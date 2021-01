Lundh: En utredning utan riktig insyn och nu vänder vi blad

Helgens måste

Handbolls-VM med ett pånyttfött Sverige. Semifinal fredag och medaljmatch på söndag. En del svenska träningsmatcher. Leicester-Leeds med kudde för ansiktet för att kunna blunda om det rasslar i väg. Fotbollssöndag Europa 20:00 med Barcelona-Athletic i C More Fotboll.

Helgens avstå

En rejäl barrunda. Även om suget finns så sätter pandemin stopp.

Veckans turer i Göteborg

BK Häckens medlemmar tog tydligt ställning för att ta över Kopparbergs Göteborg FC under onsdagen. Även om det naturligtvis finns en del supporttermissnöje går det inte att runda det tydliga röstetalet 416 för, 35 emot och 4 nedlagda. Föreningsdemokratin säger sitt. Dessutom följde Kopparbergs Göteborg FC med under torsdagen, vilket var mer givet sett till att föreningen i mångt och mycket är bryggerimiljonären Peter Bronsmans. Han kliver nu av och istället kommer de regerande svenska mästarna att ingå i Hisingen-klubbens verksamhet. Positivt att mästarklubbens verksamhet räddas och dessutom kommer att ingå i en välskött föreningen med förhållandevis stabil ekonomi (pandemin har skakat om kassakon Gothia Cup) och kanske kan damerna hjälpa till att lyfta BK Häckens profil. Det kan bara vara positivt att Blåvitt och andra större klubbar får mer konkurrens. Naturligtvis finns det lärdomar av det här och det är att allsvenskan för damer knappast varit lika hårt granskad av journalister och supportrar. På herrsidan hade ingen likt Bronsman kommit undan frågor om hur klubben styrs under så lång tid. Trots allt har Göteborg FC varit ett topplag i flera år. Sedan virvlar det av rykten kring Bronsman och Aftonbladet skriver om att han eventuellt ska satsa på ett lag i England. Vilket är logiskt affärsmässigt då cider går starkt på pubarna där. Sedan följer alltid frågor om Göteborgs-andan när nu hela området kring Scandinavium ska göras om med nya arenabyggen och där Göteborg FC höll till på Valhalla, och kring sådana stora byggen finns det alltid intressenter. I skärningspunkten mellan offentliga byggen och näringsliv är det inte alltid vackert (läs Friends Arena, Jämtkraft Arena och en hel rad andra byggen runt om i Sverige) och särskilt inte när idrott är en bricka i spelet. BRA Group är huvudsponsor till Häcken har byggt en rad idrottsarenor i Göteborg: Bravida Arena, Gamla Ullevi och Åby Arena. Bronsman ska ha varit oerhört drivande att bara BK Häcken var aktuellt i slutändan. Dessutom finns ju uppgifterna om hans intresse i ett engelskt lag, vilket Sportbladet var först att skriva om.

Det talas om Swansea när jag förhör mig om vilken klubb det handlar om, men Bronsman själv nekar i GP till att det finns sanning i uppgifterna om engelsk klubb. Å andra sidan är det svårt att lita på honom efter den senaste tidens många turer. Och kanske är det så enkelt att Swansea ligger i Wales.

Veckans överraskning

AIK-basen Robert Falck kan eventuellt utmana RF-basen Björn Eriksson i valet i maj. Mina kollegor Martin Petersson och Alexander Rosenlund har jobbat med storyn där det visar sig att en del mindre specialförbund frågat Falck. Den nuvarande AIK-ordföranden hade en kort sväng som generalsekreterare i hockeyförbundet (sju månader 2006-07) och har ett förflutet från den offentliga världen (Sundbyberg och Göteborg) men även näringsliv. Om han kan få tillräckligt med stöd för att hota Björn Eriksson? Spontant känns det tveksamt när inte ens SvFF och dess politiskt slipade ordförande Karl-Erik Nilsson kunde få fram en motkandidat till den från fotbollens sida ifrågasatte Eriksson. Samtidigt finns ett missnöje med Björn Eriksson från fler än fotbollen. Bland annat har Hockeyförbundet och ytterligare tio förbund skrivit en motion för att ändra på hur RF disponerar stödet från staten. vill helt enkelt se mindre pengar centralt och mer ut till förbunden. Riksidrottsmötet är i Uppsala 28-30 maj och det är där valet av ny RF-bas sker.

Veckans skrämmande läsning

Andreas Cervenka är en av mina favoritjournalister. Nu är han på Dagens Industri och tecknar en bild av följderna av alla stimulanspaket som eldar på ekonomin. Den är inlåst men väl värd att läsa.

Veckans film

"Spring Uje, spring." Var på bio med sju andra – bara det är rätt speciellt – och såg filmen om Uje Brandelius. En stark skildring av när livet tar en oväntad och ovälkommen sväng. Tre Guldbaggar i måndags och det är värt att ta sig till en biograf för att se den.

