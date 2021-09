Lundh: Att skita i matchfixning och jaga bengaler är obegripligt

Helgens måste

Gästa Göteborg och Bokmässan fredag och lördag för att prata om min bok Sporten och livet enligt Lundh. Malmö-Örebro lördag, Östersund-Djurgården söndag. Fotbollssöndag Europa är tillbaka på söndag med Napoli-Cagliari.

Veckans kamp om matchkalendern

Få har väl missat att Fifa vill utöka VM-frekvensen på både herr- och damsidan till vartannat år. I grunden ett förslag från Saudiarabien (som för övrigt inte ens har ett landslag för damer) och sedan har Fifa-basen Gianni Infantino tagit förslaget och jobbat vidare på det. Dels har Fifa knutit upp gamla spelare som talar positivt om VM vartannat år, dels har man anställt både Arsène Wenger och Jill Ellis och den duon talar varmt om förslaget. Sedan är givetvis många av Fifas 212 medlemsländer positiva då man inser att fler VM innebär mer pengar till Fifa och i slutändan mer till dem. Nu har framför allt Uefa och även Sydamerikas motsvarighet Conmebol gått till motangrepp för att VM vartannat år skulle slå mot EM och Copa America. Ingen har direkt talat med klubbarna eller spelarna eller supportarna. Bakgrunden är att den internationella matchkalendern löper ut 2023 och 2024 för kvinnor respektive män. Då försöker Fifa helt enkelt kuppa in fler VM. Det är en öppen kamp som pågår och den 30 september har Fifa bjudit in nationsförbunden till en första digital träff för att höra vad de säger. Sett till att alla 212 nationsförbund har en röst och Uefa plus Conmebol har 55+10 så ser det lovande ut för Fifa om man behöver två tredjedelar av rösterna. Ännu är det inte avgjort men Fifa jagar miljarder och vill dessutom trycka till Uefa som man anser har för mycket makt. Något som stöttas av många länder från Asien och Afrika. Uefa kan hota med VM-bojkott… Nu går det, men inte i Qatar.

Veckans feltajmade

Blåvitts nye ordförande Richard Berkling redogjorde för en offensiv plan i en intervju i GP i veckan. Man ska komma i kapp Malmö FF och det snabbt och dessutom spela i Europa inom tre år. Varför säga det kan man undra? Efter två rejäla smällar i Stockholm handlar det snarare om att spela allsvenskt 2022.

Veckans moderna fotboll

Paris SG lägger några träningsdagar i Qatar 16-20 januari innan man åker till Saudiarabien för att spela Riyadh Season Cup. Lionel Messi & Co får alltså visa upp sig i landet som betalar för dem. I Saudiarabien ska PSG möta ett hopplock av spelare från de två saudiska klubbarna Al Hilal SFC och Al Nassr FC. Lionel Messi tar hem 1,1 miljarder kronor om han stannar tre år i Paris SG. Då ingår en lojalitetsbonus för år två på 100 miljoner och en för år tre. Det ska sägas att Messi har gått ner i lön sedan tiden i Barcelona då han tjänade över 500 miljoner kronor om året.

Veckans ingripande

Jonathan Levi såg till att IFK Norrköpings spelare hade med sig en banderoll in på planen inför mötet med Sirius. Allt för att markera stöd för supportrarnas kamp mot polisen.

Veckans läsning

Filter djupdyker kring Estonia och det är både välgjort och tänkvärt av Mattias Göransson. Viktigt att någon gör sådant. DN:s intervju med Magda Gad som jobbar för Expressen i Afghanistan är också bra. Imponerande att orka och våga. HD:s Marjan Svab tecknar ett fint porträtt av Walle Holmberg som gått bort. Holmberg var oerhört vänlig och reko i en tuff bransch.

