Lundh: Fotbollen behöver en Norén eller Lundell

Helgens måste

Allsvenskan rasar vidare och med Hammarby-Djurgården och IFK Norrköping-Malmö är söndagen given.

Helgens avstå

Championship.

Veckans blogg

Daniel Kindberg – the real stories.

Veckans följa AIK

Sedan ett par år tillbaka jobbar AIK med Sportlib som dokumenterar vad som sker i klubben under namnet FollowUS AIK. För 99 kronor i månaden får AIK-intresserade nya avsnitt varje dag och hälften av pengarna går till klubben. Nu för företaget Sportlib – som backas upp av en del investerare som Fotografiskas Per Broman, Pricerunners Kristofer Arwin och riskkapitalisten Jörgen Bladh – diskussioner med Svensk Elitfotboll om att få fler allsvenska klubbar att ansluta sig. Numera är Svante Stockselius, som revolutionerade schlagerfestivalen i både Sverige och Europa, vd för bolaget som tappat närmare 20 miljoner kronor på mindre än två år. Återstår att se om Sportlib får till ett avtal så att fler klubbar hakar på och affärerna tar fart för både klubbar och Sportlib som även jobbat med skidlandslaget och sänt skidtävlingar.

Veckans ras

Bolton Wanderers ligamatch i helgen är inställd för att spelarna inte fått betalt.

En klubb som satsade hårt med hjälp av ägare som var villiga att stoppa in många miljoner och till och med spelade i Europa, men nu är det rejäl kris. Dessutom kan det påverka tabellen om klubben försätts i konkurs och resultaten räknas bort.

Veckans upphetsade diskussion

I både Norge och Sverige har public service-förespråkare varit minst sagt besvikna och kritiska över att Nent köpt nästan all skididrott från 2021. I Norge låter det nästan som när Jan Stenbeck snodde hockey-VM från SVT i slutet på 1980-talet. Bara det att en NRK-chef påstår att allt överskott hamnar i Kina... Jo, det är korrekt att Infront som säljer rättigheterna till skidförbunden är ägt av kinesiskt kapital, men NRK har väl handlat av agenter förr i tiden. Då har det inte klagats på var pengarna hamnar. Det var Infront som sålde rättigheterna till de skidtävlingarna som NRK visat ett par vintrar och ska visa de närmaste vintrarna. Var hamnar de pengarna? Det är givetvis så att agenter tjänar pengar, men även förbunden tar hem pengar och en majoritet av stålarna går trots allt till skidförbunden. Även i Sverige har SVT-Sportens chef Åsa Edlund Jönsson varnat för att skidsporterna kan få problem framöver och tappa marknadsintäkter via flytten till Nent. Är det SVT:s uppdrag att oroa sig för det? För övrigt lär miljarderna som Nent har betalat för rättigheterna väga upp för eventuella tapp av intäkter. Dessutom är det ett par år kvar innan Nent tar över och till dess kan sättet hur vi konsumerar sport och tar in intäkter skiftat ännu mer. Skulle säga att det är rätt omöjligt att förutspå vad som sker två år framåt med tanke på hur snabbt allt skiftar och då inte minst i teknikutvecklingen, tjänster för att strömma innehåll och affärsmodeller. Sedan fattar jag givetvis att det svider för både NRK och SVT att tappa det här som man byggt upp, men det är bättre företrädarna håller sig till verkligheten än målar upp scenarier som är minst sagt oklara.

Veckans verklighetsanpassning

MLS har efter många år utanför Fifa:s transfersystem som bland annat reglerar ersättning för utbildning av talanger och solidaritetsersättning gått in i det. Från den 12 april 2019 är även MLS med i regelverket och det är givetvis för att man måste börja skydda sina talanger och sin akademiverksamhet där klubbar i Europa kunnat ta kontraktslösa spelare gratis.

Veckans läsarbrev

Hej Olof, Arsenal ser ju ut att missa chansen att ta sig till CL via ligaspelet, så då undrar jag vilket lag platsen tillfaller om Chelsea både skulle lyckas ta 4e platsen i ligan och även vinna EL? Tillfaller den per automatik tvåan i EL eller går de efter ranking? Tim

Svar: I grunden får lag 1-4 i Premier League plats i Champions League och lag 5 i Europa League. Dessutom får vinnaren av FA-cupen och Ligacupen varsin plats i Europa League. Nu vann Manchester City Ligacupen och då går den platsen till lag 6 i Premier League. Om City även vinner FA-cupen får lag 7 en plats i Europa League. Nu kan ju Tottenham och Liverpool även vinna Champions League och få en plats i Champions League den vägen, men om de blir bland lag 1-4 i Premier League – Liverpool blir och Tottenham har chansen till - så får England bara fyra platser. Om Tottenham vinner Champions League och hamnar utanför topp fyra är man i Champions League. Både Arsenal och Chelsea är kvar i Europa League och vinnaren får en plats i Champions League. England får bara CL-fyra platser om EL-vinnaren är på plats 1-4 i PL, men fem om vinnarlaget är utanför topp fyra i PL. Så om Arsenal mötte Chelsea i EL-finalen och förlorade samtidigt som Chelsea är topp-4 i PL så får inte Arsenal platsen i CL utan den går till laget som hamnar på plats 3 i franska Ligue 1 som är rankad femma i Europa. Rysaren är om engelska lag vinner både Champions League och Europa League och även är utanför topp fyra vilket ger fem lag i CL, men då blir fjärdelaget i Premier League nerknuffat i Europa League och England får bara ytterligare lag i EL. Uefa har satt gränsen på max fem lag från en nation i CL. Så svaret på din fråga är att det blir tredjelaget i Ligue 1 som tar den platsen.

