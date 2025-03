Infantino går Trumps ärenden och visar hur fotbollen INTE förenar

Helgens måste

Malmö-Rosengård, Mjällby-Häcken och Blåvitt-Hammarby är bara en del av cupmatcherna som måste ses.

Helgens avstå

VM i längdskidor från Trondheim. Trots svenska framgångar har det svårt att fastna när det är så få länder som slåss om medaljer.

Veckans ordförandekamp

Jens T Andersson blev valberedningens kandidat till ny ordförande för Svensk elitfotboll efter Simon Åström som blir ny ordförande för fotbollsförbundet efter Fredrik Reinfeldt. Lars-Christer Olsson lägger ner sin kandidatur att bli Sef-ordförande efter att klubbarna som nominerat honom inte funnit stöd att utmana Andersson på årsmötet 21 mars. Roland Blomstrand och Thomas Bodström var aldrig ens nära att utmana om posten. Därmed kommer Jens T Andersson göra comeback som Sef-bas efter att ha lämnat uppdraget efter blott ett år senaste gången. Han kliver dessutom in i SvFF-styrelsen och det blir intressant att se hur det påverkar förbundet när man får en ny ordförande och ett par nya styrelseledamöter i Andersson och Kristina Långström från Stockholms FF.

Veckans porträtt

Sveriges förbundskapten Jon Dahl Tomasson är inte lättintervjuad. Guarden är uppe trots att han ofta på presskonferenser uttrycker hur glad han är att se journalisterna. Därför var det spännande att läsa Offsides porträtt av den danske förbundskaptenen som är signerat den danske journalisten Morten Glinvad. Det var uppenbart av porträttet att även danska journalister och det danska folket har svårt att få ett grepp om JDT och att Sveriges förbundskapten inte bjuder på något. Nu har det kommit två porträtt och intervjuer efter varandra i Expressen och Offside som tecknat en rätt samstämmig bild av Jon Dahl Tomasson.

Veckans derby

Cupmötet Malmö FF-FC Rosengård är en försmak av det som väntar i allsvenskan under 2025. Början på ett tronskifte i Malmö? Svårt att tro på något annat över tid. Trodde dock på fler åskådare än vad biljettförsäljningen tyder på (en bit över 7 000 sålda på lördag förmiddag) men det kanske växer till sig under allsvenskan.

Veckans debatt I

Tidigare har jag skrivit om en studie vid KI som ska visa att fotbollsspelare är smarta. Något som fick mothugg redan från start och som jag publicerade. Nu har en av kritikerna, professor Magnus Lindwall, skrivit om sin syn på studien och pekar på varför den är snett på det och hur den kan bli nyheter. Det är uppenbart att det är viktigt med debatt kring det här, även om det är svårbedömt kring vad som är korret.

Veckans dokumentär

Var och såg dokumentären "Wilmer X - när tiden stannar" som är gjord av Stefan Berg. Välgjord, varm och vacker skildring av rockbandets långa karriär som innehållit rejäla toppar och framgångar men även en mycket lång paus när det gnisslade mellan medlemmarna. Filmen är ett måste för Wilmer-fansen, men det är en film för fler med tema kring åldrande och att inte kunna prata med varandra och hur Sverige (i det här fallet Malmö) förändrats. Kan sakna tiden när vi röjde framför kravallstaketen när Wilmer spelade på 1980-talet men var sak har sin tid.

Veckans möjliga stängda liga

Engelska Women's Super League kan avstå nerflyttning under en rad säsonger för att göra ligan större. Guardians nyhet har skakat om i England och nu har ligans vd Nikki Doucet slagit fast att det handlar om en temporär lösning fram till 2030. Det ska röstas om förslaget att stänga ligan under en rad år när man går från dagens tolv lag till 16.

Veckans nepo baby

Kiat Lim är ny president för Valencia. Han är son till miljardären Peter Lim från Singapore och som äger den spanska klubben sedan 2014 då Lim togs emot som en frälsare. Annat läge nu när Valencia är i kris och under lång tid har supportrarna velat se Lim försvinna. Sonen Kiat Lim som är född 1992 tar nu över som president.

