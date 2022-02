Lundh: Alltid gillat Svenska cupen - men det "nya" formatet är underbart

Helgens måste

Svenska Cupen. AIK lördag, Malmö söndag. Blåvitt-Bois kanske? Leeds-Manchester United. Fortfarande inte hunnit se Rooney-dokumentären, men nu står den på schemat.

Helgens avstå

Sista OS-helgen. Svårt att komma in i OS på allvar sett till sändningstiderna.

Veckans moderna fotboll

Uefa ger sig in i kryptovalutornas förlovade land. Man samarbetar med en aktör som blivit rejält kritiserad av olika supportergrupperingar vars klubbar alla slutit avtal med Socios. Uefa har skrivit ett treårsavtal.

Veckans läsarbrev

Hej, Klockrent kring Zlatanstatyn. Ofattbart att han själv trodde att han skulle fortsatt vara älskad i "MFF" efter hans intåg, och uttalanden, i Hammarby? En staty på honom i Malmö och kring MFF och stadion kommer inte att hända på typ femtio år och då är det verkligen ingen som bryr sig längre. Nä, ställ statyn vid nationalarenan. Det är i landslaget Zlatan satt sina avtryck i svensk fotboll. Han har själv avslutat sitt intresse i och kring MFF och Malmö stad.

En annan sak jag reagerar på är att det ofta skrivs att MFF och Malmö stad ska vara i någon form av tacksamhetsskuld till Zlatan. Förstår inte att det ska vara så ensidigt? Även Zlatan själv verkar ju tycka att MFF är skyldig honom allt och ska för alltid stå i tacksamhetsskuld gentemot honom? Absolut att försäljningen till Ajax räddade MFF just då och det var ju kanske inte särskilt snyggt av MFF och Hasse Borg att pressa upp priset så att lönen inte blev den högsta. Det verkade ju inte gå nån jättenöd på Zlatan vid den tiden i heller men visst kan jag köpa en viss bitterhet. Men å andra sidan så är ju Zlatan själv en ganska driven affärsman idag och mjölkar säkert ut allt han kan för "sitt" bästa idag. Precis som Hasse Borg gjorde för MFF då. Det som verkar helt obetydligt när det, som sagt, skrivs om MFF:s tacksamhetsskuld till Zlatan är ju att Zlatan är ju där han är idag, delvis, tack vare MFF. Hela sagan Zlatan är ju ofattbart vacker och han är, och har varit, helt otrolig och unik i hela fotbollsvärlden. Han är inte skyldig MFF eller Malmö stad nånting men saken är den att MFF och Malmö stad inte står i någon tacksamhetsskuld till honom i heller. Sagan Zlatan och MFF kunde fortsatt och han kunde blivit en legend i klubben men det satte han själv stopp för. Har läst att han typ inte bryr sig men jag tror nog att det svider rätt rejält de dagar när han känner sig som en vanlig man och inser att inte ens miljarder kan köpa respekt. Hälsningar Martin, Zlatanälskare som försöker se båda sidor av myntet.

Svar: Mejlet kom efter att min kollega Erik Hadzic försökt klarlägga vad som händer kring Zlatan-statyn i ett dokument. Dessutom följde jag upp det med en krönika. Det är en svårlöst knut och en del som hört av sig menar att den ändå borde ställts vid Nationalarenan med tanke på Zlatans insatser för landslaget och hans rätt korta seniorkarriär i Malmö. Det lär nog oavsett dröja till det blir klart med en plats.

Veckans värvning

Loret Sadiku är klar för Hammarby. Treårskontrakt.

Veckans löneuppgift

Leicester lyfts inte sällan fram som en klubb som är sund och där man säljer toppspelare och sedan försöker ta fram nya. Ändå går 85 kronor av 100 som klubben tar in till spelarlöner. Rätt otrolig siffra och de har stigit varje år sedan 2013. Med nya mediaavtal som innebär att Premier League-klubbarna framöver tar in 41 miljarder per säsong är det inget som talar för att lönerna ska gå neråt.

Veckans nya tider

Aftonbladet förstärker för att kunna köpa mer rättigheter till idrott. Magnus Malmros har ett förlutet på TV4, även om han inte var sportchef som Dagens Media uppger. Även Expressen har tydligt skruvat upp sin satsning på liverättigheter.

Veckans samtal om journalistik i Kina och Qatar

Det var debatt på Publicistklubben i måndags kring sportjournalistik och mästerskap i Kina och Qatar och vill man se den i efterhand går det här. Petra Thorén, Ola Wong, Siri Hill och jag frågades ut av Robert Aschberg.

Veckans läsarbrev II

Hej! Läste din intervjuartikel med Håkan Mild angående Kolbeinn Sigthorsson. Intressant. Vill bara klargöra att det finns även de supportrar som upplevde att Blåvitt markerade alldeles FÖR tydligt. Sen var det väl helt uppenbart att operationen, mitt under säsong, handlade om att helt slippa ta ställning. Det handlade om att skydda ett varumärke. Enligt mig ett fegt beslut. Blåvitt borde stått upp för honom. Orsaken till att den här incidenten blev så stor handlade om att isländska förbundet hade mörkat. Sigthorsson tog ju sitt ansvar, bad om ursäkt och gick med på förlikning. Skall han fortsätta straffas för något som hände för fyra år sedan, helt sjukt. Fyra år! Hur skötte han sig i Blåvitt? Tydligen så bra att vissa journalister ville pryda en spårvagn med hans namn. Svänger fort och det kan räcka med mening. Vad skulle Blåvitt hjälpa honom med? Vad hade han för problem?

