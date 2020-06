Lundh: Fotbollen och världen behöver fler Rashfords

Helgens måste

Tåget till Skåne för semester. Dags att dra ner på verksamheten när det inte blir något EM. Podden rullar på några veckor till men sedan tar även den sommarpaus. Tillbaka i augusti.

Helgens avstå

Jobb.

Veckans äntligen ett värdigt avslut

Liverpool bärgade sin första Premier League-titel och den första ligatiteln på 30 år när Chelsea slog Manchester City. Ända sedan omstarten av Premier League har det varit en väntan på att Liverpool ska vinna den titel som i praktiken varit klubbens efter en otrolig säsong. Bara att hylla Jürgen Klopp som knappa fem år efter att han tillträdde som manager lyckades bryta det som framstått som en förbannelse. Han har lyckats med att få ihop ett manskap som är stjärnspäckat men ändå ger intryck av att vara förankrat i Liverpool och med respekt för klubbens tradition. Nu är det knappast så att Liverpool gått titel-lösa genom de här 30 åren, man har tagit nio olika cuptitlar sedan 1990 varav två Champions League. Men det är klart att det irriterat en av engelsk fotbolls dominanter att Manchester United sprungit om och nått 20 ligatitlar och att man aldrig vunnit Premier League som drog i gång 1992. Under min uppväxt var Liverpool laget som vann rubbet och elva ligatitlar under 1970- och 1980-talet talar ett tydligt språk. Därför var förfallet förvånande även om mycket kan spåras till tragedin Hillsborough som märkte klubben och spelare, ledare och supportrar. Inte blev det bättre när klubben såldes till amerikanska ägare i mitten av 2000-talet och sedan följde några riktigt svaga år med Liverpool-mått mätt. Först när Fenway Sports Group som gjort bra jobb med Boston Red Sox kom in så började man hitta rätt och utnämningen av Klopp var nyckeln som fick klubben på rätt väg igen. Fin grafik från Financial Times som påvisar Klopp-effekterna.

Veckans quick-step

Qatar Airways hakar på trenden att satsa på fotboll för damer och sponsrar nu AS Romas damlag. Sedan tidigare har man sponsrat herrlaget.

Veckans överraskande berättelse

När Wesley Sneijder inte ens kom med bland årets tre bästa spelare i världen 2010 var det lätt att tappa tron på den typen av utmärkelser. Holländaren var enorm det året och vann trippeln med Inter med Champions League innan han var med och spelade VM-final den sommaren efter att ha gjort fem mål. Därför var det överraskande att läsa om hans memoarer där han beskriver hur han krökade åren före.

Samtidigt fortsatte han att prestera i flera år efter de tunga åren i Real Madrid där han söp bort sitt äktenskap. Även fascinerande att det aldrig kommit ut tidigare.

Veckans förklaring

Fotbollsekonomiske twittraren Swiss Ramble går igenom bytesaffären mellan Juventus och Barcelona. Bakom ligger även en bokföring som skapar vinster som dyker upp bland siffrorna. Rätt lite pengar som byter händer.

Veckans läsarbrev

Hej Olof, allt väl. Va tycker du om allsvenskan spelarnas ”gnäll” på spelschemat, tränarna och spelarna klagar att matcherna ligger för tätt inpå, Olof Mellberg skickade nyligen en ordentligt känga på Sef och deras planerande, att dem får mindre vila än andra. Förut ville dem inget annat än att spela, nu är det matcher för ofta, och 3 matcher i veckan ska man klara av en kortare period, det är avlönade spelare som tjänar i snitt 100tusen/månad och alla spelare drömmer om Europa, men klagar över spelschemat här, det är ju inte maratonlopp vi pratar om.

Svar: Det är en speciell säsong och alla är väl överens om att det inte var optimalt att gå i gång på detta sätt, helt utan träningsmatcher. Samtidigt är det likadant för alla och i Olof Mellbergs fall speglar det väl snarare en frustration över läget i Helsingborgs IF som verkar kaotiskt på många sätt. Att då skylla på Sef är inte särskilt snyggt. Håller med om att man emellanåt kan bli förvånad över att man som spelare antingen vill flytta ut i Europa eller spela i Europa där spelschemat är ännu mer späckat.

Veckans marknadstapp

Bundesliga sålde nyligen mediarättigheterna inom Tyskland och där delade Sky, DAZN och ProSiebenSat.1 på de olika paketen från 2021 till 2025. Bundesliga som representerar de två största ligorna tog in dryga 11 miljarder kronor per säsong och totalt 44 miljarder kronor. Vilket innebar att ligan tappar en halv miljard kronor per säsong, det vill säga ett visst tapp. Intressant är att streamingjätten DAZN ökar sin satsning och går från att visa 40 matcher per säsong till 106 stycken och har alla på fredagar och söndagar.

