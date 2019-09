Lundh: Den här allsvenskan borde inte få ta slut

Helgens måste

Allsvenskan dominerar och jag ser fram emot varje match. Studiojobb på söndag med AIK, Malmö och Norrköping i gång. Sedan är det Hammarby och Djurgården måndag. Givetvis ser jag Leeds borta mot Charlton på lördag.

Helgens avstå

Lördag och söndag på Bokmässan. Räckte med ett stopp på fredagen för att känna på stämningen. Hoppas vara tillbaka om ett år och då med en bok om herrlandslaget som kommer 2020.

Veckans småpojkar

Vad är det som får Cristiano Ronaldo att rösta på De Ligt, de Jong och Mbappé och inte på Lionel Messi? Eller rättare sagt, varför skippar han Messi? Det är fascinerande att Ronaldo inte röstar på Messi och det är inte första gången. Vet att han långt ifrån är ensam syndare när det handlar om att inte vilja gynna sin konurrent. Fattar att invändningen kan bli att Messi inte är bäst och det här handlar om subjektiva val. Sveriges val var rätt okontroversiella och alla tre hade med Messi. Messi själv då? Skippade han Ronaldo? Nej, han hade med Ronaldo på topp tre.

Veckans quick-step

När Manchester United i veckan presenterade den ekonomiska rapporten för det senaste året så var vd:n Ed Woodward ute och sågade nyhetsrapporteringen om värvningar: ”Spekulationerna i somras var intensiva och vi kopplades samman med hundratals spelare och i princip alla helt utan grund.” Lite senare var United-direktören Richard Arnold betydligt mer positiv till spekulationerna som genererar en väldigt hög nivå av engagemang via klubbens sociala medier. Manchester United uppgav att man har 1,1 miljard följare och fans världen över.

Veckans queen

Megan Rapinoe. Hennes tal på Fifa-galan höll samma klass som hennes spel under VM.

Veckans bild

Kul när AIK-tränaren Rikard Norling inser att Bildbyråns Johanna Lundberg tagit en fin bild på honom efter derbyförlusten mot Hammarby.

Veckans utopi

Fifa funderar på att reformera spelaraffärerna med allt från full transparens och dessutom tak på ersättningar till agenter. Låter klokt och då lär det inte hända. För många har för mycket att förlora på att skifta på systemet. Tyvärr.

Veckans dokumentär

Malmö FF drog redan i fjol i gång ett arbete för att följa Markus Rosenbergs sista tid som spelare men han körde ju på 2019 också. Nu är filmandet i gång igen, han följdes på nära håll under derbyt mot Helsingborg, och tanken är att dokumentären ska komma tätt efter sista matchen för Rosenberg.

Veckans obligatoriska läsning för journalister och andra intresserade

New York Times chefredaktör A. G. Sulzberger höll ett tal på Brown University och som sedan tidningen tryckte. En apell för journalistisk som är under tryck runt om i världen och vikten av den. Vet givetvis att inte alla håller med men jag vill inte vara utan en fri press.

Veckans läsarbrev

Verkar som att fotbollen börjar dö ut i Norrland eller det har väl varit på gång ett tag. Sundsvall kommer förmodligen åka ner och öfk kan ju också riskera att konkursa.

Gefle kommer aldrig komma tillbaka till allsvenskan. Är väl bara att inse att Norrland aldrig kommer ha ett topplag igen, känns som att de är mer intresserade av hockey. Är det någon förlust att det inte kommer finnas något lag från Norrland i högsta fotbollsligan i Sverige? Det bor ju knappt några människor i Norrland och kommer inte bli en större förlust. Och med tanke på klimatförändringarna kommer det säkert inte va kul att spela fotboll i Norrland i framtiden. Andreas

Svar: Norrlandsfönstret har spikats igen många gånger men det öppnas alltid. Så ge inte upp även om det ser mörkt ut för både GIF Sundsvall och Östersund. ÖFK verkar få in sina tio miljoner kronor, men kan ju trilla ut oavsett. Sedan tror jag inte klimatskiftet är ett hot mot fotbollen, snarare mot vintersporter.

