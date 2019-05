Lundh: Även fotbollen vill ha Saudiarabiens pengar

Helgens måste

Inga måsten. Inte uttagen till allsvenskt jobb i helgen och därmed är det två oskrivna dagar utan planer. Lär ändå kolla en del fotboll, både allsvenskan, Championship och en holländsk cupfinal, men det är något annat när man inte jobbar. Dessutom ska jag plöja några böcker, bland annat Vardagar 2 av Ulf Lundell.

Helgens avstå

Arbete.

Veckans Janne Andersson

Sveriges förbundskapten Janne Andersson gillar ju att ta en korv på varje arena han besöker. NBA-stjärnan Stephen Curry som spelar i mästarlaget Golden State Warriors är besatt av popcorn och testar varje NBA-arena. Nu har New York Times låtit honom betygsätta popcornen i ligan. Bäst popcorn har Dallas Mavericks och sämst har Los Angeles Lakers/Clippers.

Veckans deppiga dokumentär

Sigge Dabrowski har gjort en del fina radiodokumentärer och nu har han skildrat svenska kvinnor som flyttat till Dubai för att jobba i festsvängen. Ja, det går i varje fall inte att påstå att det verkar särskilt glamouröst.

Veckans hetta

Englands VM-lag som i sommar åker till VM i Frankrike drar till sig mer intresse än förra sommarens VM-lag som åkte till Ryssland. Allt enligt det engelska förbundet.

Veckans lilla hopp

Guardian har efter många års förluster gått med plus senaste året tack vare donationer. Man jobbar helt enkelt med frivilliga bidrag från läsarna. Kanske inte gångbart för alla, men ändå ett tecken på att en del är villiga att betala för journalistik.

Veckans svårbegripliga strategi

Polisen har onekligen skiftat strategi när man allt hårdare går efter svenska supportrar i något som knappast skapar ett gott samtalsklimat. Även om det går att förstå polisens frustration över att man inte kommer åt dem som bryter mot lagen så skapar man här betydligt fler fiender. Nu handlar det om AIK:s hemmamatch i helgen.

Veckans läsarbrev

Finns det ingen annan match i denna omgång av allsvenskan att rapportera om?? Alla är inte intresserade av hur dåligt AIK spelade!! eller hur bra IFK Gbg är. Göte

Svar: Det är säkert korrekt att många vill läsa om annat, men ibland blir vi journalister fascinerade av när ett nederlagstippat Blåvitt slår mästarlaget AIK med 3-0. Fast du har en poäng.

Veckans viktiga detalj

Kollega Martin Petersson tog fram uppgifter om att en allsvensk match i snitt omsätter runt 100 miljoner kronor på spelmarknaden. Något åklagaren i fallet kring Dickson Etuhu tagit fasta på, och kommer ta med sig in i rättssalen.

Veckans rättstvist

IMG köpte de globala rättigheterna för både medier och spelbolag gällande serie A för närmare fyra miljarder kronor om året. Nu visar det sig att Lega serie A gett RAI en möjlighet att visa matcher för italienare i utlandet via Rai Italia för runt 40 miljoner kronor. Något som IMG anser har slagit mot bolagets försäljning och därför vill man ha 600 miljoner kronor i kompensation. Nu talar allt för att dispyten hamnar i domstolen.

Veckans dokumentär

SVT-duon Jens Lind och Albert Svanberg har över tre timmar skildrat ishockeyns historia i Sverige. Se den. Det är en fantastisk skildring med mängder av röster och ett unikt bildmaterial. Inget snack om att det är ett beundransvärt arbete som man gjort över flera år. Missa inte heller de mindre inslagen som kallas hockeybilder och är otroligt roligt och intressant material. SVT när det är som allra bäst.

Veckans ägare

Leeds förre ägare Massimo Cellino gav inget balanserat intryck, men italiensk fotboll kan han efter många år i Cagliari. I veckan såg han till att Brescia nådde serie A.

Veckans moderna fotboll

Juventus möte med Atlético Madrid på Friends Arena lockar och arrangörerna har redan sålt mer än hälften av biljetterna.

