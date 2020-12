Lundh: Hade hellre sett Jonas Eriksson som Sef-bas – och helst en öppen valkamp

Helgens måste

Leeds-West Ham fredag kväll. United-City lördag kväll. Kvalreturerna söndag: Kalmar-Jönköping, Dalkurd-Landskrona och Trelleborg-BP. Fotbollssöndag Europa med avspark 19:30 med Milan-Parma och Barcelona-Levante.

Helgens avstå

Allt kul som brukar ske efter 22:00. Men det är bara att bita i kulan.

Veckans spelarmakt är här för att stanna

Black Lives Matter-rörelsen spred sig snabbt in på fotbollsplanerna i våras och somras och har gått att se på idrottsarenor världen över. Det är numera något naturligt att spelarna tar ställning och agerar vilket alla fick se i veckan när spelarna i Istanbul Basaksehir och Paris SG gemensamt tågade av efter att en ledare (Pierre Webo) reagerade när en i domarteamet kallade honom något rasistiskt. Uefas utredning får ge svar på vad som sades och vilka straff som ska utdelas, men det är märkbart att det är en ny verklighet där spelarna sätter agendan. Även om det gör idrottslivet mer komplicerat (som att Turkiets Erdogan utnyttjar läget) så är det positivt att spelarna sätter tryck på Uefa och Fifa som ofta bara kört läppservice till de fina orden om mångfald och att ta ställning mot rasism. Ta bara att Fifa-basen Gianni Infantino avecklade Fifas speciella grupp som jobbade mot rasism med hänvisning till att jobbet var gjort. I verkligheten har alldeles för lite hänt och det är organisationer som haft möjlighet att påskynda utvecklingen men det har inte skett. Därför är det bra att spelarna agerar och på så sätt tryck på sporten i stort. Nej, det är inte bara lätt och det öppnar upp för annan problematik när det är fritt fram, men för de allra flesta är det inte politik att ta ställning mot rasism. Och det är en utveckling att bejaka. Även om Qatar säger sig tillåta regnbågsflaggor till VM 2022 så är det långt kvar. Då är det bra att spelarna är mer aktiva och det utan risk att bli straffade.

Veckans citat

”Är det Potatiscupen vi spelar?” Sveriges förbundskapten Tomas Axnér efter att EM-arrangörerna Danmark gjort om spelschemat till egen fördel. Den internationella handbollen får ofta fotbollens maktpampar att framstå som blygsamma korgossar.

Veckans hopp

Publik på matcher i England igen. Även om det bara var några tusen på läktarna så var det något hoppfullt att höra ljudet från supportrar.

Veckans depp

Millwall-publiken som buade ut spelarna som gick ner på knä. Gillade att se Queens Park Rangers-spelare gå ner på knä i matchen efteråt i samband med lagets mål.

Veckans läsarbrev

Hej! Trodde du skulle vara lite mer insatt som expert . IF löddes assisterande tränare var Jörgen Pettersson. IF Löddes huvudtränare som tog dom dit var 31 årige Kim Johansson. Mest så du har koll på det till nästa gång =) Med vänlig hälsning Gustav Skånegubben som har koll

Svar: Beklagar. Jag hade bara koll på Jörgen Pettersson som numera är assisterande i Österlens FF. Kanske ska förbli assisterande expert…

Veckans politiska fotboll

Shejk Hamad bin Khalifa Al Nahyan från Förenade Arabemiraten köper hälften den israeliska klubben Beitar Jerusalem. Han ska investera 800 miljoner kronor i klubben de närmaste tio åren. Investeringen har skakat om, även om länderna närmat sig efter Donald Trumps diplomatiska offensiv och man upprättade diplomatiska förbindelser i september. Beitar är ökänd för att supportrar är mot muslimer och araber. Bland annat har klubben aldrig haft en arabisk spelare och när man värvade två muslimer från Tjetjenien var protesterna våldsamma mot ledningen. När en av spelarna gjorde sitt första mål så lämnade många supportrar arenan i protest.

