Lundh: Hammarby kan infria potentialen

Helgens måste

Flyger till Dubai för en poddintervju i ett avsnitt som kommer publiceras närmare VM i Ryssland. Gästen har mer fokus på det som sker utanför plan än det som sker på plan. Därmed får jag släppa tungviktsmötet mellan Blåvitt och Malmö FF. Däremot är jag tillbaka till cupfinalen på torsdag, och ser verkligen fram emot Djurgården-Malmö på Tele2 Arena.

Helgens avstå

Allsvenskan på plats.

Apropå förra veckans debatt om spelambassadörer

Bronshjälten Kennet Andersson var näste man in på spelmarknaden som representant för ett åländskt spelbolag, och som presenterades när SVT:s Mästarna mästare var klart. Det verkar finnas väldigt gott om pengar i spelbranschen. Även intressant att se SVT:s VM-expert Glenn Strömberg som frontfigur för ett relativt nytt spelbolag. Hur SVT jonglerar med vilka som får göra reklam och vilka som inte får göra reklam är ganska fascinerande. Intervjuade Jan Helin i Almedalen förra sommaren och då slog SVT:s programdirektör fast att den fria televisionen har ett arbete att göra, men det är uppenbart att man inte är klar med det arbetet än.

Veckans rekommenderade läsning

New York Times artikelserie om cheerleaders vars tillvaro i NFL inte är något att jubla över.

Veckans upprepade snedsteg

Leo Vegas har vuxit snabbt och tagit rejäla kliv på spelmarknaden men det var deppigt att ta del av alla övertramp som bolaget bötfälldes för i Storbritannien.

Skrämmande hur man agerar trots att man tjänar bra med pengar.

Veckans Fifa-turer

Fifa-basen Gianni Infantino jobbar hårt för att bli omvald som president 2019. Ett utökat VM. Klubblags-VM. Mer pengar till nationsförbunden. Investerare som är beredda att skjuta till över 200 miljarder kronor.

Veckans konkurshot

Varbergs Bois.

Veckans depp

Hade unnat Arsène Wenger ett finalavslut och en möjlighet att få vinna en titel i Europa med Arsenal. Han har förlorat finaler i Uefa-cupen, Cupvinnarcupen och Champions League men aldrig bärgat en pokal i cupspelet i Europa. Nu blir det ett sorgligt avslut för Wenger i London-klubben och han hade varit värd något annat, men har givetvis ett eget ansvar att klubben hamnade här.

Veckans förebild

DN:s Matilda Gustavsson. Hon avslöjade i höstas turerna kring den så kallade ”kulturprofilen” och anklagelser om sexuella övergrepp och trakasserier. Även om polisutredningen inte lett någon vart så ledde artiklarna till att Svenska Akademien imploderade och nu blir det inget Nobelpris i litteratur i höst.

Veckans revansch

Måste vara gött för Thomas Askebrand att ha fått fart på Örgryte samtidigt som Öster sladdar.

Veckans debatt

Nyligen kom boken Hjärnboll ut och i samband med det så besökte en av författarna, Torbjörn Vestberg, Nyhetsmorgon för att tala om människors exekutiva funktioner och hur vi fattar beslut styr hur bra man blir som spelare. Det har lett till reaktioner i forskarvärlden som ifrågasätter vad Vestber och de andra bakom boken kommit fram till. Här ger Magnus Lindwall och Johan Fallby sin syn och ifrågasätter vad författarna bakom Hjärnboll kommit fram till.

Veckans nya tider

Landskrona Bois börjar med fotboll för tjejer. På tiden.

Veckans läsarmejl

"Hej, Under hela Premier league säsongen har jag ställt mig frågandes... Varför i hela friden punktmarkeras inte Vigge varje dag av er? Med rätt typ av stöd och uppbackning från media kan vi ha hela Sveriges mest viktiga spelare i ett decennium framöver.

Jag vill läsa mer om Vigge. Skulle vilja läsa allt fotbollsmässigt som händer kring honom, bra som dåligt, att ni har en reporter som följer honom på ett nära håll, att jag som läsare får ta del av hans karriär i princip dagligen och även, det kanske mest viktiga, att han känner att det finns ett outtömligt, genuint intresse från Sveriges håll. Vi/ni har inte råd att ”glömma” en sådan viktig möjlighet. Får jag fråga dig som media representant. Hur är det möjligt att Vigge inte är med på alla sportsidors löp och förstasidor när han blir utnämnd till matchens lirare i ett lag som Manchester United? Det är snudd på tjänstefel.

