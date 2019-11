Lundh: Älskar att se fina hyllningar av gamla hjältar

Helgens måste

EM-lottningen lördag kväll. Strax efter 18:30 klarnar det kring grupperna i sommarens EM-slutspel. Vi sänder lottningen på Fotbollskanalen 17:55-19:00 och Frida Nordstrand är i Bukarest och fångar reaktioner.

Givetvis helt oacceptabelt med den rasism som riktats mot Zlatan Ibrahimovic efter intåget i Hammarby, och dessutom skadegörelse och hotfulla budskap både kring statyn i Malmö och mot hans bostad i Stockholm. Det är oerhört deppigt att en del människor väljer den vägen när de av olika skäl är missnöjda. Rasismen är tyvärr en del av samhället och därmed även av fotbollen men den hör inte hemma på något av ställena. Fotbollen gör redan mycket men kan givetvis göra mer och det handlar om att det görs mer plats för alla på fler ställen än på planen och på läktaren.

Veckans svenske tränare

Fredrik Ljungberg tar över ansvaret för Arsenal samtidigt som klubben söker ny huvudtränare istället för sparkade Unai Emery. Om Ljungberg får fart på laget kanske jobbet blir hans? Även om han inte har fullständig utbildning. Onekligen ett spännande kliv för klubbens förre mittfältare även om det visar svårigheten att ersätta en institution som manager. Precis som Manchester United haft svårt att hitta rätt efter Alex Ferguson så var det inte lätt att ta över efter Arsène Wenger.

Veckans sågning

Garry Monk gick hårt åt förre MFF-tränaren Pep Clotet.

Veckans nyhet från mediamarknaden

Fotboll Sthlm som drivs av duon Oskar Månsson och Mårthen Bergman får in nytt kapital av Tommy Larsson och Peter Condrup och drar i gång i Skåne. Man ska anställa reportrar både i Stockholm och Skåne för att satsa ytterligare. Något Breakit skriver om i dag och där bolaget Rabona Media AB (som inte finns registrerat) även släppt ett pressmeddelande. Dessutom talas det om att man även tittar på Göteborg. Man har redan har varit i kontakt med journalister i 031-regionen så det är väl på gång. Lägg till att man även träffat Discovery som är på jakt efter digital plattform att jobba med kring rättigheterna för allsvenskan och superettan. Spännande att följa satsningen och om Skånesport lever vidare eller kommer att ingå i Fotboll Skåne? Uppenbart att ESMG med Fotbolldirekt och SvenskaFans får konkurrens precis som kvällstidningar och Fotbollskanalen och man hoppas på att kunna leva på annonser och en premiumtjänst. Investerarna Tommy Larsson och Peter Condrup är framgångsrika företagare i byggbranschen och även kända från fotbollsvärlden i Skåne. Larsson sitter i LB07:s styrelse som vice ordförande och var drivande bakom idén att fusionera med Malmö FF och hans bolag har sponsrat MFF och han var ett tag nära att bli ordförande i Landskrona Bois. Condrup satt i Bois styrelse i många år men blev bortröstad när han i utbyte mot att efterskänka en skuld tagit emot 250 medlemskort som skulle gå till anställda. När Condrup fick lämna Landskrona 2018 tog han omedelbart sina sponsorpengar och gick direkt till Helsingborgs IF med dem.

Veckans konjunkturkoll

Varje reklamsekund till Super Bowl är redan såld. Fox som sänder har sålt 77 reklamplatser och de dyraste kostar drygt 50 miljoner kronor styck.

Veckans jubilar

För 50 år sedan visade SVT den första Tipsextra-matchen: Wolves-Sunderland på Molineux Grounds. Hugh Curran gjorde enda målet när Wolves vann med 1-0. SVT körde sedan på med 423 ligamatcher fram till 1995 innan TV4 tog över ansvaret. Därefter har det varit Canal Plus och numera Nent/Viaplay som visar engelsk fotboll varje lördag. Arvet från den engelska fotbollen har präglat svensk fotboll och många tränare och spelare. I dag är utbudet ett helt annat och det som fascinerar mig mest är att vi satt klistrade framför tv-apparaterna mellan november och mars varje år, men fick inte se upplösningen i ligaspelet. Kolla in SVT:s tillbakablick signerad Jens Lind.

