Lundh: EM-platsen är förlorad, men ge oss hopp om framtida mästerskap

Veckans protester som gav effekt

Uefas exekutivkommitté kunde trots taget beslut inte driva igenom att ryska U17-landslag skulle få vara med i kvalspel. Vilket fick även Fifa att backa. Innan det skedde hade Karl-Erik Nilsson hoppat av som RF-bas och skyllde det på hatet han fått känna av. Han tog noll ansvar för egen del. Hans olika förklaringar som till slut landade i att man bara tagit beslut om att utreda var en rätt ensam om. För alla andra har det varit tydligt att Uefa tagit beslutet och sedan gett Uefa-administrationen i uppdrag ett utreda hur det skulle gå till. Nu konstaterade administrationen att det inte gick när många länder inte ville spela mot ryska lag när kriget pågår. Då fick Uefas exekutivkommitté backa. Om nu Nilsson är sur på svenska journalister och eventuella kritiker för läget som uppstod kan man konstatera att vinningen för Rob Harris (Sky), Tariq Panja (New York Times) samt Martyn Ziegler (The Times) att berätta om att Uefa förste vice president röstat för beslutet att släppa in ryska lag är rätt litet. Jag tror att de struntar i Nilsson men de rapporterade vad som skedde på mötet när beslutet togs. Ziegler kunde även berätta i podcasten Sports Unlocked att Nilsson på mötet tog ordet direkt efter Uefa-basen Alexander Ceferin och talade för Uefa-basen förslag att öppna för ryska U17-landslag. Tänk om Karl-Erik Nilsson bara gjort som representanterna för Polen, England och Wales och lagt ner sin röst. Då hade han varit kvar som RF-bas och även haft ett annat renommé än en person som bytte versioner och inte ens lät medlemmarna ställa frågor till honom när han hoppade av RF-uppdraget. Och vad hände med hjärtefrågan kring FN:s barnkonvention?

Veckans SvFF-röra

Snart kliver SvFF:s generalsekreterare Håkan Sjöstrand av uppdraget. En av hans rekryteringar var Jens T Andersson som lämnar jobbet som övergripande landslagschef efter 18 månader. Nu visar det sig att även Sjöstrands handplockade HR-chef, Christine Lindgren, lämnar uppdraget som hon tillträdde i augusti 2022. Nya generalsekreteraren Andrea Möllerberg har en del att hugga tag i när hon börjar jobbet om ett par veckor.

Veckans journalistik

Fotboll STHLM och Dagens ETC har granskat AIK:s kopplingar till agentfirman Universal i helgen. Framför allt del 2 var stark. Där det framkommer att klubben har problem med inflytande över ungdomsverksamheten. Den fick också AIK att reagera via vd Fredrik Söderberg och som vill öka distansen mot agentfirman. Sedan är det lättare sagt än gjort. Klart att polis, myndigheter och även fotbollsförbundet och Fifa har ett ansvar för att den här delen av fotbollen drar i väg. Det är svårnavigerat för alla involverade då man knappast kan tvinga spelare att byta agent. Om man bara tar Universal så jobbar med en del av Sveriges största stjärnor och har kontakter som klubbar kan vara i behov av när man behöver sälja spelare. AIK:s förre sportchef Björn Wesström hymlade inte om att samarbetet med Vlado Lemic kostade, men att det var värt det. Klart att fler klubbar följer AIK här och kanske hade man kunnat jobba ihop än mer kring agentfrågan som är svårhanterad.

Veckans Norge-smäll

EM 2024 är långt borta trots Haaland och Ödegaard. Senaste mästerskapet var EM 2000 och nästa chans är VM 2026. Jag vet att Norge kan nå via playoff men det ser avlägset ut och hänger på att både Nederländerna och Israel når EM via kvalspelet.

Veckans chipstvätt

Klassiska Lay’s cips blir huvudsponsor för Saudiarabiens nystartade damliga. Det är Pepsi som äger bolaget som sätter namnet på en liga som nu jagar spelare. Undrar när vi får se den första svenskan i ligan?

Veckans kamp

Mina kollegor Martin von Knorring och Andreas Sundberg möts i Vem där? Kul tävling på TV4 Play där det handlar om att lista ut vilken spelare som döljer sig bakom en rad klubbmärken.