Veckans 1000-tips

Inför allsvenskan levererade jag följande tips:

1. Hammarby IF

2. Malmö FF

3. AIK

4. IFK Göteborg

5. Djurgårdens IF

6. BK Häcken

7. IF Elfsborg

8. IFK Norrköping

9. Mjällby AIF

10. Kalmar FF

11. Helsingborgs IF

12. Örebro SK

13. IK Sirius

---------------------------------

14. Östersunds FK

---------------------------------

15. Falkenbergs FF

16. Varbergs Bois

Mitt allsvenska tips hade inte legat ute länge förrän jag fick sms av Varbergs tränare Jocke Persson som A) frågade när JP nånsin åkt ur en serie B) lovade att swisha en lax som Varberg åkte ut. Det hela slutade med att jag lovade att vi skulle ge 1000 kronor till välgörenhet om den andre hade fel. Blev 1000 kronor för mig som Persson får styra till valfri välgörenhet. Annars är det bara att inse att det finns en del att jobba på…

Veckans överraskande besked

Martin Strömbergsson fanns med på listan över domare inför 2021 och då klassificerad som superetta-domare. Återstår att se om det blir så när listan går på remiss och på måndag lär det komma slutgiltigt besked. Känns rimligt att han får komma tillbaka efter det straff han fått och avtjänat och lägg till uppmärksamheten som följt. Däremot kan han inte döma Östersunds FK och det är givet så att Strömbergsson skadat sin egen trovärdighet och en domare ska vara ledare för matchen. Så det är inget lätt beslut för svensk fotboll.

Veckans läsarbrev II

Hej Olof! Såg listan på finalisterna för Allsvenskans stora pris. Hur kommer det sig att Marcus Lantz inte är med som årets tränare? 5e placeringen för Mjällby måste ju varit årets överraskning eller? Även Sirius gjort det bra så hamnade de bara 10a. Du var väl med i juryn? Glömde ni dem? :) /Andreas

Svar: Relevant fråga, men det är ingen direkt jurydiskussion bland de 64 som är med. Vi lämnar alla våra svar digitalt och mejlet kom i mitten av november och vi svarade senast 24 november. Kanske spelade det roll? Mjällby ökade hela vägen in i mål, och även efter att rösterna var inlämnade. Värt att notera att 16 tränare, 16 lagkaptener och 32 journalister röstar.

Veckans sorg

Paolo Rossi. Legendar från VM 1982. Alex Sabella som kom till Sheffield United när klubben inte hade råd att köpa Diego Maradona, och Sabella spelade sedan för Leeds United. Förbundskapten för Argentina under VM 2014.

Veckans Fifa-pamp i trubbel

Fifa-basen Gianni Infantino riskerar åtal i Schweiz. Skälet är bruk av privatflyg. Åklagaren i Schweiz har inlett en förundersökning. Fifa svarar med att gå till attack. Fotbollen är vacker.

Veckans lottning

I veckan lottades VM-kvalet och det handlar om 13 platser i Qatar 2022 som 55 nationer i Europa ska slåss om. Tio gruppettor går direkt till VM. Tio grupptvåor når playoff om en plats i Qatar med två gruppvinnare från Nations League som inte blivit etta eller tvåa i sin grupp. De tolv lagen i playoff slåss om de sista tre platserna. Här är tipsen på gruppvinnare, grupptvåor och därmed även playofflag:

Grupp A: Portugal, Serbien, Irland, Luxemburg, Azerbajdzjan.

VM-klart: Portugal. Playoff: Serbien.

Grupp B: Spanien, Sverige, Grekland, Georgien, Kosovo.

VM-klart: Spanien. Playoff: Sverige.

Grupp C: Italien, Schweiz, Nordirland, Bulgarien, Litauen.

VM-klart: Italien. Playoff: Schweiz.

Grupp D: Frankrike, Ukraina, Finland, Bosnien och Hercegovina, Kazakstan.

VM-klart: Frankrike. Playoff: Bosnien.

Grupp E: Belgien, Wales, Tjeckien, Belarus, Estland.

VM-klart: Belgien. Playoff: Wales.

Grupp F: Danmark, Österrike, Skottland, Israel, Färöarna, Moldavien.