Veckans hardball

Qatar hotar med att skippa vapenköp för 20 miljarder kronor från Frankrike för att PSG-basen Al Khelafi är föremål för förundersökning och gällande mutor i samband med köp av tv-rättigheter till idrott.

Veckans överkörning

Malmö FF:s extra årsmöte gav ett tydligt besked kring samgående med LB07. Med förkrossande 1039-296 så blev det ett nej till MFF-ledningens förslag. Överlever ordföranden Anders Pålsson en sådan tung förlust? Trots allt visar resultatet att man inte har koll på vad medlemmarna vill. Positivt att det blev en så imponerande uppslutning med 970 medlemmar på plats och ytterligare 435 via fullmakter. Däremot fick MFF bifall på att starta ett damlag och man ska in i seriesystemet redan 2020 med sikte på allsvenskan.

Veckans lottning

EM-lottningen och den lär bli svår oavsett vilken grupp Sverige hamnar i. Så här ser förutsättningarna ut:

Seedningsgrupp 1: Belgien, Italien, England, Tyskland, Spanien, Ukraina.

Seedningsgrupp 2: Frankrike, Polen, Schweiz, Kroatien, Nederländerna, Ryssland.

Seedningsgrupp 3: Portugal, Turkiet, Danmark, Österrike, Sverige, Tjeckien.

Seedningsgrupp 4: Wales, Finland, Playoff A, Playoff B, Playoff C, Playoff D.

Playoff

A: Island-Rumänien, Bulgarien-Ungern

B: Bosnien-Nordirland, Slovakien-Irland

C: Skottland-Israel, Norge-Serbien

D: Georgien-Vitryssland, Nordmakedonien-Kosovo

Det finns ju en rad begränsningar som hänger ihop med tolv värdländer, en del politik som att Ryssland och Ukraina inte kan hamna i samma grupp och här är de lag som kan hamna i de olika grupperna och där de fetade lagen redan är klara för gruppen av seedningsskäl eller av begränsningar kring värdländer.

Grupp A: Italien, Frankrike/Polen/Schweiz/Kroatien, Portugal/Turkiet/Österrike/Sverige/Tjeckien, Wales/Finland

Grupp B: Belgien, Ryssland, Danmark, Wales/Finland

Grupp C: Ukraina, Nederländerna, Portugal/Turkiet/Österrike/Sverige/Tjeckien, vinnaren i playoff A/C/D

Grupp D: England, Frankrike/Polen/Schweiz/Kroatien, Portugal/Turkiet/Österrike/Sverige/Tjeckien, vinnaren i playoff C/D

Grupp E: Spanien, Frankrike/Polen/Schweiz/Kroatien, Portugal/Turkiet/Österrike/Sverige/Tjeckien, vinnaren i playoff B

Grupp F: Tyskland, Frankrike/Polen/Schweiz/Kroatien, Portugal/Turkiet/Österrike/Sverige/Tjeckien, vinnaren i playoff A/C/D

Dröm: England, Schweiz, vinnaren playoff C/D och Sverige.

Kommentar: Lätta resor i Storbritannien då gruppen spelas i London och Glasgow och överkomligt motstånd.

Mardröm: Italien, Frankrike, Wales och Sverige.

Kommentar: En rysare resmässigt med möjlighet till två matcher i Baku och en i Rom och dessutom väldigt tufft motstånd.

