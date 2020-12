Lundh: Avundsjuk på alla Degerfors-supportrar – och ändå inte

Helgens måste

Degerfors vs Jönköpings Södra. Frank Lampard vs Marcelo Bielsa eller Chelsea-Leeds. Kalmar FF vs Falkenbergs FF. Fotbollssöndag Europa 19:30.

Veckans överraskande val

Sirius ordförande Ove Sjöblom är Sef:s val som efterträdare till Lars-Christer Olsson som kliver av alla sina uppdrag i mars 2021. Onekligen överraskande då man velat ha en klubboberoende ordförande och det är givet att Sjöblom lämnar Sirius och ett icke-arvoderat uppdrag i utbyte mot ett arvoderat dubbeluppdrag: Sef-bas och styrelseledamot i SvFF. Ove Sjöblom sitter redan i Sef-styrelsen och har tagits fram som förslag av Leif Lindstrand (tidigare Gefle IF) som leder valberedningen. I ett slag blir advokaten från Uppsala som är partner i en byrå där en av de mäktigaste i svensk fotboll. Frågan är om Sef gör om upplägget för ordförande igen? När Lars-Christer Olsson tillträdde så skrev man in i stadgarna att det skulle vara ett arvoderat uppdrag för att ordförande skulle kunna lägga tillräckligt med tid på det? Det lär väl klarna. Under tiden kan man undra hur utnämningen landar i Malmö FF? MFF och Sirius hade en uppslitande konflikt kring Kingsley Sarfo och den övergångssumma som hade gått till Uppsala-klubben. I slutändan vann Sirius men bägge parter var klart irriterade på varandra. Nu ska alltså Sjöblom ta ordförandeklubban.

Veckans jubileum

Tio år sedan Qatar och Ryssland fick VM 2022 och VM 2018. Inte Fifas stoltaste stund.

Veckans Nations League-effekt

På måndag lottas VM-kvalgrupperna till kvalspelet som ska vaska fram 13 landslag från Europa som får delta i VM i Qatar 2022. Se hela lottningen på C More Fotboll 17:50-19:25 och få kommentarer av Janne Andersson om det kommande motståndet. Kvalspelet avgörs sedan under 2021 med start i mars och slut i november. Därefter spelas VM-playoff i mars 2022. Det handlar om tio kvalgrupper där tio gruppsegrare går direkt till VM följt av att tio grupptvåor samt två lag från Nations League gör upp om de tre sista platserna i en semifinal och en final. Vilka lag blir det från Nations League som går in i playoff? Ja, det handlar om två gruppsegrare som inte når VM direkt och ordningen är som följer i ranking: Frankrike, Belgien, Italien, Spanien, Wales, Österrike, Tjeckien, Ungern, Slovenien, Montenegro, Albanien och Armenien. Inför själva VM-kvallottningen är Uefa:s 55 landslag seedade i sex grupper och man ska lotta fram fem femlagsgrupper och fem sexlagsgrupper. Gruppvinnarna i Nation Leagues A-division är garanterade plats i en femlagsgrupp och det är Frankrike, Belgien, Spanien och Italien. Sverige är i seedningsgrupp två vilket är ett steg upp från senast då några dåliga år för landslaget (2014 och 2015) innebar att landslaget låg i tredje seedningsgruppen. Så här är seedningsgrupperna:

Pott 1: Belgien, Frankrike, England, Portugal, Spanien, Italien, Kroatien, Danmark, Tyskland, Nederländerna.

Pott 2: Schweiz, Wales, Polen, Sverige, Österrike, Ukraina, Serbien, Turkiet, Slovakien, Rumänien.

Pott 3: Ryssland, Ungern, Irland, Tjeckien, Norge, Nordirland, Island, Skottland, Grekland, Finland.

Pott 4: Bosnien och Hercegovina, Slovenien, Montenegro, Nordmakedonien, Albanien, Bulgarien, Israel, Belarus, Georgien, Luxemburg.

