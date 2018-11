Lundh: Är den belgiska skandalen svar på Bermuda-triangeln för svenska spelare?

Helgens måste

Givetvis EM-kvallottningen på söndag. Ni ser den på C More, Sportkanalen och på Fotbollskanalen 12:00. Ångestmötet Sheffield United-Leeds United på lördag. Se klart säsong sex av House of Cards.

Helgens avstå

Vara ute. Första advent.

Veckans tveksamma politiska signal

Med fyra år kvar till VM i Qatar talas det mycket om att mästerskapet behöver flyttas och att nationsförbund behöver göra det mesta för att det ska ske. Qatar har visat låg respekt för mänskliga rättigheter i anlitandet av gästarbetare och det symboliserar ett land som lever gott på stora fyndigheter av gas och olja. Då väljer Svenska Fotbollförbundet att skicka landslaget dit på vinterturné. Förvisso positivt att SvFF flyttat fram positionerna politiskt och inte duckar frågorna i ett pressmeddelande, men det är en rätt tydlig signal om att SvFF struntar i reaktionerna när man inte kan hitta ett annat land för ett par träningsmatcher. Självklart kan man inte bojkotta ett mästerskap i Qatar när Sverige inte har några problem att handla med landet, men träningsmatcher… Undrar hur Amnesty ser på det att SvFF använder organisationen för att legitimera att man åker dit då det påstås ha skett förbättringar. Guardian hade häromveckan ett reportage som andades allt annat än stora förbättringar. Ska dessutom sägas att Qatars landslag inte ens är där utan laget spelar Asiatiska mästerskapen, och att Sverige därför ska möta andra influgna landslag i Qatar. Finland är ett av länderna, talas även om en match mot antingen Bosnien eller Island (som för övrigt nyligen mötte Qatar i Belgien…). Naturligtvis är det en prestigeseger för Qatar att en färsk VM-kvartsfinalist kommer till landet på träningsläger och det innebär garanterat att SvFF får till en betydligt förmånligare och bättre lägervistelse än om man hade varit tvunget att ordna allt på egen hand på Kanarieöarna eller i Sydafrika. Även landslaget har en budgetansvarig.

Veckans läsarbrev I

Hej Olof. Vet inte om någon journalist frågat SvFF och Janne Andersson om deltagande i Qatar-VM, men det vore intressant att höra hur förbundet tänker kring att delta i ett arrangemang som bygger på modernt slaveri. Mvh, Johan

Svar: Jo, de har fått frågan många gånger och de hänvisar till FN och EU och att inget talar emot att åka dit. Frågan lär dyka upp framöver apropå ovan. Om inte förr så i varje fall på måndag när Janne Andersson presenterar truppen som ska åka till Qatar.

Veckans sista svenska fotbollsryck

Ett avgörande i Istanbul väntar för Malmö FF. Även om det blir oerhört tufft för MFF att vinna mot Besiktas så är det starkt av laget att bara ha förlorat en match i gruppspelet och kunna spela för en plats i sextondelsfinalen. Nej, Malmö FF har inte övertygat helt i någon match i gruppspelet, undantaget möjligen Besiktas hemma, men det är väl rätt givet att Europa League är roligare än Champions League för ett svenskt klubblag.

Veckans deppigaste

Scenerna från Aten och Buenos Aires. En brandbomb mot Ajax-fans. Stenar och pepparspray mot Boca Juniors buss på väg till returmatchen i finalen av Copa Libertadores. Vet inte vem som är skyldig och det har säkert gjorts saker från alla olika sidor, men det är för djävla deppigt att följa.

Veckans läsning

Intressant av Malin Ekman i Svenska Dagbladet om hur TV4:s blivande ägare (?) Telia ogillar journalister som ställer frågor. Kan man räkna med att passerkortet slutar fungera när Telia tar över då? Rapporten om lagidrottens snittlöner världen över är spännande läsning. Givetvis finns det begränsningar i måttet men det ger ändå en bild av hur sporter står sig mot varandra och det är intressant att NBA-lag och fotbollsklubbar från Europa dominerar. FC Barcelona har högst snittersättning med 125 miljoner kronor per spelare.

