Lundh: Frågan om insyn handlar inte om journalister utan om demokrati

Våren 1997 var jag nyanställd vikarie på Expressens sportredaktion. Jag hade vid examen från JMK i Stockholm valt mellan erbjudandet att åka runt i världen och leta efter en ö till en kommande satsning på en dokusåpa (ordet fanns inte då) som baserades på Robinson Crusoe eller få ansvar för tipsspalten i kvällstidningen.

Det blev det senare alternativet trots att det troliga scenariot innebar att jag skulle bli utlasad efter fyra månader då jag även varit praktikant på tidningen. Efter rivstarten med två rätt på enkelraden undrade nog fler än jag om jag valt rätt. Kanske skulle tagit budet att i Strix regi leta efter den perfekta ön, men det flyget hade då gått.

ANNONS

Någon månad in på året hamnade jag i ett samtal med sportchefen Per-Anders Broberg och krönikören Mats Olsson kring boken MAD as HELL av sportkrönikören Mike Lupica som jobbade på New York Daily News. Antingen hade Broberg eller Olsson införskaffat den i New York och Lupica var någon som inspirerat Olsson när han blev sportkrönikör på Expressen.

Lupica skrev i boken om hur idrotten struntade i supportrarna och bara körde på för att tjäna pengar. Att han ville att supportrarna skulle ta tillbaka makten. Klart att verksamheten i Nordamerika skiljde sig från Sverige, men det fanns något som blev till en artikelserie i Expressen. Jag skrev en rad artiklar och Olsson krönikerade.

Vi vinklade på paketförsäljning av biljetter. På listan på evenemang som EU ville skydda från försäljning till betal-TV. På spelare och tränare i Leksand som "handlade" mat gratis, bolag på Isle of Wight som hyrde ut spelare och så vidare. Jag pratade med Richard Fagerlund på hockeyförbundet, Lars-Åke Lagrell på fotbollsförbundet och dåvarande idrottsminister Leif "Blomman" Blomberg.

ANNONS

Citatet som stack ut var Fagerlunds. Han frågade: "Varför ska en familj gå på bästa hockeyn?" Apropå dyra biljettpriser till VM. Det var naturligtvis en annan tid på många sätt. Utvecklingen har tagit fart efter och på de flesta områden rört sig ännu mer bort från det som gjorde Mike Lupica galet arg och fick oss att haka på.

Det var förhållandevis lätt att få till intervjuer med de involverade. Jag var trots allt en vikarie och rookie som ändå fick tag på alla involverade. Det gick att ställa dem till svars. Hur ser de på kritiken? Och så vidare. Inget revolutionerande men det blev ändå en del brev till Mats Olsson och redaktionen.

Klart att man kunde gjort ännu mer och det som är svårt för sportjournalister är insynen i klubbar, förbund och hur det fungerar. Inga verksamheter är så stängda i det svenska samhället. Det är inga myndigheter eller börsbolag med visa lagar eller regler. Och då är idrottens verksamheter ändå medlemsägda, delvis finansierade offentligt och något som gärna vill ses som en folkrörelse.

ANNONS

I tisdags var jag inbjuden av Bosse Petersson att prata om bristen på öppenhet på en debatt om svensk fotboll och vad mer öppenhet betytt. Först och främst, det är givet att fotbollen tar sig igenom allt. Dålig insyn är inget hot mot att sporten ska stanna av, men det är givet att det hade varit bättre för fotbollen med mer insyn.

Svensk fotboll är del av samma pyramid där Fifa är i topp och Uefa finns längre ner. Där finns brister på insyn av olika grad som vandra neråt. Vi vet inte hur de 13 röstade när Uefa delade ut EM 2025 (de kör på stängd omröstning i en exekutivkommitté) och i det svenska ordförandevalet vet inte vi som bevakade det hur distrikten röstade. Utan insyn kan man inte utkräva ansvar och inte heller veta vad som kan ha gått fel.

