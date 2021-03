Lundh: Amanda Linds publikpopulism provocerar

Helgens måste

Inga. Ledig från Fotbollssöndag Europa med Milan-Napoli. Leeds-Chelsea finns väl någonstans i planeringen men inga måsten.

Helgens avstå

Vinter. Trött på den.

Veckans Qatar-kamp

Norsk fotboll håller årsmöte i helgen och det kan sluta med att man röstar för att landet ska bojkotta VM 2022 i Qatar. Det norska förbundet vill skjuta på Qatar-frågan för att utreda eventuella konsekvenser, men en del klubbar driver på andra riktningen. Fifa är uppenbart skakat med tanke på att generalsekreterare Fatma Samoura deltog i ett digitalt möte med landets toppklubbar. Det har onekligen blivit en rejäl debatt om en VM-bojkott i Norge, vilket skriverierna i Verdens Gang visar. I Sverige är det Gais supportrar som driver frågan och det talas om Bajen Fans, men det har inte blivit lika kraftfullt som i Norge. Åtminstone inte ännu. Ett annat perspektiv kommer från Upasana Khadka som skrivit i Nepali Times om att Fifa och VM gett uppmärksamhet för gästarbetare från landet. Något som gör att man kan sätta tryck på Qatar. Om det sedan lyckas råder det minst sagt delade meningar kring. Just kampen om fakta och vad som är rätt eller fel skriver norrmannen Andreas Selliaas om på sin blogg Idrettspolitikk. Även det innehåller intressant information och andra perspektiv på FN:s organisation ILO som jobbar för humana arbetsvillkor och det internationella fackförbundet ITUC som nu får sina kontor i Qatar betalda av Qatar, enligt Selliaas, och då skalat ner på kritiken mot landet. Parallellt har nya förbundskaptenen Ståle Solbakken tagit ut sin första landslagstrupp till VM-kvalet som börjar om två veckor.

Veckans kommande gala

På måndag håller Sverige United sin årliga gala där man delar ut tre stipendier i form av Guldhanden, Silverhanden och Bronshanden. Sverige United grundades av Svante Elfving och med stiftelsens pengar vill man premiera de som gör insatser för integration och har fotbollen som verktyg. I år blir det en digital gala med start 19:00 och den går att följa via Facebook. De nominerade finns via denna länk, och det är Offsides Anders Bengtsson som leder priskommittén som består av Futebol dá forças Cecilia Safaee, Norrbys Ivo Pekalski, Chelseas Zećira Mušović och domaren Mohammed Al-Hakim som avgör vem som får stipendier. Dessutom kan alla föreningar i Sverige ansöka om bidrag för integrationsarbete. För det är utan tvekan så att svenska fotbollsföreningar gör stora insatser året runt.

Veckans uteblivna leverans av gräs från Holland

Qatar hade hoppats på att få köpa gräs till VM 2022 i Nederländerna. Nu får man nobben av ett bolag som tackar ner av moraliska skäl. Återstår att hur man löser det.

Veckans humor

När Thomas Bach i veckan blev omvald som IOK-president så gick journalisten Jens Weinreich igenom en rad medlemmar i IOK som hyllade honom i den digitala konferensen. Väldigt underhållande tråd på Twitter där Gunilla Lindberg representerar Sverige. Demokrati är underbart.

Veckans svala intresse

Efter att Porto skrällt och skickat ut Juventus ur Champions League så kom tränaren Sergio Conceicao till presskonferensen via Zoom. Väl där stannade han i 48 sekunder men fick inga frågor. Ändå lite udda.

Veckans skifte

Fotbollsförbundet flyttade tisdagens landslagsuttagning från 12:00 till 13:00. Dessutom förklarade man att presskonferensen blir digital. Kanske inte vill ligga under lunchtimmen? Det är utan tvekan Janne Anderssons på förhand mest uppmärksammade presskonferens. Varför? För att det kommer ett svar på frågan om Zlatan Ibrahimovic och en möjlig comeback fem år efter att han slutade i landslaget efter EM 2016.

