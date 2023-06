Lundh: Ekonomiskt fusk, diktaturpengar och underbar fotboll – att bara njuta av City är en utmaning

Helgens måste

Finalen i Champions League mellan Manchester City och Inter i Istanbul. En match som ni ser på C More och TV4 på lördag med sändningsstart 19:30 och avspark 21:00.

De som följer min helgkrönika och dessa små instick har sett att jag de senaste veckorna rapporterat om allt från tunga danska chefer som försvunnit från Viaplay samt att streamingbolagets rättighetskostnader de närmaste tre åren nu nått 38,4 miljarder kronor efter att ha varit runt 31 miljarder 2022. Dessutom avtal skrivna i dollar och euro. I en tid när många sliter med en ekonomisk kris. Ändå var det givetvis en överraskning när vd:n Anders Jensen slutade på dagen (kanske innebär slut på HIF-sponsring och diabetesprojekt som var viktiga för honom) och att man skrotade framtida kalkyler på tillväxt och vinstvarnade. Gästade DI-TV i veckan och pratade om Viaplay men även branschen i stort där det finns ytterligare tecken på kris. Vi har sett hur Discovery skruvat tillbaka sin satsning och inte ens bjöd på danska ligan och TV4/C Mores nya vd Mathias Berg aviserade ett tufft sparprogram för en dryg vecka sedan. Skrev en krönika i Dagens Industri om rättighetsmarknaden i Norden som gått från hetast i världen 2020 till iskall 2023. Mycket osäkerhet råder och det gör att säljare av idrottsrättigheter i närtid kommer få tufft att möta önskningar om ökande intäkter. Allt talar för att priserna snarare sjunker. Lägg till att vi kan få se skiften i ägandeförhållanden, konsolideringar eller att någon internationell aktör kliver in. Viaplay tar tillbaka en nygammal vd i form av Jörgen Madsen och just nu är bolaget i förhandlingar om att köpa rättigheterna till den danska ligan i fotboll. Givetvis finns det en rad frågor i det här ämnet, men de är svåra att svara på. Klart är att det fortsatt kommer finnas en förhoppning att tjäna pengar på direktsänd idrott via både abonnemang och reklam. Men man får inte glömma att C More och Discovery har haft svårt att göra bra affärer kring det här, men att det gått ut stora pengar till förbund, ligor, klubbar och spelare. Och de som sätter priserna är Uefa. Fifa, Premier League, La Liga, Serie A, Svenska fotbollsförbundet, Sef, SHL och så vidare. Det kan vara bra att ha med sig, att ligor, förbund och klubbars jakt på mer intäkter bidragit till den spiral som gjort att det blivit dyrare och dyrare att se idrott.

Veckans svenska domarframgång

Glenn Nyberg och hans svenska team med Mahbod Beigi och Andreas Söderkvist får ta hand om finalen i U20-VM mellan Italien och Uruguay.

Veckans öl-sponsor

Budweiser fick skeppa miljontals öl från Qatar efter att emiratet några dagar före avspark stoppade försäljning av drycken på arenorna under VM. Ändå har Budweisers ägare slutit ett nytt avtal med Fifa som gäller både VM 2023 för damer och VM 2026 för herrar. Bryggerijätten AB InBev har mängder av varumärken och det återstår att se vilka som frontar VM. Vad det ger Fifa framgår inte. Man kan misstänka att bryggerijätten fick en bra deal med tanke på VM i Qatar.

Veckans nya Qatar

Åtta år efter att Qatar lade fast vision 2030 följde Saudiarabien efter och lade fast vision 2030. Nu skruvar landet upp sin satsning på idrott och i veckan tog man i princip över USA-touren och även DP World Tour som Europatouren heter. Lägg till att Saudiarabien nationaliserade sin proffsliga även om man kallade det privatisering när statliga bolag tar över olika lag. Karim Benzema var bara en av stjärnorna som värvades in och fler blir det. Målet är även att ta hem VM 2030 eller 2034.

Veckans upprop

Danska Play The Game har samlat röster från experter, forskare, idrottsorganisationer och journalister från hela världen kring ett försök att få till en övergripande organisation för att få bort korruption från idrott. Allt för att stärka idrottens integritet.

