Lundh: Ett mörker över svenska Europa-ambitioner - inte ens nära Nordens bästa liga

Helgens måste

Fotbollssöndag Europa på Cmore Fotboll med Juventus-Napoli som har avspark 20:45 med Hasse Backe, Gusten Dahlin, Vicki Blommé. Marcelo Bielsa vs Pep Guardiola 18:30 lördag. Hammarby-Djurgården 14:30 söndag.

Helgens avstå

Golf. Spelade tävling med jobbet i veckan och efter den insatsen är det dags att fundera på att slänga klubborna för gott. Det blir i varje fall inget mer spel under 2020.

Veckans svenskar i Europa

Marcus Berg, Viktor Claesson och Kristoffer Olsson såg till att FC Krasnodar nådde Champions League. Även Joel Andersson och Jens Cajuste var delaktiga i Midtjyllands triumf att ta sig till gruppspelet i Champions League. Sedan tidigare fanns Victor Nilsson Lindelöf, Emil Forsberg, Oscar Wendt och Dejan Kulusevski redan där. Kul för ryssvenskar och dansksvenskar att nå fotbollens finaste rum. Lite extra kul för Marcus Berg som gjort en stark inledning av säsongen och nu får en bra avslutning på utlandsäventyren med Champions League. Naturligtvis är det en boost för landslaget att en del svenskar är med på den högsta nivån och förhoppningsvis får de även speltid. Inget svenskt lag i Europa Leagues gruppspel men en hel del svenskar tog sig även in där: Filip Helander, Mikael Ishak, Zlatan Ibrahimovic (även om han var sjuk och missade straffdramat mot Rio Ave), Moldes Andreas Linde och Mattias Moström, Alexander Isak, David Moberg Karlsson, Jesper Karlsson. Må ha missat nog men när svenska klubbar inte är ute i Europa så måste åtminstone spelarna i landslaget och de som är på uppgång få mer erfarenhet av att spela i Europa.

Veckans corona-oro

Genoa-Torina flyttas då Genoa drabbats av 15 corona-fall. Det talades tidigare i veckan om att man skulle pausa serie A under några veckor. Man inser ganska snabbt att det finns inte mycket utrymme i kalendern att trycka in fler matcher för att hjulen ska fortsätta att snurra.

Veckans vinn-en-ny-bok

I torsdags släppte Lotta Schelin boken I huvudet på Lotta Schelin och jag har ett signerat exemplar. Svara på hur många mål hon gjorde i landslaget och mejla mig: olof.lundh@tv4.se så får personen med det första rätta svaret den signerade boken via posten. Lycka till!

Veckans Champions League-tips

Grupp A

1. Bayern München

2. Atletico Madrid

3. RB Salzburg

4. Lokomotiv Moskva

Kommentar: Regerande mästarna blir svårrubbade även om Atletico förstärkt. Klart att de två giganterna tar sig vidare. CL-debutanten Salzburg kan utmana om tredjeplatsen och ta sig till Europa League.

Grupp B

1. Real Madrid

2. Inter

3. Borussia Mönchengladbach

4. Sjachtar Donestsk

Kommentar: Ett storsatsande Inter och Real Madrid är storfavoriter att gå vidare från gruppen och där talar erfarenheten för att Madrid-laget vinner gruppen. Oscar Wendts Mönchengladbach är i Champions League igen och kan ställa till problem för alla men slåss med ukrainska Sjachtar Donestsk om att bli trea och leva vidare i Europa League.

Grupp C

1. Porto

2. Manchester City

3. Marseille

4. Olympiakos

Kommentar: En lurig grupp där ett Manchester City som svajar får kämpa för att ta sig vidare. Portugisiska dubbelvinnaren Porto är främsta utmanare med Marseille strax bakom. City har förstärkt försvarslinjerna från Benfica och kanske räcker det för att staga upp Pep Guardiolas lag som jagar en framgång i Europa.

Grupp D

1. Liverpool

2. Atalanta

3. Ajax

4. Midtjylland

Kommentar: Det danska svensklaget Midtjylland får en rad häftiga matcher, men det blir nog inte många poäng. Atalanta gick långt i Champions League i somras och har visat i säsongsupptakten att man blir att räkna med. Svårt att tippa Liverpool på annan plats än den första. Ajax är inte lätt för något lag men fortsätter att tappa spelare.

Grupp E

1. Chelsea

2. Sevilla

3. Krasnodar

4. Rennes

Kommentar: Flera miljarder kronor har vässat Chelsea och det är klart att man är favorit att vinna gruppen, även om Europa League-vinnande Sevilla kommer att utmana. Svensklaget Krasnodar kan garanterat sno åt sig några poäng men en tredjeplats måste ses som en framgång. Plantskolan Rennes kan slåss om tredjeplatsen men inte mer.

Grupp F

1. Borussia Dortmund

2. Zenit St. Petersburg

3. Lazio

4. Club Brügge

Kommentar: Det tyska storlaget är klar favorit att vinna gruppen, men bakom Borussia Dortmund är det ganska jämnt. Det ryska mästerlaget klarade bara gruppspelet senast men har kvalitet att utmana de andra lagen. Club Brügge ska inte räknas bort men Lazio har bättre kvalitet även om säsongen inletts utan att man övertygat.