Veckans moderna idrott

Juve-basen Andrea Agnelli svor i kyrkan när han i veckan talade om att unga människor inte är lika intresserade av att se en hel fotbollsmatch. Lösningen? Att sälja sista kvarten. Man kan tycka att det låter som idioti, men fler och fler idrotter ser hur snittåldern på en tittare ökar och en del ändrar räknesätt (bordtennis, volleyboll, badminton) och i NBA har man just gjort som Agnelli vill, det vill säga att man säljer sista kvarten vilket jag skrev om Dagens Industri häromåret. Och det var exempelvis därför NFL lät barnkanalen Nickelodeon parallellsända en slutspelsmatch. Man hoppas hitta framtidens supportrar.

Veckans Ligue 1-seger

Efter att den franska ligan gick med på att Mediapro fick hoppa av sitt 32-miljardersavtal gällande en majoritet av ligamatcherna så stämdes Ligue 1 av Canal Plus. Skälet var att Canal Plus då ville hoppa av sitt avtal värt 3,3 miljarder om året för två ligamatcher fram till 2024 och omförhandla. Dock vann ligan första rundan i domstol.

Veckans dokumentär

Tog mig igenom två timmar om Nationalteatern på SVT. Det var underbart med gamla klipp och även en del intervjuer från både nu och då. ”Vi är barn av vår tid” rymmer mycket starkt material och växte man upp på 1970-talet är det en hel del nostalgi men också en känsla av deppighet kring hur grått Sverige var då. Filmen är gjord av Pontus Hjorthén och det framgår tydligt att det inte bara varit lätt att få de tidigare medlemmarna att se tillbaka, men idén att det ska mynna ut i ett uppträdande 50 år efter premiären är lite krystad. Ändå värd att se och framför allt första delen är vass.

Veckans journalistiska diskussion

Expressen skrev förra helgen om en manlig idrottstopp som ska ha chattat rasistiskt om grovt våld och sexuella övergrepp mot barn. Expressen har tillgång till chattar som man konfronterar den anonymiserade mannen med och han medger att det är han som chattat på det upprörande viset. Ovanpå det framgår det i artikeln att det idrottstoppen gjort inte är brottsligt och att polisen inte har tillgång till materialet. Utan att det är reportern Kim Malmgren som har materialet och han visar chattarna för en polis utan att polisen får veta vem det rör sig om. Nu har en hel del hört av sig under veckan via mejl och frågat varför Fotbollskanalen inte skriver om personen och namnger den. Svaret är att ingen mer än Expressen har tillgång till materialet och vi inte vet vem det handlar om. När någon är misstänkt för ett brott och kanske grips eller anhålles och sedermera häktas finns det en del uppgifter i ett offentligt register som alla journalister kan begära ut. Då kan man ta reda på vem det är och sedan vända sig till en försvarsadvokat eller personen i fråga. I det här fallet så kanske man kan misstänka vem personen är men det är ingen annan journalist utanför Expressen som kan vara helt säker på det och då är det svårt att skriva. Sedan hade man oavsett inte namngivit, om inte personen själv trätt fram med namn. Även om man vet vem personen är hade det varit en risk för förtal att namnge den, då även sanningen om en person kan vara förtal. Så det som framstår som enkelt för en del är inte enkelt för medier. Alla medier gör olika men Fotbollskanalen/TV4 har under de 15 år jag jobbat här haft en försiktig hållning till namngivande.

