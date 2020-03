Lundh: En prövningens tid – och hjälpen riskerar ta slut

Helgens måste

Hålla ångesten stången nu när coronaviruset tagit greppet om samhället och vi inte har någon fotboll att trösta oss med.

Helgens avstå

Helgen.

Veckans sorgliga besked

Lasse Sandlin gick bort i söndags morse. Sportbladets förre krönikör var en synnerligen vänlig person och jag uppskattade verkligen honom. Han hade alltid ett vänligt ord när man sprang på honom på en pressläktare, presskonferens eller en träning. En rundtur i Glasgow i samband med en landskamp sticker ut som ett fint minne och där han fick visa prov på sitt breda kunnande som berörde mer än bara sport. I en bransch som inte sällan var hård och konkurrensutsatt hade han alltid både tid och kraft att se människorna och ge lite stöd till yngre kollegor. Precis som Johanna Frändén skrev: ”Alla är ju ”den snällaste, bästa” när de dör, men Lasse Sandlin var det redan när han levde.” När jag jobbade på Expressen tidigt 2000-tal var det direkt fientligt mellan kvällstidningarna men Sandlin var större än det. Sedan var han en skicklig yrkesman som onekligen kunde vara tuff i spalterna och alltid var läsvärd. Simon Banks text om Sandlin är både vacker och smärtsam. Dessutom är det gott om hyllningar till Sandlin i en artikel i tidningen. Ta er gärna tid och läsa alla kommenterar så förstår ni att han v ar något speciellt.

Veckans ilska I

FC Rosengårds ordförande Håkan Wifvesson är tydlig med sin kritik mot fotbollens planer att dra i gång i slutet av maj. Inte utan att man förstår honom och det hedrar honom att han vågar vara rak.

Veckans progressiva förbund

Norge har skrivit brev till Uefa för att stoppa en flytt av EM 2021 (damer) till 2022 nu när EM 2020 (herr) flyttat till 2021. NFF-basen Terje Svendsen sitter inte heller i Uefa:s exekutivkommitté.

Veckans offensiva idrottsförbund

Norge visar återigen att man inte är fegt när man kräver att IOK ska ställa in OS 2020.

Veckans inställt

Fotbollsgalan. Istället blir det separata utdelningar av alla priser och så blir det även med Fotbollskanalens Hederspris.

Veckans böter

Kindred som via varumärket Unibet är ny sponsor för allsvenskan och superettan 2020 bötfälldes med 100 miljoner kronor av Spelinspektionen i veckan. Skälet? Man hade inte följt de nya reglerna kring licens för spel i Sverige och bland annat otillåtna bonusar och även spel man inte hade licens för. Vad säger då Sef? Ja, sarg ut är för snällt när generalsekreteraren Mats Enquist säger: ”Det här var en händelse som inträffade innan avtalet. Därför hänvisar jag helt och hållet till Kindred. Jag har inga kommenterar om det som har hänt innan vårt sponsorskap.” Det var inte svårt att uttala sig om sponsoravtalet sommaren 2018 då Kindred inte ens hade licens för att bedriva verksamhet i Sverige. Då sa Mats Enquist följande: ”Klart att pengarna är viktiga, våra klubbar var inte pigga på ett försämrat avtal, men viktigast var att hitta en spelpartner som är beredd att jobba med oss på våra villkor och med vår värdegrund som utgångspunkt. Det behövs mer än pengar för att arbeta med vår idrott, och Unibets idéer passar in i våra planer perfekt. Satsningar mot matchfixing, mot spelberoende, talangutveckling är en del av paketet.” Under sommaren 2018 då stod den nya spelpartnern alltså inte bara för närmare 900 miljoner kronor utan man var beredd att jobba med Sef:s villkor och värdegrund… Hade det varit så svårt för Mats Enquist att säga: ”Det är klart att det är allvarligt och det har vi påpekat för Kindred och vi har försäkrat oss om att det inte sker igen. Det är viktigt för oss att vår spelpartner följer regelverket.”

Veckans uppskjutet I

Med tanke på det rådande läget har vi (TV4 och Live Nation) bestämt att vi skjuter upp följande livepoddar till i höst:

13 mars: Scalateatern, Stockholm – Jonas Olsson, Janne Andersson

14 mars: Frimis salonger, Örebro – Pelle Blohm, Nordin Gerzic

19 mars: Landskrona teater, Landskrona – Claes Cronqvist och Daniel Nannskog

20 mars: Kalmar teater, Kalmar – Petter Wastå

21 mars: Malmö live, Malmö – Yksel Osmanovski, Jonnie Fedel, Zećira Mušović

Troligen blir det nya datum i september och gästerna har aviserat att man gärna kommer då, men sedan är det inte säkert att det går att pricka in rätt datum för alla men vi gör vårt yttersta. Tråkigt att inte köra men det är givet att göra skiftet. Köpta biljetter gäller nya datum. Frågor? Då finns svar via länkar i denna artikel.

