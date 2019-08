Lundh: Dåligt för svensk fotboll att AIK inte kan hantera Europa

Helgens måste

Derbyt AIK-Djurgården på söndag 15:00. Ettan mot tvåan i allsvenskan och det är väl rimligt att tro att AIK slår publikrekordet mot Djurgården som är från 1975 och ligger på 40 669 då man redan sålt en bit över 40 000.

Helgens avstå

Champions League i hockey. Fascinerande hur svårt det verkar vara att få det att lyfta. Ändå funnits en rad år.

Veckans fria fall

Östersunds FK gick i veckan ut och efterlyste hjälp att få in pengar. Dessutom har klubben sett till att bygga ut truppen. Så här i efterhand kände naturligtvis ÖFK till smällen mot Saman Ghoddos och Östersund efter att Huesca anmält den havererade affären som anmälts till Fifa. I dagsläget ska ÖFK inte få värva i de två närmaste transferfönster, enligt Fifa:s beslut, och Ghoddos stängs av från spel i fyra månader och han ska betala fyra miljoner euro till den spanska klubben. Vad det slutar med är naturligtvis inte givet då både ÖFK och Ghoddos givetvis kommer att överklaga. Däremot är det uppenbart att ÖFK är på väg att falla samman efter att brottsmisstankarna mot Daniel Kindberg lett till hans avgång och en kommande rättegång. Lägg till att Graham Potter och en rad av de tongivande spelarna från Europa League-framgången försvunnit och en majoritet av de spelare som är där vill inte vara kvar heller. Det kan verkligen sluta med att klubben trillar ur allsvenskan och dessutom är risken överhängande att ekonomiska problem tvingar ner ÖFK på knä. För de stora intäkterna är borta och under tiden har man skaffat sig högre kostnader. En veritabel mardröm för klubben och nu väntar en rättegång mot Kindberg som givetvis fäller en skugga även över ÖFK. För Ghoddos är det tungt och han har naturligtvis ett eget ansvar men frågan är vem det är som fått honom att skriva på för Huesca. Vems är ansvaret? En agent? Kindberg? Någon annan? Klart är att Fifa lägger skulden på Ghoddos som är skyldig att betala fyra miljoner euro. Även om ÖFK har ett ansvar och är villig att ta det och vara med och betala måste man undra om klubben ens kan det. Sorgligt slut. Jag vet att många supportrar till andra klubbar är glada och nu pekar finger och säger att jag och andra sportjournalister har brustit i vår granskning och att vi gullat med ÖFK. Det får man givetvis tycka, men fakta är att inga tips ens varit i närheten av vad Daniel Kindberg är anklagad för. Vi har kollat en hel del genom åren, men inte fått fram något. Det krävdes helt andra tvångsmedel från polis och skattemyndighet för att ta fram bokföring och annat som pekar på att brott kan ha legat bakom att klubben fått in intäkter.

Veckans läsarbrev

Hej, Vem är bäst Andreas Johansson i Norrköping anno 2015 eller hypade Danielsson i Djurgården? Att Danielsson är helt oprövad internationellt det tycker jag bör nämnas i artiklar. Han var inte ens aktuell i media till juni-samlingen. Helander och Jansson känns trots allt vassare. Mvh, Anders

Svar: Nu är inte media facit och Danielsson fanns med i förbundskaptenens tankar redan i juni, enligt vad Janne Andersson sa på presskonferensen i veckan. Under 2015 var Erik Hamrén förbundskapten och då var konkurrensen annorlunda vilket kostade Andreas Johansson som var en annan typ av mittback. Dessutom är det så att Sotirios Papagiannopoulos som gjort det bra i FCK på slutet helt försvunnit ur diskussionen efter att ha varit med i truppen flera gånger och i juni var både Per Karlsson och Alexander Milosevic med i truppen. Nu har det väl blivit en kamp mellan Danielsson och Andreas Granqvist, men ingen kan väl på allvar tro att Janne Andersson skulle fimpa sin lagkapten. Snarare hade det handlat om Pontus Jansson eller Filip Helander skulle strykas eller om Andersson skulle addera en mittback. En klen tröst för Danielsson är att han endast är 30 år och kan bli aktuell framöver, även om han kanske behöver ta klivet ut och få internationell erfarenhet.

