Lundh: Fega inte, låt Janogy starta

Helgens måste

Sverige-Thailand i VM i Frankrike. Avspark 15:00 söndag, sändningen börjar 14:00 i TV4 och går givetvis att se på C More där man dessutom får mer av sändningen.

Helgens avstå

Ledighet.

Veckans Fifa-pamp

Häromveckan plockade fransk polis in Ahmad Ahmad som är Caf-president (Afrikas fotbollskonfederation) och därmed också vice-president för Fifa. Nu kan BBC och norska Josimar ge en inblick i varför fotbollshöjdaren var intressant för den franska polisen.

Veckans expansion

Amerikanska the Athletic som med hjälp av riskkapital sett till att expandera snabbt över hela Nordamerika med sin formel av lokalt sportinnehåll för 50 kronor i månaden är på väg till Europa. Nu planerar man att anställa runt 50 skribenter i England för att lansera i augusti och är inriktat på fotboll. Blir onekligen spännande att följa. Är Sverige en tänkbar marknad? Knappast med tanke på språket, men det kanske dyker upp en konkurrent?

Veckans lista

Jugoslavien-Zaire 9-0 (1974)

Ungern-Sydkorea 9-0 (1954)

Ungern-El Salvador 10-1 (1982)

Sverige-Kuba 8-0 (1938)

Uruguay-Bolivia 8-0 (1950)

Tyskland-Saudiarabien 8-0 (2002)

Polen-Haiti 7-0 (1974)

Uruguay-Skottland 7-0 (1954)

Turkiet-Sydkorea 7-0 (1954)

Portugal-Nordkorea 7-0 (2010)

Tyskland-Brasilien 7-1 (2014)

England-Panama 6-1 (2018)

I en tid när många pekar på Thailands förlust mot USA och ifrågasätter VM:s kvalitet kan det vara bra att påminna sig själv om att det bara är 28 år sedan det första VM-slutspelet för kvinnor. Män har däremot spelat VM sedan 1930 och det finns en del ojämna matcher även på herrsidan genom historien, vilket ovan lista visar. Det är en del av utvecklingen vare sig man vill eller ej och när det blir fler länder som vill vara med är det svårt att hålla tillbaka.

Veckans klärvojant

Inför Sveriges VM-premiär mot Chile gästade Daniel Kristiansson podden Snett inåt bakåt och fick där kommentera matchen i förväg. Hur det gick? Ja, DK var klärvojant.

Veckans skifte

I Norge hyllade man Lars Lagerbäck för ett par månader sedan. Nu har han tappat det. Det svänger snabbt, även i fotboll.

Veckans glädjande rapport

Verkar som om Juventus, Real Madrid, Barcelonas dröm om att stänga Champions League har dött när de flesta andra klubbar och ligor röstat emot. Blir ett avgörande i september. Nu kan Champions League snarare utökas till 48 lag i en kompromiss.

Veckans sorgliga läsarbrev

Hej Jag har bevisat så många elitmatcher i fotboll, hockey och bandy. Har själv varit aktiv i högsta divisionen i hockey och bandy. Jag blir ärligt förbannad när jag ser din intervjuv med CS. Vem fan tror hon att hon är??? Vad tror hon att hon representerar. Jo. En företeelse som kallas damfotboll. I samma nivå som herrarnas Div6-7. Hur kan hon sitta där och försöka representera fotbollen. Hon och hennes kvinnliga kollegor är ju för i helvete subventionerade av Herrfotbollen. Säg åt den där jävla självgoda halvdanskan att hon och hennes han/hon-kollegor ska vara jävligt tacksamma över mee-too och övriga fittstimmet har dragit PK-eliten så långt åt helvete att såna som du Olof sitter och försvarar deras jävla trams om att deras form av fotboll är sebart och minst lika bra som allsvenskan och övrig Herrfotboll. Nu är ju inte den svenska Herrfotbollen något att skriva hem om heller.. Men jämfört med vad CS förespråkar och representerar är det en avgrubd// Mvh Uffe

Svar: Förstår fortfarande inte vad vissa män är rädda för. Inte heller varför de måste få ut sin ilska på detta sätt och riktat mot folk som bara spelar fotboll. Är det så svårt att avstå från att titta? Tyvärr hör jag alldeles för ofta att jag försvarar något mot min vilja men för att jag är politiskt korrekt. Det är inte korrekt. Gjorde mitt första mästerskap 1997 då EM gick i Sverige och Norge och har jobbat med en rad mästerskap efter det.