Pott 5: Armenien, Cypern, Färöarna, Azerbajdzjan, Estland, Kazakstan, Kosovo, Litauen, Lettland, Andorra.

Pott 6: Malta, Moldavien, Liechtenstein, Gibraltar, San Marino.

Drömgrupp: Danmark, Sverige, Grekland, Luxemburg, Andorra.

Mardrömsgrupp: Frankrike, Sverige, Norge, Bosnien, Cypern, Moldavien.

Granngrupp: Danmark, Sverige, Island, Finland eller Norge, Belarus (närmast), Färöarna.

Veckans tidiga semester

Rasmus Bengtsson gick på ledighet efter sina synpunkter på MFF. Trots att säsongen inte är över. Lite udda trots allt.

Veckans sparkning

Norge sparkade Lars Lagerbäck efter missat EM-slutspel och en hel del stökigheter i efterspelet. Överraskande? Ja, lite. Särskilt med tanke på att det bara är ett år sedan man förlängde med Lagerbäck över 2022. Naturligtvis spelade det roll att Ståle Solbakken plötsligt var ledig efter att överraskande fått sparken från FC Köpenhamn. Då agerade det norska förbundet och kickade Lagerbäck och köpte ut honom för att istället satsa på Solbakken som egentligen var klar som norsk förbundskapten till 2012 men då istället gick till Köln i Bundesliga. Nu får det norska folket sin favorit som förbundskapten och sett till talangerna han disponerar så ser jag ogärna att Norge hamnar i samma VM-kvalgrupp som Sverige.

Veckans läsarbrev

Du är bara för sorglig. Maradona bäst. Hahahahaha. Tycker du ska fokusera på futsal. Abbe

Svar: Apropå förra veckans helgkrönika som handlade om hur det kunde provocera. Oavsett är jag säker på att Maradona även varit vass på futsal.

Veckans moderna fotboll

Fotbollens styrande herrar får fortsatt en god ersättning. Pandemin till trots.

Veckans goda tecken

Nej, det är givetvis inte bra att det finns fler och fler tecken på matchfixning i svensk fotboll. Som att polisen förhör Gais spelartrupp från 2019 och att det väcks åtal mot tidigare allsvensk spelare som ska ha tagit en varning i utbyte mot ett lån på 300 000. Samtidigt är det ett bra tecken att polis och åklagare agerar och jagar misstänkta i fler fall. Under många år var det tystnad som gällde och förnekelse kring riggade matcher, men nu inser man att det finns i svensk fotboll och upptäcker fall. Så i deppigheten att det finns är det något hoppfullt i att det upptäcks.

Veckans respass som gav ett ras

Helsingborgs IF rasade till slut ur allsvenskan. Rätt väntat trots allt när Andreas Granqvist föll ifrån och en tunn trupp varit hårt skadedrabbad. Klubbens ekonomi räddades på kort sikt av Armin Gigovic, men det är klart att det måste vara tungt att börja om. HIF-basen Krister Azelius och tränaren Olof Mellberg meddelade ganska direkt att de lämnar, även om Azelius stannar till årsmötet. Även styrelsen ställer sina platser till förfogande. Förståeligt att det sker och kan inte vara för kritisk mot att Azelius redan nu aviserar att han kliver av. Paul Myllenberg kanske är rätt som ordförande? Han var vass som klubbdirektör i HIF och vet hur man ska agera. Marcus Lantz borde vara en klockren tränare som kunde piska i gång det hela. Granqvist då? Ja, hans landslagsplats är redan ytterst osäker och att spela i superettan (om mittbacken ens kan spela) kan knappast vara rätt väg. Samtidigt har han den väntande rollen som sportchef och HIF behöver en sportchef. Om klubben ska börja om och försöka lägga en hållbar grund gäller det att lägga viktiga stenar som ordförande, sportchef och tränare. Allt för att skapa trovärdighet gentemot medlemmar, supportrar, sponsorer och de som klubben har skulder hos.