Veckans quick-step

Förre landslagsmannen Pelle Nilsson och hans agent tjänade pengar på att runda skatteverket i Danmark när mittbacken gick till FC Köpenhamn. Något som danska Politiken skildrade efter uppgifter från Football Leaks, men det är inget nytt och speciellt. Den här typen av affärer förekommer även i Sverige för att spelarna ska slippa betala sina agenter med skattade pengar och när jag skrev min bok Allsvenskan Enligt Lundh så var en allsvensk sportchef tydlig om att det var vanligt med att klubben skrev scoutingavtal med agenten för att runda. Här gör alla fel, det vill säga klubb, spelare och agent, och den enda förloraren är staten. Även om FC Köpenhamn slår tillbaka mot Politiken och det är möjligt att den danska tidningen gjort ett annat fel så är det välkänt att det går till så i fotbollens värld och både i Sverige och i andra länder har skatteverket slagit till och beskattat både spelare och agenter i efterhand.

Veckans rättegång

Frågan om Dickson Etuhu och hans 37-årige vän försökte muta AIK-målvakten Kenny Stamatopoulos i maj 2017 nådde till slut tingsrätten. Under en dag så fick rätten ta del av olika versioner och i slutändan handlar det om man tror på Stamatopoulos eller inte. Klart att är att Etuhu ser sig som ett offer, och i en intervju i Dagens Nyheter tog han Fotbollskanalens pris till Årets röst som ett tecken på att det är riggat mot honom. I fjol gick det till Stamatopoulos och det var oavsett hur det går i domstolen rätt att någon som vågar berätta om detta blir belönad. Även starkt av AIK-tränaren Rikard Norling att vara så tydlig i rätten och under processen och det här problemet måste stävjas med en tydlighet. Sedan kan det vara så att det inte räcker i juridikens värld, men det är ändå avgörande för idrottens trovärdighet att man står upp mot alla försök till påverkan.

Veckans petning

Carlos Strandberg fick inte plats i truppen inför matchen mot Genk.

Veckans läsarbrev II

Hej Olof, Jag är Liverpoolsupporter vilket innebär att jag kan vara något onyanserad och irriterad över gårdagens resultat. Jag säger inget om att Liverpool förlorade igår, de gjorde inte nog med mål och då vinner man inte. Jag kollar nästan uteslutande på Premier League, allt är inte perfekt i den ligan men det är iaf fotboll som spelas. Igår var det Champions league och vad får vi se? Ett PSG som filmar, ramlar, rullar, maskar och värst av alla är som vanligt Neymar.. Det gestikulerad åt dommarn och gapas. Jag säger inte att Liverpoolspelare aldrog beter sig illa och ev. skärpningar skall även gälla mitt lag.. Det skumma för mig är att INGEN (vågar?) kommenterar detta av journalister och studiemänn. Varför? Varför är fotboll en sport där stjärnorna kommer undan med detta maskande och filmande? Det är ju fusk... I slutändan får vi 5min tillägg när det i själva verket filmats bort upp emot 15 min av matchen. Hade varit väldigt befriande att få läsa en Lundhartikel om detta för, varför skavi supportrar kolla på en sport där reglerna inte efterlevs och underhållningen uteblir? Hade Liverpool med filmat i den utsträckningen så hade vi knappt sett bollen rulla i andra halvlek. Mvh Anders.

Svar: Efter att ha sett matchen på en sportbar i centrala Stockholm med en berusad Liverpool-supporter vid bordet bredvid så känner jag till frustrationen. Trodde att han skulle slå in tv-skärmen och han verkade tro att hans skrik skulle höras av Neymar i Paris… Det handlar inte om att jag inte vågar, men jag har ändrat inställning till filmandet vilket jag skrivit om. Visst, jag håller med om att Uefa, Fifa och andra borde gå efter allt fuskande hårdare och granska allt från filmande till rena överfall i efterhand, men det har varit svårare att nå dit.

Veckans dårskap

VM vartannat år? Sydamerikanska fotbollskonfederationen har lagt förslaget att fotbolls-VM ska avgöras med två års mellanrum. Fel väg.

