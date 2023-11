Lundh: Beckham lockar givetvis - men är trött på allt tillrättalagt innehåll

Jag erkänner. "Beckham" har även rullat på min skärm och det är inte svårt att fastna framför den. Vi får följa med hem till paret Beckham, David och Victoria. De är glada, arga, ledsna och framför allt mänskliga. Bara inledningen där David Beckham skördar honung och talar om hans andra hobby är att bygga Lego.

David Beckham var en föregångare på många plan i fotbollsvärlden och det blir slående i Fisher Stevens sammanställning över fyra avsnitt på Netflix. Ovanpå att Beckham var en spelare som vann en hel del och både jobbade hårt och briljerade på plan var det mycket annat. Samarbeten med företag. Kläder. Frisyrer. Han bröt ny mark i en annan och mer konservativ fotbollsvärld och blev en global kändis.

Serien slutar med där Beckham som klubbägare presenterar nyförvärvet Lionel Messi i sin klubb, Inter Miami. En sanslös resa från uppväxten i London under enkla förhållanden till en affärsman och miljardär och där mycket handlar om kombinationen av hårt och dedikerat arbete och talang. Han har åstadkommit mycket med sina fötter och det är häftigt att följa i en välklippt och tajt skildring på skärmen.

Det finns en styrka i att gå tillbaka och ge hela förloppet plus reaktioner i efterhand. Som när vi på nära håll får följa det tidiga genombrottet, förföljelsen efter utvisningen i VM 1998, fajten med Sir Alex Ferguson, cirkusen i Real Madrid och flytten till USA. Alla gamla klipp från matcher och allt runt om fotbollen är otroligt material. Lägg till intervjuer med i princip alla huvudpersoner genom åren, även om jag saknade Sven-Göran Eriksson.

Budgeten för serien måste varit rejäl och är skickligt gjord. Klart att marknaden för den här typen av dokumentärer vuxit på senare år. Största succén är väl "The Last Dance" med NBA-stjärnan Michael Jordan som kom under pandemin. Där man med material från framför allt sista säsongen i Chicago Bulls byggde en historia om en av tidernas främsta idrottare med intervjuer med alla huvudpersonerna.

Jag kunde knappt bärga mig när Netflix och ESPN höll på avsnitten av "The Last Dance" och släppte ett i veckan om Jordan. Ändå skavde det att Jordan hade kontrollen över serien och dess material. Det blev presenterat som något annat än vad det var. Kanske är jag skadad som journalist, men jag vill veta vem som är avsändare och varför det blir på ett visst sätt.

Klart att det går att greppa intresset för att komma in i miljöer där man aldrig varit. In i omklädningsrum. Höra tränarens tal. Se spelarnas diskussioner. Få känna att man är nära sina hjältar och när de skriver historia. Ta del av triumfer och tragedier och nå in där man aldrig varit tidigare.

Ändå stängde jag av "Take Us Home: Leeds United" om mitt favoritlag ganska snabbt. Det var så uppenbart en tillrättalagd "dokumentär" och där ägaren Andrea Radrizzani blev framställd som Messias. Trots att säsong 2 handlar om återkomsten till Premier League har jag inte sett mer än trailern.

Undantaget i den här genren är första säsongen av "Sunderland 'Til I Die". Där ägarna beställt en närgången dokumentär för att lättare kunna sälja ett nyligen nerflyttat lag som ska ta sig tillbaka till Premier League. I stället slutar det med att man åker ner i League 1. Även om tillgången på profiler blir mindre och mindre i serien är det en skildring som inte blev som tänkt. Därav mer äkta i min värld.

Klart att Beckham och hans entourage inser att det måste skava lite, men man väljer rätt kontroverser och styr innehållet. De väjer inte för hans affär med Rebecca Loos - Beckham förnekar den - även om de kurerar rubrikerna om den från engelska tidningar. Men det finns exempelvis inget om Qatar-sponsorskapet eller hur han upplevde det. Då slipper han helst frågor.

David Beckham väljer naturligtvis själv hur han vill göra, men det är paketeringen som gör att man lätt kan tro att det är något annat än ett tillrättalagt innehåll. Det är så nära. Victoria klagar på David flera gånger. Ifrågasätter hans val. Han är själv bekymrad och reflekterande. Sedan kanske de är så lyckliga som när de spontandansar till "Islands in the Stream" innan Beckham hårdstädar köket när alla lagt sig.

David Beckham är säkert trevlig, rolig och vänlig, men han är också en av de smartare i att använda sin fotboll till att bygga en industri kring sitt namn. Det här är bara ytterligare ett steg. Det ger givetvis inblickar, men vilka och varför? Han vinner naturligtvis på den serien och de senaste veckorna har många icke-fotbollsintresserade tagit upp att de slukat "Beckham" och att de bara älskar honom.

När ser vi något liknande kring Zlatan Ibrahimovic? Klart att han fått frågan och kanske är redan något i gång? Och det kan säkert bli bra TV som det heter. Men för mig är "Den unge Zlatan", som Malmö-bröderna Gertten släppte 2016, något jag hellre ser än en tillrättalagd serie. Sedan är det klart att Zlatan hellre ger intervjuer till något han kan kontrollera än att han talar med Gerttens.

Jag framstår säkert som en journalistikens Don Quijote som försöker upprätthålla några gamla ideal som är under hård press. Överallt trycker man tillbaka journalistiken för att skapa eget innehåll. Spelare, agenter, klubbar, förbund och ligor jobbar på olika plattformar. Alla vill de kontrollera historien och helst undvika jobbiga frågor som kan vara svåra att svara på.

Tråkigt nog är det innehållet som tar över mer och mer. Det är en ojämn kamp och det är svårt att se att den här typen av skildringar minskar. Snarare tvärtom. Sedan betyder inte det att serier som "Beckham", "The Last Dance" och skildringar från klubbar och landslag inte kan vara underhållande och fascinerande. Men det är tillrättalagt och har ofta ett syfte och det är lätt att glömma bort.