Veckans Finlands-smäll

Förlust med 3-0 mot Slovenien och nu får finska landslaget troligen hoppas på playoff.

Veckans idrottsdiktator

I dagar håller Internationella olympiska kommittén möte i Bombay. Då föreslog en del IOK-ledamöter att Thomas Bach ska sitta kvar trots att hans tid enligt reglerna ska vara över 2025. Man har en tolvårsgräns. De som följer den olympiska rörelsen säger att förslaget aldrig kommit utan backning av Bach. Han kanske inspireras av Fifa-basen Gianni Infantino som fick sina första dryga tre år att inte räknas som en mandatperiod. Därmed kan Infantino sitta till 2031. Heja!

Veckans nordiska landslag

Danmark föll i EM-playoff mot Sverige i november 2015. Därefter har det danska landslaget deltagit i VM 2018 (åttondel), EM 2020 (semifinal), VM 2022 (ut i gruppspelet) och är nu nära EM 2024 i Tyskland. Man vann sin grupp i B-divisionen i premiären av Nations League och har därefter hängt kvar i A-divisionen där man spelar även hösten 2024.

Veckans vinter-OS är nära

Sverige har sökt OS nio gånger (ett sommar-OS) utan att få det men nu kan det bli tionde gången gillt. Sverige är kvar i processen kring vinter-OS 2030 ihop med Frankrike och Schweiz efter att japanska Sapporo klivit av. Beslut i samband med OS i Paris sommaren 2024. Vilken vinst för SVT om det blir så med tanke på att kanalen tog hem fyra OS via EBU.

Veckans Telia-målvakt

Tidigare hockeymålvakten Patrik Hofbauer lämnar Svenska Spel för att bli vd för Telia som äger TV4 media. Hofbauer har även förflutet i telekom-branschen från Telenor och sålde av bolagets ägande i C More en gång i tiden. Vad han vill med Telias mediaverksamhet? Oklart, han duckade den frågan i intervjun i Dagens Industri. Klart att det är bra för Telia att få in en svensk som koncernchef som kan greppa vad som gäller för ett svenskt bolag som dessutom äger en svensk mediaverksamhet. Däremot finns ingen garanti att han byter strategi från den dagens Telia-ledning har vilket knappast innebär mer satsningar på innehåll. Den tidigare Djurgården och Örebro-målvakten har varit fem år på Svenska Spel och byter bana 1 februari.

Veckans turné

Kör en sväng i Skåne med tre författarsamtal. Lunds Idrottsgille 17 oktober. Ystads stadsbibliotek 18 oktober. Simrishamns stadsbibliotek 19 oktober.

Veckans fascinerande Instagram-inlägg

I våras blev tidigare golf-vd:n Johan Lindvall utsedd till ny generalsekreterare för Svensk elitfotboll. Han har i höst börjat med spaningar och reflektioner på fredagar på intresseorganisationens officiella Instagramkonto. Häromveckan tog han upp ett inslag i TV4-Sporten som handlade om att mediamarknaden för idrottsrättigheter - vilket ni kan se här - och där var Lindvall kritisk till att TV4 ens gjorde inslaget. Skälet är att vi är part i målet, enligt Lindvall. Jo, de flesta medier är både och numera med redaktioner samt att man köper rättigheter. Det är ganska grundläggande. Det är som när Karl-Erik Nilsson sågade TV4:s journalistik i sin blogg när vi granskade avtalet mellan fotbollsförbundet och Svenska spel. Sedan tror inte jag eventuella medier som vill bjuda på fotbollsrättigheter sänker ett bud för att de sett ett inslag i TV4. Lägg till att Lindvall är noga med att poängtera att inslaget går ”utan kommentar från fotbollen”. Ja, det berodde enbart på att Johan Lindvall tackade nej till Max Grinndal som gjorde jobbet och det trots att Grinndal var öppen för att Lindvall bara kunde tala om marknaden. Nu drog Lindvall slutsatsen av inslaget i TV4 att Sef inte skulle få en spänn för sin rättighet. Något som aldrig sades utan snarare beskrevs marknadsläget. Sef kanske har ett ”dream team” som jobbar med frågan och har anlitat ”de vassaste rådgivarna”, enligt vad Lindvall säger, och om allt ser bra ut är det väl lätt att ställa upp på en intervju. Klart att allsvenskan är attraktivt men marknadsläget i Sverige och Norden handlar knappast om det utan att alla kommersiella TV-bolag drivit på en utveckling av priser som gett en rejäl kris. Det vill säga att en eventuell prissänkning för rättigheter speglar inte allsvenskans status utan att marknaden kollapsat. Kolla bara Viaplays aktiekurs, Warner Discoverys försiktighet och Telia-ledningens hårda ord om mediadelen samt sparpaket på TV4 om det är svårt att greppa att det är tuffa tider. En utländsk aktör kanske kommer på en vit häst? Kanske, men svårt att se att man driver upp priset på Sef:s rättigheter.

