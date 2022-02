Lundh: Danska klubbar är bättre på spelaraffärer - och är affärsverksamheter

Helgens måste

Någon form av träning. Everton-Leeds. Lasse Granqvist som gäst i SVT:s Carina Bergfeldt. Dokumentären Rooney. Möjligen Super Bowl 56.

Helgens avstå

Klubblags-VM. Det är möjligt att jag hade kunnat piska mig att följa turneringen om jag var supporter till något av de deltagande lagen, men det är tveksamt. Att Fifa dessutom är på väg att utöka klubblags-VM är svårt att begripa. Har ni missat det så pågår VM för klubblag i Abu Dhabi och Chelsea är i final mot brasilianska Palmeiras lördag vid 17:30.

Veckans sorg

Ronnie Hellström gick bort i veckan efter sjukdom. Målvakten var en av mina idoler i det svenska landslag som gick till de första två mästerskapen jag följde, VM 1974 och VM 1978. Hellström hade en förmåga att få till otroliga räddningar och var reflexsnabb. Han hade en lång karriär i Tyskland men då var det svårt att följa Bundesliga. En av få gånger man kunde följa honom var när Blåvitt ställdes mot Kaiserslautern i semifinalen i Uefa-cupen 1982 där en straff av Stig Fredriksson avgjorde i förlängningen även om Hellström var på den. Sett till hans individuella utmärkelser är det bara att konstatera att om Hellström spelat i dag hade han varit en ännu större stjärna, även om han aldrig vann något med klubblaget. De gånger jag träffat Hellström genom åren har han varit vänlig och generös med tiden. Sommaren 2015 gjorde jag en rad poddar med inriktning på mästerskap och jag håller fortfarande den intervju jag gjorde med Hellström med fokus på VM 1978 och den med Staffan Tapper med fokus på VM 1974 som några av de mest intressanta. Hellström hade inget att bevisa och inget att skydda utan hade nyttigt perspektiv till karriären. Ni kan lyssna på Ronnie Hellström här. Där talar han bland annat om petningen under VM 1970 där han gick från att starta i VM-premiären mot Italien och sedan upp på läktaren efter en miss.

Veckans icke-sportjournalistik

Klart att man kan garva åt Hans Fahlén som är en av Discoverys få utsända. Han viftar med svenska flaggan vid OS-guld. Han har inte koll på vilka som är bäst utan frågor kollegorna bredvid. Han är dessutom satt att bevaka sin egen bror som är förbundskapten. Discovery lägger dessutom ut klippen på sociala medier och verkar tycka att det är kul. För egen del tycker jag det är deppigt för svensk sportjournalistik som vill tas på allvar och undrar vad Jonas Karlsson, Tommy Åström och andra som står för journalistik i vanliga fall. Inte så att Discovery inte skulle skicka Fahlén dit, men han borde inte vara utsänd som journalist.

Veckans Fifa-mörker

Ännu har inte Fifa markerat mot Qatar som spärrat in Abdullah Ibhais som är fängslad. Det är illa att se hur Fifa hellre går hand i hand med Qatar än att stå upp för rättvisa. Annat var det när Fifa-basen Gianni Infantino var föremål för det schweiziska rättssystemet. Den processen är inte helt död heller. Återstår att se om schweizarna kan ta rättsprocessen i mål.

Veckans paradox

Spelarlönerna gick upp trots ökande förluster för Europas klubbar. Det är knappast så det är för vanliga löntagare.

Veckans fotbollsmörker I

Historien om Marc Overmars som tvingades kliva av som sportchef i Ajax efter allt från dickpics till sms-raggande verkar innehålla betydligt mer. Kommer klubben att lägga fram allt?

Veckans luftiga löfte

Det talas om att Europas toppklubbar ska kunna dela på 150 miljarder kronor för Champions League 2024-27. Uefa och ECA (European Club Association) körde stenhårt med olika agenter för att maxa värdet av Champions League. I USA blev det ett skifte där Relevent ska ha garanterat ett belopp (2,3 miljarder kronor) men på övriga marknader fick Team, som sålt Champions League sedan starten 1992, fortsätta. Varken Team eller andra agenter ville lova några pengar så när Uefa och ECA nu talar om 150 miljarder kronor på tre år är det förhoppningar snarare än löften. Det skulle vara ett lyft från dagens 110 miljarder euro på tre år, men det återstår att se om det blir så.

