Lundh: Enkelt att skrika om bojkott av VM i Qatar, men svårare att leva som man lär då

Helgens måste

Liverpool-Manchester United i en seriefinal sticker ut på söndag. Leeds-Brighton har inte riktigt samma klang, men den finns med bland mina måsten under lördagen. Fotbollssöndag Europa med start 20:00 med fokus på Inter-Juventus.

Helgens avstå

Handboll är en vass tv-sport men ligger lågt med VM så här i starten. Kliver in längre fram, om Sverige är med.

Veckans EM-koll

Ännu är det oklart hur det blir med sommarens fotbolls-EM. Planen är att det ska spelas 11 juni till 11 juli och Uefa har vidhållit att tolv arrangörsstäder fortfarande är en möjlighet. Man jobbar efter fyra scenarier kring publik; 1) Fullsatta arenor 2) Mellan 50 och 100 procents beläggning 3) 20-30 procents beläggning 4) Matcher utan publi.. Det har ryktats om att Uefa kan ändra upplägget och att EM bara spelas i Ryssland eller Tyskland-Frankrike alternativt England-Skottland. ESPN har haft en del varianter, men avfärdar Tyskland och kombon England-Skottland. Det enda som är klart är att arrangörsstäderna under första veckan i mars ska komma med besked till Uefa om förutsättningar för att anordna EM-matcher. Därefter ska Uefa ta ett beslut 5 mars om hur det blir med mästerskapet. Allt talar för att det blir av med tanke på att annars måste Uefa betala tillbaka pengar som rättighetsinnehavare från hela världen betalat för att sända EM och som delvis gått vidare i systemet. Då är det i det närmaste tvunget att spela, för att slippa betala tillbaka några pengar där man gjort av med en del. Att det sedan blir helt utan publik eller med begränsad publik är ganska givet sett till smittoläget kring corona, och det innebär naturligtvis mindre intäkter för organisationen som styr fotbollen i Europa. Samtidigt har man sålt biljetter till matcherna och man måste hantera en problematik med att välja vilka som ska få komma in om det blir matcher inför viss publik alternativt hur man betalar tillbaka biljettpengar. Något man nu aviserat biljettköpare om. Mycket handlar som vanligt om pengar men det kan här vara viktigt att understryka att intäkterna från EM främst går till nationsförbund och dess verksamhet snarare än att det blir miljonlöner till Neymar, Messi, Ronaldo och andra stjärnor. Räkna med fortsatta spekulationer fram till ett beslut. Schweiz förbundsordförande Dominic Blanc ifrågasatte i veckan huruvida det är klokt med ett EM spritt över tolv städer. Möjligen finns en förklaring i att Schweiz ska spela ett par matcher i Baku och Blanc hade svårt att tro på det. Istället var schweizaren inne på att EM istället spelas i ett land som Tyskland eller Ryssland eller i en stad som London. Och att man skapar en bubbla för deltagarna.

Veckans överraskning

Wallenbergarnas riskkapitalbolag och miljardärskapare EQT uppges, enligt Financial Times, vara intresserat av att köpa in sig i Inter. En överraskning trots allt då EQT inte har så många satsningar på idrott som är kända. Man investerade i norska sportkedjan XXL utan lycka och hade även ett stort innehav i Sportradar som man sålt, men det är något annat att vara ägare av en fotbollsklubb.

Veckans brist på bollsinne

Annika Sörenstam förstod inte bättre än att ta emot medalj av Donald Trump dagen efter stormningen av Kapitolium. Obegripligt att hon helt saknade känsla för vad som var rätt och fel i det läget. Heder till NFL-tränaren Bill Belichick som avstod att ta emot medalj trots att han varit tydlig Trump-supporter. Nu har även Sörenstam backat Trump genom åren, bland annat skickade hon vidare golflegendaren Jack Nicklaus förklaring till varför man ska rösta på Trump. Ändå sorgligt att hon inte hade kyla nog att avstå att ta emot en medalj dagen efter deppiga scener från Washington där presidenten definitivt hade ett delansvar. Även om golfen på senare dagar försökt distansera sig från Trump är det i senaste laget som Guardians Bryan Armen Graham påpekar. Samtidigt är det bättre att göra något, även om klockan passerat midnatt.

Veckans moderna fotboll

Manchester City köper Club Bolivar. Därmed har City Football Group nu tio klubbar förutom Manchester City.

