Lundh: Förbundskapten Andersson gör resultat - därför svårt att KRÄVA skiften

Helgens måste

Sverige-Frankrike lördag kväll. Island-England som en aptitretare innan dess.

Helgens avstå

Nöjen.

Veckans knutna näve

Allsvenska lagläkarna gick ihop i ett upprop mot fotbollsförbundets tävlingskommitté efter att TK gett klartecken till spel mellan Helsingborg och Djurgården trots att smittskydd Skåne avrådde från spel med tanke på coronafallen i HIF. Bra att läkarna agerar och fullt förståeligt. Även om det är speciella tider med pandemi och ett pressat spelschema så är det rimligt att lyssna på myndigheter i sådana här frågor.

Veckans raka besked

Emil Forsberg talade under fredagens presskonferens om det inledande möte som herrarna haft med fotbollsförbundet om ett nytt spelaravtal gällande ersättningar. Herrlandslagets tvååriga avtal löpte ut i somras och man ska förhandla fram ett nytt. RB Leipzig-spelaren sa att det inom kort kommer att kommuniceras vad man talade om och att herrarna är för jämställda ersättningar. Någon timme senare framkom att spelarna avstår all ersättning under hösten. Starkt. Herrarna har varit tydliga om att man vill att förbundet betalar lika mycket till de som representerar Sveriges landslag oavsett om det är män eller kvinnor. Under veckan har både Englands och Brasiliens förbund gått ut med att man betalar spelarna lika, men en skillnad är att man fortfarande låter ersättningar och prispengar från Uefa och/eller Fifa styra och att man procentuellt får lika mycket men i verkligheten blir det stora skillnader. SvFF skriver i pressmeddelandet att detta ger möjlighet att samordna med damerna vars avtal löper ut vid årsskiftet. Kanske kan SvFF då äntligen komma ikapp med tiden och betala lika mycket. I så fall är det en prestigeförlust för generalsekreterare Håkan Sjöstrand som dels hävdat att förbundet betalar lika mycket, dels firade förra veckans DO-besked som en seger när de flesta andra läste hela beslutet och såg hur DO påpekade skillnaderna. Nu signalerar herrarna tydligt att man är progressivare än den som leder förbundet.

Veckans krig

Messi vs Barcelona. Nu hävdar agentfarsan att miljardklausulen inte gäller. Fotbollen är inte alltid vacker och det enda man kan vara säker på är att fortsättning följer.

Veckans propaganda

Fifas mediaavdelning lägger ut när Fifa-basen Gianni Infantino, som är misstänkt i en schweizisk brottsutredning gällande påverkan av åklagare och rättsväsende, är gäst på en fin konferens och pratar om Fifas roll i landet. Allt härligt tillrättalagt.

Veckans läsarbrev

Hej Olof! Jag undrar om det verkligen är märkligt eller uppseendeväckande att IFK Göteborgs transferintressenter villkorar pengarna de investerar. Jag tycker det är självklart att känna sig trygg i sina investeringar? Gustav

Svar: Med tanke på att svensk fotboll med stor majoritet ställt sig bakom 51-procentsregeln som stipulerar att den ideella föreningen ska ha makten är det givetvis intressant att skildra villkor som påverkar både spelartrupp och tränare. Att man som investerare därmed inte är helt trygg i sina investeringar är en del av 51-procentsregeln.

Veckans oklara besked

Danmarks landslag ska knäböja i samband med nationalsången när man tar emot England på tisdag. De svenska spelarna har inte bestämt sig hur man gör inför Frankrike.

Veckans stå upp för sina rättigheter

BK Häcken utmanade svensk fotboll kring parodin att tävlingskommittén vägrade att flytta matchen mot Djurgården när Hisings-klubben har flera spelare i väg på landslagsuppdrag. Häcken fick naturligtvis rätt när förbundets överklagandenämnd läste tävlingsbestämmelserna. Nu flyttas matchen.

Veckans lyssnartips

Håll koll på Janne Andersson under matchen mot Frankrike. Utan publik går det att höra förbundskaptenen som inte sällan låter topplocket gå. Enligt Andersson är en del i landslaget oroliga för hur det låter för tv-tittarna.

Veckans läsarbrev II

Angående podden med Mutumba. Varför refererar han sig som i tredje person flera ggr? Så störande ibland mvh andreas

Svar: Så gör alla stora artister.

Veckans moderna fotboll

Financial Times rapporterade i veckan att bolaget 23 Capital, som bland andra backats av investeraren George Soros och som gjort sig känt för att låna ut pengar till fotbollsvärvningar nu avvecklar sin låneportfölj i spåren av coronaviruspandemin.

Veckans politik-ekonomi-idrott-cirkus

Premier League fimpade i veckan ett avtal värt 7,5 miljarder kronor gällande tv-rättigheter i Kina. Därmed får inte statliga CCTV visa Premier League och där man tidigare flyttat matcherna till en mindre kanal, bland annat efter Mesut Özils kritik mot Kina kring hur man behandlar muslimer. Sedan tidigare har rättighetsinnehavaren hållit inne på en betalning närmare två miljarder kronor. Turerna är en kombination av att coronautbrottet pressat rättighetsinnehavaren ekonomiskt men även en följd av det ansträngda förhållandet mellan Kina och Storbritannien kring Hong Kong.

