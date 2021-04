Lundh: 51-procentsregeln ändrar inte på att stora klubbar kräver mer

Helgens måste

Leeds-Manchester United. Söndag eftermiddag är det ett laddat möte på Elland Road, även om publiken givetvis saknas. Även Rodrigo och Raphina, men jag hoppas ändå på revansch för storförlusten före jul. Även Fotbollssöndag Europa 20:00 där vi pratar om sammanbrottet för The Super League.

Helgens avstå

Nöjen. Igen.

Veckans maktspelare

Karl-Erik Nilsson må ha slipat sina konster i Emmaboda, men SvFF-basen är synnerligen skicklig på att manövrera sig maktens korridorer. I veckan blev han omvald som förste vicepresident i Uefa. Nu får han fyra år till efter att han och svensk fotboll sedan han blev SvFF-bas 2012 haft som mål att se till att Sverige är representerat i Uefa-exekutiven. Det tog till 2017 och han hade nog hjälp av att Michel Platini blev avsatt, men sedan har Nilsson skickligt nått nästhögst i Uefa. Och när han nu i torsdags skickade signerade och publicerade ett brev där svensk fotboll krävde att Fifa skulle agera hårdare mot Qatar så hade det bara gått två dygn efter att han blivit omvald inom Uefa. Nu tycker jag att det är bra att svensk fotboll agerar och försöker göra något. Det är givetvis lätt att raljera om vad gör ett brev och så vidare, men här försöker svensk fotboll öka trycket. Dessutom har det större tyngd att Karl-Erik Nilsson är vicepresident i Uefa, men det är också lite humor i att det skickas efter att han blivit omvald. Det var knappast så att Qatar-frågan dök upp i veckan.

Veckans steg tillbaka

Den olympiska familjen och rörelsen har konsulterat idrottare världen över och man kommer inte tillåta att man går ner på knä för att protestera och ta ställning i politiska, religiösa och frågor om rasism. Apropå beskedet kan det vara nyttigt att läsa den här av Play The Games Stanis Elsborg. Om paradoxen att idrottare stoppas men länder och arrangörer utan problem kan utnyttja spelen. Likt Kina som arrangerar vinter-OS i början av 2022, vilket är landets andra OS på 14 år.

Veckans biljettnasare

Det danska fotbollsförbundet har hamnat i en jobbig sits när det visat sig att man betalat biljetter till Champions League-finalen åt danska idrottsledare. Att DBU inte vill uttala sig tyder på att det är jobbigt, även om man nu skickat räkning.

Veckans lottning

Sverige fick en tuff OS-lottning med USA, Australien och Nya Zeeland. Men det är givet att Peter Gerhardssons landslag kan tråckla sig vidare när två av tre grupptreor går vidare och om Sverige blir två så slipper man USA på sin slutspelshalva. Då är vägen till final hyfsat öppen.

Veckans film

”En runda till.” Magnifik och deppig.

Veckans tumme upp till Ryssland

VM 2022 i Qatar är ifrågasatt, men sedan tidigare har det varit tyst kring EM-matcher i Ryssland. Under fredagen fick Vladimir Putin ta över Dublins tre gruppspelsmatcher. Undrar om EM-sponsorn Volkswagen, som äger Skoda och fick ishockey-VM flyttat från Belarus, markerar mot att Ryssland nu får fler matcher?

Veckans ljusa framtid

Guardian skrev i veckan om att idrott för damer kommer att ha en stor tillväxt samt att det finns ett sug för mer fotbollsmatcher på TV. Onekligen rör det på sig snabbt. EM i England nästa sommar kommer att bli stort.

Veckans riktigt offside

Varbergs tränare Joakim Persson var helt snett på det när han talade om straffar. Bra att han backade och bad om ursäkt.

Veckans diplomati

Den brittiska regeringen ska ha framfört till Förenade Arabemiraten att ländernas relationer hade skadats om Manchester City gick med i superligan. Inte omöjligt att uppgifterna läckts för att stärka Boris Johnson och Co som hakat på motståndet mot superligan.

Veckans paradox

Superligans framväxt har delvis skyllts på utländska ägare av klubbar. Hur kommer det sig att de tre klubbarna som är kvar då är Juventus, Barcelona och Real Madrid? Tre klubbar utan utländska majoritetsägare och där de två spanska är medlemsägda och den italienska är familjeägd. Ja, det troliga är att det är pressat läge för kassörerna i de tre klubbarna snarare än några utländska ägare som vill stänga in sig i en superliga.

Veckans läsrekommendation I

Det är säkert många som tagit del av Florentino Peréz framträdande i den lite udda tv-programmet El Chiringuito de Jugones där han försvarade superligan och förklarade att ingen kunde hoppa av. För tre år sedan var Johanna Frändén på plats och gjorde ett reportage åt Offside inför ett El Clásico. Efter att ha sett Peréz sent i måndags fick reportaget än mer liv.

Veckans tillbakablick

World Soccer-intervju med Silvio Berlusconi. Apropå superligan.

