Lundh: Baksidan av fotbollens passion är hatet som tyvärr fått fler vägar fram

Helgens måste

Norge-Sverige på ett utsålt Ullevål. Revanschmötet för svenska landslaget som har två raka hemmaförluster och fick uppleva när Haaland och Co sänkte Sverige för en vecka sedan. Kan lugnt säga att Norge är på tå när det gäller att piska "söte bror" en gång till.

Helgens avstå

Helgen. På måndag väntar Skåne och tre veckor utan vanligt jobb inför EM i England.

Veckans solkiga baksida av internationella organisationer

FN, Fifa, IOK, EU och andra internationella organisationer har både bra och dåliga sidor och i vissa fall kan dåliga väga över och vice versa. Vi sportjournalister måste vara med i en sammanslutning som heter AIPS och har en del av sin makt i form av att man delar ut internationella presskort som klubbar, ligor och förbund kräver. Det är ingen hemlighet att AIPS knappast är en demokratisk och frikopplad organisation utan den kan befinna sig tätt på både arrangörsländer som Qatar och organisationer likt Fifa. Nu vill både danska och norska sportjournalister att vi i Norden borde markera och försöka ta ut ett avstånd till AIPS. Här är ett danskt upprop. I Norge är det med rätta upprört för att Verdens Gang blev av med ett pris för en granskning om sexuella övergrepp för att tidningen inte ville komma till en arena i Qatar för att ta emot priset. Alla medlemmar i internationella organisationer har inte samma syn på saker och ting. Tyvärr. Helt med på att driva på att lämna AIPS:

Veckans riskkapitalist

Elliott Management har ägt Milan sedan 2018 och när man säljer till RedBird Capital gör man en vinst på närmare 4,5 miljarder kronor. Ingen dålig avkastning på fyra år. Går inte att komma ifrån att Zlatan Ibrahimovic bidragit till värdestegringen.

Veckans ta efter för dam- och herrlandslaget

I veckan värmde Nederländernas landslag upp och då bar spelarna sina moderklubbars tröjor. Gillar det.

Veckans ungdomsidrott

SVT satsar hårt på att visa U18-VM i ishockey för tjejer i USA där laget nu är framme i semifinal mot USA. Måste vara stort för SVT-Sportens chef Åsa Edlund Jönsson som iförd Tre Kronor-tröja sågs jublande på publikbilder i SVT-Sportens sändning där man berättade om en av matcherna. Hennes dotter står i mål för laget, men om SVT-Sportens chef var på plats i Madison i USA framgick inte. Semifinalen spelas natten till måndag och går att se på SVT 1 med nedsläpp 01:30.

Veckans förlåt oss

Polischefen i Paris, Didier Lallemant, bad i veckan om ursäkt för att polisen misslyckats kring Champions League-finalen. Ett steg på rätt väg, men det är klart att de drabbade bör kompenseras. Lägger man till att även Europa League-finalen i Sevilla fick en kraftfull kritik av både Glasgow Rangers och Eintracht Frankfurt för hur supportrarna behandlades faller ett tungt ansvar på Uefa. Upp till organisationen att visa vad man går för.

Veckans Qatar-fråga

Danska stjärnan Nadia Nadim är ambassadör för VM i Qatar, men har varit försiktig i att uttala sig. Nu säger Danmarks förbundskapten att hon måste svara på frågor om Qatar för att spela EM. Vi får se om hon är en del av den danska EM-truppen.

Veckans sportswashing

Saudiarabien har skyfflat in miljarder för att dra i gång en rivaliserande golftour och i helgen drog LIV Golf i gång utanför London och en del stora spelare har anslutit. Något som fått USA-touren att stänga av alla som ansluter till LIV Golf. Förutom att locka med prispengar där helgens vinnare får 40 miljoner kronor och den sämst placerade får 1,2 miljoner så kan spelarna dela på prispengar som går till lagen. Spelarna är uppdelade i olika lag och ingen riskerar att missa kvalgränsen och man spelar färre rundor. Lägg till att en del spelare fått stora summor för att ens ansluta sig till LIV Golf. Phil Mickelson ska ha fått två miljarder kronor. Tiger Woods var erbjuden tio miljarder kronor, men tackade nej. Inför tävlingspremiären var det en del golfare som fick svara på frågor om hur de kunde nappa på att ta emot saudiska pengar. Man kan väl säga att det knappast var någon stor stund för golfarna. Bland annat kastades en journalist ut. Sedan kan man undra varför bara golfarna ska ifrågasättas när deras hemländer gladeligen handlar med Saudiarabien. En del säljer vapen till det krigförande landet, men det är sällan politiker och företagsledare ställs till svars som golfarna i veckan. Man kan även fråga sig om sportswashing fungerar? Kanske inte fullt ut i Sverige och en del andra demokratier, men i stora delar av världen är det inte lika givet att ifrågasätta. Mannen som representerar Saudiarabien i LIV Golf är Yasir Al-Rumayyan och han är även ordförande i Newcastle United. I veckan spelade han golf med en del av de inköpta proffsen i en så kallad Pro-Am. Om man kan sprida pengar på ett liknande sätt kring Newcastle United kommer Saudiarabien ganska kvickt kunna utmana i både England och Europa.

Veckans moderna fotboll

Barcelona möter Real Madrid i Las Vegas i sommar. El gamblico spelas 23 juli. För övrigt andra gången klubbarna möts i USA.