Veckans till salu

West Bromwich Albion. Krävs dock ett par miljarder kronor för att få kinesen Lai Guochuan att sälja klubben.

Veckans turer i Göteborg

Ett tag skulle Kopparbergs Göteborg FC lägga ner elitverksamheten. Sedan svängde det och man skulle köra på, även om det var oklart hur. Nu har både Kopparbergs Göteborg FC och BK Häcken kallat till extra årsmöten där Hisingsklubben ska ta över verksamheten i mästarklubben. Även om Kopparbergs Göteborg FC antagligen inte kan spela under namnet BK Häcken under 2021 är det tanken framöver. Därmed skulle Kopparbergs Göteborg FC ordförande Peter Bronsman, som via sitt bryggeri pumpat in över 100 miljoner kronor i klubben, kliva av tillsammans med de andra i ledningen. Bronsman och Co har tidigare talat med Blåvitt om ett samgående, men Blåvitts medlemmar köper inte en sådan lösning. Vi får se om Häckens medlemmar gör det? I Göteborg FC:s fall finns inte mycket val. Naturligtvis är det bättre att mästarklubben räddas, som ju oavsett vad man tycker om Bronsman aldrig varit där utan hans miljoner. Man kan ha synpunkter på brist på medlemsinflytande, liten styrelse och annat, men som vanligt är det framgångar och pengar som styr och om en person har mycket pengar så blir det lätt att den personen får bestämma. Särskilt när det är en rätt ny förening som Kopparbergs Göteborg FC. Därför är det väl bättre att en förening som BK Häcken tar över även om puritaner ogillar den typen av samgåenden, men ibland är verkligheten annorlunda än vad man önskar. Det är oavsett tydligt att damernas fotboll fortsätter att ta kliv även i Sverige, även om det fortfarande är en bra bit kvar. Men att fler framgångsrika herrklubbar satsar på verksamheter för damer är bra för svensk fotboll i stort och bör öppna nya sponsormöjligheter.

Veckans silly season

Svenska Dagbladet rycker åt sig Torbjörn Nilsson och Maggie Strömberg från Expressen. En otrolig dubbelvärvning och de kommer att saknas. Dagens Nyheter plockade över Patrik Lundberg från Expressen. Överlag har det varit många skiften i mediernas värld senaste månaderna, även om sporten hittills inte varit involverad. Skulle närmaste behövas en silly season-bevakning.

Veckans citat

"It was a mean girls club. Most players have come from rich, white families. That is the culture of the United States women’s national team. It is a very privileged, white culture."

Förra målvakten Hope Solo om när hon kom in i USA:s landslag. Något även Carli Lloyd bekräftade och talade om hur andra spelare fick henne att börja gråta.

Veckans varning I

Danske Peter Nörrelund är den som styr rättighetsköpen åt Nent (Viasat). Nu varnar han för att smärtgränsen är nådd för vad man betalar för rättigheter. Nörrelund utnämns av Ekstrabladet till dansk idrotts mäktigaste person och det är givet att han och Nent tillsammans med andra aktörer likt TV4/C More, norska TV2, danska TV2 och Discovery alla bidragit till en uppskruvning av priser som säljarna hejat på. Återstår att se om Nörrelund får rätt om smärtgränsen.

Veckans lyssning

Flykten från Hall var en vass timme dokumentär. Ganska ofta fascinerande att vara med om tillbakablickar på det sättet.

Veckans ifrågsatta sportchef

Mikael Dorsin lämnade agentjobbet för Nordic Sky för att bli sportchef i Rosenborg. Nu har han värvat och förlängt avtal med en del spelare och i Norge uppmärksammas att hälften av signeringarna är med spelare från just Nordic Sky. Rosenborg bekräftar att man har koll och dessutom lagt in extra kontrollrutiner kring det här. Viktigt att lyfta fram att klubben säger sig lita på Dorsin till 110 procent. Dock inte så konstigt att fokus hamnar där om det blir en del värvningar från sin tidigare arbetsgivare och samarbetspartner.

Veckans läsarbrev

Hej, 2021 och Zlatan kan vara på gång med en comeback i landslaget. Jag har därför tagit ut en startelva med Zlatan och hans bästa landslagspolare genom tiderna. För de som kan sin Zlatan är flera namn rätt självklara medan några kräver motivering.

