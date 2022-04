Lundh: Bristen på tålamod är ett hot mot Erik ten Hag

Helgens måste

Veckans supportermotstånd

Manchester City och City Football Group var nära att sluka ännu en klubb. Nederländska NAC Breda har legat i andradivisionen sedan 2019 och nu ville City köpa den för närmare 70 miljoner kronor. Ända sedan Abu Dhabi-ägda Manchester City anställde Ferran Soriano, som tidigare varit i FC Barcelona, och gjorde honom till VD har planen varit att växa globalt. Guardian hade ett bra reportage om tankarna 2017 då City Football Group ägde eller delägde sex klubbar och hade 240 spelare. I dag har City Group släppt in både kinesiskt kapital och amerikanskt riskkapital och har intressen i elva klubbar i nio olika länder samt två partnerklubbar i ytterligare ett land. Fyra är helägda: Manchester City, Melbourne City, Montevideo City och Troyes. Man är majoritetsägare i ytterligare tre klubbar: Lommel, New York och Mumbai. Målet är att göra Manchester City till världens bästa klubb men även få koll på talanger och spelare världen runt som ska förädlas innan de klättrar i systemet alternativt säljs vidare. Soriano ville göra likadant i FC Barcelona men fick inte med sig den medlemsägda klubben och efter en kort tid som VD för flygbolaget Spanair blev det Manchester City. Man var på väg att lägga till NAC Breda till stallet av klubbar man äger, en klubb man samarbetet med i flera år kring lån av spelare, men ett kraftfullt supportermotstånd satte stopp för affären. Bland annat satte supportrarna upp en banderoll utanför Manchester Citys hemmaarena med ett tydligt budskap: "Stay out of our territory, NAC is not a City Group story". För ett år sedan stoppade supportrarna försöket att bilda en superliga och nu är det NAC-supportrar som förhindrar City att ta över ännu en klubb. Även om den nederländska klubben är till salu är det inte aktuellt att släppa in City Football Group och NAC Breda har meddelat att det inte blir något. I Paris är det liknade motstånd kring en försäljning av Red Star FC. Där handlar det om amerikanskt kapital som köpt in sig i Genoa och Standard Liège som även vill ta över Red Star.

Veckans kryptokaos

Ett par av Ajax spelare ska ha handlat i digitala spelarkort efter att de insett vilket lag som startade cupfinalen mot PSV Eindhoven. Inte helt lätt för myndigheter, klubbar och andra att hänga med i vad som plötsligt är värdefull information.

Veckans sjukaste

Ett bombhot mot Harry Maguire. Visst, han och Manchester United har en del problem, men det är bisarrt.

Veckans comeback

Fotbollskanalen On Tour kör varje fredag fram till Nations League-matcherna i juni då vi matar på dagligen fram till 13 juni.

Veckans moderna fotboll

Amerikanska Elliott Management har kontrollerat Milan sedan klubbens tidigare ägare Li Yonghong 2018 inte kunde betala på lånen på fyra miljarder kronor som han tagit hos just Elliott. Nu ser det ut som om det amerikanska bolaget ska sälja Milan till Bahrain-baserade Investcorp. Runt tio miljarder kronor talas det om och det återstår att se vad det leder till för den italienska klubben som gick på en rejäl smäll i cupsemifinalen mot Inter.

Veckans karriärkliv uppåt

Sef:s valberedning kommer att föreslå Örebro SK:s vd Simon Åström som ny ordförande för Svensk elitfotboll efter Jens T Andersson som hoppade av för att bli landslagschef. Det blir ett extra årsmöte i slutet av maj för att välja Åström som lämnar en klubb som åkt ur allsvenskan och långt ifrån levt upp till Åströms visioner. Samtidigt är Simon Åström respekterad av många av klubbarna och han kommer från elitfotbollens motsvarighet till Schweiz eller Sverige. Han är inte en ledare från någon av de stora klubbarna och då är det lättare att samla styrkorna. Det har ryktats att AIK:s Robert Falck velat in, och från Solna-klubben har funnits ett visst missnöje med att man upplever att det är VD:n Mats Enquist som drar i trådarna, och AIK ska ha föreslagit Falck. En annan uppgift har gjort gällande att Enquist kunde bli ordförande, men det har han inte varit tillräckligt intresserad av. Om valberedningens förslag vinner blir Åström i ett klubbslag en av svensk fotbolls mäktigaste män som ordförande för Sef med en plats i fotbollsförbundets styrelse. Då ska man väga in att det väntar nya tider i svensk fotboll när Karl-Erik Nilsson är inne på sista året som ordförande. Tidigare har Lars-Christer Olsson, Rose-Marie Frebran och Jörgen Eriksson försvunnit från styrelsen.

Veckans sjukaste II

Skandalerna kring Barcelonas Pique och hur han blivit avslöjad som minst sagt girig. Det är även en del ljudupptagningar som skakar om i Spanien. Överlag är det mycket kring spanska förbundets hantering av Supercupen som sålts till Saudiarabien som är ledsamt att ta del av.