Veckans trista avsked

Ivo Pekalski slutar. En gudabenådad fotbollsspelare som hade missflyt med skador och också brottades med psykisk ohälsa. Dessutom en mycket skarp person som säkert kommer sätta avtryck på andra ställen framöver.

Veckans moderna fotboll

Serie A siktar på att spela ligamatcher i USA. Inom tre år.

Veckans journalistlön

ESPN och Stephen A. Smith är överens om ett nytt femårsavtal. Smith som framför allt jobbar med programmet First Take ska få 100 miljoner dollar eller runt en miljard kronor.

Veckans Viaplay-kursskifte

Det har inte ens gått tre år sedan Viaplay presenterade affären där man hade köpt alla landskamper för det svenska damlandslaget i fotboll med start 2025. Viaplay-chefen Anders Jensen var nöjd: "Viaplay är nu hemvisten för svenska landslagen i fotboll. Supportrar kan följa både det framgångsrika damlandslaget och den nya herrgenerationen av supertalanger på vår streamingplattform i världsklass. Svenska cupen – med 7 olika vinnare under de senaste 10 upplagorna för herrar – lägger till många spännande matcher med landets största klubbar. Detta är ett fantastiskt tillägg till vår internationella rättighetsportfölj, och vi är glada över att samarbeta med SvFF för att föra Sverige närmare sina favoritstjärnor." Även fotbollsförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand hyllade avtalet: "Vi är väldigt glada över att nå detta avtal med Viaplay, som starkt bekräftar det ökande intresset för vårt damlandslag – och så klart för damfotboll generellt. Vi ser stora fördelar och möjligheter i att samla all bevakning av våra landslag, och Svenska cupen, på en så distingerad plattform som Viaplay – vilket blir fallet från 2025 och framåt." Fakta är att det inte blev en enda landskamp sänd ur detta avtal innan Viaplay sålt vidare rättigheterna till SVT. Under torsdagen blev det klart att SVT köper loss allt kring damlandslaget från Viaplay och fyra år framåt. Alla är glada över affären, givetvis, och ur förbundets perspektiv är det bättre att finnas hos SVT där genomslaget är större vilket är viktigare ur sponsorperspektiv. Viaplay slipper betala för produktionen av matcher och även om man inte får tillbaka vad man betalat är det en besparing. I Viaplays fall är det också tillbaka till MTG-rötterna under dansk ledning och bort från förre koncernchefen Anders Jensens visioner som bland annat inkluderade en rejäl satsning på damfotboll. Undrar för övrigt vad som hände med Jensens satsning mot diabetes i Viaplays regi? Inga nyheter alls från stiftelsen efter oktober 2023 och det några månader efter Jensen tvingats bort från bolaget. Diabetesgalan försvann också och inte sett några TV-serier om diabetes på länge. Peter Jihde värvades ju in till TV-kanalen för att just ta ett grepp kring diabetes utöver hans andra insatser. För övrigt kan man konstatera att Viaplays köp av kvalmatcher och Nations League för Wales, Nordirland och Skottland som gjordes 2022 i en satsning på Storbritannien inte blev någon succé. Ett tag fick man sända matcher via Youtube för man inte kunde sälja dem men nu har matcherna flyttat vidare till BBC. Public service i Storbritannien tar hand om matcherna framöver vilket tabloiderna gillar. Bland annat Sveriges träningsmatch mot Nordirland. Nya tag, helt enkelt.

Veckans gästspel

SVT:s Uppdrag granskning gräver i två program kring bedrägerier som kommer från bluffannonser på sociala medier. Väl värt att se avsnitt 1. I ett av avsnitten är Jenny Strömstedt och jag med och utsätter oss för dessa bedragare och skälet är att vi är några bland många som fått våra identiteter kapade. Det är tyvärr uppenbart att Meta som äger Facebook och Instagram inte bryr sig särskilt kring detta. Bra att SVT ligger på och visar hur bedragare gör men även hur legitima företag som Meta inte gör något för att stoppa det.

Veckans moderna Idrott

Saudiska investeringsfonden Pif är på väg att satsa 600 miljoner dollar (cirka sex miljarder kronor) i ett nytt bolag som det internationella friidrottsförbundet ska bilda. Tanken är att bolaget ska få ännu bättre fart på den kommersiella verksamheten kring friidrott.