Veckans läsarbrev II

Hej Olof, Attackerande spelare som fullföljer och skadar motståndare är inget nytt men jag undrar om inte omstarten av Allsvenskan, superettan och Premier League har satt detta i system? Ofoget syntes häromdagen när Varberg mötte IFK Göteborg där två mittbackar fick lämna planen på bår och igår Brighton mot Arsenal där Arsenals målvakt fick göra detsamma för en helt onödig fullföljare. Inget rött kort utdelades vilket både jag och experterna ansåg. För att stävja detta på samma sätt som huvudtacklingar i ishockey borde detta tas upp med domarföreningen eller fotbollsförbundet att det inskärps och bestraffas. Vi vill ju se de bästa spelarna på plan och inte bäras ut på bår med benbrott eller korsbandsskador! Hälsningar Jan

Svar: Du har en poäng, men kan det inte handla om att spelarna inte är hundra i tajming? Tycker trots allt fotbollen i stort och domarskapet gått framåt och skyddar spelare på ett helt annat sätt än tidigare.

Veckans tv-spel

EA Sports som ligger bakom tv-spelet Fifa har slutit ett nytt avtal med La Liga som ger rätt att använda den spanska ligans spelare, klubbar och alla typer av märken och logotyper i både första- och andraligan. La Liga har nu ett avtal till 2030 och det är värt mellan 80 och 100 miljoner kronor om året. La Liga har i samband med de publikfria matcherna använt ljud från tv-spelet till tv-sändningar.

Veckans brist på solidaritet

FC Barcelona och Real Madrid har separata avtal med EA Sports och får bättre betalt än de andra 40 klubbarna.

Veckans två världar som kolliderade

P1 Morgon intervjuade Glenn Hysén om Liverpools ligatriumf tidigt fredag morgon. Fantastisk intervju. Svarade Glenn på någon av programledarnas fråga? Och hade programledaren koll på att Liverpool inte spelade? Många frågor, men få svar. Samtidigt en glad Glenn Hysén som lovade att festa hela helgen.

Veckans verklighet

Damfotbollens klubbar får en bråkdel av vad herrfotbollens klubbar får när RF och fotbollsförbundet fördelar regeringens stöd. Man kan ändå undra hur parterna resonerar? Att herrklubbar har större intäkter är sin sak, men krisen lär slå hårdare mot damklubbarna.

Veckans VM-värd

Australien och Nya Zeeland fick arrangera VM 2023 för damer. Japan drog sig ur i sista stund när man insåg att man inte skulle vinna och i slutändan stod det mellan Colombia och Australien-Nya Zeeland. Den gamla tidens Fifa-politik var tydlig i de offentliga rösterna. Uefa röstade ihop med Conmebol (Sydamerika) för Colombia och de två konfederationerna står framför allt emot Fifa-ledningen med Gianni Infantino och i viss mån även mot Asien och Afrika som vill ha mer platser och mer att säga till om. Enligt Fifa:s utvärdering hade det varit ett enkelt val, där fick Australien-Nya Zeeland högst betyg med 4.1 av 5 före Japan som fick 3,9 och Colombia 2,8 men det var andra hänsyn som gjorde att Uefa:s ledamöter i Fifa:s styrande råd valde att lägga sina röster på Colombia. Nu hjälpte inte det utan det blir säkert ett fint mästerskap även om tv-tiderna blir svåra att hantera för både Nordamerika och Europa som trots allt är de viktigaste marknaderna. En kvällsavspark där betyder förmiddag i Europa och natt i USA. Det blir 32 länder som deltar och turneringen ska spelas i juli och augusti och då är det vinter på det södra halvklotet.

Veckans coronaeffekt

Brasilianska mediajätten Globo kan inte betala Fifa närmare en miljard kronor som man är skydlig enligt ett långvarigt avtal. Man hänvisar till coronautbrottet som pressar mediajätten. Nu väntar en förhandling i CAS, idrottens egen domstol.

Veckans oproffsigaste

Mats Gren som söker ett jobb som inte finns dagen före premiären.

Veckans gåta

Hur kan allsvenskan ha så usel statistik? Obegripligt att ligan som ska bli Nordens bästa inte utvecklat den. Tyvärr har den bara blivit sämre sedan fotbollsförbundet bytte hemsida. Nu är det Sef som borde driva utvecklingen av statistik men Sverige är långt efter andra ligor. Att det ska vara så svårt att hitta bra statistik för den högsta serien är konstigt. Varför? Ta bara lapparna man fått på senare år när man är ute på matcher… Ja, det är inte ens geting utan vingar på den sammanställningen. Det sägs att ska finnas bättre statistik men här ger allsvenskan bort en del som kunde höja intresset. Bara en sådan sak att jag inte kan hitta statistiken om målvakter och hållna nollor. På den officiella sidan för allsvenskan hittar jag skytte- och assistliga. I övrigt inget. Om man nu tar in rejält med pengar till centrala satsningar kan jag inte greppa varför man inte satsat på statistik. Eller är jag blind som inte ser den? Eller är det instat, wyscout och annat som vi ska förlita oss på?

