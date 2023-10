Lundh: Borde inte vara svårt att sörja ALLA civila dödsoffer – inte ens för fotbollen

Helgens måste

Derbyt i Stockholm. MFF-Varberg på en skärm. Besök i Efter5 för att prata om senaste veckans händelser med utgångspunkt från dådet i Bryssel. Beckham-dokumentären på Netflix.

Helgens avstå

Syndigt leverne.



Veckans manifestationer

Det finns något lite hoppfullt i allt från hur belgiska supportrar hyllade Sverige på Kung Baudouin-stadion i måndags till minnesplatsen för de dödade svenska supportrarna och hur det sett ut på svenska arenor. Tysta minuter. Flaggor på halv stång. Gula tröjor och svenska flaggor. I en tid som åtminstone framstår som mörk och orolig betyder den typen av manifestationer något.

Veckans Saudi-offensiv

Inte nog med att Saudiarabien vill ha herrarnas VM 2034. Nu öppnar landets fotbollsförbund, via tyskan Monika Staab som jobbar där, att man även vill försöka ta hem damernas VM 2035. Sedan tidigare vill man ha Asiatiska mästerskapen för damer 2026. Man kan lugnt konstatera att Fifa gillar den saudiska offensiven och gärna sprider bilder och artiklar om landets frammarsch. Inte heller Fifa-basen Gianni Infantino höll igen när Asiens fotbollsländer var samlade i Kuala Lumpur. Det har varit uppenbart under lång tid att Infantinos Fifa gillar Saudiarabien.

Veckans avsked

Göran Larsson har lämnat oss. Vi spelade i samma handbollslag för länge sedan (även om jag mest höll till i lag 2) men det var på gymnasiet i Lund vi lärde känna varandra och umgicks mycket under några år. Vi var några stycken som ofta käkade middagar ihop och gick ut tillsammans. Vi hade oerhört mycket kul och är något med de åren som gör att de sätter sig i minnet. Göran eller ”G” eller ”Göte” var alltid på gott humör (det finns få bilder på honom utan att han ler brett). Han var alltid sugen på att göra något, om han bara hann, det var mycket som skulle in i hans schema (handboll, fotboll, döma fotboll, skola, ledarinsatser och spela gitarr) när han målmedvetet hade tagit sikte på GIH vilket han givetvis nådde. Vi gled ifrån varandra helt med åren och jag vet bara att han gjorde starka insatser på Polhem i Lund där han hade hand om handbollsprogrammet. 57 är ingen ålder när man går bort och det var knökfullt i Löddeköpinges kyrka när det togs avsked av Göran. Svårt att greppa och även om det var fint att träffa många gamla vänner som man inte sett på länge skedde det av ett smärtsamt skäl. Gillar att Dan Hylander spelades, för det sitter i minnet hur mycket han gillade honom och det var Göran rätt ensam om när vi hängde i Lund.

Veckans kritiserade nordiska landslag

Danmark får stenhård kritik i hemlandet efter 2-1 mot San Marino men det danska landslaget är nära EM i Tyskland. Återstår att se om förbundskapten Kasper Hjulmand överlever kritikstormen. Han fick bakläxa efter VM i Qatar och även om man närmar sig EM (i en väldigt lätt grupp) ifrågasätter många spelet under Hjulmand.

Veckans självmål

Hur kan polisen önska att något ska hända i derbyt? Obegripligt och gör bara arbetet svårare mellan polis och supportrar.

Veckans spelberoende

Sandro Tonali och Nicolo Zaniolo skickades i veckan hem från en landslagssamling. Därefter framkom deras spelberoende. Zaniolo är avstängd i sju månader och för Newcastles prestigevärvning Tonali kan det bli längre. Han uppges ha spelat på Milans matcher och det talas om ett års avstängning. Tungt slag för Newcastle och man undrar vad Milan visste när man sålde Tonali. Klart att fotbollen drabbas av detta problem precis som resten av samhället och det blir speciellt när alla klubbar och ligor ofta jobbar nära spelbolag. Precis som vi i mediabranschen med få undantag.