Målvakt: Kristoffer Nordfeldt

Backar: Alexander Östlund, Olof Mellberg, Daniel Majstorovic, Martin Olsson

Mittfältare: Kennedy Bakircioglü, Andreas Johansson, Erkan Zengin

Anfallare: Christian Wilhelmsson, Zlatan Ibrahimovic, Jimmy Durmaz

En spännande offensiv balanserad elva. Intressant att Zlatan är ensam central anfallare. Motivering på några av spelarna: Nordfeldt är ingen uttalad Zlatan-kompis men har sedan fyra år tillbaka varit bosatt i blågult där han varit en del av gänget med Durmaz och Olsson där framför allt Durmaz var en av Zlatans bästa vänner under de sista åren i blågult. Nordfeldt var också från och till med i landslaget även under Zlatans tid. Olsson spelade länge med Zlatan i landslaget. Inte helt uttalat med i Zlatans gäng. Hans plats här motiveras av den starka koppling Olsson har till Durmaz och Zengin. Kennedy hade en relativt kort landslagskarriär. En återkommande truppspelare i kvalet till EM 2008. En period då Zlatan under en tid bojkottade landslaget. Men de var kompisar i U21-landslaget och Kennedy spelade ihop med Majstorovic i holländska Twente. Johansson är det mest oklara namnet här. Spelade inte mycket i landslaget. Petades inför EM 2004. Var med en del inför EM 2008. Men Johansson spelade ihop med Mellberg under deras unga år i Degerfors och han var inte bästa vän Fredrik Ljungberg vilket som bekant Zlatan inte heller var :) Johansson och Ljungberg var hårda rivaler när Wigan och Arsenal möttes. Det är klart att Henrik Larsson skulle kunna vara med i elvan. Henke och Zlatan var kompisar i landslaget men Henke hade en del i alla gängen. Det diskvalificerar honom från att bli uttagen. Mvh, Anders.

Svar: Andreas Johansson var chock 1. Ingen Erkan Zengin var chock 2. Att Henrik Larsson inte fick plats var chock 3.

Veckans norska tv-avtal

Dagarna före jul så såldes all inhemsk fotboll i Norge till TV2 samt NRK. Framför allt är det en kommersiella tv-kanalen som slukar mycket och därmed tar TV2 viss revansch för Premier League-tappet (till Nent) från i början av 2020 och som inträder hösten 2022. Efter det har TV2 under året säkrat Champions League, herrlandskamper till 2028, La Liga och med NRK en rad mästerskap: EM 2024 och 2028, VM 2026. I kampen om norsk fotboll utmanades man främst av Telenor som ska ha lagt ett högre bud, men det blev TV2-NRK som vann kampen. Totalt ska man ha betalat 4,5 miljarder kronor för all norsk fotboll för herrar och damer. Ännu har det inte kommit ut exakt vad den norska herrserien tar in om året från 2023, men med tanke på att man redan nu har 400 miljoner kronor om året (allsvenskan har cirka 420 miljoner) så lär man kliva förbi den svenska serien. I Norge blev det rabalder kring att damfotbollens representanter inte fick vara med och förhandla utan att det var förbundet och herrarnas gemensamma bolag som skötte det ihop med Rune Hauge. Ilskan på damsidan är rejäl. Man talar om att damfotbollen därmed gick miste om många miljoner. Dessutom kan man konstatera att Discovery nu tappar sin viktiga lokala rättighet i Norge även om man har två år kvar. Tidigare har Discovery släppt eller tappat landslagets matcher och Europa League från i höst. Även i Danmark har den amerikanska mediajätten släppt eller tappat stora delar av sin tidigare inköpt fotboll i form av herrarnas landskamper och Europa League. Discoverys tidigare sportchef i Norden, dansken Anders Antonsen, talar om att kanalen i Danmark nästan helt släpper fotbollen (man har ett par matcher i superligan varje omgång) även om man har kvar volym i form av tennis och cykel. Det är naturligtvis inte så att Discovery saknar resurser att köpa rättigheter utan speglar nog mer ett skifte i strategi där Dplay nu blivit Discovery + och att allt innehåll (även Eurosport) ligger där.