Så här sa han själv: (Aftonbladet) ”Jag ångrade mitt beteende, tog ansvar och erbjöd mig att lösa situationen oss emellan. Hon och hennes vän krävde en ursäkt och ekonomisk ersättning. Jag accepterade deras krav och betalade dessutom 3 miljoner ISK (cirka 200 000 kronor, reds.amn) till stiftelsen Stígamót som ett erkännande för deras viktiga arbete. Därmed var händelsen utagerad. Islands fotbollförbund informerades om förfarandet och att situationen var löst, men förbundets förnekande i isländska medier på senare tid ledde till att hon kände sig bestulen på att få ett avslut på det hela, vilket jag kan förstå. Jag ångrar fortfarande mitt beteende under denna period och kan kategoriskt slå fast att jag är emot all form av våld. Jag jobbar än i dag med att förbättra mitt beteende” Då så. Han tog ansvar. Bad om ursäkt. Poya Ashbagi har blivit dömd för misshandel, gick ju bra att träna Blåvitt ändå, såklart. mvh Kris

Svar: Apropå måndagens poddintervju med Blåvitts klubbdirektör Håkan Mild, som ni hittar här. Det är ett svårnavigerat område där människor som inte är dömda men har gjort fel och ska straffas. Klart att det ändå kan finnas saker som han kan behöva jobba med, det blev trots allt ganska mycket liv på Island för att det tystades ner av förbundet och offret delade inte Sigthorssons bild. Måste vara svårt som arbetsgivare i det läget när man lär få kritik hur man än agerar.

Veckans nya ekonomi

Joe Rogan fick inte en miljard kronor av Spotify utan närmare två miljarder. Apropå de ören som trillar ut till artister och låtskrivare.

Veckans läsning II

Simon Bank om konståkningskaoset kring en 15-årig tävlande. Peter Kadhammar om en tidigare ungdomsbrottsling. Intervjun med Danmarks Kasper Hjulmand. Gillar den danske förbundskaptenen som ofta är balanserad och klok utan att vara för tråkig eller försiktig.

Veckans lönelyft

Kylian Mbappé erbjuds en miljon euro i veckan för att stanna i Paris SG. Cirka en halv miljard kronor om året.

Veckans VAR

Womens Super League och de lägre divisionerna för herrar i England ser ut att få VAR light. Positionerna flyttas fram.

Veckans läsarbrev III

Hej! Lite tidigt att säga att Anel “bara” ger knappt 50 miljoner tror jag.

Det finns hyres kostnad till sommaren på några miljoner, oklart vad,(du vet inte heller) En del prata om 8-15 miljoner! Vad det är vet man inte. Sedan vidareförsäljning klausul enligt praxis, klokt att öka på kontraktet, fransmännen kan ju fucka upp, har hänt förr, då bibehålls stort värde. Känns inte rimligt att blanda ihop övriga klubbars desperata kamp på pengar med MFF. Betydelsen av Covid situationen ska inte negligeras heller. Smart drag av Malmö under rådande uppkomna situation (Covid) och vad det gjort med alla mellanstora klubbars ekonomi att släppa iväg han som varit oerhört lojal och möjliggjort Europaspel och att allsvenska guldet landade rätt till slut. Mvh Jan åke

Svar: Apropå förra veckans krönika om varför danska klubbar kan få mer betalt än svenska. Nej, jag vet inte exakt vad Malmö FF får men det är uppenbart att man inte får vad man signalerat tidigare. Bordeaux

Veckans låt

"I Love You" – Fontaines D.C.

Veckans läsarbrev III

Att ta upp i nästa podd kanske. Branne har ju levererat under egentligen två år och spelar i princip varje match i Bundesliga. Borde han inte vara aktuell för landslaget när så många andra går lite trögt ute i Europa? // Emil

Svar: Branimir Hrgota gör det bra just nu, men känslan är att han är långt från landslaget under Janne Andersson. Samtidigt är det en del skador i truppen men en spelare som Anthony Elanga lär gå före.

Veckans Leeds United

Just nu är det mest ångest för Leeds supportrar och det som väntar härnäst är Manchester United, Liverpool, Tottenham och Leicester. Kritiken mot Marcelo Bielsa har vuxit och mot klubben som inte värvat. Då får man glädja sig åt historien om hur Bielsa fick ett brev med en kort på honom och en pojke och det var pojken som ville ha managerns autograf på bilden. Det fick han, men Bielsa önskade att få samma bild signerad av pojken skickad till sig.

Veckans poddintervju

Djurgårdens mittback Hjalmar Ekdal är gäst och talar om att vara en "late bloomer", om att ta vägen via USA, om att Djurgården ska ut i Europa och om att Albin Ekdal är hans personliga coach som hjälper honom att bli bättre. Sedan tidigare finns det närmare 340 avsnitt via länken: https://www.fotbollskanalen.se/bloggar/lundhpod/. Bara att lyssna på.