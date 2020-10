Lundh: En unik möjlighet att stöpa om svensk fotboll högst upp

Helgens måste

Fotbollssöndag Europa på Cmore Fotboll med Real Betis-Real Sociedad som har avspark 20:45 med Gusten Dahlin, Vicki Blommé, Anders Andersson och Adam Pinthorp. Ett Liverpool-derby och ett Milano-derby lördag.

Helgens avstå

Kolla i kapp sådant jag missat. Ligger back men det får vänta någon helg eller två.

Veckans tecken på att stora och rika utnyttjar corona-läget

En del kritiker av den moderna fotbollen har hoppats att coronautbrottet och dess följder ska leda till ett tillnyktring bland de stora klubbarna. Att kommersen ska tonas ner, helt enkelt. De fick ett brutalt uppvaknande när det avslöjades att de amerikanska ägarna till Manchester United och Liverpool ingick i en grupp som tagit fram förslag på revolutionerande förändringar av den engelska fotbollen. Bland annat skulle man påbörja ett krympande av antalet lag som trillar ur Premier League och även se till att de nio klubbar som alltid tillhört den högsta ligan skulle få mer makt. På plussidan fanns pengar till klubbarna i Championship, League 1 och League 2. Projektet ”Big picture” röstades ner av klubbarna i Premier League några dagar senare och har lett till en kraftfull debatt i England om hur fotbollen styrs. Bland annat efterlyste Gary Neville och en rad andra en rejäl översyn av fotbollen. Återstår att se var det slutar men känslan är att de tunga ägarna bakom de stora klubbarna inte kommer att ge sig. De vill naturligtvis säkra både intäkter och makt och kan avstå en del pengar till en början för att åstadkomma det. Supportrarna till de här storklubbarna var tydliga i sitt motstånd mot planerna och det måste nog till. Däremot blir det svårt att kräva statlig inblandning då Fifa:s statuter sätter stopp för det. Fotbollen ska styras av fotbollen, annars kan man stängas av.

Veckans läsarbrev

Nu när vi har tagit hål på ”han gör resultat”-myten. Vad gör vi nu? Ska vi läsa texter om ”vi har något på gång” ”spännande & långt kvar till em” ”vi saknar bara granen” Hammarbaj

Svar: Det är skillnad på att spela Nations League mot Frankrike, Portugal och Kroatien jämfört med att ta Sverige till VM-kvartsfinal och till EM. Trots att Nations League inneburit fyra förluster kan jag inte se att man spräckt en ”myt” om att Janne Andersson gör resultat. Dessutom har han gett en del nya spelare chansen och en som Dejan Kulusevski har efter inhoppet mot Frankrike startat tre raka landskamper.

Veckans kliv

Domaren Tess Olofsson blir första kvinna att nå superettan. Bara ett kliv på vägen mot allsvenskan.

Veckans nya kinesiska dikeskörning

Tidigare har kinesiskt miljardkapital gått in i rättighetsbolaget M&P Silva som gick i konkurs när Jakob Johanssons mål skickade bort Italien från VM 2018. Kina-ägda M&P Silva hade då mediarättigheterna till VM i Italien och man var så övertygat om italienskt avancemang att man inte sålt dem. Det var inte lätt efter att Italien åkt ut i playoff. Mindre än ett år senare gick bolaget i konkurs och det beräknas att den svenska skrällen kostade M&P Silva en miljard kronor. Vilket man inte klarade av att bära. Nu är det spanska Mediapro som är uppköpt av kinesiskt kapital som gungar rejält. Bakgrunden är en våldsam köpräd där man bland annat förvärvade rättigheterna till franska Ligue 1 för åtta miljarder kronor per år. Ett avtal som började gälla i höst, men redan i samband med den andra betalningen i början av oktober så förklarade Mediapro att man inte kunde betala och att man ville omförhandla. Så nu står Ligue 1 utan en betalande mediapartner och vägrar att omförhandla avtalet och det är knappast så att andra bolag står redo med åtta miljarder kronor per år. Den franska högstaligan förhandlar för fullt med banker om nödlån och jagar ny mediapartner. Risken är överhängande att en del franska klubbar går i konkurs om inte Mediapro kan få fram mer pengar. De har budgeterat med miljarderna från Mediapro när de värvat spelare och skrivit kontrakt. Även Mediapro kan givetvis gå under och därmed försvinner en ny kinesisk sportsatsning värd miljarder. Det är två år sedan Orient Hontai Capital skickade in tio miljarder kronor för 53,5 procent i Mediapro som bland annat säljer internationella La Liga-rättigheter och även rättigheterna till serie A i Italien. Dessutom kontrollerar man Champions League i Spanien och en stor del av La Liga. Så om Mediapro som även producerar Hollwood-filmer och hjälper La Liga i Kina faller så kan det få omskakande effekter i fotbollsvärlden.