Veckans kommande val

I mars ska Karl-Erik Nilsson väljas om på två år som ordförande för Svenska Fotbollförbundet. Efter det får han inte sitta kvar och måste alltså avgå 2023, men innan det hoppas Nilsson på att i april bli omvald i Uefas exekutivkommitté 15 april. Svensken är en av åtta kandidater till sju platser och det vore en oerhörd skräll om han inte blir omvald. Däremot lämnar Lars-Christer Olsson sin plats i vår i samband med att han kliver av alla olika poster som han innehar. Så det blir bara en svensk i exekutivkommittén framöver. Lite fascinerande är att Mehdi Bayat som är ordförande för Belgiens fotbollsförbund och är vd för Charleroi kan bli invald. Hans bror Mogi Bayat är agent och greps misstänkt för en rad brott i oktober 2018 och satt anhållen ett par dagar men har inte dömts för något. Så sent som i december i fjol gjorde polisen i Frankrike räder i Ligue 1-klubben Nantes där Mogi Bayat har stort inflytande.

Veckans fejk-shejk, eller?

Derby County skulle köpas av shejk Khaled Bin Zayed Bin Saquer Al-Nahyan, men nu verkar affären haverera. Visar sig att shejken inte ens betalt sina advokaträkningar från när han skulle ta över Newcastle. Pressat läge i Derby där spelarna inte fått lön som stipulerat i kontrakten.

Veckans sorgliga följetong

Den franska ligan är fortsatt på väg in i en kris som hotar flera klubbar. Har tidigare skrivit om hur spanskkinesiska Mediapro inte hedrat sitt avtal rörande tv-rättigheter värt en bit över åtta miljarder kronor per säsong och hoppat av. Då talade allt för att den franska ligan skulle tappa fyra miljarder kronor per säsong i fyra år. Nu har Canal Plus, som ägde en del av ligans rättigheter, också lämnat tillbaka dem och vill ha en ny auktion. Med tanke på att Mediapro dragit sig tillbaka lär det bli svårt att få upp värdet, men det väntar i varje fall en ny auktion kring ligarättigheterna. I veckan möttes även spelarfacket och representanter för klubbarna i Ligue 1 och Ligue 2. Klubbarna vill se lönesänkningar på 30 procent för att man ska klara sig undan konkurs. Risken för spelarna är givetvis att om man vägrar att sänka lönerna så kan klubbar gå i konkurs och då får de spelarna noll av de skrivna avtalen. Den bistra vintern fortsätter i fransk klubbfotboll.

Veckans rättsprocess som inte försvinner

Fifa-basen Gianni Infantino har gjort allt för att hålla schweiziska myndigheter på avstånd kring processen om hans hemliga möten med landets förre riksåklagare. Det går sådär, processen lever. Kanske därför Infantino undersöker en Paris-flytt för Fifa?

Veckans låt

"6 Shooter" – Viagra Boys.

Veckans Leeds United

Skammen efter FA-cuphaveriet mot Crawley Town sitter i. Även om det var ungt och oprövat i Leeds så var det inte bara ungt och oprövat. Nej, det var hemskt.

Veckans siffror

4 441 000 000. Närmare 4,5 miljarder pund är alltså vad klubbarna Premier League har i lån. Runt 50 miljarder kronor. I topp finns Chelsea, Tottenham och Manchester United. I Chelseas fall handlar det om att Roman Abramovitj omvandlat det han skickat in i klubben till lån och det är räntefritt. Värre för Manchester United vars ägare belastat klubben med lån och samtidigt tagit rejäl utdelning själva. Nyligen såldes Burnley och då stoppade de nya ägarna in 180 miljoner kronor och lånade resten.

Veckans varning II

Premier League-rättigheterna gällande Storbritannien är på väg ut på marknaden. Nu talas det om att prisfallet som började så smått 2018 kan fortsätta. Eller finns det någon aktör som är villig att elda på i prisbrasan? Just nu delar Sky, BT och Amazon på matcherna fram till våren 2022. Inför den kommande auktionen hoppas Premier League-klubbarna på Amazon eller aktörer likt Facebook och Youtube, men det är nog ingen som tror på det på allvar.

Veckans poddintervju

Idrottsminister Amanda Lind är gäst och talar om fotbollens kritik mot pandemihanteringen, stödmiljoner till idrotten och hur man hanterar VM i Qatar 2022. Sedan tidigare finns en bit över 290 avsnitt av podcasten och det är bara att klicka på länken för att finna tidigare avsnitt och lyssna på dem.