet har vi haft en bra stämning och bra energi tillsammans. Apropå att det var match nu så har man följt mycket av de andra matcherna men det är inte samma sak som när man inte var med och satt hemma och följde allt och hejade. Nu är man här för att jobba och då blir det en annan grej. Man är i en bubbla, men det är man även under en vanlig landslagsamling men den här samlingen är sju veckor lång. Det är väldigt speciellt.

Vad har varit det svåraste?

- Egentligen ingenting för vi trivs väldigt bra tillsammans, men det blir annorlunda. Jag brukar säga det efter en vanlig samling efter åtta, nio dagar är jag helt slut när jag kommer hem. Nu har vi snart hållit på i sju veckor. (Skratt). När det väl är slut då kommer nog luften går ur mig också men nu är det så mycket energi att det inte finns något annat. Det är ett fantastiskt läge att få vara med i det här och just det här att man…jag sa till spelarna när vi träffades den 22 maj att vi ska ha det bra tillsammans. Det är min grundinställning. Vi ska ha det bra tillsammans. Vi ska jobba för att ha det bra tillsammans. Det är grundläggande värdering och inriktning. Har vi det bra kan umgås, spela, träna och fajtas ibland.

Hur håller man anspänningen på rätt nivå när det gäller mer och mer?

- Spelarna är nog…när jag gick in i det här och de första stora matcherna för mig så insåg jag att de flesta spelarna hade varit där innan men inte jag. De är vana vid att spela stora matcher, sedan är ett VM kanske extra stort, men spelarna har hanterat det här bra rent generellt. Sedan jobbar vi medvetet med mentala processer där vi pratar om de här grejerna. Det är okej att vara nervös. Det gör inget om man är nervös, men det intressant är vad man ska göra. Alltså, vi pratar hela tiden om beteenden och där vi ska fokusera på att göra rätt saker. Jag tycker att spelarna hanterat det jättebra men det finns aldrig garantier för det är människor vi jobbar med. Det är inga maskiner vi kan programmera som ska vara på ett visst sätt. Genom att prata om saker, belysa det och ge dem verktyg för hur man ska agera både individuellt och tillsammans så tror jag att man kan få det i rätt riktning utan att garantera något.

Under din tid som förbundskapten känns det som om du kunnat stänga ute störande moment och inte bli irriterad. Under VM har det varit ett par grejer, dels din svit, dels när du under Mexiko-matchen påstods ha glatt dig åt Tysklands respass. Vad är det som gör att det gjort dig irriterad där och att du påpekat det för tidningar som skrev det?

- Sviten tyckte jag var tråkigt för min svit är att jag har ett rum som jag sover i och sedan har vi det som arbetsrum och match- och titta-på-tv-rum. Det finns inga konferensrum på det här hotellet som jag kunde använda som arbetsrum. När vi bodde i Båstad hade vi arbetsrummet inne i mitt sovrum så jag fick knappt plats med sängen. För därför fanns inget alternativ. Jag vill bara betona att jag vill jobba tillsammans i team, så där sitter vi från morgon till kväll. I går fick jag tvinga ut dem. Vi sitter där och jobbar. För mig är det viktigt. Jag vill inte framstå som någon som bor i en svit på 200 kvadratmeter. För sådan vill inte jag vara, jag bor i vilket rum som helst. Det tycker jag är viktigt att markera. För mig är det också en hederssak att inte håna motståndare. Att jag medvetet skulle springa ut på planen och uppmana mina spelare eller komma med grejer…jag gör inte sånt. Sedan om jag i en bisats kommenterat Tyskland efteråt, men jag springer inte ut på planen och gör så. Jag tycker man ska visa varandra respekt och det är viktigt för mig. Då är man inne på det personliga planet. Om vi sedan pratar värderingar av mina byten eller hur vi spelar har jag den största respekten för, det är annan sak. Men om vi kommer in på det personliga är det en annan sak och det är taskigt om man inte skildrar det rätt.

En av dem som kan ersätta Sebastian Larsson har aldrig startat en tävlingslandskamp. Hur väger du in det?