Veckans svenska Champions League-hopp

I maj är Champions League-finalen i Göteborg och ännu lever hoppet om ett svenskt lag i finalen. Även om Rosengård får svårt att klara av Bayern München i kvartsfinal innan vinnaren av Chelsea-Wolfsburg väntar i en eventuell semifinal. Tyska ligaledande Bayern München har inte förlorat en match i ligan ännu och Rosengård får efter nya Uefa-regler bara skriva in tre nyförvärv i truppen. Det vore en skräll om Rosengård nådde semifinal och om ett svenskt klubblag når Göteborg och finalen 16 maj är det en bragd. I så fall vore det det första svenska lag sedan det stjärnspäckade konkursboet Tyresö FF gick hela vägen i Lissabon. Samtidigt kan arrangörerna glädja sig åt att det blir svenska spelare i finalen då alla fyra lag (Rosengård, Wolfsburg, Bayern och Chelsea) på ena sidan innehåller svenska spelare. På andra sidan är det följande kvartsfinaler Barcelona-Manchester City och Paris Saint-Germain/Sparta Prag-Lyon. Ännu är inte PSG eller Sparta Prag klara med åttondelen då corona ruckade schemat.

Veckans tidning att stötta

Norska Josimar är aktiv i att granska fotbollen och drar sig inte för att skriva om obekväma frågeställningar. Man har varit väldigt aktiv kring Fifa, Uefa och vad som sker i och kring organisationerna. En aktör som verkligen är betydelsefull, men som sliter med ekonomin. Nu kan man stötta Josimar via Patreon. Man behöver verkligen inte gilla allt som Josimar står för och emellanåt är man kanske lika mycket aktivister som journalister, men i min värld behövs tidningen.

Veckans läsning

Ingen har väl missat att hertigparet av Sussex, Harry och Meghan, har gett en intervju med Oprah Winfrey som skakat om det engelska hovet. Guardians Marina Hyde är en av mina absoluta favoritskribenter och hon ger ett bra inspel. Hyde hade redan innan intervjun haft synpunkter på den engelska pressens behandling av Harry och Meghan. Även det en skarp text. Expressens Mats Olsson skildrade ett år med corona i helgen och det är få som kan formulera sig som honom. Om du mot förmodan missat den, läs. Simon Bank skrev en intressant krönika kring VAR och kopplade det till fotbollens allmänna utveckling. Även en VAR-vän som jag har svajat till.

Veckans alla är jämlika, vissa är bara mer jämlika än andra

När FC Köpenhamns spelare och ledare gick ner i lön med 20 procent under två månader för att hjälpa klubben så klarade sig ordförande. Hans arvode förblev orört. FCK förlorade 230 miljoner danska kronor 2020.

Veckans ur askan och i elden

Inters ägare Suning, som från början sålt hemelektronik och vitvaror har vuxit snabbt fram till nyligen, har ekonomiska problem och måste sälja hela eller delar av klubben. Man har redan lagt ner sitt herrlag och sitt damlag i Kina och där har inte spelarna fått den utlovade lönen. Nu sägs Saudiarabiens investeringsfond ha lagt ett bud på 30 procent av Serie A-ledande Inter. Fonden försökte under 2020 köpa Newcastle men stoppades av Premier League. Istället kan det bli Inter.

Veckans bisarra dom

Brage-supportern Stephan Aspfors fick 13 200 i dagsböter efter att ha kramat klubbens målvakt när man fallit i kvalet mot Kalmar FF. Väl skildrat i Aftonbladet och ibland saknar man bollkänsla hos både vakter och myndigheter.

Veckans boktips

Journalisterna Philip O’Connor och Haidar Hajdari träffades i Kista Galaxy. Nu har de skrivit realistiska ungdomsböcker från fotbollens värld och där det kretsar kring den fiktiva klubben Svea United. Första boken När allt står på spel kom 2017 och nu har de släppt Utan offer ingen seger. Perfekta presenter till den fotbollsintresserade tjejen eller killen som är tolv år och uppåt.

Veckans frågeformulär

Premier League ska skicka formulär till alla klubbar om VAR. Kan bli spännande läsning.

Veckans reträtt

Jogi Löw lämnar tyska landslaget efter sommarens EM. Trots att han hade kontrakt över VM 2022. Han har varit ganska ifrågasatt efter VM-fiaskot 2018. Samtidigt tog han Tyskland till VM-guld 2014, EM-silver 2008 och VM-brons 2010.