Veckans läsarbrev

Läste intervjun med Janne Andersson. Alltså, om han hade lika dåligt med pengar som mig 6000/fyra veckor från A-kassan så hade jag väl kunnat ta hans snack om att säkra sin och sina barns framtid. Men Janne står inte på bar backe och han kommer att få nya välbetalda jobb även utan blodspengar från diktaturer. Att regering och företag knyter kontakter med diktaturer kan sannerligen diskuteras, och det görs ju, men det är inte och har aldrig varit en giltig ursäkt att krama diktaturer bara för att andra gör det. Vi bär ansvar för vad vi själva väljer oavsett vad andra gör. I dagens värld är det omöjligt att som medborgare, konsument, företagare eller regering isolera sig från gangsterregimerna. På ett eller annat sätt bidrar vi alla till deras kassa genom att tillverka, importera, eller köpa en mobil eller när vi tänder sovrumslampan. Men det finns mycket vi kan välja bort. Janne Andersson kan välja annorlunda om han vill. Tack Niclas

Svar: Klart att det går att förstå din invändning när du syftar på denna intervju, men det är ibland för lätt att fokusera på individer snarare än systemet. För mig är det konstigt att vi kan acceptera mycket skit i andra länder om de levererar varor och energi till Sverige samtidigt som vi säljer till dem, men vi jagar Henrik Stenson. Jag fattar att många av de som väljer att ta uppdrag hade haft råd att avstå och det är givet att man ska ställa frågor till dem. Sedan kan man alltid hoppas att fler idrottare, tränare och andra avstår men just nu känns det inte så.

Veckans mediaförsäljning

Ligue 1 som legat hos Expressen är ute på marknaden. Den franska ligan har höga förhoppningar. Har svårt att se att de infrias i Norden och i dagsläget sänder ingen matcher.

Veckans pågående mediakris

Nick Harris är en av de skickligaste grävarna och sportjournalisterna i världen och ändå får han lämna Mail on Sunday som hänger ihop med Daily Mail. Det är inte bara i Sverige den digitala omställningen går trögt och skördar anställda när medier skär ner. Även Rob Draper får lämna.

Veckans Philadelphia Phillies

Mitt gäng i baseball är nära World Series igen. Alltid härligt att följa scenerna när de vinner och de har slagit ut Miami Marlins och Atlanta Braves. De firar alltid med Robyns ”Dancing on my own” även om det är en cover-version av Calum Scott. Och en hel del bärs. Egentligen pensionerade man låten efter att man föll mot Houston Astros i World Series i fjol, men när spelet inte stämde i somras tog man tillbaka den.

Veckans siffror

196. Antalet miljoner två personer i Gävle-trakten ska betala till Viaplay, Warner Discovery och TV4. Bakgrunden är att de kört piratsändningar. Tydligen är det en halv miljon svenskar som betalar för en illegal tjänst. Jag vet att en given invändning är att man inte gjort det om priset som TV-bolagen tar betalt inte varit så höga. Tyvärr är det väl delvis en spegling av att alla inte betalar.

Veckans poddgäst

Gustaf Nilsson är gäst på måndag och anfallaren gör succé i belgiska Union Saint-Gilloise och talar om genombrottet i Falkenbergs FF, om vad som gick snett på vägen efter det, om att kliva ner i tyska tredjeligan samt om drömmen om att nå en toppliga och landslaget.