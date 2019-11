Lundh: En ödesmatch där fotbollen som vanligt är mer än bara sport

Ett knappt dygn till avspark. Sveriges förbundskapten Janne Andersson och lagkaptenen Andreas Granqvist har slagit sig ner vid ett podium för en väntande presskonferens. Vi journalister befinner oss i den minst sagt pampiga nationalarenans inre och sitter alla på långt avstånd från de som ska svara på frågor.

Uppslutningen är hygglig även om salen är byggd för större pådrag, och det blir EM-matcher på arenan nästa sommar. Apropå om hemmalaget behöver mer för att motivera spelarna? Om Rumänien går till EM kan man få spela två matcher på skrytbygget från 2012 som andas forna tiders vilja att visa kraft.

Med två matcher kvar av EM-kvalet är det rätt enkelt inför fredagens nästan helt avgörande match. Rumänien skaffar sig ett gyllene läge vid seger även om man inte är helt klart. Sverige är EM-klart vid seger och vid kryss ser Sverige ut att gå till EM, om man bara slår Färöarna hemma på måndag.

Ett artigt Sverige gör som få andra fotbollsförbund och låter alltid motståndarnas journalister börja. Ganska direkt märker man laddningen kring frågan om rasism. Både lokala journalister och det rumänska förbundets tolk på podiet är inne på att tala om den påstådda rasismen.

Ja, ingen har väl missat att Rumänien tidigare under hösten fick spela utan publik mot Norge för att åskådare uttryckt rasism från läktaren. Vilket var andra gången på ett år och det finns fler exempel i närtid i den rumänska fotbollens historia. Bland annat laddade möten mot Ungern 2014 som gav tomma läktare och böter.

Fotboll 2019 är sällan bara fotboll. Ja, när spelet väl blåses i gång är det bara fotboll för spelarna, men inför, efter och runt om kring är det så mycket mer. Det är inget konstigt eftersom sporten är stor och berör mycket annat i samhället. Många olika parter dras till fotbollen på grund av dess kraft, och det är på gott och ont.

Något som allt som oftast färgar av sig på försnacket. Under förra samlingen fick förbundskapten Janne Andersson värja sig från hårda anklagelser från Zlatan Ibrahimovic som i princip anklagade honom för att vara rasist. Att Andersson helt enkelt tar ut laget efter spelares bakgrund och inte efter hur bra de är på att spela fotboll.

Nu är det en ny vända om rasismen och diskussionen om det som sker på fotbollens läktare och vad Uefa och andra förbund gör fick extra fart efter Englands bortamatch mot Bulgarien i oktober. Då flera av de engelska spelarna var hårt ansatta av den bulgariska publiken. Något som har gjort att fokus även ökat på Rumänien-Sverige.

Något representanter för hemmalaget inte förstår. Överhuvudtaget. De vill skilja på vad bulgarerna gör och det missnöje som finns på rumänska läktare och hänvisar till att det mest handlar om en kamp med Ungern om ett område som vandrat mellan länderna sedan första världskriget. Och där det som yttras riktar sig mot en ungersk minoritet.

Samtidigt är det inte svårt att hitta andra exempel. Som när rumänska ultrasgrupper agerade för att stoppa Kehinde Fatai och William De Amorim som är från Nigeria och Brasilien att representera landslaget efter att de blivit rumänska medborgare. Trots att de gått flera år sedan de blev medborgare har de inte spelat en match.

Janne Andersson hanterar situationen väl ur ett förbundsperspektiv. Han fördömer givetvis rasismen men hänvisar till Uefa:s regelverk och berättar att spelarna blivit informerade vad som gäller och hur man ska agera. Punkt. Han låter sig inte dras in i några andra rubrikskapande resonemang.

Någon timme senare är det dags för Cosmin Contra. Den förre storspelaren och ytterbacken som var aktiv i serie A, La Liga och Premier League leder sedan ett par åt tillbaka landslaget. Han slår tillbaka mot pratet om rasism både på presskonferens och i en intervju med min kollega Frida Nordstrand.

”Jag har hört om rasism, men vårt folk är inte rasister. Vi har inte rasism i Rumänien. Folket kan säga andra saker, men inte rasism. Vi kommer att ha en bra atmosfär i morgon. Jag vet inte var den här bilden om rumänska supportrar kommer från, det är inte den riktiga bilden,” säger Contra.

Ännu längre går målvakten och lagkaptenen Ciprian Tatarusanu. ”Jag tycker att det här är dumheter. Jag vet inte varför vi pratar om det här, för Rumänien har aldrig haft problem med rasism.” Han pekar dessutom ut de skyldiga: ”Norge och nu Sverige startade den här diskussionen.”