Grupp G

1. Barcelona

2. Juventus

3. Dynamo Kiev

4. Ferencvaros

Kommentar: Messi mot Ronaldo. Kulusevski mot Barcelona och Henrik Larsson. En fascinerande lottning på flera sätt. Det är svårt att tro att antingen Dynamo Kiev eller Ferencvaros ska kunna hota giganterna Juventus och Barcelona som dock inte sett lika starka ut som tidigare. Snarare handlar grupp G om en kamp om tredjeplatsen mellan Ungern och Ukraina och en kamp om förstaplatsen mellan Spanien och Italien.

Grupp H

1. Paris Saint-Germain

2. RB Leipzig

3. Manchester United

4. İstanbul Başakşehir

Kommentar: Stjärnspäckade Qatar-bygget PSG är favorit att vinna gruppen med Leipzig och Manchester United i kamp om andraplatsen. Blir ett kul svenskmöte mellan Emil Forsberg och Victor Nilsson Lindelöf. United har inte övertygat ännu så länge och RB Leipzig kan sno andraplatsen. Det turkiska mästarlaget får svårt att ta sig vidare.

Veckans läsarbrev

Tjena olof, Hoppas du mår bra. Skulle verkligen uppskatta om du kunde ge korta tankar på nedan, stort tack på förhand! Hur kan en högerback i en bottenklubb i turkiska ligan gå före en formtoppad Tinnerholm som blir tokhyllad i USA vecka efter vecka och senaste 5 veckorna (kan vara 6) varit uttagen i ”MLS team of the week”. Anton har varit grym i klubblaget och levererat på hög nivå länge och är idag ansedd som topp 3 i ligan av vissa och av många experter anses vara MLS bästa högerback. Inte följt Johansson och kan inte hans statistik eller form, men han kan omöjligt visat framfötterna såpass i Turkiet redan då dom bara spelat 2 matcher. Har Janne o co inte koll eller hatar dom bara Anton? Fattar noll och hoppas du kan ställa frågan någon gång. Tycker han borde kunna konkurrera med kraftig också, men alla vet ju att Janne inte petar någon av sina gubbar om dom inte bryter benet, och knappt då. Har för mig att Janne sa att man måste prestera för att vara med (handlade då om granen), men alla vet ju att det inte stämmer. Inte ens i närheten. Som sagt, tack på förhand ;) Mvh, Eric

Svar: Vet Anton om att du mejlar? Nej, skojade bara. Jag tror att man får se det i perspektivet att förbundskapten Andersson har två högerbackar (Lustig och Krafth) och att han nu vill kolla alternativ. Tinnerholm var inkallad i landslaget så sent som 2019 och har varit med ett par gånger under Andersson till skillnad på Mattias Johansson som nog inte är med efter två matcher i turkiska ligan utan efter en lång rad år ute i Europa. Som försvarare är det knappast en nackdel att spela i ett bottenlag, då blir det mycket försvarsspel. Om jag eller någon annan ställer den frågan, vilket vi gjort många gånger kring spelare, så får man rätt svepande och intetsägande svar.

Veckans blod är tjockare än vatten

Toppmöte i division 3 mellan Lunds BK och Pandora. Då visar det sig att domaren är bror till Pandoras tränare. https://www.sydsvenskan.se/2020-10-01/tranarens-bror-domde-toppmote-enskilde-domaren-har-brustit Något Skånes FF tycker är oproblematiskt.

Veckans bisarraste

Tottenham spelade två veckomatcher. Starkt att at sig vidare i både Ligacupen och Europa League.

Veckans stat i staten

Uefa gav i går klartecken för att alla länders fotbollsklubbar att släppa in publik på matcher med start på landskamperna i nästa vecka. Förvisso med en maxgräns på 30 procent av arenan. Jaha. Visst, man hänvisar till att det måste tillåtas i landet det gäller. Trodde annars att Uefa bestämde?

Veckans civilkurage

Landon Donovan markerade tydligt. Det är uppskattat.

Veckans framtid

Generation Z är de som är födda mellan 1995 och 2014. Många av dem är inte alls intresserade av sport. Fyra av tio mellan 13 och 13 kollar NOLL sport.

Veckans gyttjebrottning

Donald Trump vs Joe Biden. Orkade inte kolla mer än litegrann. Så förbannat ovärdigt.

Veckans klartext

Roy Hodgson om handsregeln. Kung!

Veckans läsning om Saudiarabien

På senare år har Saudiarabien på olika sätt försökt ta sig in i fotbollens värld. Bland annat via ett monsterbud på Fifa:s olika tävlingar och rättigheter, som dock fick nobben. Man försökte även köpa Newcastle United. Här är en intressant artikel om hur satsningen gått snett.

Veckans Moder Teresa

Allt jag gjorde, det gjorde jag för klubbens bästa. Det må vara att Lionel Messi kände så när han informerade klubben om att han ville lämna, men han måste väl haft sig själv i åtanke. Åtminstone litegrann.

