Lundh: Avståndet ökar - Sverige börjar tyvärr följa England

Helgens måste

West Ham-Leeds.

Helgens avstå

Umgänge. Covidden jagar oss.

Veckans pionjär

Journalisten Andrew Jennings gick bort i veckan. På egen hand röjde skotten både i korruptionen inom IOK och inom Fifa och såg till att en rad höjdare miste sina jobb. Först var det IOK under 1990-talet och sedan Fifa från 2000 och framåt. Innan dess hade han bland annat jobbat kring maffian i Italien. Jennings skrev både böcker och gjorde dokumentärer och bröt mot mallen för hur sportjournalistiken skulle förhålla sig till dessa organisationer. Han smekte inte medhårs. Kolla BBC Panorama som han körde inför omröstningen om VM 2018 och 2022. Del 1. Utan honom hade inte FBI gått efter Fifa och framför allt inte riktigt vetat hur man skulle göra för att få fram bevisning. Offsides Anders Bengtsson intervjuade honom 2016 och där höll han inte heller igen kring vad som krävdes för att få till källor, uppgifter och dokument. Det handlade om hårt jobb och att vara obekväm. Även om Jennings bortgång inte gett så mycket eko i Sverige är det många nekrologer runt om i världen. Washington Post. The Times. Süddeutsche Zeitung. Inside The Games. Play The Game. Marca. Idrettspolitikk.

Veckans kommande samtal

VM i Qatar, OS i Kina och journalistiken är ämnet för Publicistklubben på måndag. Johanna Frändén, Johan Croneman, Ola Wong, Siri Hill och jag utfrågas av Robert Aschberg. Det finns 50 platser på Kulturhuset men det går lika bra att följa via Publicistklubbens hemsida eller Facebook-sida. Avspark 18:30 måndag 17 januari.

Veckans slutpunkt

Pontus Jansson förlängde med Brentford med ett år fram till 2023. Räknar med honom i MFF-tröja efter det? Till omstarten i juli. Då är han 32 år. Nu får han ytterligare ett år i Premier League för Brentford ser ut att hänga kvar och antagligen löneförhöjning. Sett till att snittlönen ligger på dryga 30 miljoner kronor lär det vara mer än så.

Veckans bokläsning I

Fotbollens kuriosakabinett är en oerhörd genomgång av svensk fotboll och dess kulturhistoria från starten fram till i dag. Torbjörn Andersson och Edvard Koinberg har gjort en insats och det är underbart att läsa, se och ta del av alla uttryck som svensk fotboll tagit sig. Skaffa den! Bara materialet i form av 900 bilder är sanslöst och det är ett imponerande arbete att ta fram det, förklara bakgrunden och sätta in det i dess rätta sammanhang. Affischer, supporterprylar, skor, musik, samlarbilder. reklam, spel, lagtröjor, konst och så vidare. Det är ingen ände på fotbollens påverkan och inflytande och här är det kartlagt via Svenska Fotbollförbundet, Kungliga biblioteket och en rad muséer. Tack för lektionen.

Veckans läsning

Marina Hyde om Boris Johnson.

Veckans förbundskapten

Jens Gustafsson tar över efter Poya Asbaghi. Garanterat lugnare än både Malmö och Hammarby och passar antagligen honom bättre.

Veckans välkommen

Podcasten Their Pitch är ett nytillskott för Fotbollskanalen. Amanda Zaza och Mia Eriksson kommer möta spelare i världseliten och premiär väntar på tisdag då Manchester Uniteds mittfältsstjärna Vilde Bøe Risa är gäst.

Veckans Twitter-tråd

Journalisten Katie McQue har varit baserad i Dubai och gjort jobb för Guardian, Washington Post och en del andra tidningar. När hon flyttade till New York delade hon sina bäst jobb kring migrantarbetare och mänskliga rättigheter via Twitter. Kan vara bra att inse att Qatar inte är enda landet i regionen som går hårt fram och att semestern i Dubai är en del av samma system.

Veckans journalistik

Handbollskanalen har skildrat riggade matcher i sporten.Ett gediget arbete kring ett svårt ämne och det är en rad artiklar som finns en bit ner via denna länk. Klart att svensk idrott har ett jobb att göra, men även vi journalister.

Veckans moderna fotboll

Den pågående spanska supercupen avgörs i Saudiarabien. Heja! Supercupen har även nya sponsorer. Två saudiska. Heja!

Veckans hela havet stormar

Den allsvenska tränarsnurren där Hammarbys kickade Milos Milojevic hamnade i Malmö FF och där Hammarby tog MFF-prospektet Marti Cifuentes som verkar ha satt sig i ett Milojevic-läge i Ålborg.

Veckans superspridarevent

Partiledardebatten.

Veckans matcher i premiärmatcherna

Den allsvenska premiären är klar. Häcken-AIK, Djurgården-Degerfors, Hammarby-Helsingborg, Elfsborg-Mjällby, IFK Göteborg-IFK Värnamo, IFK Norrköping- Varberg, Sirius -GIF Sundsvall, Kalmar FF-Malmö FF. Edvardsen mot gamla laget direkt. Pappa Thern mot sonen Thern. Milos Milojevic mot Henrik Rydström som ska ha nobbat MFF. Första helgen i april brakar det loss.

Veckans Roy Keane

Cristiano Ronaldo går hårt åt en del lagkamrater i Manchester United. Kanske mer accepterat än när Roy Keane gjorde det?

Veckans bokläsning II

Bianca Kronlöfs Brev till mannen. Tänkvärd och nyttig. Funkar även med hennes Vinterprat.

