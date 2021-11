Lundh: Danmark visade mod och landslaget har tagit kliv efter det

Helgens måste

Spanien-Sverige i Sevilla på söndag med pressträffar inför avgörandet under lördagen.

Veckans hårda tag från Qatar

Norska Josimar har återigen gjort ett journalistiskt gott arbete och skildrat hur migrantarbetare som varit med och byggt arenor till VM behandlats. Artikeln handlar om hur en som jobbat med kommunikation och media för VM-arrangörerna. Qatars VM-arrangemang styrs av The Supreme Committee for Delivery and Legacy och man är missnöjt med skildringen. Något som lett till att VM-arrangörerna hotar Josimar med rättsliga följder. Klart att det inte är rätt, det måste vara upp till Josimar att skildra det.

Veckans överraskning

Att bara Kristoffer Olsson och Robin Olsen tackade supportrarna på plats i Batumi och att de flesta andra gick in i omklädningsrummet i besvikelse. Självklart går det att förstå känslan att vilja gå och gömma sig direkt på slutsignalen, men det skär sig lite med hur spelarna ofta talar om hur viktiga supportrarna är för landslaget. Nu hade många lagt stora pengar och rest långt för att stå på läktaren i Georgien.

Veckans lottning

Sverige har allt att spela för på söndag och en vinst ger plats i VM i Qatar. En andraplats i gruppen innebär playoff för svensk del och det spelas 24/25 mars samt 28/29 mars 2022. Lottningen av playoff görs i Zürich 26 november och man kan läsa mer här. Vill man veta vilka lag som är aktuella är detta ett bra ställe. Det är fortfarande en hel del oklarheter och det troliga är att man först på tisdag kväll vet exakt vad som gäller kring de tolv landslagen som gör upp om Europas tre sista platser.

Veckans sorgliga

Näthatet mot en engelsk journalist som felaktigt pekades ut för att ha ställt frågor om Saudiarabien och mänskliga rättigheter till Newcastles nye manager Eddie Howe. Adam Crafton var inte ens på presskonferensen men blev hårt ansatt. Ändå är det inte orimligt att kunna ställa frågan.

Veckans grattis

Martin Schibbye fick Pelle Wendel-priset. Det är han väl värd efter jobbet med Blankspot.

Veckans skandal

Det ser i dagsläget ut som om varningarna från kvalspelet till VM följer med till playoff. Så nio svenska spelare riskerar avstängning i första matchen med tanke på att de har gula kort när de går in i matchen mot Spanien på söndag. Det är Ludwig Augustinsson, Zlatan Ibrahimovic, Kristoffer Olsson, Alexander Isak, Emil Krafth, Viktor Claesson, Victor Nilsson Lindelöf och Joakim Nilsson. Sverige har skrivit till Fifa och protesterat och förhoppningsvis har Norge och Finland gjort likadant.

Veckans bisarra

PSG-spelaren Aminata Diallo misstänks för att ha legat bakom misshandel av klubbkamraten Kheira Hamraoui. Oerhörd story. Likt konståkerskan Tonya Harding mot Nancy Kerrigan?

Veckans samarbete, eller?

Hösten 2016 tog Janne Andersson över som förbundskapten och förutom uppdraget att leda Sverige till framgångar skulle han förbättra relationerna med media. Under hösten fick journalister åka med landslagets plan, men med tiden försvann den smekmånaden. Hösten 2019 var det inte aktuellt att låta journalister följa med i flyget från Cypern till Rumänien och sista EM-kvalmatchen. I stället flög vi antingen via Aten eller Wien och det var minst sagt bökigt. När Sverige nu hade bortamatcher i Georgien och Spanien så är det inte aktuellt med någon möjlighet att flyga med om ens landslaget varit öppet för det på grund av corona. När alla journalister som bevakat matchen i Batumi satt på flyget till Stockholm för att sedan åka vidare mot Sevilla körde landslaget digital pressträff och både Alexander Isak och Albin Ekdal var med på pressträffen. Klart att kollegor hemifrån kan göra jobbet, men det är ändå trist att bevakande journalister inte fick möjligheten att göra något på Isak eller Ekdal under lördagen.

Veckans ifrågasättande

Riksarkivet är kritiskt till hur Aftonbladet använder den svenska flaggan i samband med landslagets hemmamatcher. Egentligen rätt förvånande att ingen reagerat tidigare.

Veckans läsning

Gillar Offsides veckobrev som kommer på fredagar och som Anders Bengtsson och Johan Orrenius turas om att skriva. Uppskattade Sydsvenskans genomgång av konflikten mellan Malmö FF och en del av klubbens supportrar. Den gav perspektiv.

Veckans samarbete

European Club Association leds numera av PSG-presidenten Nasser al Khelafi och nu lutar det åt att ECA förlägger nästa möte i Qatar. Qatar och fotboll är så oerhört mycket mer än VM 2022.

Veckans grattis II

Radiosportens Richard Henriksson fick Sveriges Radios språkpris. Väl värd.

Veckans läsarbrev

Hej. För min del tycker jag det är ganska uppenbart att Janne Andersson har nått sin gräns för vad han kan åstadkomma med landslaget. Det enda som kan förbättra i någon större utsträckning nu under honom är att det kommer in väldigt mycket bättre spelare på positioner som passar in i hans modell... Sen är det troligen så att det inte finns någon tillgänglig tränare som skulle kunna göra det bättre. Förmodligen skulle det behövas nån Guus Hiddink typ som kan åstadkomma stora saker med små medel och anpassa spelidén efter materialet istället för tvärtom... Mvh Jörgen

Svar: Allt hänger på hur man ser på hans resultat under tiden och VM-kvartsfinal, gruppseger i Nations Leagues B-division, EM-åttondel och sist i gruppen i Nations Leagues A-division. En andraplats bakom Spanien kanske inte ändrar på förbundets syn som knutit upp Janne Andersson över EM 2024. Det liknar läget kring Lars Lagerbäck där förväntningarna stegrades över tid och många ville ha en annan fotboll. Klart att det går att undra kring byten mot Georgien men först när VM-chansen helt är över kan man utvärdera, och ännu har Sverige möjlighet att klara en plats i Qatar.

Veckans lyssning

Kul att Expressen gör podcast av gamla löp och även från sportens värld. I senast avsnittet avhandlar man rövbombningen av Johan Wiland under EM 2012. Min kollega Axel Pileby som då jobbade på Expressen är gäst hos Philip Gadd och Petter Landén.

Veckans låt

”The Face of The Nation” - John Mellencamp

Veckans Leeds United

Rodrigo fick hoppa in för Spanien i mötet med Grekland och det är bara att hoppas att han får spela mot Sverige. Han känns iskall framför mål.

Veckans poddintervju

Expressens tidigare krönikör Mats Olsson är gäst och talar om att att sportjournalistiken blivit för snäll, om hur fotbollen blivit för stängd och om Zlatans vara eller inte vara i landslaget. Sedan tidigare finns närmare 330 avsnitt och ni hittar alla via länken. Bara att lyssna på.