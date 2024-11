Allt annat än nedlagd SvFF-röst i VM-valet är förkastligt

Helgens måste

En tur till Borås för en flyttad kvalmatch under söndagen. Inhopp i en av pauserna i Hockeylördag i TV4 för att prata skillnader i ekonomi mellan fotboll och ishockey när det handlar om svenska föreningar. Se mer av Helikopterrånet på Netflix.

Helgens avstå

Längdskidornas premiär i Bruksvallarna. Ser att Therese Johaug krossar i den norska premiären. En sport som blott är stor i två länder.

Veckans ordförandestrid

I fotbollsrörelsen är det mycket snack om eventuella motkandidater till Fredrik Reinfeldt om att bli ordförande för fotbollsförbundet. Skrev en krönika i ämnet förra helgen. Sef-basen Simon Åström är fortsatt hetast, men det finns Sef-klubbar som inte vill släppa honom och de ser Sef som viktigare är SvFF. Tvåa på listan är Häcken- och EFD-ordföranden Anders Billström. Bägge sitter i SvFF-styrelsen och tillhör inte Reinfeldts fan club. Det handlar om de kan samla tillräckligt med stöd för att våga utmana Reinfeldt och då veta att de kommer att vinna. Då kan det bli så att valberedningen går på annan kandidat än Reinfeldt, men i dagsläget är det oklart läge. Mycket snack och liten verkstad. Lars-Christer Olsson nämns som en möjlig kandidat att gå in två år om Åström ska sitta kvar sin mandattid i Sef men frågan är om Olsson har stödet och vill ta risken att förlora mot Reinfeldt igen. Vid sidan talas det om att Patrik ”Bjärred” Andersson är intresserad av att kandidera och den tidigare storspelaren sitter i EFD:s styrelse, men det blir svårt för honom att få tillräckligt med stöd. Tidigare AIK-ordföranden Robert Falck är den enda som öppet uttalat sin vilja att ställa upp i valet mot Fredrik Reinfeldt men där verkar han inte få någon i svensk fotboll att nominera honom. Datum att hålla koll på är 15 januari som är sista dagen för att nominera kandidater till valberedningen och 15 februari då valberedningen ska presentera sitt förslag till styrelse. Själva årsmötet är 22 mars 2025 och är på hotellet invid nationalarenan.

Veckans flathet

Att Fifa och Uefa inte agerar mot Israel är svårt att förstå. Nyligen spelade landslaget matcher i Nations League och man finns med i den tänkta VM-kvallottningen och Maccabi Tel Aviv ska spela match i Istanbul på torsdag. Det är dags att fotbollens största organisationer markerar tydligare mot det som sker i Gaza och på Västbanken. Att kritisera det är inte antisemitism som det lätt klassas som och att man blivit angripet innebär inte att man kan försvara sig med vilka metoder som helst.

Veckans motsägelsefulla

Uefa straffade Rumänien ganska hårt med böter på 128 000 euro och en kommande match utan publik efter scenerna i samband med matchen mot Kosovo. Men Rumänien fick segern med 3-0 och därmed straffas Kosovo som lämnade planen och vägrade spela klart matchen. Logiskt hade varit 0-0 sett till att det bara var två minuter kvar, men man inser att då hade Uefa öppnat upp för att lag kunde tåga av planen som en metod. Klart att det är ett stort problem vad Kosovo upplevde, men det är fem år sedan då Alexander Isak, Robin Quaison och Sverige anmälde den rumänska publiken för rasism i Bukarest utan att det hände något. Kosovo har överklagat och vi får se om det leder någon vart, men det troliga är att inget sker.

Veckans moderna fotboll

Den franska supercupen spelas i Doha, Qatar. Avspark mellan Paris SG och Monaco 5 januari.

Veckans utspel

Fotbollschefen Kim Källström sa i Viaplay att man ska fundera på om landslaget ska spela på annan plats med tanke på det dåliga gräset på nationalarenan. Undrar om det var förankrat högre upp? Det är något som inte landar väl hos storägarna Fabege och driftsbolaget Stockholm Live.