VM-klart: Danmark. Playoff: Skottland.

Grupp G: Nederländerna, Turkiet, Norge, Montenegro, Lettland, Gibraltar.

VM-klart: Norge. Playoff: Nederländerna.

Grupp H: Kroatien, Slovakien, Ryssland, Slovenien, Cypern, Malta.

VM-klart: Kroatien. Playoff: Ryssland.

Grupp I: England, Polen, Ungern, Albanien, Andorra, San Marino.

VM-klart: Polen. Playoff: England.

Grupp J: Tyskland, Rumänien, Island, Nordmakedonien, Armenien, Liechtenstein.

VM-klart: Tyskland. Playoff: Nordmakedonien.

Playofflag: Serbien, Schweiz, Sverige, Bosnien, Wales, Skottland, Nederländerna, Ryssland, England, Nordmakedonien och från Nations League kommer Österrike och Tjeckien.

Veckans gynnsamma spelschema

Sverige spelschema i VM-kvalet var rätt bra med tanke på att man slipper Spanien i vår och dessutom börjar hemma och avslutar borta mot gruppfavoriten. Då kan man tänka sig att gruppen lever till sista omgången, och hoppas på en skräll i Madrid. 25 mars, 20.45: Sverige-Georgien, 28 mars, 20.45: Kosovo-Sverige, 2 september, 20.45: Sverige-Spanien, 8 september, 20.45: Grekland-Sverige, 9 oktober, 18.00: Sverige-Kosovo, 12 oktober, 20.45: Sverige-Grekland, 11 november, 18.00: Georgien-Sverige, 14 november, 20.45: Spanien-Sverige. Sedan blir Georgien borta i november och Kosovo borta i mars prövningar.

Veckans quick-step

FC Köpenhamn avstod träningsläger i Dubai för ett år sedan efter påtryckningar från supportrar. Till i år ändrar man sig och drar till Dubai trots allt, och skyller på pandemin.

Veckans inblick

Kollega Alexander Rosenlund läste förundersökningen kring den tidigare allsvenske spelare som åtalats för matchfixning. Sorglig läsning om ett spelmissbruk. Visar sig att Djurgården infört klausuler som förbjuder spel om pengar. Sedan är det lätt att inse att arbetstagare inte avslöjar allt för sina arbetsgivare. Ett svårt problem att lösa.

Veckans följetong

Turerna kring franska Ligue 1 och Ligue 2 samt avtalet med Mediapro kring rättigheterna till den inhemska toppfotbollen i Frankrike går vidare. Bland annat har Mediapro, som hoppades att sälja vidare rättigheterna, men parallellt var tvungna att starta kanalen Telefoot för att få ut matcherna, nu aviserat en nedläggning av Telefoot. Dessutom betalade inte Mediapro 1,5 miljarder i lördags som stipulerat i avtalet. Grunden till stökigheterna är spanskkinesiska Mediapros köp av rättigheterna till Ligue 1 och Ligue 2 i ett avtal värt tätt över åtta miljarder kronor per säsong med start 2020 och fyra år framåt. Mediapro klarade en betalning och ville sedan omförhandla avtalet för att få ner priset. Bolaget hänvisade till pandemin, men den franska fotbollsligan vägrar. Allt talar för att ligan tar tillbaka rättigheterna och säljer dem till Canal Plus och Bein Sports istället, som har en del av rättigheterna, men att ligan då tappar närmare fyra miljarder kronor per säsong. Något som lär slå hårt mot de franska Ligue 1-klubbarna som budgeterat och köpt spelare efter tänkta tv-intäkter som nu uteblir. Det framkommer en del detaljer från Frankrike som får en att hoppa till. Bland annat att den franska ligan skrev avtalet med Mediapro utan att kräva bankgarantier och att vd:n som skrev avtalet klev av jobbet med en rejäl fallskärm.