Veckans läsarbrev I

Hej Olof! Jag lyssnar på din intervju med Aiks tränare. Det förvånar mig att du utan att ifrågasätta och djupa i vad han menar när han säger att AIK är största klubben inte bara i Sverige utan i Skandinavien. Hur kommer det sig? Det är ju något som Aikare försöker slänga sig med och du som brukar vara kritisk journalist borde inte missa att fråga vad han menar. Det var synd. Med vänlig hälsning Martin

Svar: Det hade jag säkert kunnat fråga om, man hugger inte på allt. Sedan kan man säga att AIK är den största klubben i Skandinavien sett till publiksnitt med 28 589 senaste säsongen. Ingen klubb i Norge är ens nära och i Danmark är det bara FC Köpenhamn som är nära med 26 514 i publiksnitt under den pågående säsongen och man hade 26 928 säsongen före. I svaret ligger en upplevelse och sedan kan man peka på allt från ekonomi till supportrar och framgångar.

Veckans tecken

Dazn har kommit överens med Warner Bros. Dioscovery om att en del av matcherna från sommarens klubblags-VM ska sändas av mediajättens kanaler och bland dem TNT Sports. Kan det öppna för att Max i Sverige kan få sända en del av klubblags-VM? Eller blir det Dazn som försöker slå sig in i Norden? Dazn köpte ju de globala rättigheterna av Fifa för en miljard dollar. För övrigt lika mycket pengar som de 32 klubbarna får dela på i prispengar. För övrigt lika mycket pengar som saudiska intressen betalat för en tiondel av Dazn.

Veckans debatt II

Patrik Brenning har på senare år granskat talangutveckling och ungdomsidrott i Aftonbladet och både blivit hyllad och ifrågasatt, och häromåret gav han ut boken Så vinner vi igen. Den fått stort genomslag. Brenning gästade även min podd för ett drygt år sedan och talade om frågor kring idrott för barn och ungdomar som onekligen engagerar. Nyligen såg jag att Sef:s akademiutvecklare Thomas Hasselgren skrev följande på Linkedin: "Intressant artikel runt spelarutveckling, där selektering och träningsmängd tas upp. Mediadebatten blir allt som oftast felvinklad och ensidig utan att man egentligen har allt faktaunderlag på bordet. Samhället förändras, idrotten utvecklas och framför allt varje individ är unik. Få når toppen - och för de som gör det, finns det många olika vägar till Rom. Lägg ned tid för denna artikel tar upp många sanningar som några mediakårer ej vill kännas vid eller felciterar eller håller tillbaka information." Hasselgren länkade vidare till en text av Jacob Gudiol, som är fysioterapeut och skribent med inriktning på träning och kost men även har ett förflutet som fotbollsspelare och nådde superettan. I texten ger Gudiol sin syn på Så vinner vi igen och man kan väl säga att han är långt från Brenning i ämnet. Här är texten. Det är uppenbart att detta ämne är laddat och utan djupa kunskaper är det svårt att veta exakt vad som är rätt. Kanske också för att det är svårt att forska på detta ämne då det är komplext att avgöra vad som gör en ung tjej eller kille till en stjärna? På något sätt hade jag gärna sett en diskussion eller debatt mellan Gudiol, Brenning och kanske ytterligare någon eller några kunniga personer för att ta ämnet framåt.

Veckan moderna fotboll II

Newcastle United krymper förlusten tack vare ett rekordavtal med Sela för reklam på tröjan. Det ska vara värt 340-350 miljoner kronor om året. Sela är från Saudiarabien och ägs också av investeringsfonden Pif som äger Newcastle United.

Veckans journalistik

Sydsvenskan gick på djupet bakom Falsterbo horse shows nya sponsor, Sheika Fatima. För övrigt är det en av prinsessans farbröder som äger Manchester City och den här kungafamiljen vet värdet av sport. Anders Norlén är inte journalist men hans genomgångar av de allsvenska klubbarnas ekonomi är intressanta. Som denna om IFK Norrköping där han pekar på att för varje hundralapp klubben tar in betalar man 150 kronor. Onekligen en mörk framtid.

Veckans same procedure as last year

Östersunds FK är i kris. Man måste ordna in tio miljoner kronor till siste augusti för att klara elitlicensen för 2026.

