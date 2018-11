Lundh: Älskar att svensk fotboll numera tar hand om hjältarna

Helgens måste

Allsvenskans näst sista omgång på söndag där AIK kan säkra SM-guldet hemma mot GIF Sundsvall och där serietvåan IFK Norrköping tar emot Örebro SK. Lägg till att det kan klarna kring Europa-platserna när Blåvitt möter Malmö FF samtidigt som Hammarby tar sig an Häcken. Bottenstriden får vänta till måndag.

Helgens avstå

Veckans sorgligaste

Mordhoten mot en svensk domare och anhöriga som innebar att de fick föras till ett skyddat boende. Svensk fotboll har under 2018 haft närmare tio ärenden gällande hot mot domare.

Veckans pressträff

Zlatan Ibrahmovic släpper i veckan som kommer en ny bok, som Mats Olsson skrivit. På måndag är det pressträff i Los Angeles inför att boken kommer ut i Sverige men även i Nederländerna, England/USA, Finland, Danmark, Norge, Italien och Frankrike. Tre, fyra svenska journalister/medier sägs vara inbjudna och har därmed fått skicka in sina frågor i förväg vilket är ett krav för att få komma dit. I branschen talas det om att Aftonbladet (Erik Niva?) och Dagens Nyheter (möjligen Johar Bendjelloul?) är på plats, men man kan gissa att Nent (tidigare MTG) är aktuellt och möjligen Di Weekend eller något mer feature. SVT? Inte omöjligt, men kanske inte aktuellt efter fällningen kring intervjun i padelhallen. TV4? Inte vad jag vet, men kanske Nyhetsmorgon eller annat forum är på plats. Det jag vet är att jag i varje fall inte på väg till Los Angeles. Oavsett ska det bli intressant att läsa boken som fokuserar på fotbollsspelaren Zlatan och innehåller ett batteri bilder och rejält med statistik. Fick bläddra i boken på Bokmässan och den ger onekligen ett svulstigt intryck och kan säkert locka många läsare. Ändå otroligt att det är ganska exakt sju år sedan Zlatan och David Lagercrantz släppte ”Jag är Zlatan” som blev en makalös succé och eventuellt ska bli film. Nu hoppas nog både förlaget och Zlatan på en ny succé. Boken är som sagt en samproduktion mellan Bonniers och Zlatan och har varit på gång i flera år men sköts upp när den svåra knäskadan våren 2017 drabbade honom. Sedan ville Zlatan gärna ha med även mål 500 i boken, vilket han också fick i höstas, men väntan gav ett pressat läge för Bonniers som behövde trycka boken för att hinna få ut den på alla marknader i början av november.

Veckans dom

Nicklas Bendtner får fängelse i 50 dagar för bråket med en taxichaufför. Lägg till ett skadestånd på 11 000 danska kronor till chauffören som fick 1500 danska i böter. Domen kommer att överklagas.

Veckans läsning

Varje vardag är det perfekt att börja med Frederic Pavlidis genomgång av utländska medier. Bloggen Headlines är verkligen högklassig. Intervjun med Andy Cole där den gamle PL-stjärnan inte skulle marknadsföra något. En understreckare i Svenska Dagbladet från 1929 om den stora börskraschen. Kasper Schmeichels avskedsbrev till Leicesters ägare Vichai Srivaddhanaprabha som dog i en helikopterkrasch i lördags. Noa Bachners två reportage om svensk fotboll, talangutveckling och kampen om elitlägret är tänkvärda. Del 1 och del 2

Veckans programtips

Apropå ovan reportage i Expressen om talangutveckling i Sverige så har även Fotbollslabbet med Hasse Backe, Gusten Dahlin och Ola Lindmark Eriksson kollat närmare på hur svensk fotboll missar en massa talanger genom tidig selektering. Gästen Per Mattsson, som är docent på Karolinska Institutet, har förslag på hur man löser det. Här ser ni programmet.

Veckans moderna fotboll

I USA har man dragit i gång en kampanj för att La Liga-matchen mellan Barcelona och Girona ska spelas i Miami som La Ligas ledning vill. Kampanjen “Bring Us The Game” som ska samla in namnunderskrifter förklaras vara “Good for the Fans” och “Good for the Game”.