- Nu ska vi se…Gustav har aldrig startat en tävlingslandskamp? Startade han inte i playoffet mot Danmark? Han hoppade in? Det spelar ingen roll. För mig är det så att vi jobbar med två spelare i varje position och vi har fyra centrala fältare och två av dem har spelat och nu får en av de andra två komma in, men vi ändrar inte vårt sätt att spela. Man får värdera egenskaper, dagsform hos spelaren och det är absolut inte självklart vem som ska spela av de två. Jag har inte bestämt det ännu. Det gör jag sällan förrän det är väldigt sent. Det är två bra alternativ och sedan får vi se.

Stämmer du av någonting med (assisterande förbundskapten) Peter Wettergren i det valet?

- Ja, ja, jag kan säga att ni skulle komma in i verkstaden i sviten och så skulle ni se. Aircondition funkade inte i går och det var 40 grader men vi gav oss fan på att sitta kvar men då sitter Mats Elfvendahl (målvaktstränare), Christoffer Bernspång (videoanalytiker), Wettergren, jag och Lasse Jacobsson (spion) där och ventilerar och diskuterar saker och ting. Jag ställer ofta frågan rakt ut om laguttagningen och det är Peter som väger absolut tyngst men det är väldigt intressant för de följer det här lika nära som jag gör och ser väldigt mycket. Lyssnar man så får man väldigt kloka synpunkter och jag har gjort så när jag jobbat i klubbar också. Jag lyssnade med dem som var närmast och det var väldigt sällan man inte var överens när man resonerat lite. Då kom man fram till kloka saker när man resonerade. Det är mitt ansvar och det är mitt beslut men jag lyssnar jättemycket med dem som är närmast och som jobbar i verkstaden.

På tal om att ersätta Sebastian Larsson så hade du ersatt honom med Gustav Svensson när han blivit utbytt.

- Ja, men det kan bero på olika saker. (Skratt) Utan att säga för mycket, ska se så att jag inte säger för mycket. Jo, då säger jag för mycket och därför säger jag inte det. Du får räkna ut det själv. Men det betyder inte att det är han som ska spela. Det gör det inte.

Om man ser på andelen avslut och på kvalitativa studier så visar det att ni haft få avslut med hög kvalitet och omvänt bakåt släpper ni till rätt lite med låg kvalitet. Ni är topp fem, topp sex - vad säger du om de siffrorna?

- Det är ganska självklara siffror om man tänker på det. I och med att vi hamnar lite längre ner och motståndarna har svårt att komma igenom så blir det ganska mycket skott utifrån. Tittar man både på tyskarna och Mexiko så är det många skott utifrån och nånstans måste de få avsluta, så länge de inte är inne i och bakom oss och hittar lägen. Det är vår grundidé. Tittar man på expected goals hade vi 2,6 mot 1,4 mot Mexiko och mot Tyskland var det ganska jämna, det skilde inte så mycket och var 6-5 i avslut och det var bra lägen vi hade. Vårt sätt att spela blir den här effekten, men det viktiga är att vi tar oss ur det här låga läget och tar oss fram. Periodvis har vi i vissa matcher om vi går tillbaka de här två åren har vi gjort det jättebra (Frankrike hemma och borta), men i vissa matcher har vi inte gjort det bra och det är jag den förste att erkänna. Men jag tycker att nu i VM när vi fått tid att jobba på de här grejerna så har vi gjort det bra och skapat bra målchanser mot Tyskland och Mexiko. Det blir en naturlig följd av vårt sätt att spela och jag är nöjd att vi kan kombinera det försvarspelet med att komma fram och skapa de här lägena.

Det finns så oerhört mycket data, hur ser du på den utvecklingen och finns det någon fara i det?

- Ofta så bekräftar statistiken det man har som en känsla redan innan så att det är väldigt sällan att man tänker: ”Åh, fasen, var det så till exempel med bollinnehav eller något annat.” Det är väldigt sällan att det är mer än någon procentenhet hit eller dit. Jag tror mycket på ögat och känslan, fotboll är ett spel med känslor. Fotboll är människor som spelar. Jag är absolut inte konservativ eller bakåtsträvare men jag kan tycka att det är för mycket information ibland. Men jag har full respekt att man analyserar eller grottar ner sig eller tycker att det är kul. Mats (Elfvendahl) tycker det är jättekul och då får han göra det och så kan han berätta för mig om han kommer fram till något roligt. Det är samma med Paul Balsom kring fysen. Det kan man också diskutera, med maxlöp och hit och dit. Det finns hur mycket som helst i dag, men fortfarande är känslan i det väldigt viktig att ha med sig. Det är väldigt få gånger, om jag nu blivit överraskad nån gång av någon siffra. Ofta har man en bild som stämmer.

