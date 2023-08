Lundh: Fler än Musovic måste överprestera – annars är VM över

Fortsatt semester? Grattis! Då är fredag förmiddag bokad. Alla andra får rensa kalendern från 9:30 på fredag. Eller ta ledigt. Det väntar en ny VM-rysare för svensk del. Japan står i vägen för att Sverige ska kunna förlänga vistelsen i Nya Zeeland och Australien en dryg vecka till. Vid svensk vinst väntar semifinal på tisdag och någon form av medaljmatch nästa helg.

Svensk förlust och det blir omedelbar hemresa och att åka ut i kvartsfinal innebär det sämsta resultatet under Peter Gerhardsson. Förbundskaptenen verkade själv ta det hela med ro på presskonferensen tidigt torsdag morgon svensk tid. Han talade istället om att det blir en intressant match mot Japan och hoppades att vi andra skulle tycka det också.

Musik- och bokälskaren Gerhardsson gled in på hur han trivs trots lång tid borta från familjen och att han just hinner med att både lyssna på favoritartister och läsa böcker mellan träningar och möten. Det var på TT:s Lasse Mannheimers fråga om hur det var med hemlängtan och saknad av sonen som förbundskaptenen gled in på vikten av att ta hand som sig själv under en lång turnering.

Frågan kom apropå att Gerhardsson under Tokyo-OS 2021, inför mötet med Japan, talade om att han längtade hem. Nu var Peter Gerhardsson tydlig om att sonen blivit större och att både han och familjen var tydliga med att de ville att Sverige och förbundskaptenen skulle vara kvar så länge som möjligt. Det är inte alltid lätt att veta var frågorna till förbundskaptenen hamnar i form av svar. Han kan sväva i väg.

Gerhardsson är lite nördig kring fotboll och det var uppenbart att Japans framfart fascinerat honom under VM. Hur flexibelt landslaget är och hur man då ska förändra det svenska spelet för att dels neutralisera hot, dels utnyttja luckor. Han var tydlig med att Sverige måste ha tålamod i sin press och att det kan krävas mycket för att vinna bollen, men när det sker gäller det att slå om snabbt.

Inte heller bjöd han på något kring det svenska laget eller vem som är lagkapten. Det enda han kunde lova var att någon av Magdalena Eriksson, Kosovare Asllani och Caroline Seger kommer vara det. Vad generöst. Han var samtidigt tydlig med att inget av lagen Japan besegrat liknade Sverige och att det därför väntar en annan match och oavsett snack om detaljer kan andra saker avgöra.

Och Peter Gerhardsson gav verkligen inte något intryck av att vara rädd för Japan, vilket är skönt på ett sätt. Annars är det uppenbart att de flesta fastnat för Japans landslag som gått starkt i VM. Klart starkare än Sverige som hade millimetrarna på sin sida mot USA. Efter åttondelarna rankar Guardian Japan som guldfavorit nummer ett och tidningen har Sverige på sjunde plats av åtta kvarvarande lag. Bland spelbolagen är Sverige sexa odssmässigt med Japan trea efter England och Spanien.

Under delar av matchen mot USA var Sverige belägrat och kunde knappt få till en eller två passningar. Mittbackarna Amanda Ilestedt och Magdalena Eriksson var bägge inne på att det kan bli något liknande mot Japan, men Eriksson sken upp kring frågan om hur det är för dem i ett så utsatt läge. Hon konstaterade att de trots allt är försvarare, gillar att försvara och att de hanterade USA väl ihop med Zecira Musovic.

Den svenska målvakten har stått i fokus efter sin insats i åttondelsfinalen. Hon gjorde något av sitt livs match och det krävs något liknande mot Japan för att Sverige ska ta sig till semifinal, men det är svårt att tro att japanskorna är lika svaga på att utnyttja ett överläge. Trots allt har Japan stått för 14 mål på fyra matcher jämfört med att USA som bara klarade av att göra fyra mål på fyra matcher.

Det viktigaste för ett landslag är att gå vidare och Sverige är i kvartsfinal, men spelet har inte varit i närheten av Japans förutom en svensk timme mot Italien. Betydligt fler spelare än Musovic måste överprestera och höja sig på fredag. Allt för att få till mer av ett eget spel, där man både kan hota med löpningar och kombinationer och för att få vila med bollen mer än man fick mot USA.

Klart att man inte kan räkna med annat än att Japan kommer att dominera spelet och ha mer bollinnehav. Å andra sidan är det tveksamt om Sverige kan försvara sig igenom nya 120 minuter. Då vill det till att bollmottagningar, passningar och rörelse fungerar. Om man gör lika många misstag som mot USA kommer det att straffa sig mot Japan. Där finns en annan form och en annan skicklighet.