Veckans tecken

Liverpools ägare John W Henrys Fenway Sports Group köpte Boston Red Sox 2002 och såg till att klubben 2004 vann World Series för första gången sedan 1918 och bröt en förbannelse. Nyligen vann man den totalt fjärde titeln under 2000-talet. Nu hoppas man att samma strategi ska ge framgångar även till Liverpool som varit svårare att ta till titeln än man trodde.

Veckans minst eftertraktade

Vinter-OS 2026. Calgary vacklar precis som Stockholm och enligt reportrar som bevakar IOK är Argentina en möjlig lösning.

Veckans lagstyrka

AIK reste sig trots det tidiga röda kortet på Adu och såg till att skaffa sig både 1-0 och 2-0 trots en man mindre. Man höll ett märkbart blekt Östersund på säkert avstånd från det egna målet och det krävdes ett självmål för att det skulle bli lite dramatik. Tydligt att AIK surfade på den sena poängen mot Malmö FF och boosten som frisparken av Sebastian Larsson gav. Det röda kortet då? Blev förvånad när Martin Strömbergsson visade rött när jag väntade mig ett gult. Huvuddomaren måste fått hjälp av assisterande eller fjärdedomaren att ta det beslutet med tanke på att det dröjde innan han tog upp just det röda kortet. Samtidigt visade AIK en styrka som man egentligen haft hela säsongen och där man tagit sig förbi den ena motgången efter den andra. Är SM-guldet klart nu? Svårt att se att inte AIK bärgar det på söndag när Sebastian Larsson och Daniel Sundgren är tillbaka, trots att Adu lär vara avstängd.

Veckans teknikskifte

Sky Sports använder teknik för att ta bort Leeds-fansens negativa ramsor om Sky Sports.

Veckans tecken II

Både Rosengård och Linköping åkte ut i Champion Leagues åttondelsfinaler. Svensk fotboll halkar efter.

Veckans oklara framtid

Landskrona Bois trillade till slut ur superettan och Tomas Nilsson på HD har dokumenterat klubbens år i den nästhögsta serien. Förvisso är det en klassisk förening med 34 allsvenska säsonger och en 15:e plats i den allsvenska maratontabellen och en förstaplats i maratontabellen för den nästhögsta serien men frågan är om den överlever kaoset och skulderna som plågar den. Många års misskötsel och maktkamper har inneburit att föreningen tappat mer och mer. Tyvärr är inte ungdomsverksamheten särskilt vass längre även om man anställt en ny ansvarig men det tar tid innan man får ordning på det. Länge har Landskrona Bois tagit sin starka roll i staden för givet men den tiden är nog förbi och det återstår att se om de som i dag är ansvariga orkar med arbetet och klarar av att vända på spiralen som snurrar åt fel håll. Inget är längre givet och man kan inte leva på att man spelade allsvenskt 2005. Ser att Mattias Lindström inte ens var intresserad av att diskutera att ta över som tränare i klubben.

Veckans fiasko

Los Angeles Galaxy tappade 2-0 mot Houston och förlorade med 2-3 och missade slutspelet. Vad Zlatan tyckte? Ingen aning för han drog utan att snacka, men italienska tidningar lyfter Milan som en trolig ny klubb.

Veckans spelare

Tänk vilken resa Linus Hallenius gjort sedan återkomsten till GIF Sundsvall. Han utmanar Paulinho om skytteligatiteln och kan få en ny chans att ta klivet ut i Europa med det här spelet och de här målen. Alltid häftigt med spelare som studsar tillbaka efter några tyngre år. Fin intervju med anfallaren i Offside där han förklarar framgången.

Veckans intervju inför boksläpp

Tillsammans med tolv andra skribenter ha jag varit med i en antologi som heter ”Till min son” skrivit om relationen mellan fäder och söner. Vi var fem som gästade Malou i veckan och pratade om vad vi skrivit. Pratar för övrigt om boken på Akademibokhandeln på Mäster Samuelsgatan på onsdag.