Veckans Fifa-svensk

Nilla Fischer tog plats i Fifas och Fifpros världselva. Starkt.

Veckans platsannons

Skrev ju häromveckan en krönika om att klubbarna i Sef inte får så mycket pengar som många trott 2020 när ett nytt spelavtal och ett nytt tv-avtal börjar gälla, vilket ni kan läsa här. Visar sig nu att Sef söker en erfaren ekonom som ska ta kommandot över stålarna. Så här skriver man i annonsen:

SEF kommer från och med 2020 att omsätta cirka 750 MSEK. Den absoluta majoriteten av medlen kommer via projekt eller direktutbetalningar användas för att stötta klubbarna i Allsvenskan och Superettan. Med dessa framgångar följer också ett utökat ansvar för kontroll och styrning över verksamheten. SEF har i dag 13 fast anställda samt ett antal projektanställda och konsulter. Den ordinarie verksamheten är indelad i funktionerna ekonomi/admin, sport, kommunikation och varumärke, försäljning och evenemang samt affärsutveckling. Till SEF hör också ett helägt dotterbolag, med ansvar för IT-utveckling.

Sugen på jobbet, sök här.

Veckans läsarbrev II

Hej! Tack för krönika, din senaste, om att det är vinnarna som skriver historien. Du har flera intressanta funderingar där och intressantast är att fundera kring tränarkonstellationer. Det är sådant som även jag funderat på genom åren. Bl.a detta med Sören Åkeby och Zoran Lukic, mycket märkligt att ingen av dessa herrar ens kom i närheten av sin succé med Djurgården 2002-2003 senare. Jag har haft samma funderingar som dig också gällande Rolle Nilsson. Det finns, enligt mitt tycke, en (spännande) cirkus just runt tränare inom svensk toppfotboll och hur snabbt det verkar svänga. Jag tänker t.ex på Peter Swärdh och Roar Hansen, duktiga hantverkare på tränaryrket (tror jag i alla fall), som plötsligt blev helt iskalla. Varför? Nu Swärdh i TFF? Hansen i Hässleholm? Kommer Stahre komma tillbaka? Om nu Magnus Pehrsson inte lyckas få Kalmar FF tillbaka på säker mark i allsvenskan får han fler uppdrag i allsvenskan? Samma sak med Henrik Rydström och Sirius? I år verkar båda klara kvar sina lag i allsvenskan, men sen? Samma sak med Jimmy Thelin i Elfsborg? Det sprakar verkligen inte om Elfsborg under Thelins ledning. Jag har faktiskt trott att såväl Persson som Thelin skulle få sparken under säsongen. Kommer Henke Larsson någonsin åter, det sprakar ju inte direkt om hans tränarkarriär: inga direkta resultat med Landskrona, Falkenberg, HIF. Vad är det som inte fungerar? Oj vad det är kul att spekulera i sådant här. Ha det gott. Hälsningar Owe

Svar: Reaktion efter min krönika om Mats Gren och en del andra, och det är spännande att spekulera. Sedan är fascinerande hur vissa lyckas på ett ställe i en konstellation men inte senare. Det är klart att en del som av namnen ovan är under tryck: Magnus Pehrsson, Peter Swärdh och Rydström. Om jag hade basat över Trelleborgs FF men en möjlig krigskassa på 50 miljoner kronor är det obegripligt att man är där man är och Swärdh har gått lång tid utan framgång. Däremot är det givet att en del kommer igen som Mikael Stahre (sägs cirkla kring Friends Arena i Solna) och Alexander Axén.

Veckans ifrågasättande

Der Spiegel-journalisten Rafael Buschmann är en av reportrarna som drivit Football Leaks och är en av författarna till de två böckerna. Nu är han ifrågasatt internt på den tyska tidningen. Dock ska han fortsatt bevaka rättegången mot Rui Pinto som är den som kommit över alla dokument och sedan läckt dem. Även bland journalister förekommer kamp och det är som utomstående svårt att bedöma exakt vad som skett.