Alla i svensk fotboll verkar utåt ense om att föreningsdemokratin är viktig. Om man ska veta att allt gått rätt till behöver man öka insynen. Alternativet är att se över metoden kring valberedning och mycket i skymundan som det var i senaste processen. Och kanske vara mer öppen för att det kommer förslag likt Göteborgs-motionen (kring att föreningar längre ner ska få del av elitklubbarnas intäkter).

ANNONS

Ekonomin är svår att tränga sig igenom. Ta bara förbundet där det inte går att ta fram en prislapp på vad Friends Arena kostat. Inte heller går det att se uppläggen när Sverige åkt på träningsläge i Abu Dhabi och Qatar. Kulturen kring hur svenskar ska beskatta arvoden från Uefa och Fifa har varit svårkollad till ett gäng domare insåg att en berättat för polisen. Då rättade en del sina deklarationer, andra fick sina rättade.

Likadant är det i föreningsvärlden och det har historiskt visat sig att man inte alltid följt vare sig regler eller lagar. Det är svårt att få insyn, och även för medlemmar. Om man nu bryr sig om var ens förening lägger träningsläger (apropå Dubai-protester) borde man kanske bry sig om affärer och var miljonerna hamnar. Eller är det bara viktigt att man får till ett bra lag då?

ANNONS

Det är mycket prat om agentvärlden och dess negativa påverkan. Det är lätt att glömma bort att utan att klubbledare och spelare gör affärer med agenter hade det inte funnits där. Det är många som har ett ansvar om man vill städa upp i en värld som många upplever som problematisk. Journalistik innebär dessutom att man inte bara kan skriva saker som supportrar på ett forum eller i sociala medier, utan att man behöver kontrollera det.

Emellanåt när man skriver om att landslagen eller klubbar stänger in sig blir reaktionen från supportrar att vi journalister ska ligga lågt och sluta gnälla. Som om det är något vi driver för vår egen skull. Att det är för vår egen skull vi vill ställa frågorna till ordförande, sportchef, klubbchef eller spelare. I grunden handlar det om vårt jobb och vi ställer de frågor vi tror att tittare, läsare, lyssnare vill att vi ställer.

ANNONS

Det finns inte alltid en samsyn i vad som är rätt och bäst här, men det är sällan den enskilde journalisten som driver det i egen regi. Oftast är det ett samspel med redaktionen och vi följer det vi tycker är intressant och som många gånger korrelerar med tittare, lyssnare och läsare. Rätt eller fel lär redaktioner känna av på olika sätt och det leder allt som oftast till diskussioner hos oss.

Men vi ser mer och mer att klubbar och förbund svarar på frågor i egen regi för att slippa följdfrågor eller styra bilden. Eller att man inte vill svara alls på frågor. Där följer idrotten resten av samhället och både politiken och näringslivet ser till att öka avståndet till journalister för att slippa jobbiga frågor som kan leda till besvärande rubriker.

Jag är själv supporter och skulle aldrig bara ta del av föreningarnas egna skildringar av vad som sker. Klart att man vill ha någon utomstående som vill och kan ställa frågor. Allt för att få en inblick i hur föreningarna sköter sig, vem som är ansvarig och vad som ska ske när det gått snett.

ANNONS

Kravet på öppenheten handlar mest om att förbund och föreningar ska vara demokratiska samt att det fungerar och att man ska följa regler och lagar så det blir fair play även utanför planen. Utan insyn är det svårt för både medlemmar och journalister att kunna utkräva ansvar.

Många är fortfarande lika arga som Mike Lupica var 1997. Att han skrev en bok i ämnet, att vi skildrade det i Expressen och att många gjort liknande satsningar både före och efter har inte stoppat utvecklingen. All utveckling vill man kanske inte heller stoppa, men det gäller att inte sluta slåss för att få mer insyn och en ökad öppenhet. Det finns många skäl till att driva på och vara jobbig även i den frågan.