Veckans överraskning

Karin Thunbergs irriterade text om att 70-plussare är en riskgrupp. SvD-journalisten är en av mina favoriter, men här hade hon inte perfekt tonträff. Det är tyvärr fakta och inget någon hittat på för att begränsa deras liv.

Veckans streaming

The Morning Show. Gick inte att stänga av.

Veckans gästspel

Är med i P3 lördag 14:30 med Ison och Victor. De ska bland annat gå igenom min mobiltelefon. Väntar mig ett ”Okay Boomer”.

Veckans ilska II

Tredje AP-fondens vd Kerstin Hessius i Aktuellt och i en del andra medier. Det värsta är att hon har en poäng.

Veckans uppskjutet II

Min bok om landslaget som skulle kommit ut i början av maj dröjer till 23 september. Skälet är att EM 2020 blivit EM 2021 och då blir det bättre att komma ut i höst. Mer om boken via länken.

Veckans tålamod

Statsepidemiolog Anders Tegnell. Var på en presskonferens på Folkhälsomyndigheten i veckan och det var imponerande att se honom hantera frågetrycket med lugn och respekt. Efter den här skiten är över borde han ge kurser till Fifa, Uefa, SvFF och andra av fotbollens aktörer för att lära ut en del tricks.

Veckans tillfällighet I

Aftonbladets avslöjande om inställd Fotbollsgala: 14:00. SvFF:s pressmeddelande om inställd Fotbollsgala: 14:00.

Veckans förvarning om vad som komma skall

Nent som bland driver Viasat aviserade under fredagens ett åtgärdsprogram som ska strama in 700 miljoner kronor. Ännu inga nerdragningar av personal. Däremot visar man bollsinne när man skrotar bonusprogrammet för ledande befattningshavare. Vi kan nog räkna med att det blir liknande hos en rad medieföretag och där tidningarna redan har det tufft. Det återstår att se hur det slår mot min arbetsgivare i form av TV4 Media AB och Discovery. Bara SVT och SR som sitter tryggt med skattepengar i ryggen.

Veckans Manchester Uniteds pengar

Tom Brady skrev på för Tampa Bay Buccaneers som ägs av familjen Glazer som tjänat bra på sitt ägande av Manchester United. Nu gick 600 miljoner kronor till den 42-årige quarterbacken.

Veckans streaming II

Amazons värld. Vill ju begränsa Jeff Bezos makt.

Veckans läsarbrev

Hej Marcus Danielsson har väl ändå med all sannolikhet dribblat bort sig från Landslaget genom att flytta till Kina. Har med egna ögon sett matcher där och det är inte att jämföra med vår standard. Han hade förmodligen kunnat klara till sommaren med konstgjord andning men ett helt år.. nej! Andreas Granqvist hänger med på gamla meriter eller snarare kompisskap med Janne, hålla liv i karriären på grund av... Nej, till och med Janne måste inse det. Återstår Pontus och Filip och övriga som trycker på underifrån, själv håller jag Rasmus Bengtsson högre än Danielsson, speciellt nu på senaste 2 säsongerna med färre skador och bra agerande mot europeiskt motstånd, vad som talar emot är åldern, jag tycker Janne måste ta tillfället att föryngra laget eftersom det är VM år redan 2022, även om det är vintertid Så blir det bara 1 och ett halvt år emellan. Vad säger du Olof? Mvh Jan Åke

Svar: Förbundskapten Janne Andersson kommer nog att hålla sig i sin lagkapten Andreas Granqvist i det längsta även om jag inser att kritiken mot det kommer att växa. Inte säker på att Marcus Danielson är borta trots Kina-flytten, han har imponerat. Både Jansson och Helander har haft skadeproblem i vår och det är långt till landskamper igen. Om han förnyar laget till EM inför ett eventuellt VM? Nej, det vore tjänstefel. Måste ju satsa på att gå så långt som möjligt i EM och sedan får man ta VM efter det.

