Lundh: Gillar att ALLA tar ställning – men hur gör Fifa med albanska örnen som målgest

Helgens måste

Golfrunda. Havsbad. Några bärs. Några nätter ute i naturen.

Helgens avstå

Jobb.

Veckans journalistiska principstrid

Magasinet Josimar har under en rad år granskat norsk fotboll på ett förtjänstfullt sätt. Inför VM för damer i somras hade man ett temanummer och där avslöjade man att det norska förbundet lyft bort den kommersiella direktören för att han inte hanterat ett möjligt sponsoravtal med Obos på ett bra sätt. Dock anmälde NFF och dess generalsekreterare tidningen till Norges motsvarighet till Mediaombundsmannen och Mediernas etiknämnd. När Josimar blev fälld så publicerade man mycket av materialet och röjde även att NFF:s generalsekreterare var tidningens källa. Det hela har lett till en rätt häftig debatt i Norge och där anklagelser viner fram och tillbaka. För mig är det oavsett hur fel Josimar upplevt det hela inte rätt att avslöja en källa. Det får inte ske. Då är risken stor att man undergräver trovärdigheten för inte bara Josimar utan journalister och medier i stort. En bra sammanfattning i denna krönika om det hela.

Veckans Fotbollsfredag

Gusten Dahlin och jag kör Fotbollsfredag på C More och Fotbollskanalen där vi kollar läget i svensk fotboll och det går givetvis att se i efterhand. Erik Friberg, Jonna Andersson och Olof Unogård är gäster.

Veckans läsarbrev

Tjena Olof! Hoppas allt är bra! I dagar som dessa så blir ämnet

”Allsvenskan ” automatiskt förminskat då det bl a är masskravaller i USA och många människor fortfarande dör varje dag i Corona. Men om man ändå ska diskutera ämnet ämnet så kan jag inte låta bli att landa i att det allra bästa hade varit att ställa in hela säsongen -20. JAG VET (!!!), att många klubbar hade kursat då så det är såklart inget alternativ och tro mig, jag är en av dem som ser varje minut av Allsvenskan som spelas, så det är absolut inget jag egentligen vill. Men så som läget fortfarande är i världen vilket medför spel utan publik förmodligen hela säsongen, ett forcerat spelschema vilket kommer gynna de rikaste lagen med bredast trupper osv osv. Hur mycket kommer man ta den här säsongen på allvar? Med det sagt, visst hade det varIt bäst/skönast/roligast att se framemot en ”riktig” säsong -21, även om det är en omöjlighet, som sagt. Allt gott, Mathias

Svar: Fattar hur du tänker, men det funkar inte att ställa in. Vill att klubbarna ska överleva och det är inte ens säkert att alla gör det.

Veckans ekvation som inte går ihop

Världens ekonomi och börsernas uppgång. Går emot allt jag lärde mig i nationalekonomi en gång i tiden.

Veckans moderna fotboll

Hammarby hade byggt sin verksamhet på att en rad spelare skulle representera Frej. När den tidigare superettan-klubben verkar falla samman ekonomiskt finns ingen annan väg för Hammarby än att gå in och ta över. Man kan konstatera att det är tur för Hammarby att inte Frej har så många supportrar.

Veckans sajtförsäljning

Goal är till salu. För en dryg miljard kronor kan man köpa fotbollssajten. Det handlar om att ägarna som även har strömningstjänsten DAZN måste försöka ta in pengar för att rädda tjänsten som lidit hårt av ingen livesport.

Veckans klubbägare

NBA-stjärnan Kevin Durant köper in sig i Philadelphia Union.

Veckans mästare i kavaj

Chelsea klev förbi Manchester City i tabellen då poängsnittet var bättre i Womens Super League. Kul för Jonna Andersson och Magdalena Eriksson att ta den andra titeln för säsongen efter Ligacupen, men visst antiklimax.

Veckans val

Helsingborgs IF går till Helsingborgs stad för att försöka överleva. Ska stan låta Olympias största hyresgäst gå under? Nej, det är knappast bra för staden, men samtidigt är det en kroniskt dålig ekonomi som nu får en sista skjuts av coronautbrottet. Dessutom är det spelare som är väldigt välbetalda. Ingen lätt ekvation.

Veckans moderna fotboll II

Chelsea betalar 53 miljoner pund (640 miljoner kronor) för Timo Werner och ger tysken 200 000 pund i veckan i fem år vilket är 52 miljoner pund (625 miljoner kronor. Totalt en affär värd runt 1,25 miljarder kronor. Inte så långt från vad allsvenskan omsätter.

Veckans författarduo

Marcus Birro ska skriva bok ihop med Hammarbys sportchef Jesper Jansson. Oklart när den kommer ut. Birro har tidigare skrivit om ”Masse” Magnusson och i höst kommer boken han skrivit med förre ÖFK-basen Daniel Kindberg.