Veckans läsning

Guardian följer rättegången mellan Rebekah Vardy och Coleen Rooney. Det är Rooney som anklagar Vardy för att ha läckt till the Sun i utbyte mot pengar och har stämt henne. Sett till vad som kommer fram talar mycket för att Rooney har rätt och då har ändå Rebekah Vardys agent ”tappat” sin mobil i Nordsjön när det blev klart att Rooneys advokater hade rätt att se innehållet. Även Jamie Vardy är indragen och han säger att hans Whatsapp blivit hackad och därför går det inte att se någon kommunikation överhuvudtaget. Makalös inblick i en annan värld via rättegången.

Veckans visselblåsare

Det gungar i dansk fotboll inför att DBU-basen Jesper Möller ska sluta. Inte alla är nöjda med hur han hanterat en biljettskandal och har mejlat ut dokument både till medier och till de som ska besluta om vem som ska leda DBU framöver.

Veckans fotbollsmörker II

Bröderna Zouma och kattmisshandeln skakar om. West Ham kommer inte ut på bästa sätt, men det blir samtidigt konstigt att sparka backen med tanke på vad en del spelare gjort och kan spela vidare.

Veckans lön

Roger Goodell är vd för NFL och drog in 1,1 miljarder kronor senaste två åren. I det perspektivet framstår Fifa- och Uefa-byråkrater som småfisk. Gianni Infantino har runt 27 miljoner kronor för att leda Fifa och Alexander Ceferin har runt 24 miljoner kronor.

Veckans katapultstol

Att träna Evertons damer är inget säkert jobb. Säsongen är knappt halvvägs och klubben jagar tredje tränaren. Inte lätt för svensktrion.

Veckans kommande samtal om journalistik i Kina och Qatar

Publicistklubbens uppskjutna samtal om sportjournalistik i Qatar och Kina väntar på måndag 18:30. Går att följa via länken här. Robert Aschberg frågar ut Ola Wong, Petra Thorén, Siri Hill och mig.

Veckans digitalisering

OS pågår i Peking och allt som oftast tittar jag på klipp via sociala medier för att se vad som sker. Undantaget är Nils van der Poels två åk och Sara Hectors andraåk i både storslalom och slalom.

Veckans läsning II

Det är lätt att tro att engelsk fotboll inte har några problem med stök men både The Times och The Athletic har i veckan haft reportage som ger en annan bild. Nej, det är givetvis inte den enda bilden av läktarna i England samt resorna, men så sent som i FA-cupen mellan Leicester och Nottingham hoppade supporter in på planen och gick till attack.

Veckans lönelyft

Trinity Rodman är nu bäst betald i NWSL-historien. 19-åringen vars pappa Dennis var bra på basket fick nyligen ett nytt fyraårskontrakt där hon är garanterad tio miljoner kronor. Även om det är långt från herrarna så rör det på sig.

Veckans läsarbrev

Hej Olof, Såg någon gång att det var en diskussion om namn på tröjorna i svensk fotboll! Idag har jag sett bilder från HBK – Varbergs BoIS på Hallandsposten och IFK Värnamo – Jönköpings Södra på Värnamo Nyheter, där det verkar som om inget av lagen har tänkt sig att ha det i år heller? Kan ju just nu bero på att man inte helt satt trupperna och att man ibland använder sig av gamla tröjor i träningsmatcher. Tycker själv att det borde vara en självklarhet att det på elitnivå, med TV och andra media sändningar skulle synas vad spelarna heter? Tittar man i omvärlden, så är det väl ganska ovanligt att alla spelare heter EAB, Derome eller Värnamo Energi? Om inte klubbarna själva klarar av det, får väl SvFF sätta upp regler för hur det ska se ut? /Peo

Svar: Håller med om att det är ett oskick men det handlar väl om pengar där klubbarna släpper de ytorna för att ta in maximalt med kapital. Det som hade kunnat ändra på det är att Svensk Elitfotboll, Elitfotboll Dam och andra intresseorganisationer som samordnar affärer kring gemensamma rättigheter hade fått bestämma kring dräkter. Så som det är i Premier League eller ligor i Nordamerika där det är tydliga mått som gäller. Alternativt att fotbollsförbundet ingrep likt Uefa och Fifa som också har tydliga regler men det är mer tveksamt då uppgörelsen mellan SvFF och intresseorganisationer är att de har ansvaret för de kommersiella rättigheterna. Möjligen hade en del supportrar kunnat påverka klubbarna att gå i den riktningen, men det handlar som sagt om intäkter.

Veckans moderna fotboll

Bundesligas nya VD vill inte utesluta att ligan kan förlägga sin Supercup i Saudiarabien. Precis som La Liga gör och som även Serie A gjort.