Veckans varumärke

UEFA Europa Conference League. Så heter Europa League 2. Kom tillbaka Tipscupen, allt är förlåtet. Här förklarar norska journalisten Andreas Selliaas mer om den.

Veckans varför kan inte fotbollsbyråkrater räkna

Inte ens Fifa vet vad VM i Frankrike genererar.

Veckans Wise-uppföljning

I förra veckans krönika nämnde jag att Offsides Johan Orrenius skrev en pärla om när Dennis Wise var tillbaka i Grebbestad i somras. En klubb som Wise spelade för under en tid när en del svenska klubbar kunde locka hit unga brittiska spelare. Även Peter Crouch (Hässleholm) och

Vinnie Jones (Holmsund) var i Sverige korta svängar. Apropå Wise så försökte jag få ihop Chelsea-spelaren med folk från Grebbestad för Göteborgs-Postens räkning i samband med finalen i Cupvinnacupen 1998, då Stuttgart mötte Chelsea på Råsunda. Fick nu till slut fram artikeln där jag snackade Grebbestad med Wise:

Stockholm: För 13 år sedan räddade han kvar Grebbestad IF i divsion III. I kväll hoppas Chelseas lagkapten Dennis Wise att få hämta en stor silverbuckla på Råsunda.

När Chelsea anlände till presskonferensen inför kvällens cupvinnarcupfinal mot Stuttgart kryllade det av stjärnor i solglasögon, skarpa kostymer och guldsmycken. Vialli, Zola, Hughes, de Goey, Flo och så vidare. Att då inse att Grebbestads matchvinnare mot Mellerud 1985 - Dennis Wise - nu är lagkapten för de killarna gör att tanken svindlar. Men i fotboll är tydligen ingenting omöjligt. När GP sedan visar Wise tidningsurklippen från Strömstads tidning skrattar han gott.

- Det var ett tag sedan, men det var tre roliga månader. Jag gillade verkligen människorna där.

- Vet du om Bonz kommer till finalen? Jag hoppas han kommer. Jag har mycket respekt för honom. Han och hans familj tog verkligen hand om mig när jag var där.

Bonz, som Wise kallar honom, heter Bengt Mattsson och är Grebbestads starke man. Det var han som såg till att klubben fick förstärkning av den då 18-årige Wise och hans lärlingskollega Sean Priddle.

- När jag skulle hämta dem vid färjan kom det två småknattar. Jag sade till frun att de där kan väl ändå inte spela fotboll. Men jag hade fel, förklarar Mattsson.

Ja, lärlingarna från Wimbledon, som fick boende och 90 pund (då cirka 900 kronor) i veckan, visade sig vara värda varenda krona. När de kom på sommaren låg klubben sist i serien och var rejält avhängd. När de åkte hem var fortsatt spel i division III klart.

- Det gick bra för mig där. Jag tror jag gjorde sex mål på elva matcher och man kan väl säga att jag räddade klubben kvar, säger Wise med ett av sina ständiga vargleenden i går.

I Grebbestad har man inte glömt honom. Att han gärna var skadad mitt i veckan men frisk till helgerna. Att han gärna roade sig, grundligt. Men framför allt att han var en riktigt bra spelare. Wise bara skrattar när man tar upp de två första påståendena. Det tredje är inte lönt att diskutera.

För i dag är den snaggade knatten i en annan position. Hans lön ligger runt 12 000 pund (150 000 kronor) i veckan och han har råd med diamantring i örat och tjock guldklocka. Han har vunnit cuper, gjort tretton landskamper för England och är besviken för att han inte får spela VM i Frankrike.

- Jag tänker inte på det nu. Det viktiga är att vi vinner mot Stuttgart. Chelsea har tagit stora steg de senaste åren. Att vinna en europeisk cup skulle vara ytterligare ett. Både för mig och för klubben.

Det är bara en sak som är sig lik med Wise. Hans spelstil. I referaten från Strömstads tidning står det: "den något hårdföre", "duktig men måste lugna sig" och "går in onödigt hårt".

