Lundh: Fotbollens galna matchschema är lika lättlöst som klimatkrisen

Helgens måste

Sverige-Norge på Friends Arena söndag kväll. Finns en prestige i botten när Ståle Solbakken tar med sig Haaland och Ödegaard och kommer till Sverige.

Helgens avstå

Helgen.

Veckans varför inte tala klarspråk om textsatsning

Häromveckan tog Medierna upp att SVT får kritik kring att man har en texttung nyhetssajt apropå en utredning kring framtidens Public service. Anne Lagercrantz, som tidigare varit på TV4, är divisionschef för SVT Nyheter och Sport och man får väl sammanfatta det som att hon slog ifrån sig kritiken. Jag har inte följt SVT.se slaviskt men passade efter det på att följa hur SVT-sporten agerar kring herrlandslaget i Nations League på sportsajten. Det är rätt fascinerande att ett mediabolag som säger sig satsa på rörlig bild knappt lägger ut några intervjuer som görs på dagarna. Visst, jag fattar att nyhetsverksamheten är viktigast och där linjära sändningar är fokus för intervjuer, men i ljuset av kritiken så får kritikerna definitivt stöd. I de flesta fall är det rörliga materialet mindre än en minut långt, men ligger inbäddat i mer textbaserade artiklar. Som när Robin Olsen talar ut om attacken i ligamatchen och det är 54 sekunder rörligt. Jag hoppade till efter artikeln om Dejan Kulusevski där det var en bild på honom från Bildbyrån och det enda rörliga materialet var knappa 30 sekunder med ett mål från Premier League som SVT har efter en överenskommelse med Viaplay men själva intervjun var enbart textbaserad. Klart att SVT har en texttradition från text-tv men det är betydligt kortare texter och det hade varit en rimlig nivå. Ser man till public service-kollegan Sveriges Radio är man mycket mer återhållsamma textmässigt. I en tid när kommersiella medier i Sverige i de flesta fall är hårt pressade ekonomiskt vore det klart bättre om SVT bara konkurrerade med rörlig bild på internet. Alternativet vore att SVT var rakare i kommunikationen kring att man faktiskt har en texttung sajt och inte alls att den är baserad på rörlig bild, vilket vore tvärtemot vad Anne Lagercrantz sa i Medierna. De korta klippen ger intryck av att SVT tänker kommersiellt och vill att så många som möjligt ska ha sett hela klipp. För mig svårt att förstå att SVT som finansieras via medborgarna ska agera på det sättet och konkurrera med texter.

Veckans bekräftade rättsprocess

Superligan möter Uefa i Europadomstolen 11 och 12 juli. Det var där Jean Marc Bosman vann en strid som förändrade fotbollen i Europa för evigt. Återigen hävdar Uefa att man ska vara ett undantag men superligans påskyndare hävdar att Uefa missbrukar en monopolställning vilket strider mot EU:s regelverk.

Veckans moderna fotboll

Saudiarabien har fått ännu ett lag i Europas högsta ligor. Almeria gick upp i förstaligan i La Liga och ägs sedan några år tillbaka av Turki Al-Sheikh som är rådgivare till landets monark och även ordförande för en myndighet som ska utveckla nöjeslivet i Saudiarabien. Han ägde tidigare en klubb i Egypten men köpte Almeria 2019.

Veckans comeback

Nottingham Forest har inte spelat i Premier League sedan 1999 men för mig var det länge en storklubb. Forest vann Europacupen två gånger (1979 mot Malmö FF) och var en klubb som sprängde miljonpundsvallen i spelarköp. Managern Brian Clough såg till att Forest var med in på 1990-talet men därefter har det varit många tunga år. Efter knapp seger mot Huddersfield i playoff till Premier League - ett självmål avgjorde och man slapp straff emot sig - är man tillbaka i högsta ligan i England. Återstår att se om tiden sprungit ifrån klubben eller om den grekiske Olympiacos-ägaren skjuter till pengar som krävs till nyförvärv.

Veckans sorgliga

Efterspelet till Champions League-finalen där olika parter bara skyller på varandra och få tar något ansvar.