Veckans flytt

Alexander Isak bytte till Real Sociedad från Borussia Dortmund. Oklart vad den spanska klubben betalade och klassiskt är att i spansk press är det ett fyndköp och annat i tysk press. Dock har 2,5 år gått på Isaks kontrakt och då har man nästan skrivit av halva köpesumman och med tanke på hans höga lön och brist på tilltro är det väl rätt att skeppa i väg honom. Utifrån sett är det en bra flytt för Isak som kommer till en klubb som investerar mycket i honom men där konkurrensen är mindre än i Borussia Dortmund. Ett klokt val att flytta till spanska La Liga och en välskött klubb som har gott renommé när det gäller att ta hand om talanger och utveckla dem. Kul även för Strive som får en het svensk spelare till La Liga som man sänder.

Veckans Fifa-pamp

Michel Platini var Uefa-president och vice-president för Fifa när han blev avstängd från all fotboll i fyra år efter en märklig miljonbetalning från Sepp Blatter. I höst löper avstängningen ut och Platini meddelar i en intervju i New York Times att han ämnar på att göra comeback. Blir spännande att se om fotbollen öppnar dörrarna för honom igen. Knappast Fifa där hans tidigare generalsekreterare Gianni Infantino är president, men möjligen Uefa?

Veckans tecken på idrotts värde

I USA var 89 av de 100 mest sedda tv-sändningarna under 2018 livesänd idrott av någon form. NFL dominerar med 64 platser och hade sju av de högsta siffrorna men det var även OS, NBA-basket och collegesport. Av program utan sport fanns det endast två stycken på topp-20 och det var Oscarsgalan och ett avsnitt av tv-serien ”This is Us”.

Veckans öppenhet

Gillar att landslaget till och med samlar och länkar till de svenska spelarnas konton på Twitter. Under VM 2015 i Kanada tog man beslutet att spelarna skulle hålla sig borta från sociala medier, annat läge 2019.

Veckans läsning

Gunnar Bergdahl skriver intressant om succéserien Chernobyl och om en person vars historia används utan tillåtelse.

Veckans läsarbrev

Hej Olof. Undrar när din podd med Quaison kommer ut ? Allt gott/ Maen

Svar: Det är en så kallad tvodd och finns på Cmore.se, via denna länk. Där finns även tvoddar med Lars Lagerbäck, Elin Rubensson, Sebastian Larsson, Nilla Fischer och Peter Gerhardsson.

Veckans tydliga signal

Danska fotbollsförbundet meddelade i veckan att Åge Hareide och hans assisterande Jon Dahl Tomasson får sluta efter EM 2020 eller tidigare om man inte tar landslaget till mästerskapet. Onekligen ett tufft besked för duon som tog Danmark till VM 2018 där man åkte ut mot Kroatien efter straffdramatik i åttondelen. Danmark vann även sin Nations League-grupp och har därmed en bakväg till EM 2020. Även om EM-kvalet har inletts svagare var det ändå en överraskning när BT avslöjade nyheten om att Kasper Hjulmand fått kontrakt redan nu och att han tillsammans med Morten Wieghorst tar över landslaget. Bakom beslutet ligger Peter Möller, tidigare utlandsproffs och landslagsspelare, som i höstas blev utsedd till Fotbollsdirektör på DBU, en slags sportchef, och han vill att landslaget ska ta ytterligare kliv. Därför byter man ut norrmannen.

Veckans George Orwell

La Ligas app lyssnade av användare för att jaga piratsändningar. Nu bötfälls den spanska ligan med 2,5 miljoner kronor av den spanska motsvarigheten till Datainspektionen. Appen som laddats ner över tio miljoner gånger såg till att La Liga kunde lyssna på barer som visade fotboll och sedan med hjälp av platstjänster ta reda på om det fanns tillstånd att visa matcher.

Veckans moderna fotboll

Franska Ligue 1 byter namn till Uber Eats Ligue 1 från och med nästa höst och i två år framåt. Priset? 320 miljoner kronor.

