Champions League-matcher utanför Europa är tyvärr framtiden

Helgens måste

Svenska Cupen. Fint med en fredagsmatch mellan AIK och Degerfors där Anton Saletros inledde tävlingssäsongen med en otrolig frispark, men Omar Faraj förstörde kvällen i AIK-land när han nickade in 1-1. Späckad svensk fotbollshelg. Tillsammans med Andreas Sundberg och Martin von Knorring har vi gått igenom grupperna, och det kan ni se här. Tror själv att Elfsborg tar hem Svenska cupen.

Helgens avstå

Four Nations. Tvivlar inte att det är på allvar i matcherna, men sparar mig till OS-hockeyn om ett år följt av World Cup 2028.

Veckans ordförandekamp

Simon Åström vann på knockout mot Fredrik Reinfeldt som får lämna posten som SvFF-ordförande den 22 mars. Valberedningen var livrädd för läckor och släppte förslaget på ordförandekandidat redan i torsdags trots att man utlovat fredag 11:30. Konstigt nog flashade TT att Fredrik Reinfeldt avböjde omval vilket var väldigt långt från sanningen. Snarare ställde Reinfeldt upp för omval, men blev ratad av en stor majoritet i svensk fotboll. Krönika från torsdagen om skiftet. Mer finns här. Simon Åströms första uppdrag blir att ihop med styrelsen rekrytera en ny generalsekreterare. Oerhört viktigt att man träffar rätt med den personen. Noterbart i övrigt från valberedningens förslag är att Stockholms FF får in en ledamot i SvFF-styrelsen. Kristina Långström tar Nina Lindströms plats efter att den senare valt att lämna styrelsen.

Veckan hoppfyllda kväll

Stiftelsen Sverige United jobbar för att stötta föreningar som använder fotbollen för att underlätta integration. Vilket man kan läsa om här. En gång om året ordnar man en gala där man hyllar och prisar eldsjälar från föreningar runt om i Sverige. Man delar ut Bronshanden, Silverhanden samt Guldhanden till tre olika eldsjälar som nominerats av folk runt om i landet. Det var i torsdags och det var en kväll som gav hopp i en tid när det är mycket mörker. När man får ta del av insatserna som Alicia Ibrahim, Fatima Al-Kateb, Ronny Sterzenbach, Ali Jamal Yassin och många andra står för blir man verkligen imponerad. Den gemensamma nämnaren är fotboll. Kommittén som väljer ut pristagare består av landslagsmålvakten Zećira Mušović, fotbollsspelaren Ivo Pekalski, Offsides chefredaktör Anders Bengtsson, expertkommentatorn Irma Helin Zibanejad och elitdomaren Mohammed Al-Hakim. De har inget lätt uppdrag att välja tre av de nio nominerade som alla gör otroliga insatser, men här finns vinnarna. Kul att se en hel del från fotbollens värld på Guldhanden och bland gästerna fanns Peter Gerhardsson, Janne Andersson, Albin Ekdal, Magnus Eriksson, Hedvig Lindahl och Jesper Blomqvist.

Veckans pengakris

Streamingjätten Dazn är i konflikt med franska Ligue 1. Skälet är att Dazn är missnöjt med utfallet av sitt nya avtal med Ligue 1 och betalar därför bara hälften av överenskomna 4,5 miljarder kronor. Redan det avtalet var mindre än man hade tidigare. Den franska fotbollsligan har det inte lätt och det väntar rättsliga strider med Dazn.

Veckan Qatar-intresse

Investerare från Qatar är intresserade av att köpa Tottenham, enligt Guardian. De är till och med villiga att låta Daniel Levy styra klubben. Tottenham har länge letat efter investerare men ingen har velat betala efterfrågade 52 miljarder kronor.

Veckans knock

Manchester City fick rätt mot Premier League i en av klubbens olika processer mot ligan. Det handlar om ett regelverk kring sponsorer som kan kopplas till klubbens ägare som nu döms ut av en skiljenämnd. En majoritet av Premier League, som ju är de 20 klubbarna, hade velat strama åt hur exempelvis Manchester City och Newcastle kan ta emot sponsorer kopplade till dess ägare i Abu Dhabi och Saudiarabien. Beslutet kommer i en känslig tid då det parallet pågår en process mot Manchester City kring 130 regelbrott (det har ofta talats om 115 men korrekt är 130) mot det finansiella regelsystemet.

Veckans marknadssnack

SVT överraskade med att köpa två bortamatcher i damernas Nations League. Möten med Danmark och Wales som spelas 21 och 25 februari visas i SVT. Viaplay och SvFF kommunicerade våren 2022 att Viaplay bland annat köpt alla landskamper för damerna kopplat med start 2025. Hur kan då SVT köpa två bortamatcher? Ja, det talas på marknaden att Viaplay och SvFF i efterhand upptäckte att bortamatcherna inte ingick i avtalet likt det gör för herrarna och att ingen hade rättigheterna till just bortamatcherna. Kan det verkligen vara så enkelt? I så fall finns det ytterligare en bortamatch utan ägare, Italien i maj.