Veckans läsarbrev I

Hej Olof Om du råkar träffa Amanda Lindh igen, skulle du kunna ställa en fråga till henne då är du bussig? I så fall; varför (inte vad) förklaras det inte bättre varför vissa saker genom restriktioner inte är ok och andra är det? Varför kan jag som 50-plussare gå till livsmedelsaffären tillsammans med 176 andra personer eller till ”mitt” lilla gym med 19 andra så att vi alla har 10m2 vardera till förfogande när gymnasiesonen inte får spela fotboll tillsammans med övriga 21 spelare plus domare med ca 300 m2 vardera som yta. 1,5 av ytan av ”mitt” lilla gym var. Att sitta i klassrummet med 32 klasskompis är dock ok. Hur görs riskbedömningen av smittorisken som leder till dessa slutsatser och resultat? Inga avundsvärda beslut att behöva fatta men vill vi ha en bra regelefterlevnad, och det vill vi ju, är det avgörande att reglerna som förväntas efterlevas är logiska och enkla att förstå. Inte ideligen ifrågasatta och till råge på allt, som i detta fall, inte ens bemötta av ansvariga beslutsfattare. Som sagt Olof, toppen om du skulle stämma av denna 10-tusenkronorsfråga om du råkar stöta ihop med Amanda eller ansvarig och insatt person. För jag gör tyvärr inte det. Schysst om du i så fall bara lite kort kan briefa mig ett svar på frågan 😃 Peter

Svar: Jag brukar inte springa på Amanda Lind och sedan är hon rätt skicklig på att svara utan att säga något, men det är knappast någon hemlighet att FHM inte har koll på idrottens eller fotbollens förutsättningar och att regeringen inte heller tar det på allvar. Behandlingen av ungdomsidrotten är illa. Fotbollens försöker idka lobbying. Men det går bara sådär och FHM vill inte ens träffa fotbollens företrädare.

Veckans out

José Mourinho.

Veckans diskriminering

När det var val i AFC, den asiatiska fotbollens motsvarighet till Uefa, 2019 så blev Mariyam Mohamed bortdribblad i jakten på en plats i Fifas råd. Bakom det låg den mäktiga kuwaitiske shejken Ahmad al-Fahad al-Sabah som förklarade för Mohamed att antingen klev hon av valet och kunde få en annan plats eller så var hennes karriär som ledare över. Nu har till och med CAS, idrottens domstol i Schweiz gett henne rätt, men det betyder inget. I veckans Re:Lundh är det en intervju med norskan Karen Espelund som också åkte ut efter en lång karriär och hon har sin syn på den här världen. Lyssna på via denna länk. Även om det är 2021 så rör det sig inte jättesnabbt.

Veckans superliga-vinnare

Qatars Nasser Al-Khelaifi som i ett slag blev en av fotbollsvärldens mäktigaste. Paris SG-presidenten som redan är den del av Uefas exekutivkommitté blev nu ordförande för European Club Association när Juventus-bossen Andrea Agnelli hoppade av. Att PSG höll sig borta från superligan gynnade naturligtvis Nasser Al-Khelaifi. Vad man än tycker om Qatar och dess sportswashing så får man konstatera att det lilla emiratet har Uefa i ett fast grepp. Inte nog med att Qatar är en del av en VM-kvalgrupp inom Uefa, att Qatar Airways är sponsor för EM 2021 och att Bein Sports pumpar in enorma belopp i rättighetsköp, nu är Nasser Al-Khelaifi nästan högst upp i maktpyramiden. Att han är korruptionsmisstänkt kring olika rättighetsaffärer är inget någon drar upp. Vi struntar i det och cirkulerar.

Veckans journalistik

Sydsvenskan har granskat bolagen som tog Freddy Adu till Sverige och skulle backa upp Österlens FF. Del 1. Del 2. Bra jobb.

Veckans PR-dribbel

Sky Sports var inte ensamt media om att köpa versionen om att Manchester Uniteds Ed Woodward lämnar klubben i protest mot att ägarna anslöt till superligan. Tror de att Elvis lever?

Veckans nya liga

Kliver Celtic och Glasgow Rangers in i Premier League? Det händer något hela tiden.

Veckans moderna fotboll I

Att den amerikanska investmentbanken JP Morgan kände sig tvingad att be om ursäkt för att man missbedömde reaktionerna mot superligan. Dessutom fick man sänkt kreditvärdighet. Pengar kan inte köpa allt.

Veckans läsrekommendation II

Fantastisk genomgång av dygnen som skakade om fotbollsvärlden i New York Times. Tariq Panja är en branschens bästa och har ett vasst nätverk och även Rory Smith är skicklig. Sedan vill naturligtvis parter ha ut sina stories och då är New York Times en bra plattform. Men ingen annan än Uefa-basen Alexander Ceferin kan ha berättat om hur han kör i sin Audi Q8 från Ljubljana till Schweiz och tvingas smsa Andrea Agnellis fru för att få Juvenntus-presidenten att ringa upp honom.

