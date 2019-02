Lundh: Ett mejl som ger en inblick ingen vill ha

Helgens måste

Seriefinalen Leeds-Norwich står över allt. Avspark 18:30 lördag. Även se ”Escape at Dannemora” då jag är sjukt svag för amerikanska fängelsefilmer.

Helgens avstå

Super Bowl LIII? Avspark 00:30 och det svider fortfarande att Philadelphia Eagles föll på vägen. Även om jag gillar Los Angeles Rams unge tränare som bara är 33 och bara var 30 när han fick jobbet.

Veckans deppiga fotbollspolitiska signal

PSG-basen Nasser Al-Khelaifi blev i veckan invald i Uefa:s exekutivkommitté. Alltså samma man som fortfarande är under utredningen för misstanke över att Qatars sportkanal Bein Sports mutade Fifa:s dåvarande generalsekreterare så man kom över tv-rättigheter till VM och dessutom utreder Uefa om Paris SG fuskat sig förbi Uefa:s finansiella regelverk. Förvisso är det ECA (European Club Association) som placerat qatariern där, men det är knappast någon vacker bild av fotbollen. Lägg till att Al-Khelaifi via Bein Sports är en av de största köparna av fotbollsrättigheter. Men det är dags att sluta bli förvånad. Qatars pengar räcker långt, det är vi varse i Sverige.

Veckans tv-expert

Tidigare Dallas Cowboys-stjärnan Tony Romo har fått mycket beröm för sin förmåga att förutspå spel i amerikansk fotboll. Nu har Wall Street Journal kollat igenom 50 timmar från sändningar och Romo hade rätt i 68 procent av sina 72 förslag i sändningar.

Veckans landslag

Qatar vann Asiatiska mästerskapen och tog landets första titel någonsin. Dessutom släppte man bara in ett mål på hela turneringen, i finalen mot Japan, men man vann till slut matchen med 3-1 efter en VAR-dömd straff. Triumfen är en tydlig signal om att den långsiktiga satsningen på att vaska fram talanger både bland gästarbetares barn och i fattiga länder och sedan drilla dem med katalanska tränare och metoder gett resultat. Redan i sommar kliver Qatars landslag in i Copa America - även Japan är med i mästerskapet som spelas i Brasilien - och gruppen som det qatariska landslaget fått är inte lätt: Argentina, Colombia och Paraguay.