Veckans parad

Philadelphia Eagles krossade Kansas City i söndagens Super Bowl. Under fredagen arrangerade man en segerparad genom staden och alla skolelever fick ledigt från skolan för att kunna hylla laget. Folk var ute redan 07:00 för att ta platser längs ikoniska Broad Street för att följa lagets färd i bussar från arenan i södra delen av stan till det klassiska konstmuseet där Rocky springer upp för trapporna. Alla TV-kanaler direktsände i flera timmar och det går att se i efterhand här. Sanslösa scener och häftigt att följa och det sägs ha varit en miljon personer ute på gatorna. Man kan misstänka att det bara var början på en helg i segerfestens tecken.

Veckans jobbiga läge

Jacob Widell Zetterström fick släppa in fyra bollar bakom sig mot Marti Cifuentes Queens Park Rangers under fredagen. Derby är under nedflyttningsstrecket efter två poäng på de tio senaste ligamatcherna.

Veckans osynkade kalendrar

Det var minst sagt överraskande för Svensk elitfotboll när det visade sig att herrlandslaget lagt fem dagar på den spanska solkusten som uppvärmning inför träningsmatchen mot Luxemburg. Sef hade nämligen placerat in upptaktsträffarna för både Allsvenskan och Superettan på hotellet vid Strawberry Arena den veckan – 17 och 18 mars – vilket såg bra ut om Sverige varit där. Nu är landslaget och en del av presskåren någon helt annanstans.

Veckans läsning

Mer Succession än HBO-serien Succession är New York Times reportage om striden inom familjen Murdoch. Otrolig läsning. Reportarna har kommit över 3000 dokument från den hemliga rättsprocessen i Nevada där Rupert Murdoch och sonen Lachlan försöker ta kommandot över stiftelsen som äger medieimperiet. På andra sidan finns tre andra av Murdochs barn.

Veckans sociala medier-fajt

Fotbollsförbundets informatör Staffan Stjernholm hamnade i öppet tjafs på Facebook med Mats Enquist som var generalsekreterare för Svensk elitfotboll i elva år. Mats gratulerade Simon Åström till att ha blivit valberedningens kandidat till ordförande och då gick Stjernholm till attack och förklarade att ur hans tjänstemannaperspektiv ”har Fredrik varit en utmärkt och närvarande ordförande. Nivån på ”debatten” i media har förts på en ovärdig nivå….Förstår att SEF-företrädare applåderar ökat inflytande över förbundsstyrelsen. Blir intressant att se, givet repskapspremisserna senast, om svensk fotboll som helhet nu kommer att framstå som bengalkramare för lång tid framåt, eller inte.” Enquist blev klart irriterad över påståendet ”att detta ska ha drivits av Sef-klubbarna för att få kontroll på FS, eller att promota bengalbränning.” Det är uppenbart laddat att en nuvarande Sef-ordförande tar över som ordförande i svensk fotboll och det är inte alltid lätt att hålla tillbaka känslorna på sociala medier. Där för övrigt Mats Enquist är känd för sina inlägg från VM 2018 när han ihop med Sef-kollega ondgjorde sig över Jimmy Durmaz och Isaac Kiese Thelins insatser mot Tyskland.

Veckans läsarbrev I

Hej Olof, jag är bajare och har funderat på en grej. Hur stor roll tror du motionen om att avsätta Reinfeldt "vid varje givet tillfälle" hade för att Reinfeldt nu slutar som ordförande i Svff? Allt gott Christopher

Svar: Klart att motionen och Hammarbys agerande spelat en roll, men det har funnits missnöje på många ställen i landet. Hammarbys ordförande Mattias Fri har jobbat för det under hösten och är en som bidragit till att övertala Simon Åström. Men det tog ett tag innan han verkligen aktiverade sig i frågan.

Veckans avsked

Gillade alltid Gunnar Fredriksson som var krönikör och ledarskribent i Aftonbladet. I veckan gick han bort och Olle Svenning skrev en fin text om Fredriksson. Gunnar Fredriksson skrev på ett enkelt men vackert sätt och det gjorde det svåra mer begripligt.

Veckans ordförandekamp II

Stefan Alvén är en ny joker i kampen om att bli ny Sef-ordförande efter Simon Åström. Juristen har ett långt förflutet inom fotbollen efter en karriär som elitspelare i 15 år följt av insatser på styrelseplats och som tjänsteman i Djurgården innan en tid som sportchef i EFD och ordförande i Boo IF. Skrev debattartikel i Dagens Nyheter förra sommaren om risken för att hatet ska ta över. Återstår att se om han kan bli vald till ordförande och då framför allt i kamp med Jens T Andersson. Även Sef:s förre generalsekreterare Mats Enquist ska vara sugen på uppdraget, men osäkert om han har något stöd. De med insyn säger att Jens T Andersson trots allt ligger bäst till att göra comeback som Sef-ordförande tre år efter att han hoppade av uppdraget. Klart är att den som blir Sef-ordförande omedelbart blir en tungviktare i svensk fotboll då det troligen ingår en plats i SvFF-styrelsen. Så det finns en del att kämpa för.