Veckans Fifa-bakslag

Förre CAF-basen Issa Hayatou fick rätt i sitt överklagande av att Fifa stängt av honom från all fotboll i ett år. Bakgrunden var ett avtal mellan CAF och Lagadère.

Veckans brittiska reträtt

England, Skottland, Nordirland, Wales samt Irland var inne på att söka VM 2030, men Uefa har signalerat att man bara kommer att stödja en VM-kandidat från Europa. Det lär bli Spanien och Portugal. Därför har de fyra fotbollsförbunden i Storbritannien samt Irland beslutat sig för att istället söka EM 2028. Allt talar för att man får det.

Veckans sorg II

Ingvar Oldsberg gick bort i veckan och för mig är han framför allt Tipsextra. Ett program som jag följde slaviskt och det är ingen tvekan om att han kunde sända sport och samtidigt addera ett garv eller två. Nej, det hade inte fungerat i dag, men Oldsberg var en förnyare på många sätt. Jag har aldrig haft en yrkesmässig relation men mer än en gång har jag och andra kollegor stött på honom när vi varit i Göteborg på jobb och käkat middag på Smaka som låg nära hans bostad. Han hade alltid tydliga åsikter om vad som var bra respektive dålig TV och höll inte igen i diskussionerna.

Veckans frågetecken

Anel Ahmedhodzic låneflytt till Bordeaux och samtida förlängning med Malmö FF framstår åtminstone utifrån som något framhetsad. Knappast något som ger intrycket av en långsiktig planering, men det är givet att han ska få spela säsongen klar i Ligue 1 innan man vet.

Veckans playoffångest

Om Jesper Karlsson och Viktor Gyökeres är spelare som presterar så är det värre med resten av Janne Anderssons landslagsspelare. Skador, bänkningar och formfall. Nu är det en månad kvar innan förbundskaptenen ska presentera truppen till playoff mot Tjeckien och sedan eventuellt Ryssland/Polen. Kan det vända snabbt? Vill ni ha koll på hur det går för svenskarna i utlandet? Då är Svenskkollen det rätta stället. Mina kollegor har järnkoll på hur det går för svenska utlandsproffs.

Veckans skifte

Fotbolldirekts chefredaktör Mathias Lühr går till Barometern där han ska vara krönikör inriktad på fotboll. Blir intressant att följa.

Veckans lista

Manchester United är den klubb som gjort av med mest pengar på spelarköp senaste tio åren. Ett minusnetto på 1,1 miljard kronor. Manchester City är tvåa, Paris SG trea följt av Barcelona, Arsenal, Juventus, Milan, Everton, Aston Villa och Chelsea. Sedan är det givetvis ett delvis trubbigt mått då man nästan velat ha in lönerna också.

Veckans offensiv

Bundesliga försöker höja ligans profil internationellt sett och nyligen annonserade man i olika amerikanska tidningar. Skälet var att man ville belysa att olika amerikanska spelare gått till klubbar i Tyskland och att supportrar till dem kan följa spelarna i Bundesliga.

Veckans låt

”Systema” – Henrik Palm. Aldrig hört talas om honom, men läste att Polarpristagaren Iggy Pop lyssnade på honom i Di Weekend.

Veckans Leeds United

Efter 3-3 borta mot Aston Villa väntar ny bortamatch mot Everton. Det är ångest och skadorna på en del tongivande spelare oroar. Bara att lita på Marcelo Bielsa.

Veckans siffra

200. Antalet miljoner euro som Bundesliga tar in årligen på rättighetsförsäljningar i utlandet. Från och med i höst når Premier League 2,1 miljoner euro årligen. Drygt tio gånger så mycket pengar för de engelska klubbarna när det handlar om internationella intäkter. Inte konstigt det är svårt för tyska klubbar att stå emot. För första gången tar Premier League in mer pengar internationellt än på den inhemska marknaden. När det avstannat i Storbritannien växlade ligan upp utomlands. Först sålde man i Norden och fick till rekordnivåer när Nent enligt samstämmiga mediauppgifter i England och Norge betalade kring 23 miljarder kronor under sex år. Även i USA fick man till en rejäl höjning.

Veckans poddintervju

Blåvitts klubbdirektör Håkan Mild är gäst och förklarar varför han ville tillbaka samt ger sin syn på rimliga mål för klubben, varför det var viktigt att köpa tillbaka Kamratgården och huruvida Blåvitt har nästbästtrupp i allsvenskan och hur man går om Malmö FF snabbt. Sedan tidigare finns det rejält med avsnitt via länken. Bara att lyssna på.