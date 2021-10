Lundh: Att Thomas Malmquist inte blev prisad och hyllad är skandalöst

Helgens avstå Besök på ställen som har öppet sent.

Veckans fina EM-lottning I torsdags lottade man sommarens EM för damer som går i England. Sverige fick en gynnsam lottning med Nederländerna, Schweiz och Ryssland. Med tanke på att alternativen till Nederländerna var England, Tyskland och Frankrike så var det enklast möjliga ur den första seedningsgruppen. Att Peter Gerhardssons landslag inte var högre seedat hängde ihop med att både kvalspelet till EM 2017 och EM 2017 ingick i beräkningen. Sverige spelar två matcher på Bramall Lane i Sheffield som tar 32 700 och en på Leigh Sports Village som tar 12 000 åskådare. Om Sverige vinner sin grupp får man i kvartsfinal (i Leigh) tvåan från gruppen med Frankrike, Belgien, Italien och Island vilket rimligtvis inte är fransyskorna. I en möjlig semifinal (i Sheffield) väntar segraren av England (vinner väl grupp A) och Danmark (tvåa efter Tyskland). Finalen går på Wembley i London. England öppnar EM den 6 juli på Old Trafford med att möta Österrike och finalen är den 31 juli. Totalt finns 700 000 biljetter till matcherna och Uefa har sålt 150 000 och ytterligare biljetter kommer ut i februari. Ska man ha biljetter till Sveriges matcher via fotbollsförbundet så kan man ansöka fram till 13:00 på måndag 1 november. Förbundet tar betalt för att få möjligheten i och med att man måste vara guldmedlem i supporterklubben för 200 kronor.

Veckans motion En medlem i Bayern München vill att klubben så snabbt det bara är möjligt bryter avtal med Qatar Airways och andra företag från emiratet . Ska sägas att medlemmarna 2019 röstade nej till att inkludera FN:s artiklar kring mänskliga rättigheter i klubbens stadgar. Sedan inser man problematiken när storsponsorn Audi indirekt har Qatar som delägare via att man har 15 procent av Volkswagen som äger Audi.

Veckans sorgliga besked

Sydsvenskans Per T Ohlsson gick bort i veckan efter en tids kamp med cancer. Ett tungt slag. Trodde han var för evigt. Jag växte upp med honom i Sydsvenskan och älskade hans skildringar från tiden i USA. Han såg till att tidningen blev en spelare nationellt och under många år har jag uppskattat hans krönikor på söndagar som främst varit lärorika och folkbildande snarare än pekpinne-aktiga eller politiskt vinklade. Är osäker på om det krävs inloggning, men det är många som på ett fint och värdigt sätt fångat Per T Ohlsson i Sydsvenskan. Han kommer att vara saknad.