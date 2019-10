Lundh: Att våga tala om psykisk ohälsa är enda vägen framåt

Helgens måste

Allsvenskan dominerar återigen. Vilken upplösning. Redan lördag är det i gång och det är inte svårt att längta till studion på söndag då omgången avslutas med 08-derbyt mellan Djurgården och Hammarby och dessutom tar Malmö FF emot Blåvitt.

Helgens avstå

Friidrotts-VM. Inramningen är för deppig i Qatar och dopningen gör det inte lättare att haka på.

Veckans VAR-spridning

Numera är det 15 av Europas ligor som har VAR och förutom de fem stora, Premier League, La Liga, serie A, Bundesliga och Ligue 1 så är det ligor i Belgien, Nederländerna, Polen, Turkiet, Ryssland och Schweiz. Ännu inga nordiska ligor som hakat på, men Uefa har beslutat om VAR i Europa League från och med 16-delsfinal och i Champions League-finalen för damer samt i EM 2021 för damer. Återstår att se när det blir verklighet i Sverige? Det handlar inte om det sker utan när.

Veckans icke-PK

Svenska Fotbollförbundet är på väg att skicka herrlandslaget till Qatar för andra året i rad. Fascinerande på ett sätt, men uppenbarligen hittar man inte alternativ i Europa som håller tillräcklig klass.

Veckans utnämning

Guardians vd David Pemsel ska senast i april 2020 ha tagit över som vd för Premier League. Pemsel har fått styr på Guardians affärer och nu väntar en rejäl utmaning. Premier League har haft svårt att hitta en ersättare till Richard Scudamore och bland annat hoppade Discovery-höjdaren Susanna Dinnage av från jobbet och återvände till tv-bolaget innan hon ens börjat. Skälet till att Premier League-jobbet inte lockar så är att många tror att det blir svårt att öka intäkterna från mediarättigheter, de stod i princip stilla i Storbritannien, och det är dessutom 20 rätt olika och väldigt rika ägare som ska balanseras. Nu klev Pemsel på jobbet och med tanke på att Scudamore drog in 25 miljoner kronor årligen och dessutom fick 60 miljoner i bonus när han slutade så kanske det förklarar att tidnings-vd:n gick att övertala att ta jobbet som ansvarig för ligan.

Veckans läsarbrev

Notera att Jon hade rätt. Efter Rodic 2-0 mål mot AIK... "Han startade förra matchen och gjorde ett mål och nu två...och nästa gör han tre. Hattrick mot Ösk. Med vänlig hälsning K F

Svar: Inte förvånad. Jon Persson kan sina grejer.

Veckans insamling

Fifa funderar på att reformera affärerna kring spelartransfers med allt från full transparens och dessutom tak på ersättningar till agenter. Nu håller flera stora agenter på att samla in pengar för att kunna bekämpa förändringarna rättsligt.

Veckans dokumentär

Salzburgs tränare Jesse Marsch gick hårt fram i pausen när hans lag låg under mot Liverpool. Lite Stuart Baxter över repliken: Hur många frisparkar har vi dragit på oss? Två kanske? Det ingen jävla (fucking) vänskapsmatch, det är Champions League”. Paussnacket har blivit viralt och är en del av dokumentär om klubben som kommer i slutet av oktober. Marschs eldiga utskällning gav en upphämtning från 3-1 till 3-3 även om det till slut blev 4-3 till Liverpool.

Veckans läsarbrev II

Hej Tack för bra fotbollsjournalistik! Blir dock tvungen att skriva och anmärka på ämnet ni tog upp i Ståplats. Att Rösler har fel. Jag skrev tidigare i veckan till två andra medier som hade artiklar om Röslers uttalande, eftersom Djurgårdarna verkade räkna fel. Jag fick svar som gick ut på att Rösler va lite löjlig och dessutom hade han ju räknat fel.