Veckans rättighet

Uefa har inlett processen att sälja rättigheterna till EM 2024. Första marknaden är Tyskland. Uefa använder sig av agentbolaget CAA Eleven och fortsätter den fina traditionen av att ofta klaga på att spelare och klubbar använder agenter som ”stjäl” pengar från sporten, men gör likadant på egen hand. När far super…

Veckans nya turnering

Fifa-basen Gianni Infantino vill få igenom en motsvarighet till Nations League på damsidan och med lag från hela världen. Tanken är att en huvudliga med de 16 bästa landslagen i världen och sedan fyra regionala ligor och där uppflyttning och nerflyttning ska se till att det blir utbyte.

Veckans moderna fotboll II

Amazon som köpt en del Premier League-matcher har fått rätt att sända alla matcher i en omgång i England. Vilket är första gången det sker, bland annat på juldagen.

Veckans dokumentär

Ser fram emot filmen om Diego Maradona som regissören Asif Kapadia gjort och som kretsar kring Maradonas år i Neapel. Kapadia har tidigare gjort filmerna om Ayrton Senna och Amy Winehouse. Ni kan se trailern kring Maradona-filmen här.

Veckans moderna fotboll III

Japanska E-handesjätten Rakuten är inte bara sponsor till FC Barcelona och ägare till Vissel Kobe där bland andra Andrés Iniesta spelar. Nu använder man Iniesta och den japanska ligan för att försöka marknadsföra plattformen runt om i världen. Förutom att man ska kunna se matcher från ligan så ska man kunna följa Iniesta under sin första säsong i ligan.

Veckans siffra

607. Antalet miljoner dollar som skiljer vad Fifa stoppar in i herr-VM och dam-VM. Alltså närmare sex miljader kronor. Bloggaren Swiss Ramble har gjort en djupdykning i ekonomin kring VM och visar att gapet mellan herrar och damer ökat med 146 miljoner dollar när man ställer VM-perioden 2014-2015 och jämför med VM 2018-2019. Så i en tid när man förvisso höjer insatserna till damerna så vräker man på ännu mer på herrarna.

Veckans läsarbrev II

Hallå! Nu är det...fan för mycket!!! Var det ens 60 sekunder studio i paus??? (Spa-Sve) En minut??? Allt som sägs är ”det var inte offside”. Sen reklam igen. Inte några highlights alls? Inte en enda intervju? Inte en enda analys? Varför har ni ens en studio? Skäms ingen? Lägsta bottennappet i skitfyrans historia! Avgå alla! Fotbollsmördare!!! Thomas, Götet

Svar: Självklart går det att förstå frustrationen men det är i princip likadant i alla reklamkanaler och det handlar givetvis om att rättigheterna ska betalas. Alla som har C More får analyser och mycket mer men betalar då för abonnemanget. Intervjuer får man inte i pausen på landskamper och det stoppar Uefa, Fifa eller SvFF. Sådan här är utvecklingen där rättigheterna bara blir dyrare och dyrare och därför har inte heller SVT särskilt många fotbollsrättigheter kvar. Lägg till att inte ens reklamen räcker för att finansiera fotbollen längre utan det är ett måste att få till betal-tv. Du kan vara säker på att det inte är vi som sitter i studion som bestämmer det här, men samtidigt måste man förstå affären vare sig man vill eller ej.

Veckans låt

”Bråkmakargatan” – Ozzy, Timbuktu.

Veckans Leeds United

Största i Leeds Uniteds värld var att Phil Hay, Yorkshire Evening Posts Chief Football writer meddelade att han slutar efter 13 år i tjänsten. Hay ska fortsätta att bevaka klubben, men det är ännu inte kommunicerat på vilket sätt. Mitt tips är på amerikanska The Athletic som ska etablera sig i England. Därmed finns ett intressant jobb att söka på YEP i Leeds…

Veckans poddintervju

Ingen kommande vecka. Det blir paus över sommaren och förhoppningsvis är podden Lundh tillbaka i slutet av augusti. Det blir för övrigt ett gästspel på Way Out West i Göteborg andra helgen i augusti. Sedan tidigare finns 234 poddintervjuer med olika svenska och utländska fotbollsprofiler som ni hittar via länken.