Veckans läsarbrev

Hej Olof! Ta det här med att Rune Andersson ber TFF sätta sprätt på 50 millar. Du har helt rätt när du säger att det finns inga garantier för att lyckas. Dessa 50 millar kommer att funka precis när man som grabb hade tjänat ihop några tior och när sedan katalogen HOBBYFÖRLAGET dimper ner i brevlådan. På 10 minuter hade man bränt hela kassan på en massa skräp man beställt. Det är patetiskt att höra managern Peter Swärdh när han, precis som du säger, börjar spekulera på vilka hyllor han nu har möjlighet att förstärka ifrån. De här fotbollsidioter, som de här snubbarna är, med den ena finare titeln än den andre, de lever i en bubbla helt ovetande hur dumma dom är. Ta det här med att värva spelare, de åker runt i hela världen i tron om att de kan hitta så jävla många bra spelare, ju längre hemifrån Sverige desto bättre. De är fan i mig lika korkade som de i Svenska akademin. Allsvenska Akademin, nu är det myntat. Jag är helt övertygad att den gamle Österbossen Stig Svensson ligger och garvar i sin grav åt eländet. Den gamle räven tog receptet med sig i graven på hur man bygger ett stabilt lag som vinner allsvenskan. Ett recept som egentligen inte var så komplicerat. Gubben hade det hela klart för sig, han åkte ut en 6-7 mil runt Växjöregionen, runt till småklubbarna. Där fanns lösningen på gåtan. Därifrån plockade han från klubbarna i gärdsgårdsserierna gossar som härdats och spelat seniorfotboll sen de var 13-14 år. Nu, 20-22 år gamla var de fullfjädrade och härdade som bara väntade på att skolas in i Östers IF. För naturligtvis hade denne sluge Stig Svensson sett till att även ha en tränare av allra högsta rang. Östers if är mig veterligt det enda lag som vunnit Allsvenskan i sitt premiärår? Att det skulla vara tur eller en tillfällighet? Ingalunda, den gubben visste vad han gjorde. I dag är det fan inte några som scoutar i de lägre divisionerna. Ingen av de här höga herrarna i den här bubblan jag talade om, ingen är beredd att skita ner sina fina kostymer på en skitig träbänk i divison 5 nordöstra skåne. Men än idag så springer de runt där, 13-14 år och spelar ordinarie i byns A-lag, lika härdade nu som förr när de har gjort en 7-8 år i A-laget och nyss bara 20 år fyllda. I dag excisterar bara Akademier och Ekkono Metod i skallen på de här idioterna. Till Akademierna söker sig de här "talangerna själva" i tidig ålder, de var lite duktigare än sina kamrater i tidig ålder, inte ovanligt att "pappa" var tränare. De hade på så sätt en lättare resa. Akademierna hade säkert mycket att lära ut men, de här valparna lever med varandra i en skyddad verkstad i flera år. Den dagen de skall ut i seniorfotboll får de en chock när de skall gå i närkamp med spelare som spelat flera år på seniornivå. Du förstår poängen va? Kompisen som stannade kvar hemma i byn sopar banan med den hemvändande "talangen" som gav upp efter "chocken". Här har du en av anledningarna att Sverige har stått sig ganska slätt i klubbfotbollen under alla år jämfört med övriga europa. Åk upp och kolla Gothia Cup och jämför med de utländska lagen så förstår du varför. Själv har jag kollat fotboll i snart 60 år, allt från div 7 och upp på toppnivå, säkert 50 matcher om året. Alltid när jag har sett allsvensk fotboll har jag blivit väldigt besviken, den håller allt sämre klass allt efter åren går. Ibland undrar jag om de över huvud taget tränar. Nej, jag utmanar Rune Andersson. Jag garanterar att jag skall när som helst plocka ihop ett lag med spelare från div 3 och ner, som skall slå TFFs nästa storbygge. Det var definitivt ingen knall att Hässleholms IF slog ut TFF ur Svenska cupen, bara ett bevis hur svensk klubbfotboll mår. Gör som Mr Öster se till att allra först till att värva en topptränare och en kunnig styrelse, sen kan man åka ut på vischan och värva "riktiga" spelare. Vet du varför Svensk klubbfotboll är så dålig. Kolla statistiken mellan Juventus - Malmö FF i Champions league. Passningar 580 -240. Fullbordade passningar 90% - 66%. Bollinnehav 70-30. Ändå pratas det aldrig i Svensk fotboll om passningar inom laget, fler passningar = mer bollskicklighet. Varför? Ramlar poletten aldrig ner? Det var allt för nu. Du får gärna använda detta materialet hur du vill. Bjud gärna in Tommy Svensson i din pod och diskutera om hur han pappa byggde Östers IF. mvh GR

Svar: Allt var bättre förr, eller? Håller inte med om att det inte diskuteras om spel, bollinnehav och den typen av spelideologiska frågor. Håller inte heller med om att klubbar inte rekryterar från lägre divisioner. Däremot är det rätt givet att TFF inte är ett garanterat topplag trots 50 miljoner kronor. Dessutom är det Johan Andersson (Runes son) som numera driver Mellby Gård och satsningen. Tommy Svensson gjorde jag för några år sedan och min bild är att han inser att tiderna förändrats och att Stig Svenssons metoder som gick bra på för 40-50 år sedan inte funkar i dag.