Veckans sportjournalister

Offside-duon Anders Bengtsson och Johan Orrenius blev i veckan utsedda till Årets sportjournalist(er) 2020. Välförtjänt sett till hur Offside fortsatt att staka ut en egen väg som är ett välkommet inslag i fotbollsjournalistikens värld. Att sänka tempot och berätta med andra perspektiv ger ofta bra läsning. Vill ni veta vem som delar ut priset så finns juryn via denna länk. Sedan 2015 är priset dessutom hela Sveriges. Innan det handlade det om Stockholms-klubben, men numera är det Sveriges sportjournalister.

Veckans journalistik

GP:s avslöjande att bygherren Ola Serneke anonymt agerat på ett forum för sitt bolag och mot dem som kritiserat Serneke. Sedan tidigare finns när Serneke sålde den dyraste lägenheten i prestigebygget Karlatornet för 66 miljoner, men höll köparen hemlig. Det visade sig vara Ola Serneke själv. Serneke är sponsor till många fotbollsklubbar och bland dem Blåvitt. Ovanpå det har Ola Serneke satsat pengar i IFK GBG Transferintressenter och största ägare i bolaget.

Veckans läsarbrev

Vi var nog ganska många supportrar som reagerade när vi fick höra om beslutet om att träna i Spanien. Själv tänkte jag. Vad fan ska vi hängas ut i media igen, när det äntligen börjar bli lungt. Tycker att man nog kanske kunde löst det med ett läger i Sverige. Var vet jag inte. Här hemma ligger snön meterdjup på arenan och den enda inomhushall som finns är för max sjumannalag. Så med facit i hand och en månad kvar till årets första hemmamatch mot Akropolis i SC så har jag fått större förståelse för Spanien lägret. Ekwall kallar ÖFK för allsvenskans obstinata barnungar. Själva säger vi att vi är lite eljest och det är inte negativt. Ha de. Rolf

Svar: Naturligtvis går det att vända och vrida på den här frågeställningen, men det vore naivt av ÖFK att tro att man inte ifrågasätts när Sef vädjat till klubbarna att inte göra så här. Hallen i Sundsvall finns ju. Men om det är enda vägen får man köra en Dan Eliasson och hålla fast vid att det är en nödvändig resa till ett träningsläger.

Veckans uppgivenhet

Att Manchester United måste markera mot rasism som riktas mot en del av klubbens spelare efter förlusten mot Sheffield United.

Veckans läsning

Beskrivningen av hur tidigare skidskyttebasen Anders Besseberg överöstes av gåvor från Ryssland. Klockor. Jaktresor. Prostituerade. Allt för att norrmannen skulle gå ryssarnas ärenden. En stor skandal, enligt den rapport som det internationella skidskytteförbundet tagit fram. Besseberg förnekar anklagelserna via advokat. Norrmannen har dock inte velat ställa upp i utredningen.

Veckans Benjamin Button

Tm Brady som tog Tampa Bay Buccaneers till Super Bowl. Den 43-årige quarterbacken lämnade New England Patriots och har gjort en stark säsong i sitt nya lag. Även om Brady inte bara glänste mot Green Bay Packers i söndags så är veteranen insats sett över hela säsongen otrolig. Patriots däremot missade slutspelet. Brady gör sin tionde Super Bowl nästa söndag och har vunnit sex av nio.

Veckans tv-serie

Ramlade av en slump in på franska ”Ring min agent” och har helt missat den. Förbannat rolig om en agentur i Paris. Ser att jag dessutom har fyra säsonger framför mig.

Veckans marknadsnotering I

Juventus-presidenten Andrea Angelli förutspår att fotbollen i Europa kommer att förlora 85 miljarder kronor på grund av pandemin. Han reagerade efter att Deloittes årliga ekonomiska genomgång av Europas toppklubbar förutspådde intäktstapp på 20 miljarder kronor. För övrigt backade han Uefas omgörning av Champions League snarare än en ny superliga.

Veckans goda tecken

Både Lionel Messi och Cristiano Ronaldo uppges ha tackat nej till att marknadsföra Saudiarabien i utbyte mot bra ersättning. Engelska Telegraph uppger att de erbjöds 60 miljoner kronor årligen.

Veckans diskussion

Svenska Sportjournalistförbundet ordnade i veckan ett samtal om hur corona påverkat journalistiken och vad som väntar framöver med EM och OS. Deltagare var bland andra Lena Sundqvist (TV4/C More), Petra Thorén (Sportbladet), Sef: Robert Johansson, SvFF:s Andreas Jansson och SOK:s Lars Marklund. Man kan lyssna och se diskussionen i efterhand via länken. Bland annat är det troligt att det blir färre svenska journalister på EM i sommar då Uefa måste minska platserna på läktarna.