Men tyvärr är det både Bosse som uttalar sig i Expressen och Kim som uttalar sig för Aftonbladet som räknar fel, eller medevetet far med osanning, eftersom man vill förminska Rösler. Är det inte läge att faktakolla lite? Såhär är det:

Frågan gäller vem som spelar flest matcher på kortast tid i aktuell spelperiod mellan uppehållen? MFF 3matcher på 8 dagar och DIF 3 matcher på 9 dagar, eller MFF 7 matcher på 22 dagar och DIF 5 matcher på 21 dagar. En journalist svarade då mej att Kim faktiskt nämner 2 veckor, och att det va mer relevant period. Jag fattar inte varför…men om man nu plockar ut det antal dagar i aktuell spelperiod som passar en själv bäst så förstår jag att Kim gör det, men inte att ni journalister går på den finten. Kim säger två veckor av två skäl. Det första är att det egentligen handlar om 15 dagar, men han hoppas att man ska gå på prata om veckor för att undvika att räkna exakta dagar. Räknar man exakta dagar har varken Kim eller Bosse nämligen en poäng….I det här fallet spelar det nämligen roll. Det andra skälet är ju det svar jag ger ovan, dvs tar vi kortast tid (8 dagar) så har MFF intensivast schema och tar vi den längre tiden (21 dagar) så har MFF intensivast schema. Men, om man nu går på Kims fint att köra på två veckor (egentligen är det 15 dagar) så spelar MFF 5 matcher och DIF 4 matcher. Man kan ha åsikter om detta spelar roll, eller om det är fånigt av Rösler att ta upp etc, men bredvid åsikterna så vore det klädsamt att inte hela tiden säga att Rösler inte har en poäng eftersom han räknar fel. Personligen tycker jag nog att Rösler har en poäng. Jag fattar att han jiddrar lite för att skapa rubriker, sätta press etc. Men vad är det för fel på att i grunden försöka gynna de svenska lag som spelar i Europa? Hur bra det går för ett svenskt lag som spelar i Europa har en direkt påverkan på rankingpoäng och möjligheter för fler svenska lag att komma ut. Jag uppfattar att de flesta journalister oftast argumenterar för att Allsvenskan borde ta sig uppåt i hierarkin och att det är rätt tråkigt att vi har så få lag som kommer ut i Europa. Om man nu tycker det, varför inte ta Röslers uttalande till sig? Förutom hans slutspelsjidder så är det också en ambition att utveckla Allsvenskan, och , va det inte precis det ni ville…? Det går inte svarar de flesta mej, men i aktuellt fall hade MFF kunnat spela fredag den 13 september istället för söndag den 15 september vilket hade gett mer luft i spelperioden, dvs 7 matcher på 24 dagar. Med lite mer utvilade spelare hade man kanske kunnat få ett oavgjort i Kiev, nu orkade man bara i 80 min ;-) Tack för mej / Jonas

Svar: Bara det är att det är olika beroende på olika perioder är ju talande för att det är svårt att ge honom rätt. Så är det ju skillnad på att spela i Europa och slippa det, men plussidan är att Malmö har råd med bättre och bredare trupp och bättre förutsättningar. De svenska lagen i Europa är gynnade och man får spela en omgång tidigare för att få ledigt i augusti. Malmö FF, AIK och Norrköping utnyttjade det och spelade matcher ur omgång 18 som avgjordes i början av augusti. MFF mötte Sundsvall 28 maj och AIK-Norrköping spelades 25 juni.

Veckans EM-jakt

Peter Gerhardssons landslag har två EM-kvalmatcher på fem dagar i EM-kvalet och sex poäng gäller. Först borta mot Ungern fredag kväll följt av Sverige-Slovakien på tisdag i Göteborg. Då förväntas närmare 12 000 personer söka sig till Gamla Ullevi, vilket är en hyfsad siffra när VM-hjältarna kommer till Göteborg.

Veckans marknadsrörelser

Uefa öppnar upp för auktioner kring mediarättigheterna för den europeiska cupfotbollen 2021-24 då den nya Europa League 2 ingår. Nu är det på gång i USA, Schweiz, Österrike, Tyskland och Storbritannien. Även i Frankrike är det på gång. Som vanligt är det Team som är Uefa:s partner i jakt på miljarderna från olika aktörer som sedan ska ta in pengarna från tittare.

