Lätt att känna VM-hopp med den anfallstrion - som kan bli bäst någonsin

Helgens måste

Philadelphia Eagles-Green Bay Packers i NFL-slutspelet som börjar. Nervöst när Eagles quarterback Jalen Hurts är osäker på grund av hjärnskakning. Avspark 22:00 på TV4 Play. Hela slutspelet går att se där.

Helgens avstå

Finalen i den spanska supercupen trots Real Madrid-Barcelona. Aldrig varit svag för den typen av jippomatcher och när det nu är en mini-turnering med fyra lag lockar det än mindre.

Veckans besked

Den 15 januari är sista möjliga dagen för att nominera kandidater till fotbollsförbundets valberedning. Det handlar om en rad poster i svensk fotbolls system av nämnder och styrelser. Den som drar mest intresse är givetvis ordförandeposten där Fredrik Reinfeldt meddelat i november att han ställer upp för omval. I förra veckan kom beskedet om att Sef-ordföranden Simon Åström utmanar Reinfeldt. Det var sju distrikt och fyra föreningar som nominerade honom och även om det är unikt har det inte funnits så många öppna strider om ordförandeposten. Skrev en krönika om den kommande kampen när beskedet om Åström blivit offentligt. Man kan konstatera att SvFF på hemsidan lät en julhälsning från Fredrik Reinfeldt i tomteluva (vem valde att göra den efter det senaste förbundsåret) ligga högst på hemsidan trots att jul och nyår var passerat och nyheten från valberedningen låg långt ner. På onsdag stänger valberedningen och vi får se om det är någon mer kandidat som inte bara känner sig kallad utan även får ett distrikt eller en förening att nominera vederbörande. Efter det väntar en månads arbete för valberedningen att ta fram sina kandidater till årsmötet och det beskedet kommer 15 februari. Då kan kampen vara över, beroende på vem som blir valberedningens kandidat. Själva årsmötet är 22 mars. Just nu är det mycket spekulationer och uppgifter om löften i utbyte mot stöd i processen. Kanske inte det vackraste spelet, men en del av den här världen.

Veckans svårbegripliga

Att Fifa och Uefa inte tar tag i frågan kring Israel och deltagande i kommande VM-kval och andra turneringar. Fifa sköt upp ett eventuellt beslut så sent som i oktober och därefter har inget hänt. Israels krigsföring med efterföljande tragedier måste gå att kritisera och det måste gå att ifrågasätta det rimliga i om Israel ska få delta i idrottens värld. Norge ska möta Israel i VM-kval redan i mars och i vårt grannland är det redan debatt och det lär skruvas upp ju närmare man kommer. Förre förbundskaptenen Egil ”Drillo” Olsen har varit kritisk, även om han backade från den debattartikel han skrev under som krävdes bojkott. Det blir tryck på både NFF-basen Lise Klaveness och förbundskapten Ståle Solbakken som varit tydliga kring exempelvis Qatar och Saudiarabien. Via sociala medier har även Klaveness tagit ställning för offren på Gaza och att Israels bombningar måste upphöra. Räkna med fler frågor ju närmare man kommer avspark i mars. Det är svårt att förstå att Fifa inte agerar i denna fråga.

Veckans moderna fotboll

Red Bull gör sitt intåg i La Liga. Atlético Madrid är nya partnern i Spanien. Man sponsrar sex Premier League-klubbar och både sponsrar och deläger Leeds United. I Serie A är det Torino som under hösten slöt ett avtal med energidrycken.

Veckans givna fråga

De hemska och tragiska bränderna i Los Angeles som sker i januari sätter givetvis fokus på hur man ska hantera klubblags-VM 2025, VM 2026 och framför allt OS 2028. Mästerskap och spel som ska avgöras under sommaren när det är än större risk för nya bränder. NHL sköt upp en match i Los Angeles i veckan och NFL flyttar helgens slutspelsmatch Los Angeles Rams-Minnesota Vikings till Arizona.

Veckans avslut

Lucas Bergvalls mål mot Liverpool i Ligacupens semifinal.

Veckans lyxfälla

FC Barcelona som behövde hjälp av den spanska idrottstribunlanen för att kunna registrera Dani Olmo och Pau Victor. Den spanska klubben har under flera år lidit av usel ekonomi efter att ha gjort av med mer pengar än man haft och därför har La Ligas regelverk försvårat registrering av nyförvärv. Troligen är inte sista ordet sagt kring Olmo och Victor, men det är givet att den spanska klubbens ekonomiska problem är kroniska.

Veckans moderna fotboll II

Uefas motsvarighet i Nord, Mellanamerika och Karibien är Concacaf. Nu har man öppnat anbudsprocess för att ta in ett officiellt spelbolag. Precis som Uefa och Fifa gjort tidigare, men som länge var helt otänkbart för organisationerna som kontrollerar sporten.

Veckans svaga motstånd

Kanske inte helt lätt att hitta motståndare i mars när 24 landslag i Europa spelare Nations League-matcher och en hel del spelare VM-kval, men Luxemburg borta för det svenska landslaget är kanske inte det bäst man verkligen behöver. Sverige ska få till ytterligare en träningsmatch i mars och två i juni. Är inte Sverige hetare trots Isak, Gyökeres och Kulusevski?