Veckans läsarbrev II

1) Hej Olof Jag tycker att Champions League är en fin och rättvis mästerskap för alla klubbar i Europa. Alla har möjlighet att nå gruppspelet och var med och slåss med de stora lag. Det är en dröm för många bara att vara med. En sådan Superliga känns orättvist och avlägset, och hoppas på att om den blir av bara slutar med ett flopp. Mvh. Esteban

2) Bra om klubbarnas superliga. Jämför med när ett kar stora kapitaljättar tagit grepp om svensk vård och skola. Då kan vi snacka om omättliga. Pontus

3) Hej Olof! Ligan är helt ointressant. Jag blir närmast förbannad över att min favoritklubb Man United är en initiativtagarna till denna usla idé. Det bästa vore väl om de startade, blev uteslutna från alla FIFA och Uefa-tävlingar och få supportrar ville betala för att se matcherna. Därefter kunde klubbarna sedan komma krypande med svansen mellan benen. Så lär det väl dock inte bli. Björn

Svar: Efter förra veckans krönika om en eventuell superliga blev det en del mejlreaktioner som var negativa till fenomenet. Men det blev även en flitig diskussion på Twitter. Där var det fler som trodde på utvecklingen utan att bejaka den och att superligan ska locka tittare.

Veckans vuxna män

Romelu Lukaku och Zlatan Ibrahimovic i cupderbyt mellan Inter och Milan. Trash talk med fruar, mammor, åsnor och voodoo-skit i en mix.

Veckans EM-uppgifter

Uefa-basen Alexander Ceferin gick i onsdags ut och var tydlig om att planen med EM på tolv ställen ligger fast. Det gjorde han dagen efter att Uefa stängt möjligheten att säga upp sina biljetter med full återbetalning med risk för att matcherna flyttas. Ovanpå beskedet om att EM ska spelas på tolv platser finns uppgifter att man nu skjuter på frågan om publik eller ej till i början av april. Tidigare har man haft 5 mars som ett beslutsdatum om hur man gör med EM. Karl-Erik Nilsson som sitter i Uefas exekutivkommitté säger att det finns inget beslut om att ändra datum utan det är uppgifter i internationella medier. Under fredagen hade Times en artikel om att Uefa vill stoppa bortafans och att man kan köpa tillbaka alla EM-biljetter och sedan börja om från början. Det är helt enkelt mycket uppgifter i luften och det är inte konstigt när Uefa diskuterar en rad scenarier.

Veckans medlemsföreningar i lyxfällan

Real Madrid och FC Barcelona är bägge drivande bakom den nya superligan. Skälet är att bägge klubbarna har miljardskulder och där coronapandemin pressat dem. Värst är läget för Barcelona med upp emot tolv miljarder kronor i skulder och man är skyldig andra klubbar en hel del, vilket Swiss Ramble redogör för. Det finns även en helhet kring klubbens utsatta ekonomiska läge från den kunnige Twittrarens sida.

Att Barcelona sedan är den klubb som har störst intäkter är förvisso bra men är samtidigt en klen tröst. Tufft för den president som vinner valet och ska styra klubben som måste undvika konkurs. Svårt att tro att Lionel Messi blir kvar med tanke på hans årslön på runt 800 miljoner kronor. Även Real Madrid har dragit på sig miljardskulder och pandemin har ökat trycket på storklubben. Kanske inte så underligt att klubbarna är sugna på en superliga som skulle ge omedelbara miljarder? Undrar bara vad medlemmarna säger?

Veckans avskedsord

Tidigare Sydsvenskan-krönikören och författaren Åke Stolt skriver om förre Expressen-journalisten Göran Söderlund som gick bort häromveckan. In i det sista eldade Söderlund på Stolt att publicera när det var nytt. Vemodigt och vackert på samma gång. Bland det sista Göran Söderlund skrev handlade om sportjournalistik då och nu. Om en bransch som stöpts om.

Veckans marknadsnotering II

De senaste månaderna har jag skrivit om hur franska Ligue 1 hamnat under tryck efter att spanskkinesiska Mediapro hoppat av sitt nya miljardavtal gällande tv-rättigheter med ligan. Nu räknar den franska motsvarigheten till Sef (LFP) med att ligan kommer att förlora 13 miljarder kronor under detta året. Det vore överraskande om alla franska ligaklubbar klarar en sådan tung ekonomisk smäll. Just nu kämpar LFP med att få andra tv-kanaler att bjuda på rättigheterna och ens sända matcherna.