Veckans läsarbrev III med replik

Hej Olof Hörde ni tog upp om utlåning av spelare och reglering men det märkliga i ert snack är att ni helt missade att ta upp orsak. U21 serien har blivit en parodi därav har andra möjligheter utforskats eller återupptagits. Jag kan inte reglerna helt men farmarlag som finns till viss del men inte fullt ut borde vara lösningen för svensk fotboll. Du kan där låta dom unga få testa sig mot ”vuxna” och du kan hålla spelare som ni kallar ”han tog inte chansen” dvs spelare 14-21 i trupp match förbereda. Svensk fotboll och allsvenskan skulle höjas i kvalité och talanger skulle kunna vara kvar i sina lag längre och nå högre. De bästa spelarna skall spela och innebär det att ett par allsvenska lag kommer ha lag i superettan är det positivt då spelarna bevisligen håller den nivån. Det kan finnas ett par ”faror” men de går att reglera bort när det gäller farmarlag ex. minst 5 spelare skall varit i klubb sen 16 års ålder osv. Utlåning är gammalt men i SVff händer inte för mycket. Ha det bra

Svar: Farmarlag finns. Hammarby kör för fullt med Frej där spelare går fram och tillbaka. Dif hade BP med Karlström för ett par år sedan. Vår frågeställning handlade om MFF och om det finns en övre gräns på vad klubben kan få låna ut. Det finns inga regler i svensk fotboll. Det handlade om det.

Jag förstod vad du var ute efter och har även hört din podd. Men jag förstår inte att det kan vara ett problem som är viktigt att ta upp då om du har 6 eller 8 spelare utlånade till allsvenskan o superettan mer kommer inte finnas i svensk fotboll. Rädslan för de pengar MFF har blir snedvriden kan man basic företags ekonomi så förstår man att MFF inte kan ha dyrare trupp än nu med svenskt skattesystem.

Därför blir utlåning ointressant då MFF inte kommer ha fler spelare som andra är intresserade av att låna än vad som finns idag. Farmarlag finns till viss del. Men Frej sätter Heif spelare på bänk och det spelare behöver är förtroende och speltid. Min frågeställning var skall det likt Spanien finnas fullt ut och lägga ner o skrota U 23 serien. Om farmarlag funnits fullt ut hade inte U 23 serien funnits och Frej hade vågat spela med en 17 åring som det är nu sitter Heif spelare på bänk hos Frej. Utan MFF dåliga ekonomi i slutet av 90-talet o fram till 2013 hade inte Pontus J , Helander, Zlatan, Durmaz, Hamad, mfl inte fått chans. Utan IFK Göteborgs dåliga ekonomi hade inte Benjamin Nygren mfl kommit fram. Alla Stockholmslag har haft mindre bra ekonomier likaså under perioder där man satsat på egna produkter. Och alla dessa hade inte kommit fram om de inte fått FÖRTROENDE o visste att de kunde göra 3-4 dåliga matcher och ändå fick spela m(hela IFK Göteborg 2018). Slutsats: Skall vi missa talanger i svensk fotboll eller vänta på att storklubbanas ekonomi är dålig eller skall vi ge dem våra spelare en rejäl chans så måste det till att U23 skrotas och att TÄVLINGS moment kommer in o farmarlag används fullt ut. Alltid svårt med mail och hoppas du tar det rätt jag har full respekt för din kunskap men vill bara belysa ett stort problem som inte är populistiskt utan mer eller mindre fakta. Ha det bra.

Svar: Det är givetvis så att brist på pengar gör att man satsar ännu mer på unga spelare, det har hänt många gånger. Problemet här är att klubbarna inte är överens om vad som är bäst. Vår frågeställning handlade mer om att allsvenskan inte har så mycket regler kring utlåning som andra ligor.