Veckans behövs det dator till det

Lionel Messi är och var bättre än Cristiano Ronaldo. Det är Liverpools dataguru Ian Graham, som är doktorerad vid Cambridge, som använt data för att jämföra Ronaldo och Messi genom karriärerna. Enligt Graham gör Messi, som även är en vass mittfältare, två jobb briljant och Ronaldo gör ett jobb briljant. Graham är på väg att lämna Liverpool men har lett klubbens forskning. Gillar att han inte vill sätta sin favoritspelare Ian Rush under luppen när det handlar om siffror.

Veckans satsning på ljud

Aftonbladet avslöjade i veckan att det kommer upp ett alternativ till Radiosporten i höst. Bland andra ska Jesper Hussfeldt, Robert Perlskog och Daniel Kristiansson vara klara. Det verkar vara min tidigare kollega Katarina Koritz (som jobbade med Fotbollskanalen i många år och därefter varit på Viaplay och Sportbladet) och Ola Heffler som också har ett förflutet på TV4 som piskar i gång en verksamhet där man ska kommentera matcher i allt från Premier League till SHL. Spännande. Det sägs vara en app och där ska man kunna lyssna på matcher och i rättighetsbranschen är ljud sällan exklusivt och därmed mycket, mycket, mycket billigare än om det är ljud och rörlig bild ihop. Klart att ljudmarknaden gått framåt i och med teknikskiftet när alla kan lyssna överallt och just Radiosporten har släppt referat av hela matcher. Kanske finns det en affär här? Om det är abonnemang, reklam eller både och får visa sig, men en kul satsning att utmana monopolet Radiosporten som också styrs av en gammal kollega, Tobias Rosvall, som lämnade TV4 och Fotbollskanalen i slutet av 2022.

Veckans ironi

Lionel Messi är ambassadör för Visit Saudi som är landets turisbyrå, men argentinaren och hans familj verkade inte vilja bo i landet trots 4,5 miljarder kronor i erbjuden årslön. I stället valde Messi Inter Miami, MLS och USA. Ersättningen blir givetvis lägre, men det är ingen välgörenhet. Förutom bra betalt från MLS så får Messi del av intäkterna från både Apple (som sänder ligans matcher) och av Adidas (som förser alla klubbar med kläder) när han kommer dit, enligt the Athletic.

Veckans överraskning

Blåvitts förre sportchef Pontus Farnerud, som har ett långt förflutet som spelare, blir krogägare i Marbella. Den såg inte jag komma. Kan inte påstå att Farnerud står för en revolution i krogbranschen när han drar i gång Sand: ”Man ska kunna komma hit, ta en drink och äta gott”, sa han till Dagens Industri.

Veckans succé

Europa Conference League. Vilken oerhörd framgång det blivit för Uefas tredje cup och där först Roma och nu West Ham vunnit den. Arenavalen till de första finalerna visar att inte ens Uefa trodde på vad det blivit. En titel för klubbar som har svårt att slåss på allvar om att vinna Champions League eller kanske ens en titel i hemlandet. Även Djurgårdens succé visade att det kan vara en väg för svenska klubbar att gå riktigt långt och förutom att ta in pengar även ge supportrarna andra upplevelser.

Veckans klander

Schweiz motsvarighet till Konsumentverket klandrar Fifa för att man felaktigt påstått i reklam att VM i Qatar var klimatneutralt. Bra att någon följer upp det, även om betydelsen är marginell.

Veckans Vegas-resa

Wrexham och Burnley har firat i Las Vegas. Nu var tydligen även Brighton där ihop med ägaren Tony Bloom som ju är gambler i grunden. Tydligen hoppade en del av de yngre spelarna av resan då det är 21 år som gäller i Las Vegas. Stjärnskottet Yasin Ayari kanske var en av dem som avstod, han är 19 och blir först 21 i oktober 2024.

Veckans WBA-kartläggning

Den klassiska engelska klubben verkar nu ägas av den kinesiska staten. Allt enligt supportrarnas kartläggning. Lägg till att den kinesiska affärsman som köpte klubben lånat pengar av den och de är ej återbetalda.

Veckans Trista bilder

En del bråk och stök i Prag inför Europa Conference League och där Fiorentinas kapten Cristiano Biraghi fick något i huvudet i samband med en hörna och började blöda under finalen. Det är knappast ett svenskt problem.

Veckans återkommande ärende

Östersunds FK och elitlicensen. Oklart hur mycket pengar det handlar om, men klubben har på sig fram till siste augusti att se till att ÖFK inte längre har ett negativt eget kapital. Vd Peja Lindholm har inte gett upp i en intervju med Fotbollskanalen: ”Vi har en del olika spår som vi jobbar efter, men jag kan inte säga något om det. Vi kollar överallt. Stort som smått. Smart som utanför boxen.”