Veckans agent

Jorge Mendes behöver inte spara. Den portugisiske superagenten ska ha tagit in över 200 miljoner kronor på sistone. Han har ett finger med i de flesta affärer till och från Portugal.

Veckans läsarbrev II

Hej Olof, Fotbollsförbundet samt media började under sommaren att framföra starka önskemål om att fotbollen skulle få ta upp spelandet utan publik och man lovade att spelarna skulle hålla avstånd till varandra och inte utdela kramar efter mållyckan, men hur gick det och hur går det, damerna låg nästan omedelbart i högar och kramades det kunde man se på tv rapporterna ganska omgående och killarna är också kramglada. Du och övriga sportreportrar har inte kritiserat detta på något sätt och undanlåtenheten kanske gör att folk i allmänhet kan tycka att då kan vi också göra det och då bidrar man ju till covid19. Borde inte du gå på fotbollsförbundet och se till att dom tillrättavisar spelarna. Från ett pensionärspar (86 år) som saknar att inte kunna krama sina barnbarn o rara barnbarnsbarn! Med vänlig hälsning Stig

Svar: Tack för mejl. Förstår verkligen din frustration kring corona och sedan är det nog svårt för spelarna att kontrollera glädjen i stunden och just spelarna är i samband med match i hyfsat säkra miljöer. Det är ingen lätt uppgift för fotbollsförbundet att slåss för att få spela matcher och ta in publik för att inte fotbollen ska få skador som inte går att reparera. Fotbollen anser att de tar ett ansvar för smittskyddet. Det finns reportrar som går hårt åt fotbollen och hockeyn för att man vill börja spela igen, andra vill öppna upp för mer spel. Vi är inte en grupp som agerar ihop. Oavsett kramar på planen eller ej så hänger ert kramande av barn och barnbarn ihop med något som fotbollen inte kan kontrollera.

Veckans propagandaseger

Ungerska Ferencváros nådde Champions League. Landets styrande Viktor Orbán är knappast missnöjd med tanke på att han både satsat och använt sig av fotbollen.

Veckans moderna fotboll

La Liga tar fram ett koncept på sportbarer som ska heta TwentyNine’s (då ligan grundades 1929). Skrev i Dagens Industri om kampen om marknadsandelar runt om i världen där olika ligor från Europa och USA gör upp om en miljardmarknad. Bara att inse att risken är att det bara blir stora giganter kvar i förlängningen och att det kan gå ut över en del inhemska ligor och sporter.

Veckans marknadsnotering

Bundesliga har fått till fler internationella mediaförsäljningar än tidigare, ändå faller intäkterna med en halv miljard kronor. En del marknader har det tufft och det finns inte pengar. Parallellt med det talar serie A om att man förlorat fem miljarder kronor på coronautbrottet.

Veckans dubbelseger

Jurgen Klopp kom från att ha sett sitt Liverpool enkelt ta hand om Arsenal. Då plockade även tysken ner Roy Keane. Magisk sekvens.

Veckans läsarbrev III

Reducera lönerna för de professionella spelarna. Spelarna är ju så förtjusta i sitt jobb. Nu kan det bli bättre balans i klubbekonomin. Sören

Svar: Haha, det är korrekt. Fick mejlet efter förra veckans krönika om att klubbarna behöver hjälp för att överleva. Tror inte att spelarna går med på det med tanke på korta kontrakt. Samtidigt vore det en intressant diskussion då det är lönerna som är en av de största posterna som klubbarna brottas med. Det är ingen lätt ekvation. Även intressant att läsa i Guardian att toppklubbarna i Europa köpt spelare för närmare 30 miljarder kronor och transferfönstret stänger först på måndag. Heja.

Veckans låt

”The River” - Bruce Springsteen. Ibland behöver man den deppiga låten.

Veckans Leeds United

Sjunde plats! Ännu inte sett ”Take us home” som finns på Amazon. Har lite svårt för ”dokumentärer” som är så putsade att man varken nämner att Leeds förstamålvakt blir avstängd för rasism eller den misslyckade värvningen av Jean-Kevin Augustin. Men det är kanske kul ändå? Första säsongen klarade jag mig knappt igenom det första avsnittet där Leeds ägare framställdes på ett sätt som att han kunnat lösa världssvälten parallellt med att han medlade fram fred i Mellanöstern.

Veckans siffror

79. Ett nytt öl som MFF Support tagit fram med en del av hjältarna från laget som nådde Europacupfinalen 1979. Gillar att Staffan Tapper berättar att namnidén kom från 79-gänget. Att det är en ljus lager är ett plus.

Veckans poddintervju

Stade de Reims Arber Zenel är gäst. Den tidigare Elfsborg-spelaren berättar om Kosovos kommande EM-playoff, om den svåra korsbandsskadan, om förhoppningen att nå en högre liga och om att avrunda karriären i Borås. Sedan tidigare finns över 280 avsnitt av podcasten och det är bara att klicka på länken för att finna tidigare avsnitt och lyssna på dem.