Veckans evigt unge

Zlatan som förlängde med Milan fram till 2022. Om nu inte skadorna börjar smyga sig på för mycket.

Veckans arga läsarbrev

Dansen fortsätter i öfk. Varken du vill eller inte. Vi ger oss aldrig. Mats Östersund..

Svar: Okej. Dansa på! Även om du och många andra tror att jag tycker det ena eller det andra om ÖFK så är det fel.

Veckans lyssning

P1 Dokumentärs miniserie Ung Gangster. Oerhört deppig lyssning, men väldigt starkt skildrat av den skicklige journalisten Karwan Faraj.

Veckans intäktstapp

Uefa rapporterade i veckan att intäkterna föll med 8,5 miljarder kronor 2019-20 där sista tiden påverkades av corona och landade på runt 30 miljarder. I slutändan förlorade organisationen knappa åtta miljarder. Man delade ut drygt 26 miljarder av intäkterna via prispengar i Champions League och Europa League samt i solidaritetsersättningar.

Veckans lönelyft

Uefa-basen Alexander Ceferin fick se lönen gå upp 2019-20 med närmare 4,5 miljoner kronor. Han har numera 22 miljoner kronor i årslön. Värre för Uefas förste vicepresident Karl-Erik Nilsson som fick se lönen gå ner 125 000 kronor.

Veckans moderna fotboll II

Vilka toppade listan på största mottagare av pengar från Uefa senaste säsongen? Ja, svaret är Bayern München och Paris SG. Kanske fanns lite skäl där att hålla sig väl med Uefa och vara försiktig med superligan.

Veckans läsarbrev II

Go kväll Olof. Tack för ett bra avsnitt med Stefan Andreasson. Ju mer av oss bönder i media desto bättre. Du berörde själv matchfixningshärvan även om ni inte namngav spelare. Mot bakgrund av det vill jag fråga: varför kan inte Svenska Fotbollsförbundet likt Offside, slopa spelreklam? Finns det ingen annan skulle kunna kliva in som huvudsponsor istället för Unibet/Svenska Spel? Spelmissbruk är gissel i paritet med alkoholen. Med vänlig hälsningar Robert

Svar: Just Elfsborg och andra klubbar får pengar via Unibet via ett avtal som Sef slutit. Svenska Fotbollförbundet har ett annat avtal med Svenska Spel. Rent krasst är det så stora pengar för både klubbar och förbund att man inte kan tacka nej. Likadant är det för oss i media med Offside som undantag. Vi är många som är spelberoende och det är bara att beklaga att det är så.

Veckans låt

”Flaggan i topp”? Det är förbundets officiella EM-låt som släpps i maj. Bakom den står Anis Don Demina och Sami. Vet att det kommer betydligt fler EM-låtar än förbundets.

Veckans Leeds United

I veckan begravdes Peter Lorimer och han fick ett sista besök på Elland Road. Fint att se även om det smärtar att allt fler av hjältarna från förr försvinner. Apropå snack om superliga, tänk när Lorimer sänkte Barcelona i Europacupens semifinal. I finalen blev dessutom Peter Lorimer blåst på ett mål som borde godkänts. Nu har han gjort sitt sista besök på Elland Road.

Veckans moderna fotboll III

Franska Ligue 1-klubben Bordeuax är nära konkurs och de amerikanska ägarna har lämnat klubben. Amerikaner står inte högt i kurs i fotbolls-Europa.

Veckans siffror

20 964 000. Antalet pund som Ed Woodward fått i ersättning av Manchester United innan han nu kliver av. I runda slängar en kvarts miljard kronor på åtta år. Samtidigt får man flika in att familjen Glazer köpte klubben för 2005 och lånade då sex miljarder kronor, vilket till stor del sedan hamnat i United. Under de följande 16 åren har Glazers utdelningar samt räntor på lån kostat klubben 18 miljarder kronor. Drygt en miljard om året. Då kan det vara värt att slänga till vd:n en kvarts miljard så han agerar på rätt sätt.

Veckans läsarbrev III

Hej! Champions path gör mer skada än nytta. Fanns poäng att ha den när vissa lag från de största ligorna fortfarande behövde kvala. Men om lag inte kan besegra tredjeplacerade lag i typ Portugal ska de inte spela i UEFA:s högsta turnering. Det är klasskillnaderna och de för många ojämna matcherna i CL som gett upphov till Super League. I övrigt tycker jag att UEFA:s nya upplägg med 100 lag fördelat på tre turneringar verkar utmärkt på alla sätt och vis. Mvh Anton

Svar: Någon som är nöjd med Uefa. Otroligt. Det är förbannat komplicerat och omgörningen är inte kul, som ska gälla efter 2024.

Veckans poddintervju

Andreas Granqvist är gäst och talar om HIF:s start på säsongen, om hur det är att spela med en oro för ljumsken, om drömmen om att få spela EM och om hur han lärt sig att leva med kritiken. Sedan tidigare finns det närmare 310 avsnitt av podcasten. Gå in via länken här. Då kan ni garanterat hitta en hel del att lyssna på.