Veckans extraknäckande sportchef

Kalmar FF har varit i fokus efter en svag säsong och ett nytt tränarbyte. Kan konstatera att sportchefen Thomas Andersson Borstam varken lyckats till hundra procent med spelar- eller tränarvärvningar på senare år. Kanske ligger en del av hans fokus på uppdraget som styrelseordförande i Sölvesborg Mjällby Sparbank? En bank som haft det stökigt och där vd:n fick gå i somras. Svårt att se andra allsvenska kubbar ha sportchefer med så tunga uppdrag vid sidan, men det är kanske annat i Kalmar? Vet givetvis att ordförande inte är heltid, men det är klart att det är ett uppdrag som slukar tid och att vara sportchef i en allsvensk klubb kräver mycket tid.

Veckans allt är tillåtet

När FC Köpenhamn mötte Midtjylland så ville FCK förhindra motståndarnas långa inkast. Därför flyttade man reklamskyltarna så att inkastarna inte kunde ta tillräcklig sats.

Veckans bokläsning

Plöjde igenom Zlatans och Mats Olssons bok Jag är fotboll i veckan. Pluset var en del av intervjuerna som med Roland Andersson och Sinisa Mihajovic men de kunde gärna få ha varit längre. Sedan var det många häftiga bilder. Annars är det mer av en beställd idolbok i vuxenformat där Zlatan vill pumpa upp sig själv än mer och jag är knappast målgruppen för den. Men för supportern som älskar Zlatan måste det vara ett måste att köpa boken. Sedan kan man fråga hur många som resonerar som Sydsvenskans Patrik Svensson som ”slutat att tro på Zatan”.

Veckans exportvara

Norska ligan har sålt rättigheterna till Kina. Under de närmaste tre säsongerna kan kineserna följa Rosenborg, Molde och Brann. Ett kinesiskt bolag betalar knappt tio miljoner norska för rättigheterna, enligt VG. Kan vi räkna med kinesiska spelare i norska ligan nu?

Veckans petning II

Olof Persson kliver av trots att han hade fyra år kvar på kontraktet med Malmö FF. Det har varit uppenbart att han och Uwe Rösler inte hittat varandra i dansen kring att leda MFF.

Veckans moderna fotboll

Division 2-klubben IFK Stocksund tar in kapital via Trade in Sports – en slags inofficiell börs för idrott – och hoppas få in tre miljoner kronor kronor. I utbyte kan investerarna få del av ett transferöverskott under de tre närmaste åren.

Veckans tecken på en ny tid

Om en månad så omreglerar den svenska staten spelmarknaden. De första licenserna är utdelade och där finns de flesta stora varumärkena. Hittills har 16 av 90 ansökningar fått klartecken och att kampen om marknadsandelarna är hög syns i medierna. Fram till och med oktober var bruttoinvesteringarna i annonsköp 2018 en bit över fem miljarder kronor, och därmed har man passerat nivån för 2017.

Veckans rapp över fingrarna

Statliga Svenska Spel vill gärna framstå som bäst i spelklassen, men man får nu böta åtta miljoner kronor och riskerar sin licens för bristande arbete mot penningtvätt.

Veckans siffror

734 000. Antalet norska tv-tittare som följde när Magnus Carlsen försvarade VM-titeln i schack. Förvisso var det toppsiffran men schackmatcherna med Carlsen mot Fabiano Caruana som handlade om norrmannens titelförsvar väcker intresse.

Veckans låt

”Gäller” – Z.E

Veckans Leeds United

Två knappa segrar mot Bristol City och Reading för ett reservbetonat Leeds. Till lördagens tidiga derby mot Sheffield United (avspark 13:30 svensk tid) är Pontus Jansson möjligen tillbaka.

Veckans poddintervju

Landslagets lagkapten Caroline Seger är gäst och talar om allt från drömmen om ett VM-guld till vad Peter Gerhardsson ändrat i landsaget och Nilla Fischers tal. Podcasten är ute i gryningen men går att se 21:00 på Sportkanalen på måndag kväll. Sedan tidigare finns en bra bit över 210 andra poddintervjuer med olika svenska och utländska fotbollsprofiler som ni hittar via länken.

Veckans citat

”Jag gör det för pengarna, ibland behöver kassan fyllas på.”

Thomas Wassbergs ärlighet om reklamfilmen han spelat in med Juha Mieto är befriande. Givetvis är det ett spelbolag som slantat upp och kanske jag bidrar till att sprida det men gillar att Wassberg inte hymlar om att han behöver tanka bilen.