Veckans cupmakare

Emil Forsberg sköt Leipzig närmare första titeln när han avgjorde semifinalen. Man har förlorat två cupfinaler men har nu möjligheten att bärga en titel. Final väntar mot Freiburg 21 maj.

Veckans utländska ägare skapar kaos

Danska Esbjerg ägs av samma amerikaner som även innehar Barnsley. Man kan lugnt säga att det är oroligt i den danska klubben där tränaren är sjukskriven. Skälet är att amerikanerna lägger sig i laguttagningen.

Veckans svårbegripliga

Varför får inte HV71 ut något av att vinna Hockeyallsvenskan?

Veckans Qatar-bojkott

Belgiska landslagets sponsor Carrefour har aviserat att man inte ska vara med på VM i Qatar. Nu talas det i Qatar om en bojkott av Carrefour som har affärer i Qatar. Det är komplicerat.

Veckans modiga kliv fram

Martin Åslund som själv är engagerad i BP klev fram efter Aftonbladets granskning över hur föreningen agerat kring ett gäng barn som blev utan lag. Inte helt lätt att göra likt Åslund när man har barn i klubben och jobbar som tränare. Klart att BP är en stor förening med många barn och att man på senare år tagit fram en rad elitspelare, men det innebär inte att man kan strunta i sin värdegrund. Antingen får man skippa värdegrunden och stryka de meningarna eller så får man leva upp till de fina orden.

Veckans läsarbrev

Hej! När två starka kvinnor ( Annie Lööf, som f.ö. vägrar samarbeta med SD och Magdalena Eriksson) uttalar sig om Qatars syn på de mänskliga rättigheterna, så lägger du all krut vända på frågan. Är det inte vad regeringen har gjort så är det ägarförhållandet i Chelsea, kan man verkligen inte få ha en åsikt i bara en fråga? Är det för att det är kvinnor som uttalar sig?? // Anders

Svar: Har inget med kön att göra. Krönikorna om Annie Lööf och Magdalena Eriksson talar för sig själva.

Veckans hårda tag

Discovery har gått ihop med Warner och bildat världens näststörsta mediaföretag och den nya ledningen skickade en tydlig signal när man fimpade storsatsningen CNN+ efter en månad. Kanske en del andra som blir nervösa sett till alla rekryteringar och all marknadsföring man gjort av försöket att bli en streamingaktör i nyheter. Discovery är stora i sportens värld och har OS i de flesta länder i Europa över Paris 2024, PGA-touren i golf samt en hel del av den bästa tennisen. För svensk del har man allsvenskan och superettan. De enda tecken som finns kring hur man satsar i sportens värld är att man bildat ett gemensamt bolag med BT Sports i Storbritannien, att Warner köpt en hel del landslagsmatcher i USA. Återstår att se hur mediagiganten som har stora skulder agerar för att dra in 27-28 miljarder kronor o besparingar som aktiemarknaden förväntat sig.

Veckans tack

Ett gäng Leeds-supportrar tog ut en helsidesannons i tidningen La Capital i Rosario som är staden Marcelo Biela är ifrån. Man skrev "THANK YOU MARCELO" och sedan en spansk text där man hyllade honom. En av få sparkade managers som fortfarande hyllas av de flesta supportrar. Ersättaren Jesse Marsch har efter två förluster tagit tio av tolv möjliga poäng men han band ris åt egen rygg när han pekade på Bielsas träningsmetoder lett till både skador och att spelarna var slutkörda. Amerikanen gjorde därmed uppförsbacken längre för egen del.

Veckans försiktiga linje

Magdalena Erikssson skrev i en ny krönika för Inews att hon fått en del tuffa frågor om Chelsea när hon var med landslaget och att det inte är lätt som spelare att kommentera. Klart är att Chelsea går starkt sportsligt och är i final i FA-cupen och har greppet om ligatiteln. Kanske bra när spelare inte använder sin plattform.

Veckans överraskande skifte

Örebros SK fortsätter att skruva på ledarstaben och nu är Christian Järdler assisterande tränare till Axel Kjäll. Är det så att Kjäll inte vill vara tränare egentligen? Och att Järdler gör en omvänd Jonas Thern i så fall, men med licens.

Veckans Leeds United

Ångestmöte i London på måndag. Crystal Palace på Selhurst Park. Jag är på plats då jag tar matchen på vägen till jobb med Champions League i England tisdag och onsdag. Nu har Burnley vaknat och Everton tog poäng och bägge spelar innan Leeds kliver ut på planen i London. Kan bli jobbiga veckor för alla Leeds-supportrar, efter Palace väntar Manchester City, Arsenal och Chelsea. Inser att det är likadant för alla klubbar i de nedre regionerna som riskerar att dras ner i slukhålet Championship.

Veckans poddintervju

Lilles svenska ytterback Gabriel Gudmundsson om att ta klivet till Ligue 1 och Champions League, om oskolningen till vänsterback, om drömmen om landslaget och om rötterna i Halmstads BK.