I matchen mot Mellerud till exempel höll inte Wise igen i närkamperna. Jonsereds klubbdirektör Peter Joelsson, som var lagkapten i Grebbestad då, fick rycka in.

- Det blev ett rent hockeyslagsmål. Hela laget fick ställa upp rätt bra. Jag var mittback och gick aldrig över halva plan. Men det fick jag göra den gången.

Wise är lika tuff i dag. Han är ofta inblandad i kontroverser på plan. Men det är bara för att han vill vinna, förklarar han.

Det hade Grebbestad nytta av 1985. Det ska Chelsea ha nytta av i kväll.

Veckans vd

Ed Woodward är högste ansvarig för Manchester United. Svårt att förstå att ägarna har förtroende för honom. När Sir Alex Ferguson slutade klev även David Gill av som vd och det var uppenbarligen ett svårt tapp.

Veckans Tony Soprano

Uli Höeness hotar att stoppa Bayern Münchens spelare från landslaget om Manuel Neuer petas till förmån för Marc-André ter Stegen. Han kanske lärde sig ett och annat på kåken, trots allt. Dock ska han avgå som Bayern-president i november.

Veckans sorgliga läsning

Sydsvenskans artikelserie där man granskat 20 unga män som har kopplingar till 18 av de senaste morden i Malmö. Inte svårt att känna hopplösheten och hur maktlöst samhället är inför den här brottsligheten. Samtidigt viktig journalistik för att göra det möjligt att försöka förstå hur det blivit så här. Mest ledsam var intervjun med en representant för skolan i Rosengård och om hur alla vill att skolan gör mer.

Veckans bara i Malmö

Insändaren där Kent Grenstam ifrågasätter om det är rätt att resa en staty över Zlatan Ibrahimovic. Grenstam menar att man lika gärna kan resa en staty av tidigare MFF-basen Hans Cavalli-Björkman…

Veckans bara i Philadelphia

I Nordamerika är Philadelphia erkänd för att man har hårdast supportrar. Fortfarande talar man om när Eagles-fans bombarderade jultomten med snöbollar. I veckan så gjorde Hakim Laws en hjälteinsats när han räddade barn från en brand och bland annat fångade han en bebis som kastades ut från brinnande byggnad. I intervjun efteråt passade han på att såga Eagles Nelson Agholor för att han tappade flera bollar i en förlust. Inte ens när Agholor sträckte ut en hand och ville bjuda in Laws till en match var han imponerad… Klassiskt klipp.

Veckans intervju

Handbollsmålvakten Dan Beutlers berättelse om hur han fastnade för kokain. Starkt av honom att kliva fram och berätta i Sportbladet.

Veckans fynd

Armin Gigovic. Okej för att 17-åringen hade det tufft i derbyt mot Malmö FF, men här har Helsingborgs IF fyndat och har ett framtidslöfte.

Veckans rättsreporter

Martin Petersson följer rättegången mot Daniel Kindberg och här hittar ni allt som skett. Sedan tidigare var Jonas Hansson på plats i Härnösand och Fotbollskanalen är enda rikstäckande media som är på plats alla dagar i rätten.

Veckans läsarbrev

Tjena! Jag har noterat en sak angående PSG:s matcher i minst två säsonger nu. De verkar nästan enbart spela sina ligamatcher antingen på lördagar 17:30 eller på söndagar 21:00. Det kan omöjligen vara en slump att deras matcher spelas just då vecka efter vecka. Det måste gynna de på något sätt att spela just då. Det var ju snack om att PSG:s president hade betalat ut mutor för tv-rättigheter i samband med något mästerskap. Har du någon koll på det här? Det känns som att det ligger en hel kennel begraven. Tomas

Svar: En kennel? Under Paris SG hittar du alla moders kennlar. Det vill säga att den Qatar-ägda klubben är beredd att töja på det mesta för att få en fördel men osäker på om detta en sådan stor fördel. Tror snarare på parametrar som spel i Europa i veckan och att passa in tv-marknader med Neymar som är stor i både Sydamerika och Asien.