Veckans Lars Ohly

Notts Countys ägare Alan Hardy visade en del av kroppen på sociala medier och ska nu sälja klubben. Lär dock bli en jobbig match i helgen då bortafansen från Lincoln köpt en stor mängd uppblåsbara penisar… Lite Janne Huoko-varning.

Veckans tuffa uppdrag

Malmö FF:s valberedning föreslår Anders Pålsson som ny ordförande efter Håkan Jeppsson som tragiskt gick bort i början av december. Även om Pålsson är en erfaren och framgångsrik affärsman med förflutet i MFF och som suttit i styrelsen sedan Jeppsson tog över är det ingen lätt uppgift att axla det ansvaret. Det råder inget tvivel om att Jeppsson betytt oerhört mycket för att lyfta Malmö FF och inte minst genom att professionalisera verksamheten i föreningen. Bland annat såg Jeppsson till att han och styrelsen sysslade mer med långsiktiga och strategiska frågor snarare än att hoppa in i den dagliga verksamheten som tyvärr är ganska vanligt i svensk fotboll.

Veckans trendsättare

Greta Thunbergs fredagsstrejk sprider sig.

Veckans blogg

Gillar alltid Osynliga Handen och han skriver om det kommande gapet i svensk klubbfotboll när det nya spel och mediaavtalet slår igenom 2020. Hade själv en krönika på temat i förra veckan och vi har lite olika synpunkter. Även om man verkligen kan argumentera att det kan vara rätt att hålla igen på värvningar och istället bygga organisation och sedan trilla ner i en superetta som också har mycket mer pengar så är det väl olika för olika klubbar. Kanske rätt resonerat för Falkenberg, betydligt svårare för Kalmar FF och Helsingborgs IF som redan gett sig in i rejset.

Veckans riskkapitalist

Johan Andersson som leder Mellby Gård ihop med sin farsa Rune Andersson och de skickar in ytterligare 50 miljoner kronor ovanpå sin vanliga och årliga sponsring samt de dryga 100 miljoner som man injicerat i Trelleborgs FF.

Veckans moderna fotboll

La Liga blir sponsor till Davis Cup i tennis. Den spanska ligan har signerat ett fyraårigt avtal. Även om det finns en tydlig koppling via Barcelonas back Gerard Pique som via ett riskkapitalbolag lett omstöpningen av den anrika tennisturneringen.

Veckans läsarbrev II

Det är något skumt med Hammarbys värvning av Gianluca Curci. Måndagen den 21 januari meddelade media att AFC och Curci kommit överens om att bryta Curcis treårskontrakt med två år kvar av familjesociala skäl. Curci skulle återvända till Italien för att ta hand om familjen med två söner. Tre dagar senare meddelade Hammarby att han var klar för dem. Då är min fråga. Vilken ledare för en toppklubb kontaktar en spelare som fått bryta ett långt kontrakt av sociala skäl för att erbjuda ett kontrakt? Om Curci kommer att bli en succé så gissar jag att lokalpressen runt om i landet kommer att påminna HIF att man genom en speciell händelse fått honom “Gratis”. Det vore intressant att få veta sanningen bakom denna värvning. PS: Märkligt med förra årets älsklingsklubb Östersund och hatobjektet AFC. Ombytta roller i år? Hälsningar, Sten

Svar: I krig och kärlek är allt tillåtet enligt ordspråket och vi kan väl lägga till fotboll. Hammarby lockar väl mer och det var väl helt enkelt andra skäl till att Curci bröt med AFC och det är inte förstå gången folk skickar ut pressmeddelande med halvsanningar eller lögner. Hade velat se hur Hammarbys fans reagerat om en av klubbens spelare gjort likadant.