Veckans rättighetsvinnare

Bonniers kom inför säsongen överens med Svenska fotbollsförbundet och ledningen för herrarnas division 1-klubbar om att sända alla matcher. Bonniers vilket är Expressen ska via Sportsground se till att producera alla matcher i både division 1 norra och södra och tidningen står för kostnaderna via Bonnier News. Priset för rättigheten var noll. När pandemin satte stopp för publik så innebär det att klubbarna i Sveriges tredjeliga inte har några intäkter alls. När nu Expressen satsar stort med Sportexpressen Play finns det inget att säga om satsningen och att man kommit över rättigheten till det priset, överenskommelsen är gjord. Frågan är dock om tidningen får så många att haka på? Det jäser i division 1-kretsar och det blev inte mindre när man såg priset på 299 kronor i månaden alternativt 139 kronor per match. En del resonerar att man hellre ger pengar till sin klubb som riskerar att gå under och avstår köp. Kanske hade Expressen vunnit på att dela intäkter när väl kostnaderna var täckta? Då hade man fått klubbarna med sig och säkert även en hel del supportrar. Kan för övrigt notera att det kostar lika mycket att se både allsvenskan och superettan i månaden via Dplay som det kostar att se Sveriges tredjeliga. Sedan är det intressant att Expressen nu blir tv-bolag (och TV4 är en tidning via Fotbollskanalen) och att det ritar om hela kartan. Tidigare hade det varit en given Expressen-vinkel, när Expressen griper in, att skildra hur de små klubbarna hamnar i kläm. Samtidigt kunde förbundet och Ettan fotboll avstått avtalet.

Veckans läsarbrev II

Tjena!! Vet du vart man kan se kff la manga klassiker från 2007? Anna-Klara.

Svar: Jag ska se om jag kan få ut den igen. Det är tomt i artikeln där den skulle vara. Tyvärr byter vi publiceringssystem och skiftar på olika sätt.

Veckans författarduo II

Erik Niva skriver Martin Mutumbas historia och ”Äkta hela vägen” ska komma ut i början av september.

Veckans lättnad

Premier League-klubbarna får skjuta på en återbetalning på runt två miljarder till tv-bolaget Sky ett par säsonger. Tv-bolaget kommer helt enkelt att dra av på vad man betalar säsongen 2021-22 för att återgälda skulden. Tidigare har det talats om att en inställd Premier League skulle innebära kostnader på nio miljarder för klubbarna bara när det handlar om tv-bolag som inte får visa matcher. När nu ligan kommer i gång så minskar kostnaderna givetvis men fortfarande måste man ersätta tv-bolag och det har handlat om förluster på närmare fyra miljarder kronor. Nu får man viss respit.

Veckans journalistik

Kvällspostens och Expressen Federico Moreno gräver ofta fram riktigt bra grejer. Som senast med SSU i Helsingborg. Vass journalist.

Veckans Big in Europe

Eurosport kör ut norska Eliteserien över hela Europa. Kanske blir lyftet för den norska ligan?

Veckans författarduo III

Förbundskapten Janne Andersson och multimediemannen Henrik Johnsson skriver ”Att bygga ett lag” som kommer i början av september. En ledarskapsbok, och Andersson utesluter inte en självbiografi längre fram. Redan när Johnsson producerade Sommar i P1 åt förbundskapten Andersson var rådet att han skulle dokumentera sin tid som ledare för landslaget.

Veckans läsarbrev III

Hej Olof, Vet du varför träningsmatcher inte är tillåtna? Jag har inte sett någon motivering och får inte ihop det rent logiskt. Eventuella (ologiska) farhågor går ju lätt att reglera bort med typ långreseförbud, inga tevesändningar etc. Det känns som att FHM inte förstår sporten, vilket såklart kan skyllas på SVFF och SEF och co. /Ulf

Svar: Nej. Men jag tror att du är något på spåren kring förståelse.

Veckans låt

”Apanage” – Erik Lundin.

Veckans siffror

2,2. Antalet miljarder pund som Premier League-klubbarna bedöms ha förlorat på coronautbrottet. Det är ungefär 26-27 miljarder kronor. Sanslösa belopp.

Veckans författarduo IV

Lotta Schelin och frun Rebecca Schelin släpper ”I huvudet på Lotta Schelin” i början av oktober. Boken om Lottas karriär finns redan att beställa, och även signerad.

Veckans poddintervju

Elfsborgs och Göteborg FC:s läkare Matilda Lundblad är gäst och talar om vad det innebär för risk att börja spela utan träningsmatcher, om varför det är bra med extra byten, om skillnader och likheter med att ansvara för herr och damspelare och om fotbollens svårighet att hantera hjärnskakningar. Sedan tidigare finns närmare 270 avsnitt av podcasten och det är bara att klicka på länken och lyssna.