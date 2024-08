Lundh: En kväll som var bra för svensk fotboll

IF Elfsborg

Jublet på Borås Arena var rejält efter att Niklas Hult avgjort straffläggningen mot norska Molde med att skicka upp bollen i nättaket. Därmed blir det Europa Leagues ligaspel för Borås-klubben och det är tolv år sedan Sverige senast hade två lag i turneringens gruppspel.

Då var det AIK som bland annat var i Neapel för möte med Napoli och Helsingborg som mötte klubbar från Bundesliga och La Liga. Det känns som en evighet sedan och även om Malmö FF varit med ofta har har både norsk och dansk klubbfotboll sprungit ifrån svensk ute i Europa. Kanske är detta vändningen?

Även Djurgården tog sig in i ligaspel, om än i Conference League. Laget såg till att dämpa hemmahoppet i Maribor direkt. Gustav Wikheim tryckte sig fram längs kortlinjen i den fjärde minuten och hittade en framstormande Deniz Hümmet som skickade in 0-1. I och med 1-0 segern i Stockholm hade Djurgården ledning med två mål.

Maribor var nära kvittering i första halvlek men Djurgården höll undan fram till pausen trots att Rasmus Schüller fick kliva av efter 25 minuter. Hemmalaget tappade än mer kraft när Lan Vidmar stämplade Adam Ståhl och fick sitt andra gula kort en kvart in i andra halvlek. Därmed kunde Djurgården fira.

Malmö FF föll förvisso i kvalet till Champions League mot Sparta Prag i tisdags, men det blir ligaspel i Europa League med åtta matcher. Mindre pengar, men möjligen sportsligare intressant. Även om det är svårt att bedöma det nya upplägget med fyra hemmamatcher och fyra bortamatcher mot olika motståndare.

Under fredagen lottas Elfsborg och Malmö FF spelschema och efter att ha följt lottningen av Champions League så hinner man knappt blinka innan det är över. Nej, det är ingen spänning i lottningen längre. Om den nya modellen lyfter? Svårbedömt, men det går inte att såga på förhand.

Ändå är det bara att snegla på klubbarna som finns med för att inse att det kan bli både häftiga hemmamatcher och utmanande bortaresor. Manchester United, Tottenham, Lazio, Roma och Eintracht Frankfurt är bara några av de stora namnen som finns i skålarna när det är dags för lottning.

Klart är att det nya upplägget ställer helt andra krav på de svenska klubbarna. Man ska spela matcher i januari och kan egentligen aldrig slå av på takten. Lägg till att man ska hantera allsvenskan parallellt och det blir egentligen ingen vila efter den sista omgången för efter det väntar fyra matcher i Europa.

Inte heller kan man räkna bort möjligheten att tråckla sig vidare från ligaspelet. Av 36 lag går åtta direkt till åttondelarna och 16 får göra upp i ett dubbelmöte om att få vara en del i åttondelsfinalerna. Det vill säga 24 av 36 lag går vidare. Allt för att få fler matcher, naturligtvis, men en möjlighet.

Häcken fick tuffast lottning i form av Bundesligas Heidenheim. Efter 1-2 förlust på Hisingen i första matchen var det svår att tro på avancemang och när det blev 1-0 och därmed 3-1 efter en halvtimme var det väl kört. Nej, Häcken ordnade både 1-1 efter en timme och 1-2 med tio minuter kvar och plötsligt förlängningsläge.

Tyvärr var det slarv från två rutinerade Häcken-spelare som bjöd hemmalaget på ett läge med fem minuter kvar. Inhopparen Paul Wanner gjorde inget misstag utan bombade in 2-2 bakom Peter Abrahamsson och ordnade därmed avancemang för det tyska laget som ökade till 3-2 på tilläggstid. Bittert för Häcken som gav Heidenheim en rejäl utmaning i returen.

Under många år har det efterlysts att de svenska klubbarna ska ta Europa-kvalandet på allvar. Allt för att ta sig ut i det som tidigare var gruppspel och numera är ett ligaspel. Det handlar om många faktorer som finns att hämta och där prispengar bara är en del av paketet.

Klart att de direkta miljonerna i form av pris- och tv-pengar är viktiga precis som att det finns intäkter från publik och sponsorer. I en tid när klubbar behöver resurser för att utveckla verksamheterna är det naturligtvis vitalt att ta hem dem. Plus att om inte svenska klubbar tar hem pengarna, blir det rivaler ute i Europa.

Framfarten för svenska klubbar denna höst gör att man redan nu tagit hem en hel del rankningspoäng som kan hjälpa svenska klubbar att få en lättare väg ut i Europa nästa höst. Sedan är det viktigt att man tar hem segrar i ligaspelet för att fortsätta att samla på rankningspoäng som till hjälp för alla svenska klubbar.

Förutom att det är utvecklande och lärorikt för föreningar, tränare och spelare att ställas mot utländskt motstånd är spel i Europa något som kan höja värdet på spelare. För de spelare som lyckas går det att ta mer betalt om de blir aktuella för att flytta från allsvenskan. Något danska och norska klubbar klarat av, delvis tack vare framfart i Europa.

Det är tio år sedan Malmö FF tog sig ut i Champions League för första gången och frågan som ställdes var om det var bra för svensk fotboll. Klubben blev mycket rikare än de andra och alldeles för lite av pengarna som MFF drog in stannade i svensk fotboll. Man betalade hemvändare och värvade i utlandet.

Över tid har vi ändå sett hur Malmö, Djurgården och Häcken som alla varit ute i Europa värvat en hel del i allsvenskan. Att en del av miljonerna som kommit in via prispengar och via försäljningar trots allt gått ut till klubbar som Mjällby, Örebro och Brommapojkarna när man velat förstärka.

Den här veckan har framför allt varit bra för Malmö FF, Elfsborg och Djurgården, men även bra för svensk fotboll. Att påstå något annat är fel, även om det naturligtvis är jobbigt för en del storheter som hade hoppats att just de skulle vara ute i Europa och hämta miljoner.