Eftersnacket i media borde pågå i flera dagar, med flera uppföljande artiklar och reportage om honom. Varför så fega gällande Vigge? Lindelöf står för en begåvad, intelligent, exceptionell, moraliskt sund och således unik förebild för kommande generationer fotbollsspelare och Sverige som fotbollsnation, förmodligen även ngt media kan tjäna hackor på. Jag tycker du har en del av ett ansvar här. Vänligen, Mikael"

Nu bestämmer inte jag hur andra medier gör och vet inte hur de resonerar, men om det hade varit mycket läsning om en spelare så hade man skrivit mer och mer. En faktor som spelar in är att han tillhör Manchester United som inte släpper till särskilt mycket och han själv verkar inte heller vara så intresserad. Han gör väldigt få längre intervjuer vilket bidrar. Dessutom har han åkt in och ut i laget och inte varit given. Knappast heller medias uppdrag att bygga en spelare för framtiden, dessutom tror jag inte heller ett medias bevakning har den effekten.

Veckans glädje

Fotbollskanalen redovisar oerhört starka siffror på flera plan. Gläder mig oerhört att Tobias Rosvall, Sven-Bertil Liljegren, Andréas Sundberg, Martin Petersson, Alexander Malmqvist, Aron Forsberg, Frederic Pavlidis och många andra får kvitto på kvitto att deras jobb och nysatsningar ger resultat. Extra kul att Pavlidis blogg Headlines om det senaste i fotbollsvärlden går ännu bättre än tidigare.

Veckans avtal

Statliga svenska spel skickar in 145 miljoner kronor fram till och med 2023 till Elitfotboll Dam. En rejäl ökning (60 procent) jämfört med tidigare avtal. Sedan kan man undra om jämställd sponsring i ett statligt bolag? Man kan även undra om EFD nu lägger ner sin röst gällande kritik mot Svenska Spel. I min värld hade det varit bättre att pengarna kom från statskassan till idrotten snarare än gå vägen via ett statligt spelbolag.

Veckans Leeds United

Säsongen slutar äntligen i helgen och det är bara att lägga den åt sidan. Leeds-ägaren Andrea Radrizzani tog däremot hem en seger i veckan när hans bolag Eleven Sports vann budgivningen kring att visa La Liga i Storbritannien i kamp med Sky. Den brittiska tv-giganten Sky som haft sin slogan ”The Home of Football” har nu tappat Champions League, serie A, La Liga och en del mindre rättigheter på senare år.

Veckans nya tider II

Qatar får vara med och spela Copa America 2019 ihop med Japan. Kan man gissa att pengar varit inblandade när det lilla emiratet som är 101:a på världsrankingen är med i de sydamerikanska mästerskapen…

Veckans låt

”Hunger” – Florence + The Machine

Veckans poddintervju

Rosengårds målvaktslöfte Zecira Musovic är gäst och talar om hur hon hanterat motgångarna, om att klubbarna gör för lite och att det är fel personer som jobbar för damfotboll inom Uefa. Podden finns ute i gryningen på måndag, men går även att se 21:15 på Sportkanalen på måndag. Sedan tidigare finns över 190 poddintervjuer med olika svenska fotbollsprofiler via länken.

Veckans klara besked

Skrev i förra veckan om Lagadère som i det tysta avvecklat sin verksamhet i Sverige och är på väg att försvinna. I veckan kom besked från storägaren Arnauld Lagadère om att Lagadère nu säljer sin sportverksamhet för att satsa på medieverksamhet och resor. Sportbesöket var ett dyrt äventyr för honom och då var förlusterna i Sverige bara en bråkdel av vad det kostat.

Veckans citat

”Man måste försäkra sig om att man inte har en superstjärna som tränare utan någon som kan integrera med gruppen. José Mourinho är en superstjärna i Manchester United, men han har inte tagit klubben framåt överhuvudtaget. Allt handlar alltid om honom.”

Bayer Münchens president Uli Hoeness. Pep Guardiola?

Veckans nya tider III

Över 50 000 biljetter sålda till FA-cupfinalen mellan Arsenal och Chelsea. Rekord för damernas cupfinal i England. Häftigt för Chelseas Hedvig Lindahl, Magdalena Eriksson och Jonna Andersson och Arsenals Jessica Samuelsson att få uppleva framväxten på plats.