Veckans VM-kamp vid sidan av Qatar

VM 2026 går i USA, Mexiko och Kanada och antalet värdstäder börjar minska, även om det fortfarande inte är klart vilka det blir. Följande städer är med i matchen. I USA: Atlanta, Baltimore, Boston, Cincinnati, Dallas, Denver, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nashville, NY/NJ, Orlando, Philadelphia, San Francisco, Seattle, Washington DC. I Kanada: Edmonton, Montreal, Toronto. I Mexiko: Guadalajara, Mexico City, Monterrey. I slutändan ska det bli 16 värdstäder vara tre i Mexiko och tre i Kanada som därmed är klara. I USA är det 17 städer som fortfarande är intresserade och det ska bara bli tio kvar till VM. Fifa har nu meddelat att man hoppas ta beslut under 2021 om vilka städerna blir och det är Fifa:s styrande råd som bestämmer. Fifa ska börja resa runt och inspektera arenor och städer i sommar och det är grund till beslutet. En del kanske saknar Chicago som hade VM-matcher 1994 och Vancouver som hade damernas VM-final 2015, och skälet är att de inte vill gå med på Fifas tuffa krav som bland annat gäller skatter. VM 2026 kommer att bli det första mästerskapet med 48 deltagande länder och med ett upplägg med 16 trelagsgrupper och totalt 80 matcher varav 60 går i USA och sedan tio var i de andra två länderna. VM går alltså från 32 länder i Qatar 2022 till 48 länder 2026 och det innebär att Europa går från 13 platser till 16. Asien ökar från 3 till 8, Afrika från 5 till 9, Sydamerika från 4,5 till 6, Nord- och Mellanamerika samt Karibien från 3,5 till 6 och Oceanien från 0,5 till 1. Dock är det inte bestämt hur det blir med de tre värdländerna som alla tillhör konfederationen som har sex platser.

Veckans sorg

Jack Rollin har gått bort. Inser att många inte har en relation med honom men det var han som låg bakom Rothmans Football Yearbook som var dåtidens internet för oss intresserade. Fick min första Rothmans i slutet av 1970-talet och det var 800 sidor med all typ av fakta kring den engelska ligafotbollen.

Veckans ställ in sig i ledet

Storklubben Benfica har sålt sina tv-rättigheter på egen hand och så har de andra klubbarna sålt sina i klump. Nu blir det ändring, även Benfica ska ingå. Eller nu och nu. Rättare sagt när Benficas avtal löper ut och man får ihop processen. Det blir från och med 2027… Inte konstigt att Benfica har ett försteg.

Veckans spelbolagsoffensiv

Amerikanska appen the Athletic har på några år tagit rejäla kliv med genomarbetad sportjournalistik. Först växte man snabbt i Nordamerika. Därefter intog man Storbritannien. Man utreder även en expansion till Norden via Discovery Nordens tidigare sportchef Anders Antonsen. The Athletic har varit fri från annonser och istället levt på prenumerationer, men nu har man lanserat en spelservice ihop med ett spelbolag. En förklaring finns givetvis i att USA sedan 18 månader tillbaka öppnat upp för mer spelbolag efter ett beslut i Högsta domstolen. Sedan är det upp till delstaterna att på egen hand öppna upp, men den globala spelbranschen ser USA som ett framtida Klondyke. Då var det inte så konstigt att även the Athletic som trots en kraftfull tillväxt av prenumeranter ser spelbolag som en inkomstkälla.

Veckans låt

"Barn av vår tid" - Hov1. Har onekligen hänt en del sedan Nationalteatern släppte ett album och en låt med samma titel 1978.

Veckans Leeds United

Det har ryktats om att Qatar Sports Investement som äger Paris SG, men det blev NFL-klubben San Francisco 49ers som utökade sitt ägande av Leeds United. Man går från 12 procent till 37 procent för runt 650 miljoner kronor. Italienaren Andrea Radrizzani som köpte Leeds 2017 behöver mer kapital för att etablera klubben i Premier League. Leeds är inte den enda klubb med koppling till amerikanska ägare som har intressen i nordamerikansk proffsidrott. Även Manchester United, Liverpool, Arsenal och Fulham har liknande kopplingar.

Veckans siffra

106,9. Antalet miljoner pund som Chelsea betalat i kompensation till nio sparkade managers under Roman Abramovitjs tid som ägare. Cirka 1,25 miljarder kronor. José Mourinho har fått 215 miljoner kronor en gång och 105 en annan. Mest fick Antonio Conte som tog hem runt 300 miljoner kronor 2018. Nu ska Frank Lampard läggas till listan och återstår att se vad han får i kompensation.

Veckans poddintervju

Brentford Saman Ghoddos är gäst och talar om att det lossnat spelmässigt, om hur han trivs i Championship, relationen med Daniel Kindberg och varför Iran måste nå VM. Sedan tidigare finns 295 avsnitt av podcasten och det är bara att klicka på länken för att finna tidigare avsnitt och lyssna på dem.