Veckans succéstart

Pia Sundhages Brasilien slog Argentina med 5-0 i en träningsmatch och därmed fick svenskan en stark start på jobbet som förbundskapten. Siktet är främst på OS i Tokyo nästa sommar där Brasilien är ett av de klara landslagen tillsammans med bland andra Sverige. Rio-baserade DN-journalisten Henrik Brandao Jönsson har intervjuat Sundhage om det nya livet.

Veckans omstart

Sveriges bronsmedaljörer startade om på Gotland och möter Lettland borta i EM-kval på tisdag. Ett första steg mot EM i England om två år.

Veckans snack på tv-marknaden

Skrev i förra veckan om att Sef valt att pausa ett tänkt samarbete med Sportlib (som driver Follow Us AIK) och som har ett letter of intent med Sef. Tanken var att motsvarande bevakning och prenumeration skulle byggas ut till alla klubbar i allsvenskan. Hört att Sef-ledningen ville ha garanterad produktion i två år vilket skulle handla om över 100 miljoner kronor. Svårigheten för Sportlib om Sef inte vågar riskera några pengar är att hitta sponsorer som skulle våga kliva in och se till att delar är finansierat. Särskilt när Sef redan har ett avtal med spelbolaget Unibet för 150 miljoner kronor om året, då kan inget annat spelbolag komma in. Återstår att se om Sportlib kan få fram kapital för att garantera produktion i två år framåt.

Veckans jakt

Svenska Fotbollförbundet söker nu en ny Marknads- och Försäljningschef sedan generalsekreteraren Håkan Sjöstrands handplockade rekryt Mikael Jiffer valt att säga upp sig efter tre år på posten.

Veckans lottning

Veckans fallskärm

Mikael Stahre och Helsingborgs IF kom inte överens. En delförklaring är att Stahre fortfarande har ersättning från MLS och San José där han fick sparken och att den hade minskat om han tagit ett annat jobb. Då behövde HIF skjuta till och ersätta det som försvann vilket klubben inte klarade.

Veckans brutala slut

Efter år av misskötsel och risiga ägare så tog det slut för Bury efter 134 år. Även om det är länge sedan klubben hade framgångar är det givetvis sorgligt att se en klubb gå under, vilket inte händer ofta. Däremot ser det ut som om Bolton är räddat. Även det en klubb som fallit på misskötsel och sedan tveksamma ägare.

Veckans marknadsdrag

Polska Ekstraklasa har gått ihop med Google för att få ut sina matcher i världen. Man har förutom en egen plattform, där man kan köpa matcher för 33 kronor styck, även fått till en kanal på Google-ägda Youtube. Man har även del arkiv och skickar ut klipp med mål tätt efter att de skett.

Veckans ångestmatch

Helsingborg-Östersund.

Veckans startelva

På torsdag väntar Färöarna borta i EM-kvalet och jag tror på följande gäng: Olsen – Lustig, Lindelöf, Granqvist, Hult – Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg – Berg, Quaison. Här kan ni läsa min syn på EM-kvaltruppen.

Veckans marknadsspaning

Om tre år kommer NFL-rättigheterna ut på marknaden i USA och då tror ligans vd att Facebook, Amazon och Google kommer vara involverade på allvar. Även om Amazon köpt en del Premier League-matcher i England och tennisrättigheter i England och Frankrike så har de här jättarna inte klivit in på allvar. Än.

Veckans konsumentverk

Uefa har tillsammans med en rad klubbar kommit överens om ett pristak för biljetter när det handlar om bortasupportrar i Europa. Max 70 euro i Champions League och max 45 euro i Europa League.

Veckans sorgligaste

Luis Enrique klev av som Spaniens förbundskapten i våras. Nu har hans dotter Xana, 9, dött av cancer efter en fem månader lång kamp. Något Enrique skrev om på Twitter under torsdagen.

Veckans läsarbrev II

Hej! Jag skrev till dig direkt efter Janne tog över att det var ett misstag att göra Granqvist till kapten, inte för att han är dålig som Kapten, men för att det är svårt att hålla en sådan spelare utanför laget. Uttagningen i kommande matcher kommer ge om det är en nödvändig ändring pågång eller inte, jag tror att det löses genom att Granqvist kommer säga nej till landslaget för att satsa allt på HIF innan Jul. Mvh Jan Åke

Svar: Tror knappast Andreas Granqvist nobbar landslaget med ett möjligt EM-slutspel nästa sommar förutsatt att han inte går bort sig i någon landskamp och blir petad. Självklart kan man ifrågasätta vad Janne Andersson gör, men resultaten styr och hittills har Andersson levererat: VM-kvartsfinal, seger i Nations League och ännu en andraplats i EM-kvalet.