Veckans förhoppning

AIK:arna som drömmer om John Guidetti vars kontrakt med Alaves löper ut i sommar. Hade varit otroligt om han vände hem till allsvenskan. Den 29-årige anfallaren har inte haft några roliga år spelmässigt i Spanien men ekonomiskt har det garanterat varit bra. Arabvärlden finns där med stora pengar men annars är det förutom Feyenoord svårt att hitta något bra som är sportsligt utmanande.

Veckans Twitter-tråd II

Swiss Ramble gör alltid fina genomgångar av klubbars ekonomi, och härmodagen tröskade han igenom det få förstår. Hur kan Barcelona köpa en spelare för en halv miljard kronor? Intressant skildring kring hur Barcelona ser ut att ha några hårda år framför sig.

Veckans trägen vinner

Inget är givet men Oskar Ågren är närmare en tillvaro som proffs i MLS efter att ha blivit tingad i första rundan. Han är son till Per Ågren i Malmö FF och har spelat collegefotboll och kan hamna i San José som betalade för att kunna välja svensken.

Veckans listetta

Hanna Bennisons övergång från Rosengård till Everton var världens dyraste 2021, enligt Fifa. Bra att Rosengård fick betalt i den plundring som sker av allsvenskan.

Veckans streaming

Helgerna har gett mig möjlighet att streama i kapp en del och om ni inte sett White Lotus, Ted Lasso och Succession så gör det. Bäst var White Lotus som hade ett slut, vilket få andra streamingserier har. Såg även En kunglig affär på SVT och det är bra skådespeleri och en fascinerande historia, men förstår inte att man ändrar i historien. Och varför inget om efterspelet med Vilhelm Moberg.

Veckans mediauppköp

New York Times betalar närmare fem miljarder kronor för nyhetsappen The Athletic som samlat på sig 1,2 miljoner prenumeranter under fem års existens. Sportjournalistik har ett tydligt värde och här såg grundarna en möjlighet att erbjuda enbart sportinnehåll och konkurrera lokalt med en annonsfri app. Klart är att man gått med förlust varje år och det är knappast så att alla 1,2 miljoner betalar fullt pris (även om jag gör det…) och frågan är om man sålde för tidigt. Faktum är att man sneglat på att öppna i Norden, men det har inte blivit av ännu. Då handlade det om korrespondenter snarare än att en fullskalig satsning. Klart att Sverige, Norge och Danmark är svåra marknader med begränsade språkområden, hög tidningsläsning och i Sverige är Aftonbladet ett exempel på en tidning som redan säljer sportjournalistik. Återstår att se vad som händer med The Athletic i New York Times ägo. Initialt heter det att de ska fortsatt vara separata verksamheter, men det brukar sällan sluta så.

Veckans fina läsning

Den tidigare Örgryte-backen och landslagspelaren Jozo Matovac jobbar för handbollsklubben Önnered som gör en insats genom att servera frukost till barn. Klart att det ger bättre resultat i skolan och i förlängningen för samhället.

Veckans överraskande drag

Engelska fotbollsförbundet har sedan flera år tillbaka inget spelbolag som sponsor. FA ansåg att det var fel med tanke på att man har ansvaret för fotbollen. Nu har man tagit ett ytterligare kliv när man inte vill sälja mediarättigheter kring FA-cupen för streaming till spelbolag. Där är FA i framkant.

Veckans läsarbrev

Läs följande artikel i Aftonbladet. Har reflekterat om detta i många år nu! Landslaget ser ut som ett gäng från Mellanamerika typ M13 tatuerade över hela kroppen etc, och de skall vara förebilder för vår ungdom!!! Har många gånger efterlyst att ni på TV skulle ta upp detta men det verkar TABU. Om ni skall gå hela vägen så har jag ett bra tips till Janne Andersson, som jag tror att jag spelat emot för länge sedan, Tatuera in några klassiska tecken i pannan så vi vet att det är DU som bestämmer!! Vad säger du Olof H / Roger Ps Kina har inte alltid fel, jag har varit i kina många gånger sen 1990 ds

Svar: Jag har svårt att se Janne tatuera sig, men kanske har jag fel? Det där är en generationsfråga och inget att hetsa upp sig över. Du får givetvis ha din uppfattning om Kina, men här är man snett på det i min värld.

Veckans intresse

Min arbetsgivare TV4 och C More nappade på en idé från vår kollega Johanna Garå om en utbildning för att ta fram fler kvinnliga kommentatorer i sportens värld. Hur det gick? Rejäl succé och närmare 400 har sökt. En rolig satsning som garanterat kommer att ge effekt.

Veckans låt

”Lycklig” – David Urwitz.

Veckans Leeds United

Ångest. Ska det vara så här att hålla på ett lag?

Veckans siffra

75. Antalet NFL-matcher som tog plats på USA:s lista över mest sedda TV-sändningar 2021. I övrigt var det tio från OS, sju collegematcher i amerikansk fotboll, två collegematcher i basket. Sport utgjorde 94 av 100 sändningar. Sett till NFL:s popularitet är det inte underligt att ligan under 2021 skrev en rad mediaavtal som är värda totalt 1000 miljarder kronor fram till 2033. Nej, jag skämtar inte, det är 110 miljarder dollar. Så det är ljusa tider för NFL-ägarna och spelarna.

Veckans poddintervju

Förhoppningen är att komma i gång till 24 januari men en inställd vinterturné för landslaget och corona-våg fyra har gjort det bökigare att börja intervjua. Har ni önskemål? Tankar? Idéer? Mejla mig på olof.lundh@tv4.se. Om ni inte lyssnat på det sista avsnittet för 2021 med Roy Hodgson? Gör det. Väl värt dryga 90 minuter. Ni hittar det och dryga 330 avsnitt via länken. Bara att lyssna på.