Veckans värdering

Det vilande bolaget Anschutz Entertainment Group Sweden AB hamnade i fokus i onsdags när det stod klart att Zlatan Ibrahimovic tagit över hälften av ägandet. Frågan var om bolagets värde. När man kollar senaste årsredovisningen, från i juni 2019, så framgår att det sista riktiga verksamhetsåret var 2015 och det gav ett minus på 3,8 miljoner efter en omsättning på 23,6 miljoner. Därefter upphörde AEG Sweden AB:s avtal om sponsorrättigheter med Hammarby och även verksamheten. Årsredovisningen för AEG Sweden AB visar att den stora tillgången är 47,5 procent av kapitalet (45,7 av rösterna) i Hammarby Fotboll AB, vilket också är det enda som finns i AEG Sweden AB. Där framgår att aktierna i Hammarby är upptagna till ett värde på 14,4 miljoner kronor men det framgår även att AEG Sweden AB har skulder till moderbolaget AEG Inc på 14,8 miljoner kronor. Dessutom framgår att AEG Sweden AB fått aktieägartillskott på 52,7 miljoner kronor som dock är satt under villkorlig återbetalningsskyldighet. Därmed kan man lugnt fastslå att värdet i AEG Sweden AB var noll och att man har hållits under armarna av AEG Inc. Inte bara skulder på 14,8 miljoner utan att man även gjort tillskott på 52,7 miljoner. Sedan är det ingen tvekan om att Zlatans intåg höjt profilen och dragkraften i Hammarby rejält och därmed även gett aktierna i AEG Sweden AB ett troligt lyft när det handlar om dess värde. Sedan är det en annan sak att det inte är hur lätt som helst att omsätta dem i en försäljning eller ens få ett marknadsvärde sett till att de inte finns på marknaden. Intressant att se om AEG vill avyttra hela sitt innehav eller om man vill vara kvar. Kanske kan till och med Zlatan övertyga AEG att investera mer? Samtidigt är det svårt när man redan har så stort innehav.

Veckans dubbla läsarbrev

Högerback utan tröjnummer

Hej Olof, Är tyvärr sent ute men har länge gått och grunnat på matchen Aston Villa-Bournemouth i PL den 17/8 och nu råkade jag se din mailadress och kom mig för att skriva några rader. Jag såg bara sista 15 min någon dag i efterhand, men hade ändå tillfälle att se ryggtavlan på Bournemouths högerback ett flertal gånger. Jag har aldrig tidigare i något sammanhang sett en spelare utan tröjnummer men så var det här. Det kan väl aldrig vara tillåtet, eller? Jag har googlat på klubbarnas hemsidor för att se om någon kommenterat detta, men icke. Min fråga till dig Olof, som säkerligen har litet bättre möjligheter att kolla upp detta, kan detta verkligen vara möjligt eller har jag fel på ögonen? Men jag såg som sagt ryggtavlan tydligt, minst 5 ggr. Jag begriper inte detta. Med vänlig hälsning Christer

Hej igen, Skickade nyss ett mail med samma rubrik som ovan. En komplettering: länken går till 10 min highlights från matchen ifråga.

Där ser man tydligt ett flertal gånger att högerbacken i Bournemouth spelar i tröja utan nummer. Hur kan detta vara tillåtet? Bästa hälsningar, Christer

Svar: Håller med om att det är udda men Adam Smith måste fått siffrorna avslitna under matchen. Ledsen, men hittar faktiskt inget skrivet om det heller. Mer imponerad att du funderat på detta sedan i augusti även om det ser udda ut.

Veckans väntade licensbesked

Östersunds FK fick inte elitlicens för att spela i allsvenskan 2020. Licensnämndens avslag var väntat med tanke på alla frågetecken kring föreningens ekonomi. Givetvis är beslutet överklagat och ÖFK kommer att köra till sista instans. Om det räcker? Svårt att säga då licensförfarandet innehåller en hel del subjektivitet. Ta bara att Ängelholms FF fick licens inför 2015 när man i princip var helt utblottad efter att dåvarande klubbdirektören Paul Myllenberg skrivit brev och lovat att man skulle lösa trassligheterna. Regelverket är på detta sätt och alla klubbar har varit med och beslutat om det, även om det togs innan ÖFK var uppe i allsvenskan, men debatten kring det har varit begränsad. Om man ser ur ÖFK:s perspektiv är det givet att man kan misstänka att SvFF (via Licensnämnden) här tar chansen att nypa till när man slarvade bort en tidigare möjlighet att straffa klubben.