Veckans utmaning

Fylla Friends Arena om en vecka när Nya Zeeland kommer. Kan någon nämna en spelare i truppen förutom Chris Wood? Och anfallaren som varit skadad är inte ens med i den trupp som kommer till Sverige. Förbundskapten Darren Bazeley är dock taggad inför matchen: “Sweden are 22 in the world, playing at home in front of a large crowd, so that will be a big but really good challenge for our players.” Han tror på stor publik… Nya Zeeland åker direkt från Sverige till Qatar för en träningsmatch där.

Veckans läsarbrev

Tjena Lundh, Av en händelse upptäckte jag via Twitter en fotbollsturnering i USA där prispoolen består av 1.000.000$, i amerikansk stil är det självklart winner takes all! Ganska många kända lag och roligt format på 7 manna fotboll. En riktigt intressant (och väldigt amerikansk) regel för att få bot på maskning är target score. När tiden runnit ut är target score det ledande lagets antal mål +1, och matchen är först slut när ett av lagen har uppnåt target score. På så sätt finns inget att vinna på att maska om du leder i matchen. När target score startar tar man av en spelare i varje lag var 5e minut, tills något lag uppnått target score. Tycker det är kul och uppfriskande med en annan take på regelverket än vad vi är vana vid, även om der självklart inte skulle funka i professionell fotboll. Om du är intresserad så googla highlights på kvartsfinalen mellan klassiska Serie B-klubben Como mot Zala FFF. Så härligt amerikanskt underhållande! Allt gott! Mikael

Svar: Tack för tipset men har inte hunnit kolla in. Är troligen för konservativ för att nappa på det, men jänkarna är alltid beredda att skruva på saker och ting. På gott och ont.

Veckans ångestmöte

Spezia-Hellas Verona i en match om att stanna kvar i serie A. Två lag som varit nära att ordna platsen de sista omgångarna men släppt in sena mål. Nu avgörs allt på söndag kväll på neutral plan (Sassuolos hemmaplan) och för Albin Ekdal blir det antingen en glädjeskjuts in i landslagssamlingen eller en tung start.

Veckans lag

West Ham tog en titel när klubben vann Europa Conference League. Kul att följa scenerna när David Moyes, Declan Rice och de andra firade en Europa-pokal. Visst, Fiorentina hade lika gärna kunnat vinna den, men nu var det London-klubben som säljer Rice i sommar.

Veckans hopp

Blev glad när jag såg både vänner och bekanta som hade tagit med sig sina barn på cupfinalen Hammarby-Häcken. Klart att det bidrar till att skifta hur man ser på fotboll och det naturliga i att det sysslar alla med. Det var ovanligt med ens TV-sändningar när jag växte upp och om medier visar det mesta nu är det givetvis handling som kan betyda ännu mer kring ett givet skifte.

Veckans öppna brev

Fotboll. På riktigt. Svensk fotboll skakas just nu av skandalscener. På en del arenor alltså. Inte på alla. I Degerfors har vi, bara under den senaste månaden, haft besök av både Djurgården, AIK och Hammarby. Till en kommun som har under 10 000 invånare har det vallfärdat tusentals fotbollssupportrar, framför allt från Stockholm. Arenan Stora Valla har i princip varit fullsatt varje gång, vilket innebär 5880 personer. Det är alltså mer än hälften av det totala antalet invånare i Degerfors.

Men vår arena är egentligen inte godkänd för allsvenskt spel enligt Svenska Fotbollförbundets arenakrav. Bland annat duger inte våra så kallade hospitality-ytor. Vi har beviljats dispens för dem under 2023, men efter det måste vi bygga nytt. Om det finns pengar till det? Nix, tyvärr inte. Inte någon efterfrågan från våra besökare heller. Hospitality kan betyda många olika saker och nu ska ni får höra hur vi jobbat med det i Degerfors den senaste månaden. På riktigt.