Använder ni det preventivt inför matcher, i matchanalyser inför matcher, att så här spelar Schweiz?

- Det är klart att det finns med i helheten, men det är inte så att vi tittar på siffrorna och så kan vi lyfta in dem. Vi tittar på spelet och om det finns någon statistik som underbygger det vi kommit fram till så kan vi använda det för att förstärka, men vi börjar alltid med det levande.

Kommer ni på något sätt använda den otroliga VM-stämning som är hemma eller behövs inte det i dagens sociala medie-samhälle?

- Jag vet nog inte så mycket om hur det är. Jag tror det är svårt för oss, men ni kanske vet och det är möjligt att spelarna följer det på ett annat sätt. Jag är inte aktiv i sociala medier och följer det inte på det sättet. Det enda jag vet är att det är ett stort intresse. Det vet jag också och det är jättekul att många svenskar vill komma hit och titta. Vi känner ett stöd och det har vi gjort hela tiden, men om man kan använda det? Nej, inte mer än det viktiga är våra egna drivkrafter och vår egen motivation. Den inre motivationen i laget och i truppen än de yttre krafterna. Vi måste sätta agendan för hur vi vill ha det. Det tycker jag spelarna varit bra på hittills.

Apropå känslor - du har visat många starka känslor vid tillfällen i matcherna. Känner du någon gång att nu måste jag lägga band på mig själv?

- Äh, det har jag aldrig känt. Förbundskaptener åker inte upp läktaren. I så fall får jag bli den förste. De förstår inte halländska, de förstår knappt engelska en av dem. Det är ganska ofarligt. (Skratt) Nej, men några gånger då jag varit upprörd så tycker jag…jag går ju inte omkring och är arg för att det är roligt. Jag tycker det varit ganska motiverat de gånger det varit. Som sagt, jag har sagt det tidigare ett antal gånger, det är inte alltid att jag är stolt när jag ser mig efteråt på bilder och ser ut som ett monster. Men samtidigt hade det varit värre om jag stod där död på något sätt. Det är mitt sätt att vara och så får jag be om ursäkt efteråt.

Apropå sociala medier som du inte är så inne på, vem i ledarstaben kan de bitarna?

- Jag frågar hur det här funkar och då fick jag förklarat för mig av Staffan (Stjernholm, presschef) som följer media med Ester (Kristiansson, mediaansvarig) åt oss och kan rapportera till mig om det är något jag behöver veta. Om nu folk tycker att jag är dålig på att göra det ena eller det andra så har jag inget större intresse av det. Samma om folk tycker att jag är bra på något, jag har inget intresse av det heller. Däremot om det är något som påverkar mitt jobb eller är direkt felaktigt då vill jag gärna ha reda på det. Då tycker jag att det är viktigt att ha med mig. Peter tror jag håller på lite, men annars är själva företeelsen ligger inte för mig. Nu har jag bestämt från början, det är som med er och där alla ni säkert skrivit något negativt om mig någon gång eller haft en synpunkt på något jag gjort. Då hade det varit svårt att sitta så här avslappnat med er för ert jobb är att granska det vi gör och ha synpunkter. Det har jag den största respekten för så länge det inte är personligt eller felaktigt för då tycker jag det är tråkigt, men annars ingår det att ni har synpunkter. Om man inte är beredd på det som förbundskapten då ska man inte ha jobbet. Därför har jag inget intresse av att läsa det för alla får ha sina uppfattningar. Det är svårt att sitta här och prata avslappnat om jag hade haft en massa ”hang-ups” på er, för då hade jag inte varit så här utan suttit och varit irriterad. Det finns ingen anledning att vara det och därför vill jag hålla mig i från allt det.

Så du läser inga tidningar?