Veckans polisräd

Frankrike försöker locka till sig idrottsorganisationer med skattelättnader. Bland annat har Fifa flyttat en del av sin verksamhet till Paris. Kanske blir inte charmoffensiven lättare av den andra polisräden bara i år kring OS-arrangörerna. Fast det är bra att franska myndigheter gör något jämfört med polis och åklagare i Schweiz.

Veckans frågesport

Ebba von Sydow Kleberg och jag kliver in i Alla mot alla kommande vecka. En All star-säsong. Vi kämpar, men många är emot oss.

Veckans korrigering

I senaste helgkrönikan skrev jag om att det bara kan vara en tidsfråga innan den första svenskan spelar i damligan i Saudiarabien. Kollega Amanda Zaza och även Peter Palmqvist påpekade att Nor Mustafa (tidigare Eskilstuna United) redan var där. Hon skrev i somras på för Al-Ittihad som på herrsidan värvat Karim Benzema och N'Golo Kanté

Veckans moderna fotboll

Saudi Airlines sponsrar Newcastle United. Inte förvånande direkt. Här har Lukas Baczek en lista på sponsoravtalen i Premier League kopplade till flygbolag. En hel del från Mellanöstern.

Veckans hemska ironi

Det väntar ett toppmöte om klimatet i Dubai, Cop28. Nu visar det sig att migrantarbetarna som bygger där för att förbereda inför mötet får jobba i över 40 plusgrader. Migrantarbetare utgör 90 procent av arbetsstyrkan i Dubai.

Veckans nitlotter

Häcken och Rosengård tog sig in i Champions Leagues gruppspel. Vad blev tacken? Rena nitlotter. Rosengård ställs mot Barcelona, Benfica och Eintracht Frankfurt, medan Häcken ställs mot Real Madrid, Chelsea och sensationslaget Paris FC som skickat ut Arsenal och Wolfsburg och utmanar Lyon i franska ligatoppen. De svenska klubblagen riskerar att bli nollade och det vore en bragd om man tog sig vidare.

Veckans andra Finlands-smäll

Förlust hemma mot Kazakstan och nu är EM långt, långt bort.

Veckans positiva EM-nyhet

För alla som ska till EM i Tyskland nästa sommar så kommer matchbiljetter gälla som biljett på alla regionala transportformer. Allt utom snabbtågen mellan städerna. Det kommer att vara fritt mellan 06:00 på matchdagen till 18:00 dagen efter.

Veckans läsning

Gillade Fredrik Strages beskrivning av hur han åter träffade vikarien som förändrade hans liv. De flesta har väl haft lärare som spelat en stor roll, men där man inte insåg det förrän för sent. Det är väl likadant med idrottsledare och Kjell Augustsson som är en eldsjäl i Motala och Johan Orrenius pratstund med honom är fin i all enkelhet. Augustsson var i Bryssel i måndags och bjuder på ”några blixtar av ljus i allt mörker”. Jag inser att Jan Myrdal och de släktstrider han lämnat efter sig kanske är smalt, men oerhört stark text om det i DN. Minnena är uppenbarligen olika av samma situation.

Veckans danskdebatt

Det danska fotbollsförbundets kommunikationschef Jakob Höyer gick till skarpt angrepp mot danska medier i veckan. Skälet är att Höyer ifrågasätter hur danska medier bevakar landslaget för damer. Som under VM i Australien men även i samband med senaste EM-kvalet i danska Viborg då bara DR var där hela tiden. Höyer skriver att man bara är intresserat av landslaget eller damfotboll om det är konflikter. Han har definitivt en poäng, men många ifrågasätter tajmingen kring utspelet. Precis som i Sverige har det stormat kring landets representant i Uefa, Jesper Möller som även är DBU-bas, och en del undrar om det är ett sätt att få fart på annan diskussion. Som Ekstrabladets sportchef. Det är givetvis laddat och kritiken mot medier och mediebolag påminner om Fifa-basens Gianni Infantinos retorik. Verkligheten för de flesta medier just nu är väldigt tuff och det vänds på kronor samt skärs ner. Det sker i många länder och min tro är att de flesta landslag kommer att bevakas mindre och mindre.