För egen del hade jag gärna sett Sofia Jakobsson från start och sparat Johanna Rytting Kaneryd till senare i matchen. Jakobssons fysik och löpningar är ett bra vapen och ett bra försvar. Hennes inhopp tyder på att hon är tillbaka i slag och hon var fram till EM en given startspelare för Gerhardsson. I en match mot Japan måste Sverige utnyttja sin fysik och vara tuffare i duellerna.

Japans förbundskapten Futoshi Ikeda och Liverpools Fuka Nagano var vänliga och berömmande kring Sverige och dess spelare. Via tolk staplades alla fantastiska egenskaper de svenska spelarna besitter. Snabba. Starka. Stora. Och så vidare och det är uppenbart att artigheten inte bara handlar om att städa omklädningsrum och läktare. De ville verkligen inte prata om några individer.

Däremot var förbundskapten Ikeda tydlig med att längdskillnaden och svenska fasta situationer inte var något som skrämde. Tajt markering gällde från laget och det kan hans spelare hantera. Han var också rak om att matchplanen var lagd efter att Japan skulle vinna efter 90 minuter. Förlängning och straffar var inget han verkade tro på, även om man givetvis förberett sig på även det.

En intressant match? Säkert för alla tränare, men också en rysare. Det kan bli plågsamt att följa när Japan rullar i gång sina kombinationer och sin rörelse med boll, men det är givet att Sverige kan göra det svårt för dem om man bara orkar pressa, utnyttja sin fysik och sedan får passningsspelet att fungera bättre. Lätt skrivet, svårare att utföra i verkligheten men VM får inte ta slut i kvartsfinal.

****

Undrar hur de internationella journalisterna tolkade översättningen av Peter Gerhardssons svar där han drog upp Samuel Gustafson, Häcken-AIK och att Häcken-mittfältaren tal om att spela mot Henning Bergs 4-4-2? Det måste ha flugit över huvudet på i princip alla. Gustafson var rätt tydlig tidigare i sommar över hur lätt det var att möta AIK: ”Mot 4-4-2 finns det vinklar överallt för att spela igenom deras linjer och det ska kunna vara julafton mot det. Gerhardssons koppling till allsvenskan kom i en utläggning kring formationer och hur fotbollen förändrats och därmed blivit intressantare, enligt den svenska förbundskaptenen.

****

Fredagens matcharena Eden Park är Nya Zeelands nationalarena och ger ett tajt intryck trots att det finns rätt mycket yta utanför fotbollsplanen. Mestadels använd till rugby och cricket som är de stora sporterna i landet och ”All Blacks” som är rugbylandslaget är obesegrat där sedan 1994. Även om det spelats matcher här sedan 30-talet byggdes den om till rugby-VM 2011 och fick en kapacitet på 50 000 åskådare.

Sverige-Japan blir den sjunde matchen på Eden Park och även tisdagens semifinal går här. Fyra av matcherna har dragit över 40 000 åskådare och sämsta publiksiffran var 20 983 när Spanien slog Zambia med 5-0. Trots att Nya Zeeland spelade sin VM-premiär mot Norge (seger 1-0) inför 42 317 åskådare och nytt publikrekord för fotboll i landet så var det mer publik på både Portugal-USA (42 958) och Schweiz-Spanien (43 217) som följt. Det sägs att det är svårt att få biljetter till fredagens VM-kvartsfinal och kanske blir det nytt publikrekord?

****

Inte en enda fråga från japanska journalister till förbundskapten Peter Gerhardsson på presskonferensen. Någon enstaka fråga från japanskt håll till Magdalena Eriksson och Amanda Ilestedt. Alltid fascinerande med journalister som antingen inte är nyfikna eller för trötta för att ställa frågor.

****

Kaffe på den svenska träningsanläggningen. Det finns hopp.

****

Tidigare år har OS-platserna för Europa fördelats efter VM-placeringar. De bästa tre lagen från Europa gick till OS där tolv landslag gjorde upp om guldet. Sedan OS-fotbollen för damer infördes i Atalanta 1996 har Sverige aldrig missat turneringen, även om det några gånger krävts playoff då VM inte räckt för att skilja ut lag. Till Paris 2024 är Frankrike direktkvalificerat och därmed återstår bara två platser för Europa.

Det blir nya Nations League som tar ut lagen till OS och Sverige är i en tuff grupp med Spanien, Schweiz och Italien. Om Sverige vinner gruppen som avgörs i höst väntar slutspel i februari mot de andra tre gruppvinnarna där det är semifinal följt av final och bronsmatch. En finalplats är ett måste om inte Frankrike är i final, då räcker det med att vinna bronsmatchen. Onekligen tufft för Sverige att hålla sviten uppe med OS-deltagande och där landslaget tagit silver 2016 och 2021.

****

Aldrig upplevt väder som på Nya Zeeland. Från hällregn till solsken och tillbaka till hällregn på en kvart. Där emellan en hel del grått.