- Jo, jag läser tidningar om det dyker upp en tidning, men jag sitter inte och finläser allting som händer eller läser alla krönikor och sånt. Ulrika min fru brukar säga när hon läser tidningen att nu står det bra och då svarar jag: ”Tacka fan för det, vi slog Luxemburg med 8-0, då borde stå något bra”. Eller så säger hon att nu står det inte så bra, ”nej, vi förlorade med 3-2 mot Bulgarien och jag var själv på matchen och vet själv hur den var.” Jag vet vilken process som lett fram till de beslut vi tagit som jag är ytterst ansvarig för och därmed har jag gjort så gott jag kan och sedan blir det som det blir. Att sedan ni och svenska folket som följer oss har synpunkter på det har jag den största respekten för. Det har jag inget problem med att man har. Tänk om jag skulle sitta här och ingen satt här och var intresserad. Det hade varit mycket värre. Men när det blir personligt är en annan sak, men att man bedömer vad jag gör i mitt jobb har jag den största respekten för.

Du gör debut i VM - vad har överraskat och vad har varit roligt?

- Det påminner om när vi spelar vanliga landskamper och det är ganska likt. I och med att vi lever som vi gör här. Så jag kan inte. Det är ingen stor skillnad. När jag tittar på det efteråt kommer jag att tycka vad häftigt att vara med i ett VM. Jag tyckte det var häftigt innan och visst fan är det häftigt att stå där och nu är det en VM-match, men när matcherna är i gång är det fortfarande fotbollsmatcher. I och med att man är i den berömda bubblan blir det inte så mycket andra intryck. Det är mer säkerhet och lite mer runt om kring än vad vi är vana vid och det är den delen som man märker att det lyfts upp ett snäpp. Ingen jätteskillnad.

Hur tror du att det kommer att påverka Schweiz att de saknar lagkaptenen Stephan Lichtsteiner, det är som om ni skulle ha ”Granen” avstängd?

- Jag vet inte om han har den påverkanskraften, det är möjligt han har, men jag vågar inte värdera det. Jag säger samma tråkiga svar, att de saknar höger mittback och högerback är normalt ingen nackdel för oss, men det kanske kommer in två spelare som gör det fantastiskt. I grunden måste det vara bra att motståndarna inte kan ställa upp med det lag de vill ställa upp med. Det tror jag att de hade velat för de har spelat hela tiden. Det är ingen nackdel men om det är en fördel får vi se efter.

Vad betyder det att vara av med sin lagkapten?

- Jag kan strukturen i deras lag för dåligt men det är klart att en lagkapten är i vissa lag är väldigt viktig. Vår lagkapten har gjort det fantastiskt bra som lagkapten. Dels är ”Granen” en kille som tar stort ansvar vid sidan av planen och det kan han fortsätta att göra även om han inte spelar, dels är han en ledare på planen. Om inte ”Granen” spelar kan det säkert få någon påverkan på oss. Jag har hellre med ”Granen” än att inte ha med honom. Så tror jag säkert att de tycker, men sedan är svårt att veta hur stor betydelse det har. Det roliga med fotboll är att någon inte är med, jag hoppas inte att det är så i det här fallet, är annars att någon annan kommer in och tar chansen. De har många bra spelare som inte är ordinarie. Risken är att någon annan kommer in och gör det bra, men själva lagkaptensrollen och dess betydelse är olika i olika lag. I min värld är lagkaptenen min förlängda arm på ett sätt som är väldigt tydligt. Jag har haft turen att ha många bra lagkaptener och ”Granen" är en av dem.

Apropå ”Granen” - hur inblandad har du varit i processen kring deras kommande förlossning? Han ska bli pappa för andra gången och har sagt att han ska bli kvar.

- Innan du gick vidare var det hur mycket jag var inblandad i deras förlossning (Skratt). För där hoppas jag att jag inte kommer att vara inblandad i förlossningen. Nej, jag bara skojade. ”Granen” har varit jättetydlig där och har själv sagt vad han tycker så det har inte blivit ett samtal eller en diskussion. Han har sagt att det är det här som gäller och därför har vi inte behövt prata om det vidare. Så det har varit lugnt.

