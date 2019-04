Lundh: Ajax är både ett hot mot Champions Leagues och dess räddning

Helgens måste

Allsvenskan och Leeds om vartannat med start på Långfredagen. Dessutom en aning påskfirande.

Helgens avstå

Godis. Sommaren närmar sig och träningen har hamnat i kläm. Kan jag bara avstå den första biten så trillar jag inte ner i påskägget. Är helt för en sockerskatt.

Veckans felaktiga beslut

Polisen trappar upp kampen mot supportrar som bränner bengaler och riktar in sig på banderoller och annat som är del av tifon. Skälet är att polisen bedömer att man kan gömma sig under dem och på så sätt undkomma straff. En kollektiv bestraffning och det är knappast rätt väg att gå i frågan och riskerar snarare att polarisera parterna när det bästa måste vara dialog. Uppenbarligen är detta något som polisen i hela landet ska följa, även om GIF Sundsvall och Patronerna var först ut. Ledsen, men tror bara att polisens drag trappar upp konflikten och leder till mer oroligheter snarare än mindre. Här måste Sef, SvFF och klubbarna försöka få med polisen på en gemensam linje för att inte alla supportrar ska straffas när en del missköter sig och tänder bengaler.

Veckans antiklimax

Rättegången mot Daniel Kindberg skjuts upp för att åklagaren ska bedriva ytterligare utredning.

Veckans djupdykning

Sportbladets Per Bohman har gjort en rolig sammanställning av hur det gick för 6000 killar som passerade genom elitpojklägret från 1996 till 2014. Mest slående är hur få som faktiskt når elitfotbollen, för att inte tala om landslaget. Om man rensat bort vinterturnéerna hade det varit än färre som tagit klivet från elitpojklägret till A-landslaget. Förra fredagen hade SvFF-ledningen med Karl-Erik Nilsson, Håkan Sjöstrand och Jörgen Eriksson ett möte med Skåne, Halland och Västergötland apropå att de distrikten vare sig vill skicka tjejer eller killar till elitlägret och förbundet nu rundat dem. Även om Karl-Erik Nilsson efter mötet säger att ”vi är fotbollskompisar sedan länge allihop” så är det många som säger att detta är en strid som skakat om rörelsen. Nu ska man ta fram en lösning inför 2020 och frågan är om inte de här tre tongivande distrikten vinner den kampen.

Veckans efterlysning

Inte alltid som jag och Sydsvenskans Max Wiman har samma syn på saker och ting, men är med honom helt i en efterlysning av statistik från matcher. Vad som hänt med förbundets hemsida är en fråga i sig, den har tyvärr tappat rejält när det gäller att hitta material, information och historik. Lägg till att allsvenskans statistik är väldigt svag och är man ute på matcher är det svårt att fatta att det 2019 inte går att göra bättre.

Veckans läsarbrev

Varför vill alla att vissa ska vara de bra lagen? Bara undrar? Det verkar som att ni vill att det ska vara som det alltid har varit i svensk fotboll. Att inte vissa lag ska kunna dala ned i steriesystemet och ersättas av nya. Vad säger att AIK, Djurgården, Hammarby IF, IFK Götebeborg, Mallmö FF m.fl. ska klara sig kvar i Allsvenskan för att de har mest supportrar, pengar mm? Andra klubbar kanske använder sina resurser smartare och mycket effektivare och får ut mer och skapar bättre "lag" av för er okända spelare. Det är ju ett lagspel och inte individuell sport. Tycker ni nästan låter rädda ibland för att det ska bli på helt annat sätt än som det varit. Med erat språk så påverkar ni ju även spelare, lag, klubbar mm mentalt. Ska inte ni prata med dem så att alla tror att de kan vara med och slåss om topplaceringar oavsett vilket lag man har (fokusera på hur man kan vara bättre än de andra istället för att acceptera en viss plats i "hierarkin") Nästan så jag hoppas att Malmö FF alla de andra så kallade storlagen snart ramlar ur serien så vi får se hur folk reagerar. Mvh, Magnus

Svar: Jag är i varje fall inte rädd för att något storlag ska trilla ner i seriesystemet. Sedan är det naturligtvis så att det blir ett annat tryck kring större lag då de engagerar fler och därför skildras mer i media. Men om man skulle fråga spelare och ledare i Blåvitt så tror jag inte de upplever att journalister är rädda för att klubben ska trilla ur allsvenskan.