Veckans moderna fotboll II

Häromveckan tog Serie A in riskkapital för att bättre exploatera de internationella mediarättigheterna. Nästa liga som är på väg att följa i den riktningen är Bundesliga, enligt Financial Times. Även Bloomberg har skrivit om planerna att eventuellt sälja en del av det bolag som har hand om de internationella rättigheterna. Serie A tog in 16 miljarder kronor på sin försäljning.

Veckans hot funkar

Hotet om att starta en superliga för Europas storklubbar har använts i snart 25 år för att hela tiden få bättre förutsättningar för de större klubbarna. Inför hösten 2024 så har det varit tal om att göra om Champions League och nu verkar man luta åt en schweizisk ligalösning där man ska spela tio gruppspelsmatcher ur en mycket större pool av lag. Då skulle klubbarna få ytterligare fyra garanterade matcher vilket går att omvandla i kontanter. Dessutom skulle man kunna trycka ut matcher på dagtid på helger vilket man vill för att kunna jaga hem mer tv-pengar från Asien. Något som givetvis slår mot de inhemska ligorna. Det är en bit kvar dit men uppenbarligen är Uefa återigen på väg att anpassa sig efter de rika och mäktiga klubbarna för att de inte ska göra verklighet av hotet om att starta en superliga.

Veckans påtvingade omstart

Inte nog med att Sirius ser ut att tappa klubbens ordförande Ove Sjöblom. I veckan blev det klart att succétränaren Henrik Rydström hoppar av uppdraget och flyttar hem till Kalmar av familjeskäl. Återstår att se vad som blir kvar av staben. Lägg till att Elias Andersson lämnar klubben. Dessutom kan både Stefano Vecchia och Yukiya Sugita försvinna.

Veckans Norge-kamp

Rättigheterna till all norsk fotboll är ute till försäljning. Discovery som har rättigheterna till herrligan fram till 2024 är under hårt tryck. Det ska ha kommit in fyra bud varav två är kända, dels har en rad tidningskoncerner gått ihop i ett bud, dels har telcobolagen Telenor och Altibox hakat på trenden och vill köpa innehåll i form av fotboll. Sedan kan man utgå från att Discovery är ett bud som utmanas av norska TV2 som gått fram hårt efter att man tappade Premier League. Så sent som i veckan säkrade TV2 rättigheterna till VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko ihop med NRK. Och NRK som är Norges SVT vill jobba med TV2 kring norsk fotboll om tv-kanalen köper. Oavsett pandemin så kan man räkna med att priset på norsk fotboll går upp när fyra parter utmanar. Blir intressant att se om Discovery försvarar rättigheten. Den amerikanska mediajätten har tagit ett steg tillbaka i Danmark och ett halvt i Norge sedan intåget 2013 och bland annat släppt landslagsfotbollen i länderna och även Europa League från och med i höst.

Veckans långsammaste rättssystem

I Schweiz håller åklagarna fortfarande på att granska den betalning mellan dåvarande Fifa-basen Sepp Blatter och dåvarande Uefa-basen Michel Platini som skedde 2011 men som 2015 tvingade Platini att avgå. Bägge blev avstängda från fotboll på grund av betalningen. Sjukt nog har man ännu inte kommit till ett eventuellt åtal.

Veckans historieskrivare

Stéphanie Frappart blev första kvinna i döma Champions League för herrar. I Sverige har Tess Olofsson nått superettan.

Veckans läsning

Intervjun med Asif Kapadia som gjorde dokumentären om Diego Maradona. Norska Josimars artikel om VM i Qatar och vägen dit. Fredrik Backmans finns text om att vara fotbollstränare till sin egen dotter och vilka följder det får. Reportaget i New York Times om det franska fotbollsförbundet och en arbetsmiljö som inte lever upp till rimliga krav.

Veckans läsarbrev II

När jag var liten i början på 60-talet och vi lirade fotboll så ville vi alltid vara Vava,Didi,Garincha eller Kopa. Men framför allt "Nacka" Skoglund!