Veckans krångliga väg till VM för Sverige

Ovan beslut från Uefa om att Rumänien vann med 3-0 mot Kosovo gjorde att Sverige blev nästbästa gruppvinnare från C-divisionen. Rumänien är nu före när det handlar om rankningen av gruppvinnare i Nations League. Här är gruppvinnarna i ordning efter dess rankning: Spanien, Tyskland, Portugal, Frankrike, England, Norge, Wales, Tjeckien, Rumänien, Sverige, Nordmakedonien, Nordirland, Moldavien och San Marino. Europa har 16 platser till VM i USA, Kanada och Mexiko och den 13 december lottar man VM-kvalet. Tolv grupper där hälften har fem lag och hälften har fyra lag och tolv VM-platser går till gruppvinnarna. De sista fyra VM-platserna går till fyra playoffvinnare. De som gör upp om platserna i playoff är tolv grupptvåor från VM-kvalet och fyra gruppvinnare från Nations League som inte blivit antingen etta eller tvåa i VM-kvalet. Det innebär att för att Sverige ska missa playoff via Nations League, om man nu blir trea eller sämre i VM-kvalgruppen, så måste tre av följande landslag missa att komma etta eller tvåa i sitt VM-kval: Spanien, Tyskland, Portugal, Frankrike, England, Norge, Wales och Tjeckien. Det vet man troligen först i november 2025. Enligt Football Meets Data kan Sverige bara hamna i en femlagsgrupp i VM-kvalet. Då är det större sannolikhet att man får England, Schweiz, Belgien eller Österrike från första seedningsgruppen. Men det ska sägas att det är en extremt komplicerad lottning med både de vanliga begränsningarna (avstånd, vinterväder, politik) plus att en hel del landslag ska spela Nations League i mars och några av även i juni (och de som spelar i juni vet man först i slutet av mars). Det är tal om att blott fyra av tolv VM-kvalgrupper kommer att vara kompletta 13 december och att de andra innehåller luckor där det kan bli flera landslag.

Veckans jakt på unga TV-tittare

NFL har redan samarbetat med Nickelodeon och animerat direktsändningar av matcher. Nu hakar NBA på och kör ihop med ESPN (som ägs av Disney) och det blir Disney-animering av juldagsmatchen mellan San Antonio Spurs och New York Knicks. Allt för att locka in unga tittare till sporten. När kommer det till Sverige?

Veckans lyssning

Mediernas tidigare programledare Johan Cedersjö (som även skrev ett briljant reportage om Örebro SK i Offside) har börjat släppa avsnitt i serien Experimentet Det sista pillret. Det handlar om att 1,2 miljoner svenskar äter antidepressiva och har ett personligt anslag via Cedersjö som under serien ska sluta äta medicinen efter tio år. Har lyssnat på det första avsnittet och kommer fortsätta. Intressant, starkt och ifrågasättande. Bra journalistik i en annan form.

Veckans tittande

Helikopterrånet på Netflix. Fångade mig från första bildrutorna och det är svårt att stänga av.

Veckans läsning

Josimar släpper inte det amerikanska bolaget 777 Partners som köpte klubbar i en rad länder. Ja, den är inlåst men journalistik kostar och Josimar gör mycket bra grejer. Tommy Lundberg, docent från Karolinska Institutet, skriver om svårigheten att identifiera talanger bland barn och unga och varför forskare är tveksamma till den utveckling som sker där man jobbar just så. Ett evigt debattämne.

Veckans gästspel

Var med i Radiosportens Dokumentär om Cristiano Ronaldo ihop med bland andra Simon Bank. Mötte även Patrick Ekwall i Offsides quiz Spelarbussen. Etiopien mot Tre Kronor i ishockey, enligt Ekwall som körde "mind games".

Veckans pristagare

Glad att Johan Hilton fick Stora Journalistpriset för sin bok om Benny Fredriksson. Om ni inte läst ”Den siste teaterdirektören”, gör det. Även glad över att TV4-kollegorna Emil Hellerud och Daniel Andersson fick Stora Journalistpriset för granskningen av SD:s trollfabriker.