Veckans bubbla, eller?

När Denver nu får köpa in sig i NWSL och starta ett lag är det ett rekordpris. 110 miljoner dollar eller cirka 1,2 miljarder kronor. Mer än en fördubbling på två år då Bay FC och Boston betalade 53 miljoner dollar. Tidigare lag som Angel City, San Diego Wave och Utah som drog i gång 2020-2022 betalade runt två miljoner dollar. Återstår att se om ligans ekonomi lever upp till prisutvecklingen.

Veckans möjliga Sef-ordförande

Om Simon Åström blir vald till SvFF-ordförande behöver Sef en ny ordförande. Vem? I podden Allsvenskan enligt Lundh och von Knorring talade vi om det. Vi nämner möjliga kandidater och öppnar för en comeback för tidigare Sef-generalsekreteraren Mats Enquist som lämnade sitt uppdrag i oktober 2022. Kan han vara en möjlig ordförande?

Veckans EM-mysterium, eller?

Ännu är det inte kommunicerat vilken eller vilka TV-kanaler i Sverige som sänder EM för damer i sommar i Schweiz. Däremot är det offentligt att EBU köpt rättigheterna av Uefa till 37 tv-bolag från 34 länder och bland dem finns norska duon NRK och TV2. Ett avtal som ska ha kostat EBU cirka 450 miljoner kronor. Majoriteten av pengarna ska komma från Tyskland och England. I Sverige och Danmark är inget kommunicerat kring sändande bolag. Trots att kvalspelet är klart och slutspelet är lottat. Något som ledde till en artikel i Aftonbladet. Där både representanter för SVT och SvFF talar om hur märkligt det är och att det är jättekonstigt. Nu är jag övertygad om att SVT:s rutinerade rättighetschef Jan Olsson och SvFF:s Magnus Malmros som har 35 år i branschen vet hur det ligger till. Uppgifterna som finns på marknaden är att det är Viaplay som köpt rättigheterna i Sverige och Danmark men att man inte är överens med Uefa om den affär som man gjorde med agenterna på CAA Eleven. Parallellt med EM 2025 köpte även Viaplay rättigheterna till Champions League i Sverige och Danmark under våren 2024. Något landade inte rätt i förhandlingarna och även om det är olika agenter (Team som säljer Champions League) har man inte kommit överens vilket lett till denna tystnad. Uefa/CAA lär inte vilja släppa Viaplay från köpet för i dagens marknadsklimat är det svårt att försvara det beloppet när det bara är dryga fem månader kvar till EM i Schweiz. Viaplay kommer också ha svårt att sälja det vidare och få igen vad man betalat. Både Sverige och Danmark är förvisso med i EM, men olyckligt nog hamnade lagen i samma grupp och där finns även Tyskland och bara två lag går vidare. Och lagen som överlever Sveriges grupp stöter på Frankrike eller England i kvartsfinal. Kan bli korta turneringar för det svenska och danska landslaget. Vi får väl se hur det hela landar. Kanske kan Viaplay hitta en uppgörelse att dela mästerskapet med någon annan aktör eller så kör man som gjorde under VM 2023.

Läsarbrev I

Hej! Är det ingen som lyft Magnus Haglund nya roll inom SvFF? Han har ju fördärvat talanger i åratal hos hbk, tvingat akademin spela samma gubbfotboll som a laget, som visat upp det sämsta spel som kunnat visats upp. Inte en enda talang kan han räkna in som lyckade. Ska han nu få fördärva vidare på nationell nivå, ridå och godnatt fotbolls Sverige.... Mikael

Svar: Det är väl inte riktigt korrekt, HBK har tagit fram en och annan talang på senare år även om inte alla stannat. Sedan är det väl bra om SvFF speglar mer än en modell fotbollsmässigt och man får utgå från att de som anställt honom gjort en utvärdering kring rekryteringen.

Veckans moderna idrott

Några av USA:s kanaler testade under helgerna att animera pågående matcher. Disney-figurer utgjorde spelarna när San Antonio Spurs New York Knicks i en parallellmatch som visades bland annat på Disney men även på någon av ESPN:s kanaler. Det heter att man vill locka unga tittare till NBA-basket. Om det lyckas? Det är väl som med talangutveckling, facit får man om tio år.

Veckans lyssning

Tipsade om podcastserien Experimentet: Det sista pillret efter att jag lyssnat på första avsnittet. Nu har jag kört igenom alla åtta avsnitt och kan bara fortsatt rekommendera att ta del av Johan Cedersjös grävande i spridningen av antidepressiv medicin. DN:s Greta Schüldt undrar varför inte alla pratar om serien. Hon skriver bra om serien här. Även i Läkartidningen finns en bra recension. Väl värt att lyssna på ett journalistiskt hantverk i bra format.