Veckans satsning som ska ge betalande abonnenter

Streamingjätten Dazn har lite slarvigt kallats sportens Netflix och försöker växa globalt även om det är bökigare med rättigheter i sportens värld. Ännu så länge är man uppbackad av en ukrainsk oligark och gör satsningar som innebär att man går med förlust. Under säsongen har Dazn visat damernas Champions League gratis via Youtube och har nått totalt 56 miljoner tittare från närmare 200 länder. Största marknaderna är Spanien, USA, Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Man har även nått en yngre publik där 55 procent av tittarna är mellan 18 och 34. Lägg till att 80 procent är män. Även kommande säsong kör man gratis men från och med hösten 2023 är tanken att börja låsa in matcherna och på så sätt få fyraårsavtalet med Uefa att generera vinst. Klart är att satsningen gett mer exponering till damernas Champions Leauge.

Veckans uttagning

På tisdag kväll presenterar Peter Gerhardsson namnen på de 23 spelare som får följa med till EM i England. Uppenbart att det blir en del besvikna sett till konkurrensen.

Veckans läsning

Financial Times hade en otrolig genomgång av hur Premier League ryckt ifrån de flesta andra ligor ekonomiskt. Det är uppenbart att de engelska klubbarna har ett försteg och har haft ett tag, men ändå står sig exempelvis de spanska lagen väl i Europa. Hela ingången till artikeln var att Europas fotboll är till salu och vinnaren är den som betalar mest. Det går att ifrågasätta när varken Paris SG eller Manchester City vunnit Champions League ännu. Sedan är min undran om det inte alltid varit så? Ta bara Inters förre ägare Massimo Moratti som skickade in miljard på miljard för att få vinna ligan och Champions League.

Veckans skotte

Andy Robertson. Ingen Premier League. Ingen Champions League. Inget VM.

Veckans granskning

Min kollega Martin Petersson och jag har i veckan tagit fram medarbetarundersökningen från svenska fotbollsförbundet som visar att många medarbetare är allt annat än nöjda med arbetsklimatet på SvFF. Läs om det här. Tänk att fackklubben på SvFF bara gett upp! Dessutom har Stockholms FF krävt att SvFF-ledningen ska vara öppnare kring den utredning man gör kring den gruppchef som fick sluta när det visade sig att hen betalat ut bidrag felaktigt och skott sig på Alla är olika - olika är bra-projektet. Här kan ni läsa om StFF:s krav och SvFF:s svar. På söndag är det årsmöte för SvFF och med tanke på ovan finns en del att prata om i kaffepauserna. Här är en krönika apropå siffror som knappast gör rörelsen stolt. SvFF:s svar? Ja, det finns i första artikeln och riktar in sig på spridning, avvikande svar och så vidare.

Veckans välförtjänta belöning

DN:s Jens Littorin fick Advokatsamfundets stora journalistpris. Han har troget skildrat bland annat matchfixningen och skrivit två böcker i ämnet. Krönikerade om hans senaste bok för någon månad sedan. Han är väl värd att uppmärksammas.

Veckans låt

"(Oh la la) Jag vill ha dej" - Ulf Lundell.

Veckans Leeds United

Danske Rasmus Kristensen är nästa nyförvärv från Salzburg. Är österrikiska Bundesliga tillräcklig nivå för att ta klivet till Premier League? Ännu oklart om klubben kan behålla Raphina och Kalvin Phillips och om det var eufori när Leeds hängde kvar smyger sig ångesten fram alltmer.

Veckans poddgäst

Häckens Johanna Rytting Kaneryd är gäst i podden som kommer ut på Sveriges nationaldag och hon talar om att våga följa EM-uttagningen, om varför hon avvaktat kring att flytta utomlands och om sin mentala styrka att ta sig igenom korsbandsskador och landslagsnobbar. Sedan tidigare finns över 350 intervjuer med fotbollsprofiler och de finns via länken: https://www.fotbollskanalen.se/bloggar/lundhpod/. Bara att lyssna på.