Veckans läsarbrev II

Hej Olof! Ibland läser man om unga talanger som ”släpps” till andra klubbar och det är lätt att tycka att de släpps för enkelt. När jag läser artikeln om Öberg så blir jag förvånad att storklubbar inte har samma helhetssyn för de talangfulla ungdomarna som MFF. Alla klubbar i högsta serierna borde trygga sina ungas framtid och inte bara se kortsiktig utveckling och chans till att tjäna pengar som mål. Det handlar om moral. Enligt artikeln når enbart 1-2 ungdomsspelare per årskull möjligheten att kunn leva på sin idrott. Om man då inte ha en gymnasial utbildning att falla tillbaka på KAN det vara förödande. Givetvis mer eller mindre beroende på personen själv men bara att risken finns visar på vilket ansvar klubbarna har. Det har diskuterats mycket kring den tidiga selekteringen som jag tycker är helt tokig. Barn och ungdomar utvecklas olika och även resten av livet. Därför är det ju enormt viktigt att klubbarna tar sitt ansvar i sin jakt på talanger. Heder åt MFF! Detta tycker jag du ska skriva om. Med vänlig hälsning, Bengt

Svar: Klart att man kan hylla Malmö FF för att man trycker på vikten av en utbildning, men det är samtidigt trubbigt när det inte finns en utbildning för alla. Det var en bra nyhet av Sydsvenskan om skälet bakom Milian Öbergs flytt från Malmö till Hammarby, Sedan gick min kollega Erik Hadzic vidare med den och fick Hammarbys version och även mer från Malmö FF. Vi kan ju inte tvinga folk att gå i skolan och om man vill satsa på fotbollen eller något annat specialintresse ska man få göra det, även om sannolikheten att lyckas är liten.

Veckans siffror

29 000. Publiksnittet i Bundesliga 2 förra säsongen. Det gör den tyska andraligan till den liga med fjärde högst publiksnitt i världen. En bit efter är Championship med 23 000 i snitt men det är den liga i världen som drar in nästmest totalpublik i världen med 24,4 miljoner åskådare. Naturligtvis för att Championship är 24 lag och 46 omgångar. Siffrorna är från Uefa. Det är uppenbart att det är publiktryck i andraligorna i Tyskland och England.

Veckans låt

"Svart guld" - Wilmer X.

Veckans Leeds United

Efter att Leeds kryssat mot West Bromwich förra helgen ställde WBA:s manager en fråga om hur ägarna gör med en klubb som går upp i Premier League. Satsar man närmare tre miljarder kronor (200 miljoner pund) eller är man på väg ut redan i februari? Med tanke på att Premier Leagues tre senaste nykomlingar alla är på väg ut är det en relevant fråga. Även 2023-24 åkte alla nykomlingar ut direkt. Ja, det är precis som i resten av världen, gapen och skillnaderna ökar. Vill man gå upp och i stället bara få stryk? Klart att det finns en del skickliga undantag (Brentford, Bournemouth, Brighton) men sedan Premier League-starten 1992 har alla tre nykomlingar klarat sig kvar fyra gånger. På senare tid var det 2017-18 och 2022-23, men i vår ser det ut att bli respass för Southampton, Ipswich och Leicester. Vad gör Leeds Uniteds ägare? Om man nu tar sig upp. Då ska man bygga ut arenan men måste vässa truppen. Är osäker på om ens halva startelvan håller. Klart är att vd:n Angus Kinnear lämnar Leeds för att ta över Everton. Få vd:ar blir populära och han har gjort några snedsteg, men på totalen varit bra för Leeds.

Veckans moderna idrott II

Damernas tennistour WTA kan framöver betala spelare som blir gravid och föder barn föräldrapenning när de är borta från spel. Allt finansierat av den saudiska investeringsfonden Pif.

Veckans poddgäst

Behrang Safari är gäst och talar om det jobbiga med att sluta som spelare, om expertjobbet på Disney, om råden han ger till unga talanger i rollen som mentor via en agentfirma och om Jon Dahl Tomassons spelidé håller på vägen till VM i USA. Sedan tidigare finns över 465 intervjuer via denna länk. God lyssning!