Veckans citat

Sef:s sportchef Svante Samuelsson skrev i veckan: ”Pennan är mäktigare än svärdet sägs det. En som vanligt välformulerad Cantwell beskriver initierat varför polisens strategi är missriktad.” Bakgrunden var Aftonbladets Oisín Cantwells krönika kring polisens strategi enligt åtgårdstrappan. En bra krönika från en initierad AIK-supporter och kriminaljournalist och Cantwell är en av mina favoriter. Samtidigt önskar jag att fotbollens representanter kunde lyfta pennans värde även när journalisternas budskap inte går i exakt samklang med fotbollen.

Veckans går åt andra hållet

I England ska man prova ståplats igen. Dessutom kan det möjligen serveras alkohol under matcherna.

Veckans de bidde en tumme

Uefa skjuter till mer pengar till EM för damer. Man dubblar den totala prissumman från EM 2017, från 80 miljoner kronor till 160 miljoner kronor. Dessutom ser man till att klubbarna som släpper spelare får dela på 45 miljoner kronor, vilket är första gången. Samtidigt delade herrarnas landslag på 3,8 miljarder kronor i senaste EM och ovanpå det gick två miljarder kronor ut till klubblagen. Inte så att någon kräver jämställt men visst hade Uefa kunnat kosta på sig lite mer.

Veckans domartanke

Min kollega Patrtick Ekwall hade bra tankar kring domarna och klagomålet på dem. Sedan får nog domarna acceptera att det blir tuffa reaktioner när man inte upptäcker en del. VAR, kanske?

Veckans nya tider

BT är Storbritanniens motsvarighet till Telia och har sedan 2013 satsat på att bygga upp en egen sportkanal med starka rättigheter som Champions League, Premier League, rugby, cricket och en del annan idrott. Nu är BT nära att sälja sportkanalen till den globala streamingjätten Dazn, enligt Financial Times, vilket skulle vara slutet för ännu en telekomjättes innehållssatsning samt ett kliv för det som kallats sportens Netflix. Sedan tidigare har Dazn tagit över Serie A-sändningarna i Italien.

Veckans markering

Efter att Derbys ägare Mel Morris försatt klubben i rekonstruktion så har managern Wayne Rooney klivit fram och varit kritisk. Något som hedrar honom. Ett sorgligt sönderfall av den klassiska klubben och Morris kunde verkligen skött det bättre, men han har skickat in ett par miljarder för att lyfta upp Derby i Premier League. Nu väntar ett skuldberg samt poängavdrag och dessutom vill Middlesbrough gå efter Derby rättsligt för att man dribblat kring Financial Fair Play när Mel Morris sålde arenan till sig själv för att få in pengar.

Veckans läsarbrev

Hej Lite tankar som jag undrar vad ni tänker om -Är MFF are så klart men är sjukt imponerad av Elfsborg. Vilket gäng. Johan Larsson hade otur på målet men var ju annars riktigt bra. Kul att se Elfsborgtränare och de är dessutom ödmjuka spelare. -Thelin är karismatisk och inspirerande. - Synd att Elfsborg inte kunde komma ut i europa -Innocent är inte oskyldig. Han är ju sjukt osäker och klyddar till det i varje match. Sen vänder han tillbaka spelet hela tiden i onödan. Han måste stärkas mentalt om han ska vara med. - Mycket fasthållningar och knuffar i dagens allsvenska. Känns som en annan, tuffare nivå än i Em konstigt nog. - Synd om Beijmo men kul att se eric igen - Rakip är riktigt bra -Colak och Bermancevic ser mycket sämre ut nu. Bermancevic ser rädd och deprimerad ut mvh J

Svar: Är det klart att vara MFF:are? Elfsborg har gjort en stark säsong och har en oerhörd utveckling där man både sålt och presterat. Jimmy Thelin må vara inspirerande men känner inte igen karismatisk. Oroande med tanke på Champions League att Colak och Birmancevic tappat.

Veckans satsning

Vet att oerhört många föreningar runt om i landet gör insatser. Kul att se Hammarbys nya grepp med att försöka få fart på spontanfotboll vilket P4 Stockholm uppmärksammade. Tio sportchefer, 100 tränare och förhoppningen är att få än mer fart på spelet. Tanken är att jobba ihop med andra lokala aktörer i söder ort.