Veckans moderna fotboll

Franska Ligue 1 ska från och med hösten 2020 lägga en match 13:00 på söndagar. Målet är givetvis den asiatiska tv-marknaden och framför allt Kina i det man kallar ”a global action plan”. Förra hösten spelades den franska supercupen mellan Paris SG och Monaco i Kina.

Veckans pressmeddelande

Carlsberg hyllar Liverpool FC – helt i rött 1964 tog tränaren Bill Shankly det modiga beslutet att byta ut Liverpool FC’s matchdräkt mot en helt röd. Dräktbytet blev startskottet för Liverpools mest framgångsrika period någonsin och den röda färgen har sedan dess blivit ikonisk. För att hylla detta historiska drag, gör nu Carlsberg detsamma genom att lansera en helt röd öl – Carlsberg Red Barley.

Lag klädda i rött vinner mer. Det trodde Bill Shankly när han, år 1964, bytte ut Liverpool FC’s matchställ mot ett helrött. Den framgångsrika period som följde gav Shankly rätt i sak, och så gjorde även senare tids forskning. Studier har visat att den röda färgen uppfattas som dominant, vilket leder till en förhöjd känsla av självsäkerhet i laget, och att det uppfattas som överlägsna bland sina motståndare. För Liverpool blev ställbytet legendariskt, och den röda färgen har blivit ikonisk.För att fira det 26 säsonger långa partnerskapet med Liverpool, Premier Leagues längsta någonsin, går nu Carlsberg i lagets fotspår och klär om – till helt rött. Den 25 april lanseras Carlsberg Red Barley, en öl bryggd på röd malt, tappad i röd flaska.

Till skillnad från vanlig röd ale får Carlsberg Red Barley sin färg från en naturligt röd malt. Den röda malten är svårgrodd, men tack vare över ett års experimenterande har forskarna på Carlsbergs laboratorium i Köpenhamn lyckats odla den i tillräckligt stor skala för att kunna brygga en öl. Resultatet är en kristallklar röd pilsner, i matchande rött matchställ. ”När vi fick uppdraget att brygga en helt röd öl åt Liverpool FC visste vi att det skulle bli en utmaning. Tack vare stark laganda och en oupphörlig kämpaglöd kan vi idag stolt presentera Red Barley – en öl signerad av Carlsberg, tillägnad Liverpool FC och deras supportrar”, säger Brigitte Skadhauge på Carlsberg Research Laboratory.

Undrar bara hur det hade mottagits att man byter en del av dräkten 2019? Är mycket väl medveten att Leeds manager Don Revie gjorde något liknande när han bytte dräkt till helvitt för att likna Real Madrid. Och det handlar inte om Liverpool, utan de flesta klubbar har gjort olika typer av skiften genom åren. Vill egentligen bara belysa att man förr i tiden ändrade på en hel del utan problem, men i dag leder det ofta till ilskna protester. När tilltog de protesterna? Eller har de alltid funnits men att det är lättare för fans att mobilisera i dag?

Veckans läsning

Förre TV4-vd:n Janne Scherman ger sin syn på civilminister Ardalan Shekarabis vilja att stoppa viss spelreklam. Inte utan att jag håller med Scherman och förstår inte att politikerna inte kan ge det mer tid efter att själva ha dragit det här i långbänk. I New York Times hittar man ofta bra stories, som om Humble Lukanga som hjälper idrottare att behålla mer av intäkterna. Den amerikanska tidningen har verkligen steppat upp sin bevakning av fotboll i Europa och synen på en ojämn Premier League är intressant.

Veckans moderna fotboll II

Spanien ser ut att följa efter Italien och förlägga sin super-cup i Saudiarabien. Det var i januari i år som Juventus slog Milan med 1-0 i Jeddah. Nu är det spanska förbundet på gång med en uppgörelse med Saudiarabien om att spela en utbyggd supercup med fyra lag (de två bäst placerade lagen i ligan och de två cupfinalisterna) i landet i utbyte mot 1,8 miljarder kronor över sex år. Dock är den spanska ligan emot upplägget. Det är öppet krig mellan förbundet och ligan och tidigare i år stoppade förbundet La Ligas planer på en ligamatch i Miami.

Veckans perspektiv

Dan Persson på Idrottens Affärer skriver om planerna på att eventuellt renovera Operan för fyra miljarder kronor. Apropå subventioner och vad som ska få subventioner.

Veckans siffror

15. Antalet procent som Premier League-klubbarna ökade sina lönekostnader med från 2016-17 till 2017-18. Totalt var lönekostnaderna 36 miljarder kronor och det av en omsättning på drygt 60 miljarder. Snittlönen i Premier League är i dag 38 miljoner kronor och medianlönen 31 miljoner och inget talar för att trenden vänder med tanke på utvecklingen på tv-sidan. Sedan är det enorm skillnad mellan klubbarna, där Liverpool, Arsenal, United, City och Chelsea alla har spelare som tjänar flera gånger om den bäst betalde i Burnley. Cardiff, Huddersfield, Brighton och Fulham.

Veckans låt

"Old Town Road" – Lil Nas X, Billy Ray Cyrus.

Veckans Leeds United

Mörker.

Veckans poddintervju

Förra sommaren sjukskrev Nanne Bergstrand sig från tränaruppdraget i Kalmar FF och även om han hade frisknat till efter säsongen valde han att kliva av jobbet trots ett år kvar på kontraktet. I poddintervjun berättar han om sjukskrivningen, om reaktionerna i fotbolls-Sverige, om framtidsplanerna, om svensk fotbolls väg och han ger sin bild av relationen med Henrik Rydström. Sedan tidigare finns närmare 230 andra poddintervjuer med olika svenska och utländska fotbollsprofiler som ni hittar via länken.