Veckans lottning

De svenska herrklubbarna ska lottas in i Europa-kvalen. Malmö FF, AIK, Djurgården och Elfsborg inleder i sommar jakten på miljonerna i gruppspelen. Kvalet till Champions League och Europa Conference League lottas 14 och 15 juni.

Veckans luftkonditionerade VM-playoff

Två platser i VM i Qatar återstår att dela ut. Australien som slog ut Förenade Arabemiraten möter Peru på måndag om en plats i gruppen med Frankrike, Danmark och Tunisien. På tisdag väntar Nya Zeeland-Costa Rica och vinnaren får en plats i gruppen med Spanien, Tyskland och Japan. Playoffmatcherna spelas på plats i Qatar och trots att temperaturen är en bit över 40 plusgrader är det annat inne på Ahmad Bin Ali Stadium. Där är det luftkonditionerat. Budgeten har onekligen varit väl tilltagen.

Veckans läsarbrev

Hej igen Olof. Efter allt gnäll i medierna på Nations L hade det varit kul om någon lyfte det positiva med en turnering som visar ländernas "verkliga" styrka

över tid. Är f.ö. skönt att slippa en turnering i en "diktatur" som mutat till sig mästerskap, eller med orättvisor vad gäller hemmaplan/resor som i senaste EM. Nu är det förstås för många matcher på kort tid, men att få se matcher mellan Europas storlag varje kväll (Tyskland England igår exv.), och som betyder något, är en ynnest! Hur många kvalmatcher betydde något under senaste året, inte ens speciellt många av playoffmatcherna lockade mig att titta. Att Sverige har en tunn trupp på många platser är förvisso kanske en effekt av det inte varit några träningslandskamper på många år, plus att Janne "bjudit in" många i de bakre försvarsleden med armbågen och förlitat sig på skadebenägna spelare (f.ö. nåt som borde lyftas av någon som en viktig faktor för uttagningar). Skönt att Pontus Jansson lättat lite på varför han tröttnade, även om han inte sagt nåt om Zlatan-effekten ännu. När hela Sverige väntat på att det ska hända nåt med landslaget trots att Janne sitter kvar så är det knepigt att både turneringskonceptet och spelarmaterialet dissas unisont av medierna. Gick själv på Sverige-Norge senast och ska gå på Sverige-Serbien, även om det kanske dröjer tills nästa gång sedan. Blev tyvärr besviken på mycket, inklusive att klacken inte fokuserar på att få med hela arenan utan sjunger för de flesta obegripliga "kanna på" (trots att jag älskar öl) och sedan "hata Norge". Jag är förvisso från Värmland ursprungligen och allergisk mot 08-fans sedan tonårsben. När sedan spelet inte funkar, så är det för sent att tända en helt gul arena? Hur som kul att se Elanga/Göykeres/Kulusevski komma igång med rörelse och kombinationer på slutet. Hoppas f.ö. Janne vågar vila Isak imorrn, för han ser allt mer ut som en iskall Rashford i ManU. i både klubblag och landslag. Givet att jag inte har nån egen plattform att skriva om fotboll så får du gärna plocka ev. matnyttigt i det ovan eller nedanför.

Med vänlig hälsning, Armas

Svar: Jag gillar Nations League och då särskilt denna vända när det hänger ihop med EM-kvalet, men jag har full förståelse för att det tar tid för folk att greppa det hela. Uppskattar precis som du skiktningen av lagen och att stora lag ställs mot andra och de små lagen får känna på att vinna. Tyvärr har denna vända hamnat i kläm av pandemin som pressat ihop ett redan späckat spelschema. Själv gillade jag att klacken höll i gång. Mediernas uppgift är inte att skönmåla något utan att försöka skildra och granska.

Veckans rättsprocess

Cristiano Ronaldo vann ytterligare ett steg i processen kring anklagelserna om att han ska ha våldtagit Kathryn Mayorga. Återstår att se hur det slutar när Mayorga fortsätter att driva det.

Veckans nya chef för allsvenskans TV-kanal

Warner och Discovery har gått ihop och bildat världens näststörsta mediabolag. I veckan tillsatte ledningen en chef för sportinnehållet. Luis Silberwasser tar kommandot över koncernens sportinnehåll och där ingår allsvenskan och superettan och Silberwasser rapporter direkt till chefen David Zaslav. Marknaden är spänd på hur Warner Bros Discovery ska attackera rättighetsmarknaden för sport. Bland annat pågår försäljningen av OS-rättigheterna i Europa från 2026 och framåt, och där Discovery köpte fyra OS (2018, 2020, 2022 och 2024).

Veckans moderna fotboll II

Franska Lyon ser ut att få amerikanska delägare i form av Foster GIllett som ser ut att ta över majoriteten från Jean-Michel Aulas. Om namnet Gillett känns igen så kan det vara för att hans pappa George Gillett ägde Liverpool ihop med Tom Hicks. En för klubben mörk period.

Veckans låt

"Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn't've)" - Buzzcocks.

Veckans Leeds United

Kalvin Phillips till Manchester City? Raphinha till Barcelona, Arsenal, eller? Plundringen riskerar att börja.

Veckans poddgäst

Rotherhams målvaktshjälte Viktor Johansson om att ta klubben till Championship, om cuptriumfen på Wembley, om tron att kunna spela på ännu högre nivå och om den tuffa vägen som den tidigare Hammarvby-talangen tagit. Sedan tidigare finns över 350 intervjuer med fotbollsprofiler och de finns via länken. Bara att lyssna på.