Vi som jobbar för Degerfors IF, både avlönade och ideella, har tillsammans med den legendariska restaurangen Bosna organiserat ett blandat supporterevent i Kanadaskogen, ett stenkast från Stora Valla. Vi har dels gjort detta för att rädda det lilla samhället och dess restauranger från att bli invaderat och riskera sina serveringstillstånd – på grund av för många gäster, för många berusade personer eller kanske bråk mellan supportrar. Men också för att visa att det GÅR att samla hemma- och bortasupportrar tillsammans före en match. Det går att ena fotbollsfamiljen. Sportcheferna i respektive lag har haft lite uppsnack inför fansen, inför båda lagens fans. Rödvita fans har, tillsammans med blågråa, gulsvarta och grönvita fans, skålat och skrålat och värmt upp inför den stundande fighten på planen. Om vi tjänar en massa pengar på detta? Absolut inte. Det här gör vi av helt andra orsaker. Det här handlar om passion, engagemang, kultur och gemenskap. På riktigt.

Om det blev bråk och stök? Nix, inte vid något av tillfällena, varken på arenan eller i Kanadaskogen. Minimalt med vakter och i stort sett utan poliser närvarande. Att Degerfors IF dessutom vann fotbollsmatcherna mot både Djurgården och AIK och spelade oavgjort mot Hammarby, hade kunnat legat till grund för diverse missnöje, bråk och stök, men icke. I Degerfors kan tydligen bråkstakarna skärpa till sig, för vi kan nog anta att åtminstone några av de som var inblandade i skandalscenerna på Tele2 Arena i söndags, också var på besök i Degerfors.

Vad beror det då på att det inte blir bråk i Degerfors? En anledning kan självklart vara att storebror inte vill bråka med lillebror, att det ändå finns något sådant inbyggt i ryggraden, hos de flesta. Kanske är en annan förklaring att besökarna faktiskt märker att allt detta arbete som görs i Degerfors IF utförs av ideella krafter. Personer som viger sitt liv för föreningen. Personer som inte kräver någon betalning i pengar, men som vill vara en del av den här fantastiska fotbollsfamiljen. Engagerade personer som känner delaktighet, gemenskap och passion. På riktigt.

Det som hände på Tele2 Arena i söndags sker bara några månader efter att boken Fotboll. På riktigt. släpptes. Svensk Elitfoboll har, tillsammans med klubbarna i Allsvenskan och Superettan, låtit supportrar lyfta fram berättelser om stora känslor och vad som är viktigt för dem. Under matcherna i svensk elitfotboll kan vi därför se orden Fotboll, passion, kultur och gemenskap. På riktigt. rulla på LED-skyltarna runtom arenorna.

Skandalscenerna och det våld vi sett på en del arenor står långt ifrån innebörden i dessa ord. Det är tragiskt. Men än mer tragiskt är att fel slutsatser riskerar att dras för att några bråkar på vissa arenor. Svaret kan inte vara att dra åt tumskruvarna mer på alla arenor, att lägga ut fler arenakrav, att bygga fler betongbunkrar som skådeplatser för bråk och våld. Utgå i stället från varje enskild arenas unika förutsättningar och angrip problemen där de uppstår. Mer likriktning och centralisering dödar allt den riktiga fotbollen står för.

I Degerfors IF kan vi skriva under varenda rad i Svensk Elitfotbolls manifest, som lyder: Vi är passion, engagemang och gemenskap. Vi är hopp, förtvivlan och ångest. Vi är ambition, kultur och demokrati. Tillsammans fostrar vi morgondagens medborgare, dagens fotbollsspelare och framtidens legender.

Vi är lojaliteten, kärleken och känslorna som får mylla och betong att vibrera. Vi är fotboll. På riktigt. Välkomna till Degerfors och Stora Valla för att se hur vi jobbar med fotboll. På riktigt! Med vänliga hälsningar Anneli Bergdahl Evenemangs- och hållbarhetsansvarig, Degerfors IF

Svar: Tack för det brevet och beskrivningar av hur det kan gå till. Och nog borde SvFF och Sef kunna släppa på krav på ”hospitality-ytor” där det inte finns en efterfrågan.

Veckans Leeds United

Ny ägare i form av ett riskkpaitalbolag med koppling till San Francisco 49:ers. Men ännu ingen sportchef, ingen tränare och oklarheter kring spelare i Championship-klubben.

Veckans låt

”Lovikka” – Solen.

Veckans poddgäst

Jonas Eidevall är gäst och talar om att leda Arsenal, om den våldsamma utvecklingen för damfotbollen, om kontraktssnack med klubben, om skadeproblemen för damspelarna och vilka som är favoriter att ta hem sommarens VM. Sedan tidigare finns 400 intervjuer med fotbollsprofiler och de hittar man via länken. Bara att lyssna på.