Veckans skakiga Hammarby-sponsor

Det är två år sedan Hammarby skrev det då största sponsoravtalet en svensk fotbollsförening skrivit. Huski choklad hade börjat med damlaget men då lade man till herrlaget samt ungdomar. Huski Choklad ägs av Kvalitena som grundats av Mikael Andersson som gjort fastighetsaffärer i miljonprogramsområden och där Andersson kallats ”Kungen av Rinkeby”. I förra veckan skrev Dagens Industri om att investmentbanken ABG förklarade att Kvalitena i princip var på obestånd. Något som skulle kunna slå mot Hammarby i och med att Huski haft svårt att tjäna pengar. Nu förnekar Kvalitena att man är på obestånd.

Vi får väl se framöver. Expressen har granskat Huski och att man inte kunnat betala. Så sent som I maj gjorde Dagens Nyheter en intervju med en ny ansvarig för chokladmärket. / Där framkom inte mycket som tydde på att företaget var på uppgång, men det lär visa sig framöver.

Veckans uppskjutna turnéstopp

Tyvärr fick jag med kort varsel skjuta på författarsamtalet på Lunds Idrottsgille på grund av arbete i Bryssel. Nytt datum är 9 november.

Veckans signal till Sef:s generalsekreterare

I förra veckans helgkrönika skrev jag om Johan Lindvall som är ny generalsekreterare för Svensk elitfotboll sedan i våras. Han var i ett Instagram-inlägg kritisk till att vi i TV4-Sporten gjorde ett inslag om att krisen på rättighetsmarknaden kan påverka intäkterna för en del sporter. Bland dem finns Sef. Lindvall menade att Sef satt ihop ”ett dreamteam” och att organisationen jobbade med ”de vassaste rådgivarna” vilket skulle ge ett bra utfall när man väl ska sälja rättigheterna till allsvenskan och superettan. Avtalet med Warner Discovery löper ut hösten 2025. Det återstår att se hur snabbt mediamarknaden i Sverige återhämtar sig. Klart är ett pris på svensk klubbfotboll för herrar handlar mer om konkurrens och ekonomisk styrka hos mediabolag snarare än om allsvenskan sätter publikrekord. I Frankrike försökte Ligue 1 öka intäkterna för ligan med att sikta högt, men verkligheten kom i kapp och det kom inget bud som var i närheten av den franska ligans egen värdering. Nu fick man i stället avbryta auktionen och det är skakigt i Frankrike där en stor aktör i Canal Plus inte ens lämnade in ett bud. Ja, det är en sak att vilja ha mycket betalt, det är en helt annan sak hur marknaden reagerar.

Veckans läsarbrev

Hej O! Vi kan ju inte ge guldbollen till anfallare som inte gör mål i de viktigaste matcherna under året. Den enda som varit 5 stjärnig om han hade haft ett försvar som kunde försvara sig under de viktigaste matcherna under året. Det är ju Robin Olsen som borde få den, även om klubbkarriären bara genererar pengar än speltid. Nu kommer han väl fumla in några enkla ikväll. Håller med Dejan att ingen utespelare är värd den iår. Som förbundskapten tycker jag vi tar Åge Hareide från Island. Kan Biden försöka bli omvald som 80åring så kan vi ha Hareide som förbundskapten för att ta oss till VM. Han kan skola in typ Kim Hellberg eller Thern som assisterande och lämna över efter ett lyckat VM-kval. Stefan