Veckans skärmdominans trots tapp

Under 2023 var 93 av USA:s 100 mest sedda TV-sändningar amerikansk fotboll från NFL. Under 2024 föll man tillbaka till blott 72. Den stora skillnaden gentemot tidigare år var att sändningar kopplade till presidentvalet tog 16 platser varav fyra av de tio mest sedda. Super Bowl vann naturligtvis. Två OS-sändningar från Paris slog sig in, men på plats 82 och 89. Basketstjärnan Caitlin Clark såg till att collegebasket för damer tog en plats som 76:a. Baseballens final mellan LA Dodgers och NY Yankees var annars den enda av de andra proffsidrotterna som tog sig in på topp 100, men plats 84 är inget som skrämmer.

Veckans moderna fotboll III

Spanska supercupen avgörs i Saudiarabien. Tätt efter att Italiens motsvarighet spelats där. Arrangörerna inte missnöjda med att den spanska finalen blir Real Madrid-Barcelona. Ni ser den på Sportbladet som även sände den italienska supercupen.

Veckans FA-krav

Då och då dyker frågan om bristande mångfald upp kring svenska landslags staber och att införa krav för att åtgärda det, vilket inte blivit verklighet. I England har FA infört dylika, men ännu har inte nye förbundskaptenen Thomas Tuchel följt upp det. Återstår att se om tysken följer direktiven.

Veckans comeback

Ligue 1 är tillbaka i Sverige. Det är Viaplay som gjort ett avtal om att sända den franska ligan i fem länder. Förutom Sverige är det Nederländerna, Danmark, Finland och Norge. Den franska ligan har inte visats sedan Expressen sände den efter att Bonniers ihop med norska Amedia köpt den. Dock ingen bra affär och efter två år förlängde inte parterna avtalet och Ligue 1 har fått fulstreamas för alla som vill den.

Veckans läsarbrev II

Hej, Angående Åström så har man ju redan sett och läst fler intervjuer med honom än vad man hittills har sett från Reinfeldt under hela hans ordförandetid /Richard

Svar: Haha, men det är inte riktigt korrekt. Några fler intervjuer har Fredrik Reinfeldt gjort, men han är minst sagt restriktiv. Vill man veta mer om Simon Åström finns en tidigare poddintervju med honom här.Den är från oktober 2022.

Veckans siffror

28. Antalet procents sannolikhet som Football meets data ger Sverige att vinna VM-kvalgruppen med Schweiz, Slovenien och Kosovo. Gruppfavoriten Schweiz får 43 procents sannolikhet. Sverige är på 30 procent att komma tvåa, precis som Slovenien. Enligt analysen är det lika stor sannolikhet att Sverige vinner gruppen som kommer trea och därmed får hoppas på att gruppvinsten i Nations League ger en väg till playoff.

Veckans låt

”Tänd alla ljus” – Silvana Imam. Snart nytt albumsläpp från henne.

Veckans positiva SvFF-nyhet

Elon är ny partner för fotbollsförbundet. Man kan lugnt konstatera att SvFF behöver den typen av nyheter.

Veckans Leeds United

Serieledning. Inte en förlust på åtta matcher. Daniel Farke utsedd till månadens manager. Flera av de skadade spelarna är på väg tillbaka. Ändå är det närmast uppror och många Leeds-supportrar hade gärna sett målvakten Illan Meslier utburen ur stan iförd tjära och fjädrar. Allt efter misstaget mot Hull som kostade två poäng och som fick missnöjet efter en skakig höst att flamma upp. Manager Farke både kritiserade fransmannen och backade honom i veckan. Han lär fortsätta stå i ligan och om det kostar avancemanget räcker nog inte tjära och fjädrar.

Veckans läsarbrev III

Tjena Olof! Stor Bajen supporter som jag är så uppmärksammade jag såklart att ”vi” gjorde klart med Sandvikens keeper Felix Jakobsson för några veckor sedan. Förmodad andra-keeper såklart, eftersom vi har allsvenskans bästa målvakt redan i Hahn men ändå. Vad jag dock fick reda på först nu är ju att Felix är son till förre BoIS o HIf-spelaren Andy Jakobsson. Ja, såklart landslaget o utlandet också. Är det bara jag som lyckats missa detta eller har det gått under radarn..? Allt gott Mathias

Svar: Jag kan ju inte svara på om du är ensam som missat den delen för jag kände till det, men det kanske inte överraskade. Däremot har du rätt kring kopplingen och att det inte är en stor grej hänger välk ihop med att han mest spelat i mindre föreningar. Felix Jakobsson är förvisso född i Helsingborg men har bara spelat för Landskrona och då som ung. Sedan har han gått vägen via Eslöv, Torns IF, IFK Norrköping, Sylvia, J-Södra och Sandviken innan han landade på Årsta IP. Jakobsson den yngre var mittfältare från början och sedan blev han målvakt.

Veckans poddgäst

Svante Ingelsson är gäst och talar om livet i Sheffield W, om skillnaderna på de tyska och engelska andradivisionerna, om varför det som sker på julfesten i England stannar på julfesten samt om sorgen över Kalmar FF:s degradering. Sedan tidigare finns över 455 intervjuer med folk i fotbollens värld via denna länk: https://www.fotbollskanalen.se/bloggar/lundhpod/ God lyssning!