Veckans kloka åtgärd

Fotbollsförbundet tog bort Stefan Johannesson från utredningen kring Martin Strömbergsson. Efter domarbasens mejl var det givet. Förstår inte Johannessons val att be domarkollegorna att vara tysta. Om han nu vill att Strömbergsson ska få stöd är det väl bättre att en del av kollegorna kliver fram och ger sin syn på honom och antagligen tycker de som Martin Ingvarsson. Då ger det Strömbergsson mer än en kåranda som snarast slår tillbaka mot domaren.

Veckans läsarbrev III

Hej Olof, Som örebroare i förskingringen skulle jag förstås vilja höra fler ÖSK-röster, men det kanske kommer vad det lider. Laget vimlar väl inte direkt av den typ av profiler du letar efter, men Nahir Besara är väl kanske ändå på den listan. Sen undrar jag om min gamle "idol" från tidiga år, Thomas Nordahl, fortfarande är i god vigör. Det var dock ett tag sen han syntes i media. När jag lyssnade på din intervju med Martin Ingvarsson, som gav ovanligt goda domarinblickar, så kom du in på händelsen runt Strömbergsson och Keita. Läste strax efter jag lyssnat en av många sköna verser från Ordspråksboken i Gamla testamentet. Den passade så bra på hur Strömbergsson hade uttalat sig att jag tycker du också bör läsa den. Ordspråksboken vimlar av tänkvärda ord och om du tittar i kapitel 26 så hittar du flera. Läs specifikt vers 18-19. Tyckte den var slående beträffande den här händelsen. Önskar dig en härlig sommar! Med vänlig hälsning Lennart

Svar: Mina Bibel-kunskaper är begränsade och jag har inte stött på ”Lik en rasande, som slungar ut brandpilar och skjuter och dödar, är en man som bedrager sin nästa och sedan säger: ”Jag gjorde det ju på skämt.”” tidigare och den flyger en aning över huvudet på mig. Apropå gäster från Örebro får jag återkomma till hösten.

Veckans fotbollsdemokrati

Först beslutade sportcheferna i Sef för att behålla nuvarande transferfönster i svensk fotboll. Det var en del storklubbar inte nöjda med och beslutet flyttades upp på klubbchefnivå som rev upp det redan fattade beslutet. Återstår att se om Fifa godkänner Sveriges önskan.

Veckans UFC-bur nästa

Rebekah Vardy har stämt Coleen Rooney i en härva där Rooney pekat ut Vardy som läckan av uppgifter till brittiska medier. En makalös historia. Här hittar ni en bakgrund.

Veckans lyssning

Både Ulf Lundell och Gry Forssell hade sommarprat som jag uppskattade även om det var lite olika karaktär. Efter att i förra veckan ha lyssnat på Radiosportens dokumentär om dödsmisshandeln i samband med allsvenska premiären 2014 hamnade jag på samlingssidan av sportdokumentärer. Där finns många bra dokumentärer och jag plöjde snabbt avsnitt om Robin Söderling, skandalläkaren i USA:s gymnastiklandslag och Ian Thorpe. Bra grejer och det är slående hur snabbt åtminstone jag glömmer vad som skett och att det blir intressant med perspektiv när man tittar i backspegeln.

Veckans moderna fotboll

Saudiarabien kan köpa rättigheterna för Bundesliga i Mellanöstern för att slå mot Qatar och Bein Sports.

Veckans läsning

Imponerad av Aftonbladets Per Bjurman som gör en oerhört gedigen genom av de största svenskarna i NHL. Det är naturligtvis lätt att klanka ner på ordningen och vem som hamnar var, vilket gör det än mer imponerande. Gillar djupdykningarna i gamla profiler. En djupdykning i Lionel Messi av Gabriele Marcotti. Plus en djupdykning kring Cristiano Ronaldo från samme journalist. Amerikanska ägare har dykt upp i danska ligan och här en text som förklarar jakten på profit. Och varför man tror det är enklare i Europa.

Underbar text om Roy Keane som den arge experten.

Veckans låt

”Långsamt” – Mando Diao.

Veckans Leeds United

Usama Bin Laden tog plats i på Elland Roads läktare i form av en pappgubbe inför lördagens match mot Fulham. För 25 pund har man kunnat få en pappgubbe med sin inskickade bild. Sägs att över 15 000 har gjort det. Jag med, även om jag körde bild på mig själv. Efter omstarten mot Cardiff i söndags som slutade med förlust med 0-2 så är det mycket nerver kring klubben. Leeds är tvåa och har sju poäng ner till Fulham som väntar på lördag. Det återstår åtta omgångar. Under fredagen möter ligaledande WBA Pontus Janssons Brentford som slog Fulham i omstarten och är åtta poäng från direktuppflyttning. Ångest!

Veckans siffror

14. Antalet miljarder kronor som Fifa lösgjort för att assistera förbund i coronakrisens efterspel. Handlar om både lån och rena stödinsatser. Varje förbund får 9,5 miljoner kronor i ett stöd och ytterligare 4,75 miljoner som måste gå till fotboll för damer.

Veckans poddintervju