VM-brons+silver och Inter-ikon... Lite samma öde som Diego när rampljuset slocknat. Vårdar f ö ömt min Napoli-t-shirt från 1987 som jag tar på mig vissa utvalda sommardagar... H

Svar: Olika generationer har olika hjältar även om det givetvis går att se att andra spelare är stora.

Veckans VAR-uppdrag

När det nyligen var representantskapsmöte i svensk fotboll så tog man beslut att utreda VAR. Så här står det: Vidare har Förbundsstyrelsen fått mandat att besluta om ett eventuellt införande av VAR (Video Assistant Referee) i svensk elitfotboll. Skulle den utredningsgrupp som arbetar med frågan komma fram till att det är önskvärt med VAR från och med säsongen 2022 behöver ett sådant beslut fattas långt tidigare än nästa års Representantskapsmöte. Detta för att i tid kunna uppfylla vidhängande krav, som till exempel utbildning av domare. Återstår att se om VAR kommer till svensk fotboll till våren 2022. Man kan hoppas att det trimmats till ytterligare innan dess.

Veckans läsarbrev III

Hej Olof! Kul att lyssna på dina poddar och härligt att du orkar hålla i! En petitess, men senast med Hasse Larsson och din fråga om favoritlag så var det andra gången (tror också det var Martin Ingvarsson) jag hörde någon säga “Tottenham Hotspurs”. Allvarligt, säger man sig hålla på ett lag då borde man veta vad klubben heter. Det är “Tottenham Hotspur”, och inget annat! Skämt å sido, antar att det är smeknamnet “Spurs” som ställer till det för folk... Mitt engelska lag är Crystal Palace som jag började hålla på 1979, så jag blev extra glad när den eminente Richard Henriksson i podden avslöjade att det var hans lag också! Ha det bra, Ola

Svar: Haha, det är skönt med folk som fastnar i detaljerna. Det är säkert Spurs som spiller över. Smeknamnet The Eagles har inte satt sig lika hårt.

Veckans låt

Veckans Leeds United

Först slöt Leeds avtal med Jay Z och Roc Nation för att bygga klubben på marknader utanför Storbritannien. Sedan har man döpt om en läktare efter Jack Charlton som gick bort i somras. Nu har Leeds slutit ett avtal med svenska e-sportslaget Ninjas in Pyjamas. Går Olle "@ollelito" Arbin in från start?

Veckans läsarbrev IV

Hej En fråga som snart bör ställas är om det blir något EM till sommaren eller inte? Någon under tidig vår bör detta vara på bordet eller vad tror du? om det flyttas eller avskrivs helt är nästa fråga? Det enda vi vet med säkerhet är att Granen och Sebbe kommer vara med! :-) Mvh Jan Åke

Svar: Uefa kommer att ta beslut senast 5 mars gällande EM och det handlar mest om publikfrågan och om det blir på alla tolv städer som enligt planerna ska ordna EM. Uefa är så beroende av de här miljardintäkterna att man kommer göra sitt yttersta för att det ska bli av. Tror inte heller man kan räkna med Andreas Granqvist vars HIF nu ramlat ner i superettan.

Veckans moderna fotboll II

Konflikten om rättigheterna till Ligue där spansk-kinesiska Mediapro struntat i att betala och vill omförhandla avtalet som är värt över åtta miljarder kronor per år kan sluta med att Canal Plus och Bein Sports tar över. Något som skulle ge 1,5 miljarder mindre per år, men kanske är säkrare för fransk fotboll.

Veckans siffror

313 000. Antalet euro som Real Madrid gick plus senaste året. Trots allt ett överskott på runt tre miljoner kronor även om de fallit med 380 miljoner kronor det senaste året. Skälet stavas coronaviruset.

Veckans poddintervju

Varbergs Astrit Selmani är gäst och berättar om hur han ska hantera anbuden som haglat in, om varför klubben lyckats hänga kvar, om hur han och Jocke Persson hittade varandra igen och om att aldrig ge upp. Sedan tidigare finns över 290 avsnitt av podcasten och det är bara att klicka på länken för att finna tidigare avsnitt och lyssna på dem.