Veckans konspiration

Kampen mellan Fenerbahce och Qatars Bein Sports. En fascinerande insyn via New York Times i en konflikt som är svår att ta in. Om det är rätt att Bein Sports är ute efter klubben och alltid visar heta situationer ur vinklar som försämrar för Fenerbahce och förbättra för motståndarna.

Veckans inbördeskrig

Serie A försöker sälja de inhemska rättigheterna men nio klubbar vägrar ens att rösta mellan förslagen.

Veckans ironi

Förre Chelsea- och Leeds-ägaren Ken Bates ifrågasätter beslutet att släppa in utländska ägare i engelsk fotboll. Samme man som först sålde Chelsea till Roman Abramovitj och sedan ägde Leeds via Forward Sports Fond som fanns på Caymanöarna och själv är skriven i Monaco.

Veckans överraskande skifte

För några veckor sedan hade BP:s valberedning sittande ordförande Jonas Bodin som föreslagen kandidat. När årsmötet hölls under torsdagen så valdes förre mediahöjdaren Manfred Aronsson till ny ordförande och Bodin försvann efter endast ett år. Oklart vad som skett däremellan, men det är uppenbart att med valberedningar är det svårt att få insyn i hur det dras i trådar. Det talas om att det funnits en falang i klubben som velat ha mer fokus på sporten och mindre på symbolfrågor. BP bytte som sagt ordförande 2020 efter Fredrik Bergholm som ju var arvoderad av klubben de sista åren. SvenskaFans skriver om hur förslaget från valberedningen kom tre dagar före årsmötet och att det var i ovanligt god tid. Manfred Aronsson har ju tidigare suttit i AIK:s styrelsen men även varit aktiv i BP tidigare och var vd för Kanal 5, TV3 och senast CMore under en framgångsrik karriär. Ovanpå det överraskande ordförandeskiftet återvänder Ola Danhard till BP men denna gång till styrelsen efter en tid i Djurgården. Tack vare Dejan Kulusevskis flytt från Atalanta till Juventus gjorde klubben en vinst på 25 miljoner kronor 2020.

Veckans moderna idrott II

Kina erbjuder sig att vaccinera alla olympiska idrottare som ska till Tokyo i sommar och som inte får vaccin på annat håll. Heja. Kina har IOK i ett stadigt grepp.

Veckans överraskande avhopp

Hammarbys vd Henrik Kindlund lämnade uppdraget som ansvarig för klubben på grund av personliga skäl. Klubben har inte velat kommentera mer än att det är ”personliga skäl” som ligger bakom. Klart är att han varit viktig för Hammarbys förvandling från klubb i superettan med risig ekonomi till dagens allsvenska storklubb.

Veckans låt

”FF” - Kent. Ibland trillar man dit på gammalt material.

Veckans Leeds United

Även om det var lite missflyt mot West Ham så var London-laget vassare. Ny match i helgen, mot Tuchels pånyttfödda Chelsea. Blir inte lätt och plötsligt har en del lag kring strecket vaknat. Håll i! Håll ut! Intressant att Kicker uppger att Leeds försökte värva Ludwig Augustinsson innan pandemin. Klart är att klubben är i behov av en vänsterback och Augustinsson är en spelare som är i klass med Bielsas besatthet kring att sköta sig. Werner Bremen-spelaren har ett år kvar på kontraktet och en flytt är väl trolig.

Veckans siffra

30 134. Antalet röster som Joan Laporta vann valet om att bli president för FC Barcelona. Kan inte påstå att det är att lätt uppdrag att få styr på storklubben som har stora skulder samt förlorar pengar och där Lionel Messi sitter på ett utgående kontrakt. Klart är att Laporta på kort sikt måste få in kapital på något sätt för att staga upp klubbens sköra finanser.

Veckans poddintervju

Malmö FF.s vd Niclas Carlnén är gäst och talar bland annat om nyförvärv, cupflopp, damsatsning, tränaromsättning och villkorstrappan. Sedan tidigare finns över 300 avsnitt av podcasten och det är bara att klicka på länken för att finna tidigare avsnitt och lyssna på dem.