Veckans läsarbrev II

Debatten om Reinfeldt påminner lite om ilskan i fotbollseuropa då bl.a. ”amerikanska ” ägare vill göra om europeisk toppfotboll enligt USA-modellen. När företrädare för storkapitalet och högerpartier ger sig in i fotbollens svårfångade själ utmanar de både en kultur och en värdegrund som bygger på känslor. De tror alltid att pengarna är nyckeln till all framgång.

Samtidigt så kan folkrörelser tappa fokus och ledningar vända sig inåt som om hur man klarar sig själv är samma sak som hur föreningen klarar sig.

Svar: Tyvärr är pengar viktiga oavsett vilken modell som härskar. Tror inte det fällde Reinfeldt men han har ju en given högerstämpel och många tog för givet att han skulle jobba mot 51-procentsregeln. Men det gjorde han inte.

Veckans läsarbrev III

Hej. Johansson, Lagrell och Karl-Erik samtliga sossar. Brodd, han var säkert sosse också. Inget fel att vara sosse, eller hur. Hur många smågrabbar spelar fotboll på gräsytor i Djursholm, Hovås och Vellinge. Fotboll är den billigaste sporten. Enda som behövs är en boll och liten gräsyta eller en p-plats. Ordförande i fotbollsförbundet, i vilket led skall han komma ifrån? Torbjörn Nilsson, Göteborg, han skulle ha varit en utmärkt ledare. Spelade i arbetarklubben. Eller nägon kille från arbetarklubben Malmö FF. Att leda fotbollsförbundet då måste du komma från de djupa leden, så är det så länge svensk fotboll har kvar 51 procentregeln. Ta bort den och läktarna på kortsidorna blir launcher. Som du kan hyra årsvis. Dessutom att bolagen på börsen kan köpa fotbollslagen. Eller Sandvik AB som idag har ett bandylag även fixar ett fotbollslag och vinner allsvenskan. Eller kanske Skövde, där Volvocars har motorfabriken för bensin och dieselmotorer. Li Shufu har ju gjort ett avtal med prinsen av Saudiarabien, som i det ingångna avtalet har de kommit överens om att tillverka bensinmotorer med nollutsläpp. Saudiarabien fick ju VM i ⚽️ fotboll. Tänk när kungahuset i Saudiarabien inviger VM i fotboll. Med vänlig hälsning, Folke

Svar: En gång i tiden var S-märkning given, men tror inte på det längre. Det spelas mycket fotboll i Vellinge, Djursholm och Hovås. Det är nog mer dina fördomar om att det inte spelas fotboll där. Det var en lång tråd med start hos Lennart Johansson (som kanske var S-märkt från start men onekligen kom upp sig) till den kinesiske Volvo Cars-ägaren och kronprins Mohammed bin Salman. Jag tappade tyvärr den tråden efter ett tag, men VM kommer till Saudiarabien.

Veckans siffror

12. Antalet fotbollsspelare på listan över de 100 som tjänar bäst i världen. Cristiano Ronaldo är etta och Lionel Messi är fyra följda av Neymar (6), Karim Benzema (8) och Kylian Mbappé (9). Tre av fem från Saudiarabien. Hela listan finns här. Sporterna med flest på 100-listan är basket (36), amerikansk fotboll (22) följt av fotboll (12), baseball (11), golf (9), boxning (6), motorsport (2) och tennis (2). Inga kvinnor tjänar tillräckligt för att nå topp 100 och amerikaner utgör 64 av 100. Sportico väger in allt från löner till sponsoravtal.

Veckans låt

”Hoppa eller hoppas” – Daniel Adams-Ray.

Veckans Leeds United

Seger borta mot Watford i tisdags och där 4-0 var i underkant. Sunderland väntar hemma på måndag kväll och jag ska se matchen på Elland Road. Det som oroar är att det ser för ljust ut för Leeds. Serieledning. 15 ligamatcher i rad utan förlust. Sju ligamatcher i rad utan ett insläppt mål. Och Premier League hägrar. Ja, vad kan egentligen gå snett? Allt!

Veckans poddgäst

Therese Sjögran är gäst och Manchester Citys Women’s Director of Football talar om nya jobbet, om kraven på henne, om att vinna rätt matcher men även om avskedet från Rosengård, om svensk damfotbolls utmaningar och om hoppet att Sverige gör ett starkt EM i sommar. Sedan tidigare finns över 460 intervjuer via denna länk. God lyssning!