Veckans klarläggande kring tv-rättighet

Zlatan Ibrahimovic och MLS har ingen hemvist i Sverige efter att Eurosport på Europa-nivå tackat nej till att förlänga rättigheten efter fyra år med den nordamerikanska fotbollsligan. Vilket innebar att matcherna gick att se på Discovery/Eurosport i Sverige. Därmed är det oklart om LA Galaxy går att se i Sverige när ligan går i gång i mars, men det är inget vågat tips att MLS i så fall dyker upp på Strive. IMG har de globala rättigheterna till MLS ända till 2022 och det är väl inte omöjligt att man trycker in La Galaxy på Strive om inte någon annan aktör köper innan ligapremiären 2 mars. Zlatan och LA Galaxy inleder hemma mot Chicago Fire.

Veckans läsning

VM i Qatar har varit högaktuellt och New York Times har en fin inblick i propagandakriget om mästerskapet mellan det lilla emiratet och dess grannländer. Idrottens Affärers Dan Persson bloggar bra om att idrotten genererar betydligt mer till statskassan än kulturen och samtidigt får mindre bidrag, och ändå lyckas kulturen sätta betydligt mer press på ministern än idrotten. Guardians Marina Hyde är en favorit och bloggen om Europatouren i golf i Saudiarabien är som vanligt vass.

Veckans överraskning

Jonas Olsson spelar vidare för Wigan.

Veckans icke-klubbskifte

West Hams Marko Arnautovic ville först till Kina men förlängde sedan kontraktet med London-klubben och talade om sig själv i tredje person i ett pressmeddelande där han förklarade att Marko Arnautovic aldrig vägrade träna eller spela matcher. Heja!

Veckans siffror

36 395. Antalet dollar en kund på StubHub under torsdagen betalade för två biljetter till söndagens Super Bowl LIII mellan Los Angeles Rams och New England Patriots. Motsvarar runt 170 000 kronor per biljett. Bara att hoppas att rätt lag vinner.

Veckans låt

”Search and Destroy” – The Stooges.

Veckans Leeds United

Seriefinal mot Norwich på utsålt Elland Road. Delar av Yorkshire lär stå stilla lördag kväll när Marcelo Bielsa skickar ut Pontus Jansson o Co. Dock ett avbräck när nyförvärvet Daniel James kallades hem till Swansea när allt var klart och han bara väntade på Elland Road inför att klubbarna skulle släppa nyheten om övergången.

Veckans poddintervju

Rosenborgs Jonathan Levi är måndagens gäst och förklarar varför det inte blev Hammarby, om hur han gick från bänken i division 1 till Europa League på två år och hur det smärtade när Henrik Larsson ratade honom. Sedan tidigare finns 215 andra poddintervjuer med olika svenska och utländska fotbollsprofiler som ni hittar via länken.

Veckans citat

”Nej. Jag var där på ett pitstop på väg mot Australien där jag skulle träffa kompisar och se Ola Toivonen spela match. Jag reste och bodde på hotell på egen peng.”

Kim Källström svarar på SVT:s fråga om han hade ekonomiska incitament att tala väl om Qatar-VM. Bakgrunden var denna intervju som Källström gjorde i Qatar. Kollar man Kim Källströms Instagram är det en bild på honom och nya partnern Anders Cedhamre och där Källström förklarar att han är glad över att ha gått med i Next Level Group och att den första affärsresan (som då gick till Qatar) inkluderade golf med Peter Forsberg. Bloggade för övrigt om deras medverkan på en ambassadbjudning och där Sveriges ambassadör Ewa Polano var tydlig med att man pratat samarbete: ” "De är intresserade att jobba med svenska företag och främja relationer med Qatar. Det är bra för oss att komma med något extra. Kim och "Foppa" är attraktioner och kanske kan man träna fotboll med Kim och nu byggs fina golfbanor och kanske kan man spela golf med både "Foppa" och Kim. Vi kan jobba genom sport och här är Next Level Group intressant men även Core och vi hade en del möten." Onekligen ett rejält ”pitstop”. Och undrar ni vad Core är så är det ett liknande företag som Keith Karlsson driver och med fokus på samarbeten mellan idrottare och företag.