Veckans hopp

Landskrona Bois har krigat sig upp till en kvalplats i division 1 södra efter en stark spurt med sex raka segrar och ett insläppt mål. På söndag är det derby mot Torn och målet är 3000 åskådare på IP. Efter att klubben började om när man åkte ur superettan och där man bytte ut nästan hela spelartruppen och tränare av ekonomiska skäl så var det stor osäkerhet kring Bois. Ledningen valde en mindre satsning med lokala förmågor både som tränare och spelare och har tagit spännande kliv på planen. Lägg till att man återigen börjat få ordning på ungdomsverksamheten som under många år var misskött. Omstarten var förvisso ett måste men många föreningar orkar inte ta sådana drastiska skiften. Nu är det inte bara så att operationen var lyckad och att alla kan andas ut, för det är så att patienten fortfarande kämpar för överlevnad. Miljonskulderna från tidigare år riskerar att sänka klubben, om nu inte man kan få tillräckligt många att investera i Randig Framtid – just nu har man dragit in 900 000 av nödvändiga fyra miljoner. Man kan inte leva på gamla meriter och det finns ingen naturlag som säger att Landskrona Bois ska tillhöra svensk elitfotboll, men som det är nu har styrelsen åtminstone gett föreningen en möjlighet att studsa tillbaka. Det blir en spännande höst och vinter i Landskrona och många supportar hoppas på revanschmöte med Gais i ett eventuellt kval. Kvaldramat från 2005 är inte glömt. Sportslig framgång får dessutom fler att kliva på Randig Framtid.

Veckans svära i den svenska fotbollskyrkan

Sven-Göran Eriksson var med i Glenn Hyséns podcast Göttänna (be mig inte förklara namnet) och där var den tidigare Blåvitt-tränaren öppen om att han vill se en annan inriktning för IFK Göteborg för att hålla kvar spelare längre:

”Jag förstår att man inte kan behålla dem när stora klubbar kommer utifrån och lägger stora pengar. Men jag tycker att de skulle heta ”Volvo IFK Göteborg” eller ”IFK Göteborg Volvo” och att de äger och tar hand om hela klubben. Då tror jag att man skulle behålla svenska talanger. Man skulle kunna höja lönerna, publiken skulle bli större och sponsorerna bättre.”

Veckans CHOCK

Leeds United fick Fair Play-pris. Av Fifa. Dirty Leeds har alltså fått pris för Fair Play. Skälet var ett man släppte in ett mål mot Aston Villa. Jag är kluven och tror både Billy Bremner och Don Revie skruvar på sig i sina gravar. Gillade Guardians skildring: But there was finally some good news for long-suffering Nasty Leeds, who have been officially rebranded by Fifa as reward for Marcelo Bielsa ordering his team to let in an equaliser against Aston Villa because Plain Old John Terry was about to throw a red-faced tantrum and it wasn’t worth the tear-up. Only time will tell if Hello Sun Hello Sky Hello Trees Let’s Skip And Sing And Dance And Play! Leeds catches on.

Veckans siffror

51. Antalet matcher i EM 2024 som det tidigare tyska televerket köpt mediarättigheterna till. Det är givetvis även ett tecken på vad som väntar framöver i en ny tid.

Veckans låt

”To Live And Die in L.A. – Makaveli.

Veckans läsarbrev

Men herregud, alla straffar AIK får! Du borde göra nåt på det, helt orimligt. Min fotbollsointresserade fru reagerar till och med på att de fått flera straffar som definitivt inte borde vara det. Mvh Olle

Svar: Oh, herregud, reagerade frun? Då fattar jag… Nej, jag kan inte göra något och jag är dum nog att tycka att det var straff när Henok Goitom gick i backen.

Veckans poddintervju

Malmö FF:s sportchef Daniel Andersson är gäst i 90 minuters snack om allt från var MFF:s vinnarkultur fanns på 90-talet till det tuffa året i Venedig och om framgångarna som sportchef men även kritiken, den jobbigaste tiden och vägen framåt. Sedan tidigare finns över 235 avsnitt av podcasten Lundh och ni hittar dem alla här.