Veckans läsarbrev

Hej, Tänker på Alexander Kacaniklic som fullständigt kört fast i Nantes. Borde inte han kunna vara aktuell för en återkomst till Helsingborg? Vad tror du? Anders

Svar: Vore onekligen en bra rekrytering. Den tidigare landslagsmittfältaren har fått mindre och mindre speltid i ligan och står på noll speltid under den pågående säsongen. Kontraktet sträcker sig till sommaren 2020 men 27-åringen behöver speltid även om Sverige kanske inte är första prioritet. Sedan hade han en aningen ansträngd relation till HIF men det är länge sedan.

Veckans upp på barrikaderna

I svensk fotboll (läs SvFF och EFD) ville man inte göra plats för det privata initiativet Segerpotten att delas ut till Piteå IF som tog hem SM-guldet. Då fick det bli Nyhetsmorgon och där fick Nina Jakobsson och Ellen Löfqvist ta emot nästan en kvarts miljon kronor som företag och privatpersoner samlat in för att bidra till vinnarna och sätt ljuset på skevheterna inom fotbollens värld.

Veckans drag

Biljettförsäljningen inför AIK-Sundsvall. Över 7000 biljetter sålda efter slutsignalen i Östersund och fram till fredag morgon. Bör bli utsålt på Friends Arena ännu en gång denna säsong. Klubben har sökt tillstånd för att ta in 51 500 på arenan och det innebär att matchen kan bli den nästmest besökta matchen i svensk klubbfotbolls historia.

Veckans Leeds United

Kemar Roofe styrde in 1-1 med handen mot Nottingham Forest och målet blev felaktigt godkänt. Något som ledde till en skur av anklagelser mot klubben och att det är ”Dirty Leeds” som är tillbaka. Leeds-fansen svarade med att leta upp händelser när Nottingham Forest firade ett handsmål och när Forest-managern Aitor Karanka firade ett handsmål som Real Madrids Raul gjorde på Leeds. Ska dock sägas att Raul blev avstängd av Uefa det har inte Kemar Roofe blivit. Nya tag mot Wigan på söndag.

Veckans siffror

72. Antalet klubbar i det engelska ligasystemet under Premier League som kan köpa in sina spelartrupper och ändå kostar det inte mer än att bara köpa in spelartrupperna i Manchester United och Manchester City.

Veckans läsarbrev II

Guldbollen

Hur kan Saman Ghoddos komma med han valde bort svenska landslaget. /R

Svar: Nu är det så att priserna på Fotbollsgalan, som exempelvis årets forward där Ghoddos är nominerad, givetvis är öppna för spelare som representerar andra länder. Om han sedan kan vara aktuell för Guldbollen återstår att se, vilket vi diskuterade i senaste avsnittet av Granqvist Backe Lundh som du ser via länken.

Veckans låt

"Preludes" – Craig Finn.

Veckans poddintervju

Stefan Johannesson är inte bara Sveriges mest erfarna aktiva domare, han är även chef för domargruppen på förbundet. Han talar om utsattheten som domarna får utstå, om mordhotet mot en kollega men även om kritiken mot domarna där han erkänner att 2018 varit ojämnt och hur man ska förbättra domarstandarden. Intervjun går att se på Sportkanalen på måndag 21:15 och podcasten kommer ut i gryningen samma dag. Sedan tidigare finns 207 andra poddintervjuer med olika svenska och utländska fotbollsprofiler som ni hittar via länken.

Veckans citat

”Vi kommer att behöva lägga oss på en nivå som inte är Sveriges högsta, det förstår alla. Men gör vi ett riktigt bra jobb på marknadssidan så kan vi förhoppningsvis slå förväntningarna. Skulle vi få till ett arrangemang som driver hit mycket folk ska det vara ett plus. Vi ska inte göra några glädjebudgetar utan vi ska slå budgetarna istället. Det är så man måste tänka.”

Helsingborgs IF:s nye klubbdirektör Joel Sandborg lovar att ha koll på ekonomin. Blir spännande att följa upp med tanke på att HIF och många andra föreningar har svårt för just det. HIF hade tidigare i år svårt att ens betala hyran för Olympia till kommunen.