Veckans värvning

Kim Källström kliver in i TV4:s studio på lördag. Han har saknat ljudet av smattrande dobbar.

Veckans läsarbrev III

Trodde du gillade Marlbourugh Man !!?? AW

Svar: Haha. Disneyland After Darks gamla hit Marlboro Man håller inte riktigt längre.

Veckans frispark

HIF:s Brandur Hendriksson ordnade seger för Färöarna med en vass frispark. Ett mål som gav Håkan Ericson en bra start på nya jobbet som förbundskapten för önationen.

Veckans hyllningar

Kul att höra erfarna spelare som Emil Forsberg, Albin Ekdal och Robin Olsen prata väl om Dejan Kulusevski och hans färdigheter. Forsberg tror på topp fem i världen.

Veckans corona-flytt

Tyvärr har begränsningarna i hur många människor man får samla gjort att vi får flytta de fem sista stoppen på poddens Live-turné. Nya datum i mars 2021 och ni hittar mer information här. Bara att beklaga, men inget att göra. Ser fram emot att göra dem i vår.

Veckans läsarbrev IV

Hej Olof. Sitter o funderar över detta med att Elit idrottsföreningar. Som t ex AIK o IFK Göteborg tog emot permiterings stöd av staten. Och sen värvar som galningar. Ska verkligen våra skattepengar gå till detta. Klubbarna har säkert andra förklaringar var pengarna kommer ifrån. Men i slutändan kommer allt från klubbens plånbok. Borde kanske dom klubbarna som värvat få betala tillbaka sitt permiteringsstöd. Och permiterings stödet kom till för att inga jobb skulle försvinna från Sverige vid lågkonjukturer. Inte förloras det några jobb i Sverige om ett elitlag går i konkurs. Då får ju bara en annan Svensk förening överta den platsen. Synd om vissa supportrar men till glädje för andra. Kanske nått o gräva i. Tack för ordet. Roger

Svar: Ni är många som har den typen av invändningar och det ska granskas längre fram av Tillväxtverket. Samtidigt är det så att både AIK och Blåvitt i vissa värvningar haft hjälp utifrån med kapital och att köpa och sälja spelare är en del av verksamheten. Jag kan förstå att det sticker i ögonen när klubbar hämtar ut hjälp och har pengar, men samtidigt måste man förstå att det var en situation när inte klubbarna visste vad för intäktstapp som väntade. Det vet man fortfarande inte. Fotbollsklubbar genererar visst arbetstillfällen och sedan betyder man mycket precis som konst och kultur och att det har ett värde.

Veckans gästspel

Var med i veckans avsnitt av P1:s program Stil och pratade om mina bältesspännen. Äntligen! Vill du lyssna, så är länken här.

Veckans låt

"Tro på er ruin" – Hurula.

Veckans Leeds United

När spanske landslagsanfallaren Rodrigo, som är klar för Leeds, tvekade i ett bra läge mot Tyskland och chansen rann ut i sanden grymtades det bland klubbens supportrar i sociala medier. Det går snabbt att bli utdömd...men Rodrigo vann en nickduell mot Robin Koch, som också är klar för Leeds, och nickade fram bollen till Spaniens 1-1. Dessutom är Kalvin Philips med Englands landslag. Det är nya tider för Leeds supportrar.

Veckans läsarbrev V

Tja Olof. Jag har en fundering på hur länge domare ska få göra horribla bedömningar utan att någon tar upp det. Jag har lite tack vare Coronan haft tid att se tillbaka på tex förra säsongen o de spelade matcher i år. Fakrum är att skulle de döma efter regelboken o inte efter urusel bedömning så skulle det tex vara en annan svensk mästare förra säsongen. Och skulle jag vara tränare i Norrköping så skulle jag vara galen. Ta tex de senaste matcherna 3 helt feldömda straffar som ger förlust av 3 poäng. 4 givna straffsituationer som resulterar i ingenting. Och ta då Kaspar tex som efteråt anser sig dömt rätt trots repriser är ju bara pinsamt. Vore det inte bättre om lagens spel får utgöra slutresultatet i stället för domarklåpare. Hör till saken att jag själv är domare men slutade( i och gör sig väldigt länge sen) men ändå. Är det verkligen bara jag som reagerar. Tittar inte ens längre för jag orkar inte se favoriseringwn av vissa lag. Har tappat tron liksom. Ha det gott. Mvh Göran Johansson

Svar: Att påstå att inte någon tar upp det är knappast korrekt. I några säsonger har vi pratat mycket om domarnivån och där har ansvarig erkänt att nivån i Sverige dippat. Trist att du slutat titta men min känsla är att detta är ett problem i fler ligor än allsvenskan och att man aldrig riktigt är nöjd som supporter.

Veckans siffror

350 000. Antalet euro som Chelsea uppges ha betalat Wolfsburg för tidigare Linköpings-stjärnan Pernille Harder. Summan ska vara den högsta som betalats för en damspelare.

Veckans poddintervju

Malmös mittback Franz Brorsson är gäst och talar om sin comeback i laget där MFF ryckt åt sig en serieledning, om att vara döpt efter Franz Beckenbauer, om tillfälligheterna som påverkar ens väg framåt och om drömmen att nå både Blågult och spel i Tyskland. Sedan tidigare finns 275 avsnitt av podcasten och det är bara att klicka på länken.