Många spelar i landslaget lyfter delaktigheten i beslutsprocesser kring träningar och så vidare. Hur tror du det påverkar klimatet här under VM? Kan det vara en konkurrensfördel?

- Jag tror att det är en konkurrensfördel. Annars hade jag inte gjort det. Men det är mitt sätt att vara som ledare. Jag tror på den metodiken och det är mitt sätt att jobba. Jag har kommit dit i mitt ledarskap och som tränare att jag har ett självförtroende i rollen. Det har jag haft ett antal år. Därmed inte sagt att jag kan allt, men jag är trygg i mig själv och vet själv vad jag är för typ av ledare och vad jag står för. Det är så jag vill jobba och om man gör det äkta tror jag att man får folk att öppna upp sig och vara med på det. Det är inget jag hittar på för att lura någon utan jag tror på det här arbetssättet. Därför är jag så trygg i det och i min värld finns inte prestige. Att folk kommer med synpunkter som är bra, ska jag värdera dem olika beroende från vem dem kommer i från? Det finns inte i min värld, kommer någon med något bra så tacka tusan för att vi ska till oss det. Sedan får man se om man gör det, men att man uppmuntrar till att vara kreativ och tänka på lagets bästa och komma med idéer. Det är mitt sätt att vara. Om det är en konkurrensfördel eller inte? Det kanske är helkasst, men jag måste göra det på mitt sätt. Jag kan inte göra det på någon annans sätt. Den dagen jag slutar med det här så måste jag veta att jag gjorde det på mitt sätt men influenser från mina kollegor. Jag vill inte sitta och känna att jag gjorde på ett annat sätt. Jag tror på det här sättet. Det gensvar jag får från spelarna tycker varit jättebra och från kollegor har varit jättebra, Vi känner att vi är vi tillsammans.

På tal om ledarskap har du sagt att Bengt ”Benga” Johansson är en förebild.

- Ja, jag brukar säga att om jag ska ha någon förebild är det ”Bengan” i så fall men det är också så att vi är människor och är olika. Man måste hitta…när man var yngre så hade man…när jag tränade Laholm var jag uppvisad på läktaren varje match och hade en helt annan syn på saker. Förhoppningvis har man utvecklats genom åren men det handlar om vem man är som person i grunden. Sedan erfarenheterna när man går vidare. Jag tror det är väldigt svårt att kopiera någon annan. Jag är den jag är och har landat i mig själv. Jag är trygg i det. Sedan kan man titta på andra och i ”Bengans” ledarskap fanns en delaktighet och ett sätt att jobba som jag gillade när jag följde det utifrån på den tiden.

Med några dagars distans, den här manifestationen för Jimmy Durmaz, hur uppkom den?

- Det var spelarna själva som på lunchen dagen efter match började surra kring det och sedan började Lasse (Richt) prata lite med dem och sedan började jag prata lite. Sedan funderade vi och det var klart att vi skulle göra något, men hur. Sedan snackade vi ihop oss och kom fram till att det var ett väldigt bra sätt att göra det på. Samtliga ledare och spelare kände att det inte var okej och alla ville visa sitt stöd för Jimmy. Det sätt han själv gjorde det på var stort, för mig var det kraftigt. Har man inte gjort det och gå fram och ställa sig och prata om ens innersta känslor och veta att det är så många som ser det och i det läget och efter det halva dygnet han hade bakom sig. Imponerande. Fy, fan vad imponerande.

Hur ser du på gensvaret ni fick hemifrån och från svenska folket?

- Jag funderar inte på förväntningar, jag gör inte det. Jag utgick från att många skulle tycka att det var bra. Vi i Sverige har generellt bra grundvärderingar och vi är uppvuxna i ett bra samhälle jämfört med många andra. Jag hoppades på det, men hade ingen större tanke på det. Om det är så att vi, med de förebilder framför allt spelarna är, på något sätt kan påverka med positiva krafter är det en fullständig självklarhet. Bortsett från att det här var ett konkret fall som var så uppenbart, det var åt helvete. Men kan man bidra med positiva krafter är det vår skyldighet att göra det.

Att gå in i en sådan här match där det kan bli förlängning och straffar - hur förändrar det er matchplan?