Veckans viktiga affär

Robin Olsen skiftar till Cagliari och får viktig speltid.

Veckans avsked

Kristina Kappelin tar avsked i Sportbladet. Journalisten har på senare år lämnat sina uppdrag för SVT, Dagens Industri och nu Aftonbladet för att flytta till Capri och bli vd och intendent för kulturcentret Villa San Michele. Kommer sakna hennes skildringar av serie A.

Veckans nyhet

Konstgräsplaner är INTE något stort miljöproblem.

Veckans läsarbrev III

Hej Olof. Vi är tre fäder med sammanlagt sex söner som inte håller med om att starttiden inte spelar någon roll om det blir fullsatt eller ej. Det verkar som att landskamperna är till för Stockholmare som lätt kan ta sig till och från arenan. Vi var inne på att åka upp å kolla på Sverige men det faller på starttiden. Vi bor i Eskilstuna och Katrineholm så vi har en re tid på ca 1h 30 min. Det innebär att vi är hemma ca kl 24 om allt går smidigt. Dan därpå så ska alla barnen till skolan, och vi till jobbet. Våra barn 7, 8, 9 år brukar gå och lägga sig mellan kl 9 å 10 så det blir sent även att se matchen på tv. Med en starttid på eftermiddagen så hade vi som barnfamiljer å ej Stockholmare kunnat stödja laget på plats. mvh Johan, Matias och Jonas.

Svar: Jag köper givetvis det, men jag vänder mig mot att SvFF och dess representanter klagar på Uefa när man samtidigt fått en hög ersättning för att matcherna ska gå 20:45. Det kommer tyvärr alltid vara så att vissa grupper av olika skäl har svårt att gå på matcherna.

Veckans lottning II

Veckans siffror

2. Antalet mästerskap för damer som danska DBU söker. Förutom att det danska förbundet ihop med övriga nordiska förbund söker VM 2027 så vill Danmark även anordna EM 2025. Återstår att se vad det blir, för man lär knappast vara med och anordna både EM och VM inom loppet av två år. Känns lite konstigt att danskarna kör eget spår.

Veckans låt

"Because the night" - Patti Smith. Efter att ha sett dokumentären “The Defiant Ones” om Jimmy Iovine och Dr. Dre har den tagit plats i mitt flöde.

Veckans Leeds United

Har nu sett delar av dokumentären om Leeds United som går på Amazon Prime. Tyvärr når inte ”Take Us Home: Leeds United” till i närheten av ”Sunderland Til I Die”-nivå. Snarare är den för nära klubben och är delvis gjorde av Leeds-ägaren Andrea Radrizzanis bolag. Klart att den är kul att se, men den saknar lite nerv som fanns i Sunderland-dokumentären där känslan var att filmmakarna kom från utsidan. Sportsligt väntar ligatvåan Swansea på lördag i en tidig seriefinal och den går att se via Leeds hemsida och kostar fem pund.

Veckans siffror II

600 000. Antalet uppgivna prenumeranter för the Athletic. Nätsporttidningen som med riskkapitals hjälp vuxit stort i Nordamerika och som kom till England i augusti. Ännu oklart om den faktiskt är lönsam och det är nog tveksamt, men det är en intressant trend att många vill betala för journalistik och att samtidigt slippa reklam.

Veckans poddintervju

Podden kommer tillbaka i höst men ännu är det inte något bestämt datum. Håll ut. Under Way Out West i augusti gästspelade podden på musikfestivalen i Göteborg och intervjuade artister om inmarschlåtar, om skillnader och likheter med att vara med i ett band och ett fotbollslag och om mästerskapslåtar. Intervjuerna går att se i efterhand och de som gästade vad Hov1:s Axel Liljefors Jansson, Den svenska Björnstammens Åke Olofsson,samt artisten Erik Lundin och Fördomspoddens Emil Persson.