Veckans bisarraste

Freddy Adu dyker upp på Skillinge IP. Den forna supertalangen från USA har halkat utför i karriären men ska nu förstärka Österlen FF till division 1 nästa säsong. I bakgrunden finns en storsponsor som står för pengarna. Man har sedan tidigare lockat dit Zoran Jovanovic och Freddie Brorsson och tränas av Agim Sopi. Blir spännande att se om Österlen kan etablera sig så högt upp i seriesystemet. Fotbollen i den delen av Skåne har sällan kunnat hänga med och ÖFF är en sammanslagning av Brantevik och Skillinge. Innan den sammanslagningen var det Brantevik och Rörum som gick ihop och bildade Österlen FF. Uppenbarligen verkar man ha stora planer, enligt en intervju i Sportbladet. Sedan har man läst några sådana löften genom åren.

Veckans journalistiska satsning utan att sporten är med

Dagens Nyheter fortsätter att gå starkt publicistiskt. Något som gett tidningen prenumeranter och därmed även intäkter. Nu investerar DN i fler journalister vilket onekligen är positivt i en tid när de flesta andra skär ner. Samtidigt är det tråkigt att tidningen inte alls satsar på sporten i samma utsträckning. I den senaste rekryteringsoffensiven får inte sporten någon förstärkning. På ett sätt bra för oss som jobbar med sport att inte få konkurrens, men tråkigt för mig som prenumerant och konkurrens är alltid nyttigt.

Veckans läsarbrev II

Hej Olof! Jag läste just vad du skrev om landslaget och dess offensiv på FK. Du skrev att det var ett försiktigt svenskt landslag som krigade sig till en kvart i VM bland annat och jag har alltid tyckt just det där är en myt om Jannes landslag. Min uppfattning är att det defensiva spelet främst används mot större nationer, som Italien, Tyskland, England och Frankrike men att Sverige mot likvärdiga eller sämre nationer spelar offensivt eller i alla fall inte backar hem. I VM till exempel spelade de ju ut Mexiko och förde matchen mot Schweiz. Likadant med matcherna mot Norge och Rumänien i EM-kvalet. Vad tycker du? Hälsningar, Linus

Svar: Håller inte helt med, tycker att Sverige inledde offensivt hösten 2017 och sedan blev alltmer försiktigt. Att det handlade om en riskminimerande fotboll. I EM-kvalet hade Sverige svårt med Norge på hemmaplan och kom ingen vart. Rumänien borta var en stark match, men har inte känt att offensiven varit prioriterad även om den utvecklats efter VM i Ryssland.

Veckans agent

Den som hjälper FC Rostov att värva svenskar. Försäljningen av Armin Gigovic räddar givetvis inte Helsingborgs IF men klubben får anstånd och kan dessutom återgälda en del finansiärer. IFK Norrköping fortsätter att imponera i att sälja spelare och via Pontus Almqvist trillar det in en mängd miljoner på kontot. Det talas om 40 miljoner. Då är det bara några veckor sedan Rasmus Lauritsen flyttade till Kroatien i utbyte mot 17 miljoner. Peter Hunt, Jens Gustafsson och scouten Stig Torbjörnsen har onekligen fått till en verksamhet där man förädlar spelare och lyckas sälja dem.

Veckans läsarbrev III

Hej Jag tycker det saknas öppen och tydlig kritik mot vissa spelare samt gudliga "Janne" - hög lön - cashen kommer in till förbundet - men usla resultat mot bättre lag. Exempelvis med Lindelöf är han katastrof om man sätter stämpel/krav på att han ska vara en framstående spelare men han tillför inga poäng offensivt och alldeles för odominant i försvaret, han kan ersättas av ett handfull allsvenska spelare utan problem - dvs ska man ha en dominant internationell mittback är det alldeles för dåligt. Men som sagt alla ryggdunkar till Janne internt och av er gör att det eroderar.. Tomas

Svar: Vi har nog olika bild av hur mycket kritik landslaget och Janne Andersson får samt hur vi värderar resultaten. Dessutom är det många tittare och läsare som efterlyst exakt det Janne Andersson gör nu; det vill säga spela in en del nya spelare och försöka mer offensivt. Min bild är inte heller att förbundet upplever att alla utanför SvFF ger ryggdunkar, men vi har alla olika upplevelser och olika är ju bra.

