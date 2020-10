Lundh: Att stänga allsvenskan vore helt fel – pandemin till trots

Helgens måste

Fotbollssöndag i C More med Gusten Dahlin, Hasse Backe, Vicki Blommé och Sampdoria-Genoa. Försöka hinna läsa klart Renegater av Klas Östergren och se en del tv-serier. Jag ligger efter på alla håll.

Helgens avstå

Släktens golftävling i Skåne.

Veckans offside

Sett till utvecklingen på smittspridningen och där Folkhälsomyndigheten de senaste dagarna skärpt rekommendationerna i Skåne, Stockholm, Uppsala, Västra Götaland samt Östergötland så framstår regeringens hattande än mer förvirrat. I augusti aviserade man lättnader i oktober som man sedan drog tillbaka och därefter följde i förra veckan en ökning av möjlig publik från 50 till 300. När nu FHM går rakt åt andra hållet. Dessutom försvarar Amanda Lind utökningen till 300 som ändå inte kan utnyttjas… Ledsen, men regeringen ger inget distinkt intryck. Givetvis är det svårt, men beslutet att lätta på publikrestriktionerna framstod redan förra veckan som ett populistiskt felsteg. Det ser inte bättre ut i dag.

Veckans chock

Om någon utanför Italien ifrågasatt San Siros kulturella värde hade det varit en sak, men att det sker i Italien… Skakande. Nu är det klart att riva arenan.

Veckans politiska reklamfilm

Nike manar folk till att rösta i USA:s presidentval. Med tanke på att LeBron James är med lär det knappast handla om att rösta på Donald Trump. Slående hur politiskt aktiv idrottens värld är i USA. I New York Magazine skriver Will Leitch att han tror på att sportens värld (NFL då) tar paus om Trump vinner. I en studie lyfts LeBron James fram som den kändis med störst inflytande i valet. Får vi se den utvecklingen komma till Sverige också?

Veckans bombastiska avsked

FC Barcelonas president Josep Bartomeu hoppade till slut av sin post efter att många tusen medlemmar målmedvetet jobbat för att få bort honom. Han fick med sig styrelsen i fallet och det skakar naturligtvis om klubben som befunnit sig i inbördeskrig ett bra tag. Bartomeu avslutade dock på ett sätt som fick de flesta att hoppa till lite ytterligare. Han avslöjade att FC Barcelona tackat ja till den nya superliga som Fifa och den amerikanska banken JP Morgan vill dra i gång. Återstår att se om den blir verklighet med en ny ledning för klubben. Klart är att det finns starka krafter som drar åt detta pengahåll.

Veckans rättsprocess

Under fredagen kommer domen mot Fifa:s förre generalsekreterar Jerome Valcke och PSG-basen, Uefa-höjdaren och mediadirektören Nasser Al-Khelaifi. Det handlar om mutor i utbyte mot köp av tv-rättigheter och åklagaren i Schweiz yrkar på fängelse.

Veckans graf

Bloggaren Osynliga Handen lade ut en graf i veckan som visade hur Uefa fått intäkterna att hela tiden växa. Fram till nu alltså. Corona sätter tryck på pengaströmmen och det innebär att prispengarna minskar. Det är i det perspektivet man ska se viljan från en del stora klubbar att hota med en superliga. Allt för att förhoppningsvis få både mer makt och mer pengar.

Veckans moderna fotboll

Amerikanskt riskkapital (ALK Capital LLC) och en egyptisk affärsman ihop med en engelsk advokat slåss om att få köpa Burnley för runt 2,5 miljarder kronor. Burnley är en av fyra Premier League-klubbar som är helägda av brittiska ägare. De andra är Brighton, Newcastle och Tottenham.

Veckans rättsprocess II

Fifa-höjdaren och ordföranden i CAF (Afrikas fotbollskonfederation) Ahmad Ahmad har aviserat att han vill fortsätta på sin post. Nu riskerar han avstängning för sin del i en muthärva och Fifas etiska kommitté granskar honom. Norska magasinet Josimar var inblandad i avslöjandet av Ahmad och har skrivit om honom i flera steg. Starkt jobbat.

Veckans fredsmäklare…?

La Liga-basen Javier Tebas angrep Real Madrid president Florentino Perez efter avhoppande Barcelona-basen Josep Bartomeus utspel om att klubben gett klartecken till spel i en superliga. Naturligtvis är det ett bakslag för Tebas om La Ligas två storheter väljer att lägga kraft på en liga som kontrolleras av Fifa. Även Uefa går emot superligan naturligtvis och Alexander Ceferin kallar det ett av världens tråkigaste projekt. Svårt att inte hålla med om det.

Veckans läsarbrev

Hej Olof! Hoppas allt är bra med dig! Med tanke på dom svenska klubbarnas dystra framtid rent ekonomiskt närmsta åren, ser du en öppning för en ny diskussion om 51%-regeln? Jag menar, när valet står mellan konkurs eller att ett företag/person går in och tar över tyglarna så är valet ganska självklart? Eller? Mvh Kalle

Svar: Har svårt att se den utvecklingen då det funnits en sådan stark majoritet i svensk fotboll som är mot en förändring av regelverket kring 51-procentsregeln.

