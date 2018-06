Lundh: Att spelarna trivs ihop är inget värt utan resultat

Då är då och nu är nu. Förbundskapten Janne Anderssons mantra har väl ingen missat under de knappa två åren som han lett landslag. I dag är det tydligare än tidigare när Sverige kliver in i VM i Ryssland. Då är kvalspelet, triumferna och svenska mål i de matcherna historia.

Miraklet i Milano är ett gött minne, men det är inget värt längre. Dessutom var det bara ett steg på vägen mot den riktiga och viktiga turneringen i Ryssland. Att det var en bragd att ta sig till VM efter den generationsväxlingen och den gruppen hjälper inte i eftermiddag.

Snart kliver det svenska landslaget in till en VM-premiär för första gången sedan 2006 och på andra sidan väntar Sydkorea. Efter chocken där Mexiko sänkte Tyskland med 1-0 är det inte att överdriva att trycket ökat på bägge lagen om de på allvar vill tro på åttondelsfinal.

Tre poäng är i princip ett måste och dessutom är det ingen tvekan om att Sydkorea ihop med Sverige är de svagaste lagen i gruppen. Därför handlar det om att hålla lugnet och tålamodet, sätta försvarsspelet och se till att utnyttja de chanser man måste plocka fram.

Det går i det närmaste att ta på hettan denna måndag i Rysslands motsvarighet till Detroit. Inlandsklimatet ser till att termometern närmar sig 30-strecket och det är knappast något som gynnar den svenska spelmodellen som bygger på löpande, press och att stressa motståndet till misstag.

En match som spelas på den mäktiga miljardarenan som ligger vackert placerad där den enorma floderna Volga och Oka möts, och det var de två vattendragen som gjorde Nizjnij Novgorod till en tidig handelsplats i Ryssland och sedermera både vapenfabrik och industrijätte i det sovjetiska bygget.

Efter att muren föll har förvisso staden öppnats för utlänningar och förutom att fortsatt tillverka vapen och fordon är staden nu ett IT-centrum i Ryssland. Överallt går att se en pågående process där gammalt och slitet ersätts med nybyggt och mer skinande byggnader.

På något sätt är det udda att gå över gatan i den hör ryska miljonstaden och se folk som är på väg till sina arbeten. Det ser åtminstone ut som om de inte har en tanke på att en bit bort ska ett gäng spelare och ledare om några timmar gå in till en match som alla kommer att minnas resten av sitt liv.

Där går en kvinna med hast med ett litet barn i handen och den lilla flickan hänger inte riktigt med för att det är annat som fångar hennes intresse. På andra sidan gatan säljer två äldre män blommor i ett par stånd och en del stannar och köper.

Vi är så långt från centrum att man inte ens kan ana de svenska fansens ”Kanna på, kanna på”. Däremot är det ingen tvekan om att de gulklädda fansen dominerar stadsbilden och det är mycket alkohol och sång. Det är inte alltid vackert på nära håll, men på läktaren kommer det att vara ett stöd.

Så här två år efter Irlands-haveriet i EM-premiären så är alla ense om att det låste sig. Däremot finns flera förklaringsmodeller till varför? Trycket att vinna förstamatchen. Dåligt scoutat motstånd. En dålig dag. Ingen svensk spelidé. Ja, i efterhand är det inte alltid lätt att berätta vad som skedde.

Det är som att läsa om den svenska frisparksvarianten under VM 1994. Det finns många som har kläckt den idén. Oavsett om det är succé eller fiasko är det nästan omöjligt att exakt att förklara vad det är som gör att det slutade på det sätt som det gjorde.

Har följt många svenska mästerskap och när haverikommissionen granskar VM 1990, EM 2000, EM 2012 och EM 2016 så är det likadant: det finns några röda trådar men egentligen är fotboll ibland svåranalyserat och komplext att det inte finns en exakt sanning.

Likadant är det med framgångar som VM 1994 och en del av Söderbergs och Lagerbäcks mästerskap där Sverige i varje fall tagit sig ur tuffa grupper men aldrig nått till några medaljer. Man kan peka på faktorer som spelare i form, i rätt klubbar och att man hade erfarenheten från tidigare mästerskap.

Klart är att Sverige är orutinerat, inte minst på ledarplats, och på presskonferensen inför VM-premiären gav både Janne Andersson och Andreas Granqvist en aning nervöst intryck. Tagna av stunden? Inte omöjligt, för ett VM är stort och det räcker att lyssna på spelarna för att första värdet av att få spela ett VM.

Styrkan i det här landslaget är att ingen trodde på att man skulle nå VM. Jag är rätt övertygad om att inte ens spelarna trodde på det när man kastades in i ett VM-kval mot Holland utan att passera gå. Men under kvalet så har man svetsats ihop som ett klubblag och det är en atmosfär i landslaget som jag aldrig upplevt under de dryga 20 år som jag följt det.

Samtidigt är det skit samma hur kul de har i players lounge om de inte gör resultat. Fotboll går ut på att vinna och att ta sig vidare. Det är det enda som gäller mot Sydkorea, att göra resultat och ge sig själva chansen att nå åttondelen, Målet måste vara att vinna, inte att delta, och då gäller det att spelarna kan kasta av sig trycket.

****

Mexikos insats var mer förvånande än Tysklands. Jogi Löws landslag har haft problem ett tag nu och fick stryk av Österrike och slog knappt Saudiarabien. Reser man sig till matchen mot Sverige på lördag? Lär bli några svettiga dagar för det tyska landslaget när man tar del av vad tysk press skriver om både Löw och laget. Oavsett hur det går i Sveriges VM-premiär kommer allt tryck att vara på tyskarna på lördag.

****

Sydkoreas förbundskapten Shin Tae-Yong var rätt skön på presskonferensen dagen innan match och backade att man kunde spionera på motståndarna, men han var också en aning rasistisk i sitt utspel om att västerlänningar inte kan se skillnad på koreaner…

****

Hettan kommer att bli jobbig med avspark 15:00. Redan på förmiddagen är det ordentligt varmt i Nizjnij Novgorod.

****

Sydkoreas press hade uppgifter om 30 000 svenska fans på läktarna och bara 1500 koreanska fans. Vet inget om hur många sydkoreaner som är på plats för VM-premiären men svensk polis på plats uppger att det blir mellan 5 000 och 6 000 svenska fans.

****

Sverige flyger tillbaka till VM-basen Gelendzjik efter måndagens match.