Veckans läsning

Väldigt underhållande om HIF-backen Markus Holgerssons resa i fotbollens tjänst i Sportbladet. Sydsvenskans skildring av det svenska mordkommandot Los Suecos på den spanska solkusten är allt annat än underhållande men måsteläsning. Plus att det är lärorikt att ta del av hur Football Leaks Rui Pinto skakat om i Portugal och med politiska kopplingar.

Veckans kassaklir

Har varit svag för Breakit ända sedan sajten drog i gång och man har även koll på Zlatan vars bolag både fått en vd och går mycket bra. Även Stefan Lundells krönika om hur det går tungt för en del spelbolag och vad det får för följder är värd att läsa.

Veckans tabell

1. (1) Hammarby, 23 679, fotboll

2. (3) AIK, 23 664, fotboll

3. (2) Malmö FF, 14 921, fotboll

4. (4) Djurgården, 12 306, fotboll

5. (6) Frölunda, 10 071, ishockey

6. (5) IFK Göteborg, 9 978, fotboll

7. (7) IFK Norrköping, 9 172, fotboll

8. (11) Helsingborg, 8 013, fotboll

9. (9) Djurgården, 7 355, ishockey

10. (8) Färjestad, 7 231, ishockey

11. (13) Malmö, 6 888, 6, ishockey

12. (12) HV71, 6 550, ishockey

13. (10) Elfsborg, 6 317, fotboll

14. (16) Linköping, 6 079, ishockey

15. (18) Östersund, 6 020, fotboll

16. (15) Kalmar FF, 5 563, fotboll

17. (14) Örebro, 5 496, fotboll

18. (22) Luleå HF, 5 363, ishockey

19. (17) Brynäs, 5 231, ishockey

20. (20) Örebro, 5 178, ishockey

Varje år kör SVT en rejäl genomgång av publiksiffror i svensk idrott och ställer idrotter mot varandra och det är en enkel men effektiv journalistik. Ovan är hämtad över listan på de bästa publikklubbarna i svensk idrott och siffran inom parentes är placering säsongen före. Tydligt att fotboll och ishockey dominerar.

Veckans icke-klarspråk

Inte nog med att Henrik Lundqvist via sitt sponsringsavtal med Unibet delar ut 900 000 kronor (30 000 kronor till 30 föreningar) vilket lär vara en bråkdel av vad han själv får, nu har New York Rangers svenska målvakt även spelat in en film om spelansvar. Vore på många sätt mer rakt att stå för att man tar emot pengar av ett spelbolag eller är delägare i ett spelbolag likt Zlatan än att försöka ge sken av något annat.

Veckans mörker

Handbollen i 08-området på herrsidan. Först åkte Hammarby och sedan AIK.

Veckans siffror

20 000. Antalet dollar som Afrikanska fotbollskonfederationens (CAF) generalsekreterare Amr Fahmy ska ha beordrats att betala till bankkonton som tillhör olika nationsförbunds presidenter. Nu har Fahmy fått sparken efter att ha lämnat information om att det var CAF-basen Ahmad Ahmad som beordrade honom att betala mutorna.

Veckans låt

”Husen här ute” – Hurula. Helt frälst.

Veckans Leeds United

Leeds-Wigan väntar på Långfredagen. Brentford-Leeds följer på Annandag påsk. Bägge matcherna föregås av Sheffield Uniteds matcher samma dag, först Nottingham Forest hemma på fredagen och sedan Hull borta på måndag. Just nu leder Leeds med tre poäng och fyra ÅNGESTmatcher återstår. Trodde att jag skulle gå sönder förra helgen när Sheffield mötte Millwall och Leeds sedan tog emot Sheffield W. Min son konstaterade helt krasst att det var helt irrationellt att jag satt framför tv:n och skrek på Leeds-spelarna från hemmet Stockholm…

Veckans poddintervju

För ett år sedan blev Max Markusson klubbdirektör i IFK Göteborg och nu konstaterar han att ett Blåvitt-år är som sju människoår. I podden talar han om tvånget att sälja, om avsaknaden av strategi och organisation och att tron på framtiden finns där. Sedan tidigare finns närmare 230 andra poddintervjuer med olika svenska och utländska fotbollsprofiler som ni hittar via länken.