Veckans trend

I England är man på väg att stoppa spelbolag på klubbars tröjor vilket redan skett i Spanien och Italien. Begräsning av spelreklam sker i medier och det har naturligtvis effekter på flera plan. Färre människor utsätts för reklam och därmed risk för spelberoende, men för klubbarna är det minskade intäkter. I Sverige löper remisstiden ut på regeringens förslag kring att begränsa spelreklamen. Ardalan Shekarabi är minister med ansvar för spelfrågor vill att spelreklam ska klassas som reklam för alkohol och tobak. För svensk idrott riskerar det att bli ett stort inkomstbortfall och i fotbollens värld är flera hundra miljoner kronor årligen. Sef-basen Mats Enquist är orolig: ”Det skulle vara ett förödande slag när vi nu hittat en spelpartner som vi har ett bra samarbete med. Risken är stor att avtalet bryts. Det är förvånande att det sker så snabbt efter omregleringen”, säger han och fortsätter: ”Vi får pengar till vår verksamhet men även insyn, inflytande och resurser att bekämpa matchfixning. Vi har aldrig haft så bra resurser. Det här vore ett dråpslag för oss.”

Veckans sorg

Tre unga killar dog i en trafikolycka på vägen till Kalmar FF-AIK. Tungt besked. Vackert att se hur andra i fotbollens värld sluter upp och att sorgen inte har några färger.

Veckans straff

Klart att det säkert var skönt för Caroline Seger att dra in en straff mot Georgien men jag har ändå svårt att förstå euforin kring att slå in 3-0 i ett VM-kval mot en klart sämre motståndare. Det kan aldrig ersätta den missade straffen i OS-finalen och det är ett tungt ok för Seger att bära. Särskilt med tanke på att fler missade sina straffar, men det var lagkaptenens miss som etsat sig fast.

Veckans markering II

Bolton bryter med alla spelbolag och vill att fotbollen tar mer ansvar. Onekligen ett kraftfullt ställningstagande.

Veckans Royal League

Nordamerikanska MLS och mexikanska Liga MX ska avsätta en månad för en ny turnering för de 47 lagen i de två ligorna.

Veckans interna tipskamp

I oktober utmanar ATG sin svenska rival Svenska Spel med att lansera ett så kallat poolspel och därmed får Stryktipset konkurrens. Det blir nio matcher på kupongen som tippas på vanligt vis men man ska även tippa om det blir över eller under 2,5 mål. Tänkvärt är att överskottet går till hästsporten i Sverige och inte direkt till fotbollen.

Veckans siffror

100 000. Antalet pund som vinnaren av den engelska ligacupen får. I en tid av ständigt eskalerande summor är det ändå lite humor att det tickar in 1,2 miljoner kronor. Vinnarna av Champions League tar hem cirka 700 miljoner kronor och Premier League ger 460 miljoner. Bara att klättra en tabellplacering i Premier League är värt 25 miljoner kronor. FA-cupen är 22 miljoner kronor.

Veckans låt

”Papperstunna väggar” – Thåström.

Veckans Leeds United

Straffdramatik när Leeds precis klarade av att skicka ut Fulham ur Ligacupen. Supportrarna glada över att 18-årige Joe Gelhardt fick hoppa in efter hans två mål i U23-match mot Liverpool. I straffläggningen var Gelhardt kall. Han dunkade in sin straff. Lite hopp i ett pressat Leeds med en rad skador inför ångestmötet med West Ham.

Veckans poddintervju

Markus Rosenberg är gäst och talar om vad han saknar av fotbollen, om sin agentverksamhet där han och Petter Andersson vill bryta ny mark, om MFF:s framfart under Jon Dahl Tomasson och att det aldrig var nära att han blev kvar som ledare i Malmö FF. Sedan tidigare finns det 318 avsnitt och ni hittar alla via länken.