- Inte så mycket. Det ska ju avgöras, lite som playoffet eller Mexiko-matchen, men vi måste luta oss mot grunden i vårt sätt att spela. Sedan har man olika scenarier i vad som händer i matchen, vi har det fjärde bytet i förlängningen och förberedelse kring straffskytte. Det finns lite scenarier med men när matchen ska spela får man inte krångla till det för mycket utan går in och ser det som en match där vi kör vårt sätt att spela. De taktiska inriktningar för att det just är Schweiz då. Men vi ledare måste ha en beredskap och en plan ju längre matchen går, den måste man ha med sig.

Har ni VM:s bästa mittbackar?

- Oj, jag har inte sett alla andra matcher, men vi har ett väldigt bra mittbackspar. Det har vi. Vi har en väldigt bra backlinje. Vi har en väldigt bra målvakt. För att inte prata om mittfält och forwards. De är jättebra.

Vissa av spelarna tyckte det var skönt att få en aktiv match mot Mexiko med lite mer klivande - känner du på samma sätt?

- Det är lite motståndet med, nu får man inte prata för mycket för det finns en risk att Schweiz läser tidningar, men Mexiko har lågt bolltempo när de bygger spelet. Då blir det tydligare när vi ska kliva och våra forwards är väldigt duktiga på att läsa av det. Då blir det naturligt att vi kliver mer. Möter du Italien som har ett högra bolltempo och kliver så spelar de förbi dig och då gör du inte det på samma sätt. Det har lite att göra att göra med motståndet, men i den här matchen fick vi bra bett när vi väl gick och det var tydligt när vi skulle gå. Det tror jag passade oss fantastiskt bra och då hoppas man att alla lag spelar med lägre tempo för då har vi en skicklighetsgrad att läsa av när vi ska kliva och inte bara bli stående. Apropå hur man spelar fotboll, vi vill inte bara stå djupt och stå still där och inte flytta oss utan gör det för att hitta lägena där vi ska vinna boll och sedan kunna anfalla. Det var väldigt tydliga signaler mot Mexiko om att nu kan vi gå. Den delen var bra i den matchen.

Du har sagt att du har en stark tro på dina spelare och höga förväntningar och krav, men är det någon spelare som överraskat på sig positivt?

- Nej, inte så, det tycker jag inte. Nej, inte överraskat. Det kan jag inte säga. Jag har en väldigt stark tro på dem och på laget och att man uppfyller sin roll i laget. Det är jäkligt många som uppfyllt kravet vi har på dem, för att inte säga alla. Det är en nyckel till att vi faktiskt är i en åttondelsfinal. Vi har inte råd att vi inte uppfyller det, då hade vi inte spelat match på tisdag igen. Det är ingen som överraskat men det är många som presterat på en hög nivå. Pratar vi Albin (Ekdal) som inte hade spelat en hel match sedan i november och nu har spelat tre matcher i rad och ska spela på tisdag igen utan att jag har tagit ut laget. Pratar vi Ola (Toivonen) som inte spelat på hela våren och går in och spelar de här matcherna och så vidare och och så vidare. Då tycker jag det är ett antal spelare som vi tillsammans med spelarna själva lyckats bygga det så att de har kunnat spela. Det är jätteroligt att vi kommit dit med dem. Vi har Robin Olsen som inte stod på en lång period men som byggt sakta men säkert och är den gamle Robin ganska snabbt igen. Det jag väldigt glad över men det är ingen överraskning. Jag hade tron att de skulle komma det, men det är väldigt skönt att de gjort det med den bakgrunden.

Har du använt färre spelare i startelvan än du trodde?

- Nej, vi behöver alla och därför valde jag att matcha som vi gjorde mot Danmark och Peru och vi gick runt. Sedan har det fallit som det gjort. Jag trodde inte innan om jag ska vara ärlig att Albin skulle spela tre matcher. Det var inte självklart för mig när man gjorde grundplanen. Men för mig är fotboll att man får ta en match och sedan får man utvärdera den och sedan ta nästa. Tittar man för långt fram så tappar man det som är här och vi har tagit det steg för steg och då har det blivit naturligt att det har sett ut som det har gjort.