Veckans mediarädsla

Jon Dahl Tomasson och landslagsledningen var på plats på galan Allsvenskans stora pris i onsdags kväll. SvFF-folk verkade stressade över att journalister fick röra sig fritt i lokalen. Tänk om någon skulle ställa frågor till Dahl Tomasson och andra i landslaget? Bland annat nobbade han medier när han gick förbi den mixade zonen och även Kim Källström sa nej tack till traditionell media men gjorde något Tik-Tok-artat. Ja, det är uppenbart att leenden på presskonferenser är en sak, att riskera träffa journalister utan kontroll är en helt annan sak.

Veckans Qatar-lobbyist

Donald Trumps nya förslag till justitieminister, Pam Bondi, jobbade bland annat för Qatar under åren före VM. Hon var välbetald lobbyist för en del stora företag men även för emiratet.

Veckans rant

Var på Allsvenskans stora pris i onsdags och det var en pampig gala som Sef fått till. Däremot har jag svårt att förstå att Bosse Larsson blott är fyra på listan över de största spelarna i allsvenskans historia. Eller att Thomas Ravelli med åtta SM-guld är trea. Topplistan finns här. I senaste avsnittet av Allsvenskan enligt Lundh och von Knorring talade vi om bland annat det. Lyssna här. Även om tränarkarusellen i svensk fotboll och en del om resterna av priserna som delades ut under kvällen.

Veckans kliv

Hammarby har med ett undantag gett Champions League både inramning och sportsliga prestationer. Man räckte inte till mot Manchester City men gjorde i perioder en stark insats. Tyvärr handlade en del om ett kastat mynt efteråt och även om en City-spelare firade ett mål framför Bajen-supportrarna är det korkat att kasta mynt.

Veckans läsarbrev

Hej Olof, Jag skriver till dig angående den bortdömda målet av Alexander Isak i matchen mellan Sverige och Azerbajdzjan den 19 november 2024. Det här är inte bara en domartabbe, utan också ett exempel på hur ett system som är tänkt att hjälpa snarare kan bidra till att skapa nya misstag. Alexander Isak var tydligt inte offside, och detta mål hade aldrig ens blivit ifrågasatt om det inte vore för det “hjälpsystem” som nu dömde bort det. Det väcker frågan: Vad är poängen med att ha tekniska system om vi inte kan erkänna våra misstag, trots att bevisen skrattar oss rakt i ansiktet? Det här får inte gå tyst förbi bara för att vi råkade vinna med 6-0. Nästa gång kanske det står 0-1, och vad gör vi då? Vi måste visa att det är möjligt att rätta till felaktiga beslut när det finns otvetydiga bevis. Att säga “domarens beslut är slutgiltigt” håller inte längre i en tid när vi har tillgång till så mycket teknologi och data. Jag tycker att detta är en principiell fråga som borde tas upp på bred front. Alexander Isak förtjänar att få sitt mål i den officiella matchstatistiken, och Viktor Gyökeres borde krediteras med assist. Rätt ska vara rätt, särskilt när det är så här rätt. Jag är beredd att göra vad jag kan för att hjälpa, men du är journalisten och har en plattform som kan driva detta vidare. Det här är ett perfekt exempel på en fråga som behöver dras till sin spets, både för spelarna och för sportens trovärdighet. Vad tror du, kan man bygga massa kring detta? Mvh: Robin

Svar: Tror det blir svårt, men det är ju bra att VAR-duon lyfts bort i hemlandet Polen. Sedan var det ett skakande exempel på ett synnerligen grovt fel. Uefa lär inte heller ge duon fler uppdrag. Om du lyckas bygga massa kring det kan det säkert bli intressant, men i mina prioriteringar faller det en bra bit ner.

Veckans bortgång

Journalisten Göran Skytte har gått bort. Han gjorde starkt avtryck under några decennier. Bland annat gjorde han en dokumentär om Sven-Göran Eriksson. I Stormens öga går att se på Youtube och är en rätt fin skildring och även en spegling av vilka skiften som skett i samhället, inom fotboll och inom media på 25 år.

Veckans låt

"We Don’t Need Another Hero" – Tina Turner.

Veckans poddgäst

Östers sportsligt ansvarige Jesper Jansson är gäst och talar om hoppet som spirar i Växjö, om att bygga ett lag för allsvenskan men även om tiden i Hammarby, det usla debattklimatet i svensk fotboll och vad som gick snett på Cypern. Sedan tidigare finns över 445 intervjuer med folk i fotbollens värld via denna länk. God lyssning!