Veckans humor

Pa Konate intervjuas i norsk tv efter att ha gjort mål för Rosenborg. Inte lätt att snappa upp norskan alltid. Även en del fina scener när Sky släppt en del sekvenser från olika spelartunnlar.

Veckans grepp

DPlay drog i veckan i gång Högsta Domstolen med Jonas Dahlquist och tidigare domaren Jonas Eriksson. Ett bra grepp. Det är ingen tvekan om att domare och domslut engagerar alla och där är Eriksson en vass expert med sin långa erfarenhet och sin vana från att hantera medier. Gillade ärligheten kring att det är skillnad på det första och på det andra gula kortet.

Veckans veckomatch I

Efter vändningen mot Malmö FF har Djurgården nu vunnit tre raka matcher varav bortasegern mot Häcken i veckan var den som tog laget upp på andraplats. Rätt imponerande av Dif som såg ut att vara borta från toppstriden när man slet med resultaten i eftermälet efter att man åkt ut från Europa-spelet. BK Häcken hade en frustrerande kväll när man inte fick två straffar som domaren missade. Samtidigt har Hisingen-laget haft det bedrövligt tungt i september och oktober där det endast blivit sju poäng på sju matcher. Förvisso gjorde man tre mål på Falkenberg i enda segern under den här perioden men annars bara fyra mål. Hösten är inte Häckens tid. Viktig medaljmatch väntar mot Hammarby som vid seger också kan gå om Andreas Alms lag.

Veckans läsarbrev II

Jag tycker att Jens Cajuste bli uttagen till landslaget i november. Han borde gå förre Gustav Svensson alla dagar i veckan. Andreas

Svar: Midtjyllands Jens Cajuste som har dubbelt medborgarskap verkar ju vilja spela för USA, enligt en intervju i Aftonbladet. På onsdag får vi se hur Janne Andersson resonerar och då är även tf U21-förbundskapten Claes Eriksson på plats för att ge besked om hur Cajuste, som lämnade återbud senast, resonerar kring Sverige.

Veckans efterlysning

Simon Thern var upprörd efter IFK Norrköping-AIK och efterlyste domare från andra länder. Frågan är bara varifrån? Vet inget land där domarna hyllas. Det är väl snarare tvärtom. Sedan är det ingen hemlighet att de svenska domarna har en svacka, det har de flesta ansvariga medgett i olika intervjuer. Lite förvånad att domarbasen Stefan Johannesson kallar Therns reaktion pajasåsikter och sågar svenska spelare. Borde förstå att det kan finnas ilska från spelare och att det blir kritik när det begås fel och det oavsett nivå på spelare, ledare, domare och journalister.

Veckans jubilar

Diego Maradona fyller 60 år. Fira med att se dokumentären om honom som Asif Kapadia gjort. Finns att hyra och köpa på diverse sajter, tyvärr borta från SVT Play där den låg ett tag.

Veckans läsarbrev III a och b

Hej! "Kylling" hade lämnat IFK Malmö för Veberöds AIF 1979 och var inte med i Gais-matchen 1980. Kanske tyvärr. Ha det bra med vänlig hälsning Magnus

Hej. Har aldrig fått för mig att maila dig efteråt, men när jag läser om IFK Malmö och du nämner Kent ’Kylling’ Johansson blir jag nyfiken. Han var min tränare i min ungdom i Kirseberg och har alltid fått höra att han var en talang men inte riktigt någon som utvecklat. Han hade ett komplicerat liv men alltid en inspiration och hjälp till oss barn som kunde ringa och få hjälp med allt dygnet runt. Höll kontakten med honom ett bra tag efter fotbollen men tyvärr inte längre. Eftersom du nämner hans namn gissar jag att du iallafall har några minnen från den tiden. Mvh Mathias

Svar: Di Gule engagerar och det är kul. Kent ”Kylling” Johansson var en artist på planen och delvis utanför. Minns faktiskt mest Bo Theander från Gais-matchen. På den tiden handlade det mycket om att läsa Sydsvenskan och Kvällsposten för att ta del av matcherna och där ”Kylling” först var stark i IFK Malmö och sedan i Kirseberg. Fin skildring av när Kirseberg var på väg upp i division 2 med Tom Prahl som tränare och Kylling i laget. https://skanesport.se/2016/11/29/kirseberg-ifs-storsta-stund/ Bara det att Kirseberg drog 4 300 åskådare.

Veckans intervju

Den är några år gammal, men det är först nu som Cigarr Aficionado lagt ut hela intervjun med Michael Jordan. https://www.youtube.com/watch?v=JfJYyN2GGts&feature=youtu.be Den är värd att kolla igenom om man gillar Jordan. Under en timme kommer man nära honom.