Veckans reträtt

Michael Jiffer var en av generalsekreteraren Håkan Sjöstrands nyckelrekryteringar till Svenska Fotbollförbundet när han kom 2016. Det var en del av en rejäl omstöpning av förbundet och där företrädaren Camilla Hagman, som basat för både marknad och kommunikation, fick kliva av. Efter dryga tre år kom häromveckan beskedet att Jiffer lämnar uppdraget på förbundet. Det är ingen hemlighet att det varit tufft att få till nya sponsorer och att försäljningen inte lyft. Lägg dessutom till att det både hösten 2016 och hösten 2018 blev rejäla luckor i förbundets budget när SvFF:s ansvariga satte för höga biljettpriser vilket ledde till att det blev glest på läktarna. Därför har Jiffer haft svårare att få gehör hos Sjöstrand och nu slutade det med att förbundet och dess marknads- och försäljningschef skiljs åt.

Veckans dyraste liga

När Sunderland trillade ur Premier League och tillbringade en säsong i Championship förlorade man 390 000 pund i veckan. Det är alltså nästan fem miljoner kronor per vecka trots att man fick en fallskärm på 420 miljoner kronor av Premier League.

Veckans läsning

Efter att jag hade öppnat boken ”Quel Bordel: En biografi om Christian Falk” så kunde jag inte sluta läsa förrän jag var klar med den. Författaren Håkan Lagher som även producerade Falks sommarprat sommaren 2014, som sändes efter musikerns bortgång, har intervjuat Falk under de sista månaderna av livet men även talat med runt 50 andra personer som på olika sätt hade kontakt med musikern under hans rätt turbulenta liv. Det är en både sorglig och skakande skildring av en mångfacetterad person som var genialisk i vissa stycken men allt annat än enkel för omgivningen.

Veckans efterlysning

En bra och fungerande statistiktjänst gällande svensk klubbfotboll. Även svårt att förstå hur förbundet försämrat hemsidan svenskfotboll.se där det förr gick att hitta bra information men där den nu är i det närmaste obrukbar.

Veckans deppiga besked

Ingen överraskning, men ändå trist att Norges VM-trupp saknade Ada Hegerberg. Rätt obegripligt att man inte kunnat lösa tvisten.

Veckans siffror

5,17. Antalet miljarder kronor som svenskarna har spelat BORT under årets tre första månader, enligt Breakit som begärt ut redovisningen av hur mycket skatt bolagen betalat till staten. Då kan Breakit räkna ut hur mycket spelbolagen behållit efter att ha delat ut vinster till spelarna. I toppen finns ATG som tagit in 1, 067 miljarder kronor efter att vinnarna fått sitt och därmed får man betala 192 miljoner till staten. Tvåa är Svenska Spel Sport o Casino med 577 miljoner följt av Kindred (349), Leo Vegas (163), Bet365 (157) och Ninja Casino (111). En stor vinnare är givetvis Svenska staten som tar in närmare en miljard kronor i skatt förutom intressen i statliga spelbolag.

Veckans låt

”Helvetet i Huvudstaden” – Erik Lundin.

Veckans Leeds United

Galen match mot Aston Villa i söndags när den direkt uppflyttningen var borta. Det utbröt kaos efter att Mateusz Klich gjort 1-0 när en Aston Villa-spelare låg skadad. Dock hade domaren INTE blåst och man ska spela till signal kommer. Slutade med att Marcelo Bielsa gav bort ett mål till Villa, men Pontus Jansson var inte med på det och var ensam Leeds-spelare som försökte stoppa det. I slutändan blev det 1-1 och nu väntar playoff för Leeds. Utan Patrick Bamford som är stängdes av två matcher för att ha filmat vilket gav en Villa-spelare rött kort. Inget att säga något om, men det är upprört i Leeds då Klick blev slagen i magen men det gav inget straff i efterhand. Vilket lag Leeds får möta hänger på slutomgången på söndag och där är det så att 3:an möter 6:an och 4:an möter 5:an och bäst placerade laget börjar hemma. Finns många variabler. Oavsett så spelas de första playoffmatcherna lördag 11 maj med returer tisdag 14 och onsdag 15 maj. Ångest, men man får inte glömma att Leeds gjort en oerhört stark säsong även om det går att förstå besvikelsen att man föll samman mot Wigan och Brentford.

Veckans poddintervju

Tom Pettersson gick från att vara en marginalspelare i Blåvitt till att bli tongivande i Östersunds FK. Numera är han lagkapten och talar om att laget ska kunna utmana i toppen, om turbulensen vid sidan av planen och hur hårt hans Blåvitt-kritik tog. Sedan tidigare finns närmare 230 andra poddintervjuer med olika svenska och utländska fotbollsprofiler som ni hittar via länken.