Som om det inte fanns nog laddning i EM-kvalmatchen så tränger sig samhället på. Vi kan nog räkna med att det kommer att ske saker på läktarna även i kväll. Ultrasgrupper brukar inte låta sig påverkas av förbund, förbud eller böter vilket vi känner till väl från i Sverige. Om det är rätt med kollektiv bestraffning här men inte annars är en senare diskussion.

Vi kliver ut från arenan och efter att tag befinner vi oss i en bil som vi fått fram via mobilen. Det är både lättare och pålitligare att åka Uber. Vanlig taxi var tre gånger dyrare från flygplatsen och det är alltid jobbigt att schackra med hårda män i korta jackor och en cigg i mungipan. Då är det enklare med en app, även om man givetvis kan ha synpunkter på techjätten.

Novembergrått och rått är inte lätt för någon stad att hantera, men Bukarest gör sig inte till inför EM-kvalavgörandet. Rumäniens huvudstad har givetvis en del fina delar men intrycket är att det är en sliten stad som trots EU-medlemskap i tolv år haft svårt att skaka av sig över 40 år bakom järnridån.

Inte sedan jag var i Detroit har jag sett så stora och nedgångna byggnader mitt inne i en storstad. Det är som om ägarna bara gått och lämnat husen vind för våg, och då har tiden inte varit snäll mot dem. Att en del ruckel är insvepta i reklamvepor kan inte dölja förfallet helt. Även om landets siffror pekar uppåt i form av ekonomisk tillväxt så når det långt ifrån alla.

Sedan ett folkligt uppror när järnridån började falla och man sköt diktatorn Nicolae Ceaușescu och hans fru på en bakgård juldagen 1989 – skakande bilder som SVT visade – har landet kämpat för att bli en fungerande demokrati. Samtidigt har man likt många andra forna östländer dragits med korruptionen som aldrig riktigt lämnat samhället.

Precis som i många andra länder utnyttjas missnöjet och hopplösheten av grupper som på olika sätt vill påverka styrelseskicket och landets riktning. Rumänien är inget undantag och just nu är det högervindar när den sittande presidenten är på väg mot en ny mandatperiod och den frispråkige Ludovic Orban är ny premiärminister. Om det blir bättre? Återstår att se.

Fotbollen har haft en liknande utveckling och var stark under kommunisttiden och det var något man kunde skörda även en bit in på 1990-talet. Då Gheorge Hagi o Co nådde VM-kvartsfinal mot Sverige och spelarna var ut i stora klubbar runt om i Europa. Därefter gick det neråt i den inhemska ligan och landslaget föll. Nu är fotbollen på uppgång igen och bakom det står delvis Hagi igen.

Han är en verklig ikon i Rumänien som startat både en egen akademi och klubben FC Viitorul (betyder framtid) som fått inverkan på landets fotboll och landslag, vilket skildrades initierat i senaste Offside. Och där åtta, nio spelare i dagens A-landslag kommer från Hagis satsning och bland dem finns sonen Ianis Hagi som spelar i Genk med Benjamin Nygren.

Lägg till att EM-slutspel hägrar på Nationalarenan som byggdes på platsen där den tidigare regimens jättearena stod. För 2,5 miljarder kronor har man fått en häftig arena som tar lite över 50 000 åskådare och det talas om fullsatt mot Sverige. Och det är ingen tvekan om att det kommer att höras att rumänerna vill ha sitt landslag i EM och då få spela matcher i Bukarest.

Alla förväntar sig en anstormning av hemmalaget som behöver vinna. Ska man leta efter tecken i statistiken och inte killgissa så är det att Rumänien inte vunnit en tävlingsmatch på hemmaplan mot något bättre lag sedan man slog Nederländerna 2007. Ungern 2013 går knappast att räkna till storlagen.

Å andra sidan har Janne Andersson landslag inte utmärkt sig med att vinna bortamatcher mot starkare motstånd. Det finns noll sådana triumfer och Sveriges landslag har genom åren haft svårt med det. Det närmaste är Irland borta 2013 och sedan Bulgarien 2005, Polen 2003 och Turkiet 2001 om man ska gräva i arkivet.

Det talar för ett kryss och det är ett resultat Sverige garanterat skulle se som en vinst. Men som alltid ska det spelas om det och i en avgörande match har Sverige en viss fördel av större rutin att hålla ut och få till resultat. Räcker det i Bukarest?

Mötet mellan Sverige och Rumänien visas på C More Fotboll och på TV4 med avspark 20.45 och sändningsstart 20.00. Matchen går även streamas på cmore.se.