Veckans läsning

Expressens Torbjörn Nilsson skriver om Mona Sahlin. Smärtsam text, men väldigt läsvärd. New York Times skildrar Frankrikes fotbollsförbund som inte alls lever upp till fina värdegrunder eller att framgångar på planen betyder att allt är kanon. Intressant skildring av hur det franska förbundet är något helt annat, även om ledarna givetvis förnekar allt. Elisabeth Åsbrink i DN om varför Metoo dröjde tre år i Danmark. Gillade Sanny Lindströms intervju med Dick Axelsson. Om hur handbollen på herrsidan är den vita sporten. Skildrat av Johan Flinck.

Veckans läsarbrev IV

Hej Olof,, tycker det är jäkligt dåligt uttalande från JA om att han längtar efter Granen,,,, han sänker ju framför allt Pontus,,,är det en stor ledare som uttrycker sig så ? vad anser du? eller är JA oantastlig ? Träffat många idag som tycker det är ett obegripligt uttalande,,, Rolf

Svar: Så himla farligt är det inte, han svarade på en fråga från mig om han saknade Andreas Granqvist. Det är trots allt hans lagkapten och en spelare som varit viktig för Janne Anderssons landslag. Förbundskaptenen är inte oantastlig, utan han får frågor om en rad saker. Att ni är många som antingen tycker att vi är för snälla eller för tuffa får vi journalister leva med. Sedan tror väl färre och färre på att HIF-backen kommer tillbaka. Särskilt med tanke på bakslag efter bakslag i klubblaget. Håller verkligen hans kropp?

Veckans moderna fotboll

Amazon köper Champions League-rättigheter i Italien. Utländskt riskkapital får grönt ljus av serie A och med hjälp av 15 miljarder kronor får man inflytande. Bland annat ska man hjälpa serie A att sälja rättigheter.

Veckans marknadsnotering

EM kan avgöras i tolv länder, men också i ett. Ja, ingen vet mer än att det ska bli EM. Intressant att SvFF-basen Karl-Erik Nilsson nu säger att det var en dålig idé från början. Återstår att se vad det blir för EM i slutändan, men Uefa lär göra allt för att det ska spelas.

Veckans lyssning

Filip och Fredrik kör en vardaglig podd inför USA-valet. Kul lyssning där man får en del av cirkusen inför valet.

Veckans tryck

Inte lätt att heta Joachim Löw som är under press i Tyskland efter att landslaget har svårt att imponera.

Veckans läsarbrev V

Hej Olof, Sveriges U21 har mycket talang i sig och har fortfarande chansen att nå EM. Men titta vilken startelva Sverige skulle kunna ha bestående av spelare som är skadad, avstängda, petade, spelar i A-landslaget, valt att representerat ett annat landslaget samt som funderar på vilket landslag spelaren ska tillhöra (Cajuste). Lite obalanserat lag men väl en startelva. Marko Johansson - Dennis Hadzikadunic, Anel Ahmedhodzic, Jens Cajuste - August Erlingmark, Mattias Svanberg - Joel Asoro, Dejan Kulusevski, Leo Bengtsson - Alexander Isak, Viktor Gyökeres. Mvh, Anders

Svar: Yes, den hade onekligen varit stark och hade antagligen varit EM-klar vid det här laget. Sedan är U21-landslagets huvuduppdrag att ta fram spelare till A-landslaget och det vore fel att hålla tillbaka dem.

Veckans låt

”Maria” – Cherrie.

Veckans Leeds United

Vänsterbacken Barry Douglas går på lån till Blackburn Rovers och även om han inte spelat så mycket så var han en del av satsningen som inleddes när Marcelo Bielsa kom till klubben. Att han flyttar vidare fick sportchefen Victor Orta att skriva ett öppet brev till backen och tacka för insatserna.

Wolverhampton väntar på måndag och det var just den klubb som Douglas hjälpte att ta upp i Premier League och sedan fick han flytta till Leeds. Nu kanske han hjälper Blackburn upp?

Veckans siffror

400 000. Antalet pund som dåvarande Arsenal-anfallaren Nicklas Bendtner förlorade under 90 minuter på ett kasino i London. Stark intervju med dansken vars självbiografi precis släppts i England. Han ger en del brutala inblickar i livet som proffs och skyller inte på andra.

Veckans poddintervju

Djurgårdens Magnus Eriksson om jakten på medalj, om att ställas mot Malmö FF, om käftsmällen i Belgien och om målet att vinna titlar. Sedan tidigare finns över 280 avsnitt av podcasten och det är bara att klicka på länken för att finna tidigare avsnitt och lyssna på dem.