Veckans ilska II

Ännu så länge är signalen från Svenska Fotbollförbundet att division 1 och serier nedanför ska gå i gång som planerat även om man modererat det något. Häromdagen var det klart, nu är det uppe till diskussion. Om det blir seriestart i april så ska klubbarna ta hänsyn till att man max får samla 500 personer. Något som utlöst ilska i Landskrona Bois som snittade 1700 åskådare per hemmamatch under 2019. Det finns några klubbar till som snittar över 500 åskådare. Det här är naturligtvis inte lätt för någon inblandad och med tanke på att SvFF sålt rättigheterna till division 1 och några serier neråt vill man givetvis inte störa det avtalet. Dessutom är det så att Svenska Spel som är en av förbundets viktigaste sponsorer och man saknar helt spelobjekt vilket man skulle kunna få om division 1 gick i gång.

Veckans läsarbrev II

Veckans offensiv!! Ska givetvis handla om Hammarbys svarta löner ska bli intressant att läsa. En krönika av Olof Lundh, eller viker du ner dig när det handlar om en storstadsklubb. Ska bli intressant om du överhuvudtaget nämner detta. Men en klubb som Östersund nitar man ju gärna eller? Jag har ofta läst dina krönikor och tycker du är väldigt duktig reporter med knivskarp analys och ett nykter sätt att se på saker och ting. Ser framemot din tankar angående Hammarby. Sen undrar man ju om Aik försäljning av Alexander Isak vad hände där? Mvh Jonas

Svar: En intressant reflektion från dig kring Aftonbladets avslöjande från förra veckan. Slog mig att jag överlag såg få reaktioner från andra supportrar om man just tar in Östersund. När det gäller huruvida om jag nitat Östersund så finns det rätt många som tycker att både jag och andra journalister varit för snälla mot ÖFK och andra ser det som du gör. Det är svårt att träffa rätt, helt enkelt. Att jag inte skrev om Bajen förra fredagen handlade om att jag prioriterade annat och dessutom hade en poddturné som avstannat och inte såg det förrän senare. Nej, jag är inte rädd för att skildra Hammarby eller Alexander Isaks övergång från AIK. Det är anmärkningsvärt att en stor klubb som Hammarby agerar med bilersättningar på det här sättet och det var ett klassiskt sätt att betala handbollsspelare när jag hade många kompisar som spelade på hög nivå i slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet. Nu kanske Bajen rensar ut det systemet och då är det bra att det belyses.

Veckans tillfällighet II

Man kan i efterhand konstatera att Bonniers kom undan ett än värre läge genom att få igenom TV4-affären med Telia som gav 9,2 miljarder kronor med några månaders marginal.

Veckans läsarbrev III

Hej Olof Musovic skriver en krönika o Liverpool där hon beklagar sig över jämställdheten.En enkel fråga har du o Musovic lika mycket i lön apropå jämställdhet mvh Mats

Svar: Ditt brev syftar till Zećira Mušović krönika om Liverpool och hur klubben gör med sitt damlag. Inte någonstans i krönikan krävs lika förutsättningar. Inte ens nära. En bra krönika. Nej, jag tror inte heller att vi har lika mycket i lön men det är svårt att jämföra en 53-årig journalist med någon som är 23 år och jag är rätt övertygad om att hon blåser förbi mig långt innan hon ens närmat sig 53. Om du följt mig och läst något jag skrivit i ämnet så är jag A) för att SvFF ska stå för samma ersättning till herrar och damer B) för att marknaden får styra bland klubbar och det är omöjligt att få exakt rättvisa, trots allt är det stora löneskillnader i herrfotboll C) för att man inser att marknaden missgynnat kvinnor men att det går åt rätt håll.

Veckans låt

”Hurt” – Johnny Cash.

Veckans Leeds United

Positivt att engelsk fotboll är överens om att spela klart säsongen. Jag har för fan plåtar till sista hemmamatchen… Samtidigt sliter de engelska klubbarna med uteblivna intäkter och Leeds United är en av dem som har tuffast. Nu har EFL som är ligorna under Premier League gått in med räddningspaket på 600 miljoner kronor. Om det räcker? Tveksamt. Lönesänkningar eller friställande är nog ett måste.

Veckans poddintervju

Mittbacken Mattias Bjärsmyr är gäst. Han talar om tillvaron i Turkiet där de spelat matcher utan publik trots corona, om rädslan att vara i Ankara utan familjen, om målet att fortsätta spela fotboll och om kontakterna med Blåvitt. Sedan tidigare finns närmare 260 avsnitt av podcasten Lundh och ni hittar dem alla här.