Veckans läsarbrev III

Hej Olof! Dina ideliga negativa skriverier om klubben har visat sig komma på skam till alla delar. Inte oväntat iofs. 1) Ghoddos-affären är löst. Det horribla skadeståndet som den depraverade samlingen människor på FIFA beslutat om, ströks vid prövning hos CAS. Dock kvarstår värvningsförbudet i två fönster, vilket menligt kan komma att påverka klubbens möjligheter att klara kontraktet för allsvenskt spel i framtiden. Misstänker starkt att även detta beslut från den styrande dysfunktionella fotbollsvärlden kan ifrågasättas. Tyvärr går den aspekten av hela affären den svenska sportjournalistiken helt förbi. Detta i sin iver att försöka putta ÖFK ur allsvenskan. Det är bara så man kan tolka din och dina vapendragares journalistiska gärningar de senaste åren. Varför har ni inte ifrågasatt det genomkorrupta FIFA och CAS, som är en skiljedomstol som handlägger påhittade regler som inte hör hemma i ett civiliserat samhälle? Här är det upplagt för fiffel och korruption i stor skala, vilket har påvisats gång efter annan, utan bättring. Är ni rädda eller saknar ni kompetens att syna den verksamheten? Ren lathet kan vara en annan möjlig orsak. 2) Redan vid omgång 24 hade laget klarat kontraket med 33 poäng och en 8:e plats -Mission completet! Din självskrivna och följdenliga förutsägelse att klubben skulle bli sist och åka ur allsvenskan kom på skam rejält. 3) Svff har i dagarna beviljat klubben elitlicens för spel i Allsvenskan 2021! Ett tungt bakslag för dig och dina gelikar, med tanke på så mycket tid och energi som ni lagt ned för att klubben skulle åka ur på alla möjliga grunder. God Jul och Gott Nytt År Olof! /Bertil

Svar: Finns inget som en supporter som tror att journalister jobbar emot just ens eget lag. God Jul och Gott Nytt År Bertil!

Veckans lag

Twitter listar lagen som dominerat 2020. Var är Leeds? 1. Los Angeles Lakers 2. Manchester United 3. Barcelona 4. Los Angeles Dodgers 5. Real Madrid 6. Liverpool 7. Flamengo 8. Arsenal 9. Chelsea FC 10. Paris Saint-Germain

Veckans läsarbrev IV

Hej Olof. Jag ser, med stort intresse, på ”Alla mot alla” med Filip och Fredrik. Synd att ni inte gick till final. Jag har en fråga. Du blir ju mörk i ögonen ibland. Blir du så arg, som det verkar, eller är det, som du spelar? Det verkar som, särskilt Filip vill reta upp dig. Vad sker bakom kulisserna här? Mvh/Jan-Ingvar

Svar: Inga konstigheter. Jag vill ju vinna. Sedan sker inte så mycket bakom kulisserna, det är hett även där.

Veckans låt

”Jehova” – Hurula.

Veckans Leeds United

Marcelo Bielsa tvekade inte när han fick frågan på en presskonferens i veckan kring startelvan och om West Ham skulle få fortsätta gissa. Då drog argentinaren hela startelvan. I en tid när fotbollen bara sluter sig mer och mer är det uppfriskande med någon som svarar på frågor.

Veckans siffror

110. Antalet miljoner pund som den engelska ligafotbollen tappar om England följer efter Spanien och förbjuder spelbolag från att ha reklam på lagens tröjor och sätter stopp för andra samarbeten. Cirka 1,3 miljarder kronor. Blott tre av 20 klubbar i Premier League saknar helt avtal med spelbolag, även om dess involvering varierar i de 17 andra klubbarna. Åtta av 20 klubbar har ett spelbolag på tröjan. Nu ska den engelska regeringen utreda hur man ska hantera spelbolag och man kan även stoppa reklam på träningskläder, hemsidor och reklamskyltar i samband med matcher.

Veckans poddintervju

Sef:s generalsekreterare Mats Enquist är gäst och talar om coronasäsongen och dess följder, om den bristfälliga dialogen med polisen, om kandidaten att ta över efter Lars-Christer Olsson och om allsvenskans mål att bli Nordens bästa liga. Sedan tidigare finns över 290 avsnitt av podcasten och det är bara att klicka på länken för att finna tidigare avsnitt och lyssna på dem.