Veckans nya tider

Uefa drar i gång en större satsning på att sända matcher på egen hand. Skälet? Rädsla att tv-bolag och andra inte vill fortsätta att betala mer för rättigheterna.

Veckans förlängning

Graham Potter har uppenbarligen imponerat på Brighton och fick nytt kontrakt mindre än ett år in på sitt gällande treårskontrakt. ÖFK:s förre tränare och hans stab har nu kontrakt till 2025.

Veckans läsning

Guardians David Conn om Chelsea, Roman Abramovitj och hur ryssen kom över sin förmögenhet. Kul artikel om Arsenal-TV i New York Times. Finlands Tim Sparv har många bra synpunkter kring utbildningen av unga spelare.

Veckans läsarbrev II

..nu slipper du oroa dig mer. Mardrömmen och spöket Östersunds FK är nu borta från allsvenskan. Köp en dyr flaska champagne och åk runt till MFF, DIF, AIK och IFK G å fira. Nu kan inga utbölingar hota deras positioner mer. Inte ta deras uppmärksamhet med spel i Europacuperna. Svensk Fotboll har skapat ett nytt Fässberg. Det måste varit ett hån för ert etablissemang när ett sketlag från snöträsket kunde ta sig ut i europa å spela toppfotboll. Från lingonserierna till Highbury på mindre än tio år. Att spela fotboll är tydligen inte så svårt, bara man tänker utanför boxen. Synd att man inte fick chansen i Sverige, där etablissemanget styr. Kan man inte slå dom på plan, så kan man ju alltid ta andra vägar. Synd att spelet inte får avgöras på plan, som i andra länder. Swedbank, Penningtvätt, Blodiga händer, Skumraskaffärer i förbundet. Allt är sig likt och den vägen skall vi gå. //Gunde

Svar: Nu verkar det faktiskt som om ÖFK:s förre ordförande Daniel Kindberg gjort fel och att det hjälpt klubben på vägen, och dessutom måste licensnämnden agera på sitt sätt. Jag har absolut inget att fira.

Veckans sorg

Bosse Holmqvist var en klippa i Landskrona Bois och hjälpte till med det mesta och spred framför allt gott humör. I veckan gick han bort och är verkligen saknad. Själv ringde jag alltid till Bosse i speakerbåset i Landskrona när jag ville ha resultat under en tid när internet var i sin linda och det inte gick att få klarhet hur det gick för klubben som rasat i seriesystemet. Han var alltid vänlig och tog mina engagerade samtal. Här kan ni läsa om Bosse Holmqvist som var Djurgårdare från grunden men lockades till Landskrona på 1970-talet. Här är en äldre intervju med Bosse som också visar hur han brann för idrotten.

Veckans depp

Förlust i finalen av Alla mot alla ihop med E-Type. Det svider alltid att förlora. Brons under första säsongen, silver under andra säsongen… Tredje gången gillt tredje säsongen?

Veckans siffror

300. Antalet miljoner dollar som Manchester United ökade i värde på börsen i New York efter att riskkapitalbolaget Silver Lake köpt in sig i Manchester City. Man betalade nästan fem miljarder kronor för tio procent av klubben. Investeringen i City gjorde att värdet på rivalen United också ökade med över 20 procent.

Veckans låt

”Sensory Overload” – Mapei.

Veckans Leeds United

Två segrar efter sena segermål i veckan som gick. Fyra raka vinster och sju matcher utan förlust. Det påminner inte om Leeds United.

Veckans poddintervju

Bröndbys Simon Hedlund som berättar om succén i danska ligan, om frysboxen i Union Berlin, om längtan efter landslagschans och om kärleken till Elfsborg. Sedan tidigare finns över 247 avsnitt av podcasten Lundh och ni hittar dem alla här.