Veckans läsning

I DN skrev Elisabeth Åsbrink om vänskapen med Lars Norén och om hur han avslutade den. Fascinerande läsning. The Athletic skildrar Premier Leagues kamp mot porrbotar. Inte lätt ens för Premier League. New York Times skildrar utfrysningen av Mesut Özil och pekar på hans stöd för förföljda muslimer i Kina. Kanske en faktor, men knappast det enda som styrt. The Athletic skildrade även hur det är att bli utfryst i en klubb. Bra läsning, även om det alltid fascinerar hur klubbar låter tränare förstöra kapital. Gillar naturligtvis att miljardären Sven Hagströmer vill bli granskad och skänker pengar till Grävfonden. Bra sätt att använda pengarna på.

Veckans veckomatch II

AIK och Sirius spelade 0-0 och känslan var att lagen kunde fortsatt kvällen ut utan att det blivit mål. Sirius hade bollen och rullade runt på handbollsvis men utan att komma till avslut. Laget saknar en spets. Även om AIK hade en boll i ribban och var en aning spetsigare så var det logiskt med oavgjort. För AIK hade man behövt vinna både mot Norrköping och Sirius för att ge sig en möjlighet i toppstriden, men nu kan man spela av säsongen och ta sikte på 2021. Sirius har trots tappet på slutet (tre poäng på fem senaste matcherna) gjort en stark säsong, men det blir ingen medaljkamp utan en mittenplats och inget att spela för på slutet.

Veckans läsarbrev IV

Hej Olof. Jag undrar om du har någon åsikt om flyttade matcher och avstängningar? Det är inte så ofta det flyttas matcher i Allsvenskan, det är ju vanligare i andra ligor där fler lag än 3 kvalar till och spelar i CL/EL och där man samkör inhemska cuper med ligaspel, men nu har vi ju ett fint exempel i Allsvenskan där AIK fick sin match mot Sirius flyttad. Vecchia i Sirius blir utvisad och ska missa nästa match vilket enligt ordinarie schema är ett Kalmar som slåss för sin allsvenska existens och borde möta ett försvagat Sirius som saknar sin bästa spelare, men där klämmer förbundet in en flyttad match och vips så är det AIK som drar fördel av avstängningen och inte deras bottenkonkurrent Kalmar. Kan man göra något åt detta, eller får vi bara acceptera det? Det är förstås komplicerat, t.ex. är Adam Hellborg nu tillgänglig för Sirius mot AIK när han egentligen skulle varit avstängd efter 4 varningar och han istället missade Häcken-matchen den 14/9, men att bara rycka på axlarna och säga "det jämnar ut sig i längden", det är ju faktiskt inte sant. Mvh, Henrik

Svar: I det här läget får man köpa det. Inte helt lätt när man av olika skäl måste flytta matcher. Det jämnar inte ut sig, men för den spelare som får rött kort eller blir avstängd efter en uppskjuten match så går det inte att uppnå någon exakt rättvisa heller.

Veckans låt

”Ain’t Nice” Viagra Boys.

Veckans Leeds United

Måndagsmatch väntar mot Leicester. Det är en aning uppåt efter 3-0 mot Aston Villa förra fredagen trots en del skador. Det gäller att njuta för man vet att det väntar motgångar. Troligen förr än senare.

Veckans siffror

100-110. Anders Norlen är Dif-supporter, ekonomiskt bevandrad och vass på att räkna. Han lyfter fram vad som gäller i slutspurten av allsvenskan och vad en viss tabellplacering är värd. Det handlar om att Sef delar ut mellan 100 och 110 miljoner kronor efter resultat. Nu har inte allsvenskan någon enkel fördelningsnyckel (fint ord) och man delar ut de resultatbaserade miljonerna efter snittplacering de senaste fem åren. Enligt Norlen är det IFK Norrköping, AIK och Djurgården som slåss om cirka sex miljoner.

Viktiga pengar i alla lägen, men extra viktigt i coronatider.

Veckans läsarbrev V

En fundering kring dagens långkastare vid inkast. Får det ta hur lång tid som helst? Knudsen kan ju in ta sig från sin vänsterkant för att kasta ett inkast från högerkanten, utan att domaren reagerar. Finns det något i reglerna för hur lång tid ett inkast får ta? Leif

Svar: Hittar inget i regelboken kring tidsgräns annat än kring målvakt som inte får hålla bollen mer än sex sekunder. Sedan står det att man ska varna spelare som ser ut att göra inkast och sedan lämnar över till en medspelare i en akt att fördröja spelet. I nya programmet Högsta Domstolen säger Jonas Eriksson att det ska ske inom rimlig tid, man ska inte kunna maska eller döda tid, men det finns ingen bestämd sekundtid som det finns med målvakten.

Veckans poddintervju

Bolognas svensk Mattias Svanberg är gäst och pratar om VAR-förbannelsen som kostat tre mål, om jakten på en plats i den svenska EM-truppen, om att spela serie A-fotboll i coronans tidevarv. Sedan tidigare finns 285 avsnitt av podcasten och det är bara att klicka på länken för att finna tidigare avsnitt och lyssna på dem.