Veckans analys av hur straffar delas ut

Fotbollslabbet med Gusten Dahlin, Hasse Backe och Ola Lidmark kollar på fördelningen av straffarna i allsvenskan och det är alltid intressant. Dessutom engagerar det något otroligt.

Veckans EM-jakt II

På måndag samlar Janne Andersson landslaget för Malta borta på lördag följt av Spanien hemma tisdag 15 oktober. Samtidigt tar Norge emot Spanien på lördag och åker sedan till Rumänien nästa tisdag. Rumänerna möter Färöarna borta och sedan Norge hemma. Sent tisdag 15 oktober vet vi läget och det kan vara avgjort. Det är inte svårt att förstå att Janne Andersson håller på Spanien för om det spanska landslaget vinner mot Lars Lagerbäcks mannar är Spanien EM-klart och dessutom är norrmännen antagligen helt borta… Samtidigt är det inte bra med tanke på att Rumänerna då får ta emot ett sänkt Norge.

Veckans granskning

Sportbladet kollade närmare på division 1-fotbollen som får se avståndet till Superettan öka ytterligare från 2020 när nya tv- och spelavtal ger större pengar. Det är naturligtvis extra tufft för klubbarna i de två division-1-serierna där resorna ofta är långa, spelarna halvproffs och det dessutom är ont om intäkter. Problemet är väl att gränsen alltid kommer att gå någonstans och just klubbarna i division 1 har väl alltid hamnat i kläm.

Veckans prislapp

Crystal Palace är till salu. Cirka 2,5 miljarder kronor.

Veckans natt och dag

Rättegången mot Daniel Kindberg är avklarad och dom kommer om knappa fem veckor. Åklagaren kräver fyra år i fängelse för den förre ÖFK-basen. Kindberg vill inte bara bli frikänd utan även att åklagaren inte ska överklaga, och dessutom aviseras förtalsmål mot en del som uttalat sig. Det här är inte över på länge.

Veckans nya Lagadère-smäll

Det är inte så många år sedan som franska Lagadère lanserades i Sverige och då skulle bolaget dels generera nya intäkter till svenska fotbollsklubbar och även få fart på Friends Arena. Det slutade med att bolaget misslyckades och lämnade allt i Sverige 2018. Det går dessutom trögt på flera ställen i världen för den forna sportjätten och nu är Fifa på väg att sätta stopp för ett viktigt avtal med CAF (Afrikas fotbollsonfederation).

Veckans allt svagare hopp

I samband med Östersunds match mot Djurgården hette det från klubbens pressansvarige Niclas Lidström att hälften av de efterfrågade tio miljonerna var insamlade och att det fanns stort hopp. Under fredagen skriver SVT att ett par företag nu har krav på klubben hos Kronofogden. Dessutom framkom redan i måndags att ÖFK är skyldigt kommunen 1,7 miljoner kronor som man fått anstånd med. Kan ÖFK bli ett nytt Tyresö FF som går i konkurs under säsongen med omräknad tabell som följd.

Veckans Leeds

För första gången under Marcelo Bielsas ledning hade inte Leeds mest bollinnehav på hemmaplan, men det blev seger med 1-0 mot WBA i en tajt och laddad och det räcker långt.

Veckans cynism

Att Cardiff inte velat betala för köpet av Emiliano Sala. En verkligt sjaskig affär.

Veckans låt

”This Is The Way” – E-Type. Martin Erikson är alltid aktuell, ännu mer så när han och jag kliver in i frågesporten ”Alla mot Alla” kommande vecka.

Veckans poddintervju

Den tidigare Tottenham- och Blåvitt-målvakten Erik Thorstvedt är numera expert i norska TV2. Han ger sin syn på EM-kvalet, Lars Lagerbäcks jobb med Norge och den norska talangexplosionen men talar även om dagens Tottenham, Ole Gunnar Solskjaer samt tittar tillbaka till den egna spelarkarriären. Sedan tidigare finns över 235 avsnitt av podcasten Lundh och ni hittar dem alla här.