Svar: Guldbollen ska gå till den spelare som ”med skicklighet och föredömligt spel bidragit till sitt lags framgångar och hedrat sin klubb och sitt land”, enligt de statuter som grävts fram med tanke på landslagets svaga år och att få klivit fram i framgångsrika klubblag är det svårt, men för mig är Alexander Isaks insatser i Newcastle och Dejan Kulusevskis insatser i Tottenham de som sticker ut, men hade inte protesterat om Robin Olsen fick priset. Kanske tar juryn in att Olsen är på slutet av sin karriär jämfört med Kulusevski och Isak och målvakten har aldrig fått det. Åge Hareide har fullt upp med Island. Jag vidhåller Jonas Thern ihop med någon tränare och då tror jag kanske inte på Kim Hellberg sett till att Thern fick mindre och mindre att säga till om under Hellberg.

Veckans kräma ut mer för att få mer betalt

Premier Leagues mediaförsäljning har internationellt haft god tillväxt de senaste två cyklerna. Däremot har prisutvecklingen nationellt varit noll eller till och med lite bakåt senaste cyklerna. Nu gör Premier League en förändring för att jaga ännu mer pengar och lösgör ytterligare 270 matcher för TV-sändning i Storbritannien även om man avstod en ytterligare avsparkstid sent på söndagar. Allt för att på så sätt öka intäkterna för klubbarna. Det handlar om fem paket av olika matcher som ska auktioneras ut. Av nuvarande innehavare sägs Amazon som haft ett litet paket matcher inte vara intresserat. Får se om ökat antal matcher kan ge de rika ännu mer rikedom.

Veckans Leeds United

Många Leeds-supportrar andas ut när nu ägandet av Elland Road till slut flyttats från tidigare ägaren Andrea Radrizzani och till de nya ägarna 49ers Enterprises. Seger borta mot Norwich hade piggat upp, men rädd för en smäll mot managern Daniel Farkes tidigare klubb. Många Leeds-supportrar följer med glädje att Uruguay går starkt under Marcelo Bielsa. En del Leeds-supportrar saknar att Bielsa inte sitter på en speciell hink som under tiden i klubben. Nu har en del flugit till Uruguay med en sådan. Återstår att se om Bielsa sitter på den i framtida landskamper.

Veckans låt

”Summertime Sadness” – Lana Del Rey, Cedric Gervais.

Veckans siffror

2,9. Antalet miljarder dollar som ESPN gick med vinst. Sportjätten i USA släppte sina siffror separat för första gången och man omsatte 16 miljarder dollar. Omsatt i svenska tal: omsättning 170 miljarder kronor och en vinst på 31 miljarder. Ändå skär ägarna i form av Disney stenhårt. Trots att Disneys film och streaming omsätter mer med 39,6 miljarder dollar så är marginalen mycket sämre med en vinst på 2,1 miljarder. Problemet för ESPN är att mycket av intäkterna kommer från kabelanslutna kunder men där har man gått från 100 miljoner abonnenter till 70 miljoner och det fortsätter minska. ESPN och ägarna är pressade av en kommande digital förändring och frågan är om man klarar den. ESPN inte bara skär hårt i personalstyrkan för att hålla vinstmarginalen (nästan 20 procent) utan jagar även partners. Man har även satsat hårt på spel. Nya tider för en av idrottsvärldens giganter.

Veckans poddgäst

Göran Rickmer är säkerhets- och evenemangsansvarig i Hammarby och har ett långt förflutet från läktarna i svensk fotboll och i podden pratar han om ansvaret som följer med 51-procentsregeln, om utvecklingen som oroar, om exkluderingsstrategins utmaningar och om varför han är kritisk mot idrottsministern, polisen och supportrarna. Sedan tidigare finns över 410 poddintervjuer att lyssna på. Du hittar dem alla här. God lyssning!